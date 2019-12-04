В Украине снова подскочили ценники на еду. По данным Госстата, в октябре продукты питания, по сравнению с сентябрем, подорожали почти на 1%, а, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, - на 8,8%.

Официальных данных за ноябрь пока нет. Но, эксперты уже подсчитали, что, к примеру, молочная продукция, по сравнению с октябрем, выросла в цене еще на 1,6%, мясные изделия - на 0,6%, яйца - на 0,7%, хлеб - на 2,3% и т.д.

То есть, рост цен продолжается. А в декабре у нему прибавится еще и "праздничная наценка" - накануне новогодних праздников продавцы традиционно увеличивают прайсы еще, как минимум, на 10%.

И это при том, что курс доллара, которым у нас привыкли объяснять подорожание продуктов, не только не растет, но и рекордно упал. Национальная валюта, по сравнению с ноябрем прошлого года, укрепилась больше чем на 4 гривны.

Если пересчитать цены на еду в наших магазинах в доллары или евро, то получается уже дороже, чем в европейских супермаркетах, тогда как качество многих украинских продуктов питания все еще оставляет желать лучшего. Ситуацией активно пользуются импортеры - европейская еда заметно теснит на магазинных полках отечественную.

Впрочем, на ценниках это пока не сильно сказывается - поставщики предпочитают зарабатывать на рекордных наценках, а не на обороте.

"Страна" разбиралась, почему в Украине дорожает еда и что будет с ценами дальше.

Картофельная инфляция

По данным Госстата, лидером подорожания за месяц стали овощи. В октябре они прибавили в цене 4,6%, а за год - 23,1%.

Хлебобулочные изделия -подорожали на 1,5% за месяц и на 12,7% за год, молоко - на 2,6% (за год - на 11,2% ), масло - на 0,9% (за год - 11,2%). Цены на яйца в октябре взлетели почти на 10%, но, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то они ниже на 21,8%.

Впрочем, есть несколько продуктовых позиций, которые не дорожают и даже немного подешевели.

Скажем, цены на макаронные изделия не растут, на подсолнечное масло они за месяц упали на 0,4%, на фрукты - на 0,6%, на сахар - на 2,3%. При этом, если сравнивать с ценниками годичной давности, но нынешние все равно выше: на макароны - на 12,2%, на подсолнечное масло на 1,2%. Существенное удешевление - только по фруктам (минус 6,1% к прошлому году).

И это при том, что гривна за последний год укрепилась почти на 15%. То есть, если верить аргументам продавцов, которые до недавнего времени утверждали, что, так как Украина является крупным экспортером еды, то и цены у нас привязаны к мировому рынку продовольствия, продукты в отечественных магазинах сейчас должны не дорожать, а, наоборот, подешеветь хотя бы на 10%.

Но, как видно, этого не произошло.

И буквально по каждому продукту находятся целый список вполне объективных причин, объясняющих, почему цены не падают.

К примеру, по овощам ударил плохой урожай. В частности, в этом году большие проблемы с картофелем. Частники выращивают все меньше картофеля, а специализированных хозяйств в Украине не так много, в итоге урожай оказался ниже ожидаемого, а качество - хуже. Поэтому уже с сентября картофель начал дорожать - цены подскочили до 10 гривен за килограмм. Появились также прогнозы, что к весне картофель может стоить и 20-25 гривен.

Впрочем, за счет импорта цены удалось немного сбить. За последние полтора месяца, по данным East Fruit, оптовые ценники просели на треть - до 7 гривен за килограмм. Но это все равно, минимум, на 2-3 гривны дороже, чем годом ранее. При этом из Беларуси и России к нам уже поставили порядка 200 тысяч тонн картофеля.

По молочной продукции главная причина подорожания - рост цен на сырье, - рассказал "Стране" совладелец группы компаний "Молочный альянс" (ТМ "Яготинське") Александр Деркач.

"Например, по Яготинскому заводу, который выпускает молоко и кисломолочную продукцию. Во втором квартале закупали молоко по 9,06 гривен, в третьем квартале - 10,01 гривна за килограмм. Годом ранее цена составляла 8,71 гривен. В структуре себестоимости молоко занимает 64%", - пояснил он.

Молоко дорожает из-за сокращающегося поголовья. По данным Госстата, за 9 месяцев этого года в крупных хозяйствах молочные стада уменьшились на 6%, в подворьях населения - на 4,5%. Аграрии также говорят о росте цен на корма, электричество и прочие составляющие себестоимости молочного сырья.

Хлебопеки также аргументируют новые ценники подорожавшими коммуналкой и мукой. Цены на муку взвинчивают мировые тенденции на зерновом рынке. Экспортные цены на пшеницу, по данным FAO в октябре выросли на 6%, до 212 долларов за тонну.

И хотя в этом году Украина вырастила рекордный урожай зерновых (порядка 74 млн тонн), на ценах в украинских магазинах этот факт никак не скажется. Более того, из-за укрепления гривны наше зерно стало менее конкурентным на мировом рынке, что не позволяет падать и ценам на внутреннем рынке.

Почему крепкая гривна не сделала еду дешевой

По словам глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, если бы гривна так рекордно не укрепилась, то мы бы увидели еще большее подорожание всех продуктов. Ведь экономических основания для обвала курса доллара нет - это результат исключительно пирамиды ОВГЗ (иностранцы к нам заводят деньги для покупки гособлигаций с рекордной доходностью, меняя для этого доллары на гривны).

