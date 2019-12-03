У Зе придумали оригинальную идею, как вернуть заробитчан на родину. Президент объявил о запуске новой государственной программы "Возвращайся и оставайся" - по доступным кредитам для тех, кто сейчас работает за границей и тех, кто только думает о поиске лучшей жизни за рубежом.

Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале.

Как уже писала "Страна", по этой программе можно будет получить кредит в 1,5 млн гривен сроком на пять лет на открытие или расширения своего бизнеса. Ставки очень "приятные" - 5-9% годовых (в зависимости от количества созданных рабочих мест и оборота). Это намного ниже, чем в среднем по рынку - сейчас средняя ставка кредитования бизнеса достигает 20% годовых.

Впрочем, пока неясно как это механизм будет работать, и откуда государство возьмет "дешевые" деньги для заробитчан. И главный вопрос - помогут ли кредиты от Зе вернуть в Украину армию гастрабайтеров. Ведь при желании мигрант, который уже осел в той же Польше и решил открыть там свой бизнес, может получить кредит всего под 1% годовых.

"Страна" разбиралась в дешевых кредитах от Зе.

По 1,5 миллиона для заробитчан

Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании-мечте - собрать на родине все 65 млн украинцев, которые сегодня живут по всем миру.

"Во время своей инаугурации я говорил, что нас украинцев во всем мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству, ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой, мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует покинуть Украину, остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил президент.

Из анонса новой программы понятно, что она рассчитана на несколько этапов.

Первый - это доступные кредиты для открытия или расширения собственного дела. 1,5 млн гривен на 5 лет можно будет получить под 5% (для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места), под 7% (для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места, но потом за каждого нанятого работника процентная ставка снижается на 0,5%), а также под 9% (для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн грн, и хочет расширить своё дело).

"У нас еще много интересных идей. Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис или барбершоп, или расширить свою лавку, сыроварню или производство мебели, да собственно любое дело, - пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь, 5%, давайте строить успешную и цветущую Украину. И давайте сделаем это вместе!", - сказал Зеленский.

Проблема трудовой миграции для Украины стоит более чем остро. По разным оценкам, сейчас за границей работает от 3 до 8 млн наших граждан. Причем, их количество постоянно растет.

Только в Польше за последние пять лет количество наших заробитчан выросло впятеро - до порядка 1,5 млн человек. В борьбу за украинских рабочих активно включились Чехия и Германия. И это уже спровоцировало жесткий кадровый дефицит в Украине. Предприятия жалуются, что из-за нехватки рабочих рук они даже останавливают реализацию отдельных проектов. Плюс - постоянно вынуждены повышать зарплаты.

О некой государственной программе по возврату заробитчан на родину эксперты говорили уже давно. Но вот станут ли аргументом дешевые кредиты от Зе - вовсе не факт.

Компенсации от Зе или разнарядка для госбанков?

Как будет работать механизм льготных кредитов пока неясно.

Существует два варианта удешевления заемных денег. Первый - это компенсация процентных ставок. Когда человек сам договаривается с банком о кредите, а государство лишь подставляет ему некое "финансовое плечо", то есть, компенсирует часть суммы по ставкам.

"Это вполне рыночный механизм, и для Украины он был бы очень полезным. Ведь у нас средняя кредитная ставка составляет 20% годовых, и, судя по всему, быстро снижаться ставки не будут. Ведь в такие высокие проценты заложены не только показатель инфляции и учетная ставка НБУ, но и риски банка. А последние остаются достаточно высокими", - говорит аналитик институт Алексей Кущ.

По его словам, для запуска программы по компенсациям ставок можно создать специальный фонд, куда, пополнять который реально, к примеру, за счет прибыли НБУ (а это 40-50 млрд гривен в год).

"Можно также объединить в новом фонде несколько уже существующих, которые кредитуют малый бизнес. Деньги туда поступают, в том числе, и от зарубежных доноров. Но такой вариант сработает разве что в качестве пилотного проекта, много кредитов по такой схеме не выдадут", - добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Еще один способ компенсация ставок по кредитам - из бюджета. Но в данном случае он маловероятен. Государство уже обещало компенсировать кредиты под покупку земли, а в условиях дефицитного бюджета сразу несколько льготных программ казна вряд ли выдержит.

"Насколько я понимаю, о компенсациях процентных ставок по кредитам речь вообще не идет. Зеленский сказал о неких льготных кредитах. А это уже совсем другая история", - отмечает Кущ.

Второй вариант - это, собственно, льготные кредиты. То есть, 1,5 млн гривен на пять лет под 5-9% годовых. Но непонятно, кто будет выдавать такие дешевые заемные деньги. Даже если предположить, что предложением от президента заинтересуется каждый десятый заробитчанин (а это, минимум, 300 тысяч человек), то речь будет идти о 450 млрд гривен.