Все составляющие себестоимости продукции - сырье, электроэнергия, логистика, зарплаты персоналу - продолжают дорожать, - утверждает эксперт.

Впрочем, многие продавцы попросту не спешат переписывать ценники.

"Предприниматели не могут спрогнозировать каким будет курс завтра. Он вполне может как обвалиться до 20 гривен, так и взлететь до 40 гривен за доллар. Поэтому нынешнее укрепление гривны бизнес считает некой "наградой за риски" и просто кладет маржу себе в карман. Кроме того, у нас практикуется маржинальная модель бизнеса - зарабатывают на высоких наценках, а не на обороте. Одна их причин - низкий платежеспособный спрос. Другими словами, снижение цены на 15% не дает такого же увеличения продаж. Поэтому выгоднее продавать более дорогой товар", - пояснил аналитик института Grouford Алексей Кущ.

В Украине спрос на продукты питания сложно назвать высоким. Но он уже больше и не падает - ниже просто некуда. По некоторым продуктам мы и так потребляем намного меньше медицинских норм, - говорит Дорошенко.

Еду люди будут покупать в любом случае, чем и пользуются продавцы.

"Особенно это правило срабатывает с группах социальных продуктов - хлеб, молоко, овощи, крупы. И именно они дорожают быстрее всего", - говорит Дорошенко.

Срабатывает и банальная жадность. Скажем, на пике роста цен на картофель, многие продавцы наценяли на нем сверху по 300% и искусственно разгоняли ажиотаж. "Сейчас, когда цены на картофель просели, фермеры придерживают урожай - ждут роста цен зимой", - говорит руководитель аналитического отдела рынка "Шувар" (Львов) Татьяна Гетьман.

А поскольку государственного ценового контроля на продуктовом рынке давно нет, ничто не мешает торговцам время от времени повторять "эксперименты". В мае такой же денежный для ритейла ажиотаж был с луком - тогда цены на него взлетели до 40 гривен за килограмм.

"Но при этом некоторые импортные продукты, пусть и медленно, но все же дешевеют. Поставщики ждут 1-1,5 месяца, и, если курс продолжает падать, то пересчитывают ценники. Больше всего это заметно по дорогим продуктам - красной рыбе, икре, элитным сырам и прочим. Они упали в цене, минимум, на 5%, по сравнению с прошлым годом", - добавил Дорошенко.

Учитывая, что в бюджете на следующий год заложен средний курс в 27 гривен за доллар, особой "распродажи" еды не будет, тем более, что бизнес ожидает ухудшения экономической ситуации в стране, роста коммунальных тарифов и других не очень приятных новостей.

Дороже, чем в Европе

Если пересчитать ценники на украинскую еду в доллары, то подорожание еще более существенное. Скажем, йогурт, который в прошлом году стоил 30 гривен (чуть больше доллара) в этом году в гривнах подорожал до 34 гривен, а в долларах это уже 1,4 доллара. То есть, подорожание за год - 40%.

"Если в прошлом году цены на еду в наших магазинах сравнились с европейскими, то в этом - уже превысили их по многим позициям", - говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

При этом к качеству многих наших продуктов все еще много вопросов. Не удивительно, что украинцы все чаще везут продукты из Европы. Понятно, что специально за едой за границу никто не едет, но при случае закупаются впрок даже небедные граждане. "Всегда привожу с собой из Европы пару пакетов еды, особенно, если еду на машине. Продукты хорошего качества там можно купить намного дешевле, чем у нас, и выбор больше. Многие мои знакомые делают точно так же", - рассказала "Стране" киевлянка Алина.

Такая тенденция уже привела к активизации импорта. "Укрепление гривны сделало наш рынок очень интересным для поставщиков импортной продукции, вея заработать на ней сейчас можно еще больше", - говорит Дорошенко.

По его словам, поток импорта ускорил вытеснение с торговых полок украинской продукции. "Когда мы проводили мониторинг розницы в 2018 году, доля импортных продуктов составляла примерно 10%. Сейчас эта цифра близится к 15%", - говорит Дорошенко.

По данным Госстата, за 9 месяцев этого года импорт готовых продуктов питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 8,5% (на 1,7 млрд долларов). Продукции животноводства завезли больше почти на 14%, растениеводства - на 11,3%. По некоторым позициям рост еще больше. Скажем, с начала этого года доля импортных сыров в нашей рознице выросла с 6% до 30%.

И конкурировать с импортом нашим компаниям все сложнее. По словам Деркача, в Европе фермеры получают дотации по 13-14 центов на литр молока при его себестоимости в 43-44 цента. Плюс - НДС на продукты питания там ниже, чем у нас (7% против 20%).

"Если раньше импорт потеснил украинскую еду в премиум-сегменте, затем - в среднем, то теперь добрался уже и до эконом-сегмента. Крепкая гривна этому только способствует, ведь в долларах и его вся наша еда подорожала, а импорт в гривне, наоборот, подешевел", - говорит Кущ.

Такая "продуктовая экспансия" вносит свою лепту в увеличивающуюся дыру во внешнеэкономическом балансе. По итогам 9 месяцев Украина экспортировала товаров на чуть более 37 млрд долларов, а импортировала - на 44,2 млрд.

Но для продуктовых ценников импорт - единственное спасение. Ведь если бы он не рос так стремительно, еда в наших магазинах подорожала бы еще больше.