"Понятно, что коммерческие банки на это не пойдут. Остается один вариант - государственные банки, которые просто дадут разнарядку по льготным кредитам от президента. Этот вариант может быть достаточно опасным, ведь в госбанках и так велика доля проблемных кредитов, в некоторых - до 50% от общего кредитного портфеля. А займы на кафе и барбершопы, которые предлагает Зеленский, тоже потенциально могут попасть в категорию проблемных, особенно, если брать деньги будут начинающие бизнесмены", - говорит Алексей Кущ.

Барбершопы вместо заводов

Отдельный вопрос - "специализация" кредитов от Зе. Президент говорит преимущественно о сфере услуг - кафе, сыроварнях, барбершопах. Понятно, что предложение нацелено на микро-бизнес.

"Идея неплохая, но Украина не может стать страной парикмахеров. А кто же будет проводить добавленную стоимость, как быть с производством. Средний бизнес точно так же нуждается в недорогих кредитах, но для него, похоже, никаких предложений пока нет", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Страна должна производить добавленную стоимость. Мы не можем зарабатывать на сервисе потому что у нас почти нет туристов. Нужны фабрики и заводы", - добавил глава компании "Ярослав" Александр Барсук.

Сработает ли "кредитная наживка"

Главный вопрос - помогут ли льготные кредиты, которыми вне сомнения могут воспользоваться мелкие украинские предприниматели, вернуть на родину заробитчан.

По словам Алексея Куща, трудовых мигрантов можно условно разделить на несколько категорий. Первая - высококвалифицированные специалисты (инженеры, врачи и др.). Далеко не у усех есть предпринимательская жилка и желание открыть свой бизнес. Они уехали за границу не только из-за более высокого дохода, но и за качеством жизни. Поэтому, для них аргумент вернуться - хорошая медицина, возможность накопить высокую пенсию, безопасность, а вовсе не дешевые кредиты.

Вторая категория - сезонные заробитчне, которые заняты, преимущественно, на низко квалифицированных работах. Для них главный аргумент - зарплата. То есть, вернуться на родину они могут при условии резкого роста зарплат, чего в ближайшее время не предвидится.

Третья категория - предприниматели как начинающие, так и со стажем. "Но для них ценность предложения от Зеленского вообще нулевая. В той же Польше кредит реально получить под 1% годовых, - говорит Кущ.

"Страна" пообщалась с предпринимателем из Полтавской области, который создал свою службу такси в Кракове. Он купил франшизу Uber, взял в аренду автомобили и нанял штат таксистов- своих земляков.

"В Польше тарифы на такси не очень высокие, в общем-то почти сравнимы с киевскими. При этом я плачу людям больше - до 30 тысяч гривен в месяц, плюс снимаю им жилье. Но взял очень выгодно авто в аренду, в Украине тариф вдвое выше, плюс нет никаких лишних проверок, никаких взяток. Ни под какие льготные кредиты в Украину я не вернусь. Планирую брать здесь автомобили в лизинг, как немного разбогатею", - говорит он.

По словам Забловского, украинские предприниматели все чаще переносят бизнес за границу, в ту же Польшу, Прибалтику, Грузию.

"Их привлекают не только дешевые кредиты, но и общая бизнес-среда, налоговая политика. Украина в этих вопросах явно проигрывает, и дешевые кредиты ситуацию не спасут", - говорит Забловский.

Впрочем, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что легкое открытие своего дела может сработать.

"Программы льготного кредитования будут помогать украинцам заниматься бизнесом. Но остается масса вопросов, которые нужно решить: коррупция в контролирующих органах и судах, защита собственности. Нельзя забывать и о таком факторе как доверие к государству, которое за последние годы сильно упало. То есть, кредиты - это хорошая идея, но самой ее недостаточно", - говорит эксперт.

Глава компании "Ярослав" Александр Барсук еще более категоричен:

"Слегка на бред похоже. Откуда государство деньги возьмет на эту программу. Кредит будут брать все желающие, скажут, что вот хотим уехать в Польшу и только кредит нас удержит. На возврат людей это вообще никак не повлияет. Люди уехали потому, что нет уверенности в завтрашнем дне. Кругом бардак, коррупция и беспредел", - говорит он.

По словам Алексея Куща, не совсем понятно, почему у Зе вообще решили объединить две темы - льготные кредиты и трудовую миграцию.

"Ведь Зеленский говорит больше о займах для уже работающего бизнеса или предпринимателей, которые хотят открыть свое дело с нуля. Заробитчан можно привязать к этой теме теме лишь косвенно", - отмечает эксперт.

Впрочем, возможно все дело в падающих рейтингах Зе, для "выравнивания" которых и решили подключить модную и обсуждаемую тему возврата заробитчан домой.