Вчера президент Украины Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о "преступных сообществах", более известный как закон "о ворах в законе".

"Страна" уже писала о попытках принять этот закон. Попытка номер два принятия закона может быть более успешной и коренным образом изменить ситуацию с организованной преступностью.

Мы выяснили, что как новый закон может изменить криминальную ситуацию в Украине.

В Грузии и России уже есть законы против воров

В первый раз законопроект №1188 был провален в 2016 году "воровским лобби" в Верховной Раде.

По информации источников "Страны" в полиции, только на нардепов украинские воры потратили тогда больше миллиона долларов. Интересно, что осторожные лоббисты, раздававшие деньги, сначала выдали часть денег авансом, а уже после провала голосования отдали народным избранникам остальную часть "грева воровского" в конвертах. К слову, на "грев парламента" скидывались всем украинским воровским сообществом – свою долю внесли все самые влиятельные украинские воры в законе.

Но сейчас ситуация изменилась.

С 2019 года закон против воров в законе был принят и в России. Согласно УК РФ теперь только за участие в воровском сообществе можно получить срок лишения свободы от семи до десяти лет. А за "занятие высшего положения в преступной иерархии" - в России предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.

А еще раньше такой закон был принят в Грузии. Поэтому воры начали постепенно мигрировать в Украину, как на "землю обетованную" со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому вопрос о "воровском" законе вновь актуализировался.

Украинский законопроект №2513 от 2 декабря 2019 года предусматривает дополнить Уголовный кодекс статьей под номером 255-1.

Полностью статья звучит так: "Создание преступного сообщества и пребывание лица в статусе "вор в законе".

1. Создание преступного сообщества или руководство такой сообщества, или участие в нем, или участие в преступлениях, совершенных таким сообществом караются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

2. Пребывание лица в статусе "вора в законе" карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме "вора в законе", которое совершило преступление, если это лицо добровольно заявило об участии в преступном сообществе и пребывании лица в статусе "вор в законе", или активно помогала раскрытию такого преступного сообщества".

Будет ли принят этот закон? Позиции воровских кланов среди депутатского корпуса, по данным источников "Страны" в полиции, по-прежнему сильны. В том числе и в "Слуге народа". Однако тот факт, что законопроект внесен президентом, увеличивает вероятность его прохождения. Потому что маловероятно, что его собственная фракция решит массово устроит саботаж и проголосует против него.

Новые "бригадные" вместо воров

Парадоксально, но принятие этого закона может быть на руку как минимум одному из влиятельных отечественных лидеров криминального мира – Андрею Недзельскому по кличке Неделя.

По крайней мере так считает бывший заместитель главы Нацполиции, ныне ректор Одесской академии МВД Вячеслав Аброськин.

"Если примут закон, то всем ворам придется уезжать из Украины. Иначе сядут надолго. А Неделя, у которого статус "вора" поставлен под сомнение в результате его недавнего избиения, в этом случае сможет остаться. На правах влиятельного "бизнесмена". И по-прежнему сможет влиять на криминальную ситуацию в стране за счет обширных связей в политике и бизнесе. Конечно, есть информация, что он собирается подтверждать титул "вора", но для этого нужно организовывать сходку авторитетных воров, финансировать их приезд в нужное место. Цена вопроса даже не один миллион долларов", - сказал Аброськин в комментарии "Стране".

Вячеслав Аброськин

К слову, сходку по подтверждению титула "вора" Андрею Недзельскому в случае принятия и вступления в силу закона, тоже придется уже организовывать не в Украине. Так как гостям Недели будет угрожать тюрьма (если, конечно, закон примут, что не факт). Также сложность ситуации для Недзельского состоит в том, что ему с 2018 года отказано во въезде в Евросоюз.

"Помимо Недели, такой же запрет Евросоюз ввел для Умки и Нодара Руставского", - сказал "Стране" Вячеслав Аброськин.

Впрочем, в Турции или Арабских Эмиратах сходку, скорее всего, провести будет можно – власти этих стран пока разрешают въезд туда воров в законе.

В свою очередь, по мнению многих опрошенных "Страной" полицейских, на уличную преступность принятие закона против воров повлияет слабо. Дело в том, что в стране за годы войны накопилось огромное количество нелегального оружия, а с фронта возвращаются тысячи бойцов, которым не всегда удается устроиться на работу.

Также стоит учитывать то, что многие из ветеранов войны на Донбассе возвращаются на "гражданку" с посттравматическим синдромом, а также часто обижены на "невнимание" со стороны государства. То есть попросту чувствуют себя лишними в мирной жизни.

"Ну не будет воров в законе, на их место придут другие. Наиболее вероятно возвращение ситуации с "бригадами" а-ля 90-е годы, в которых будут участвовать бывшие бойцы АТО и спортсмены. А руководить ими будут все те же рецидивисты – уголовники, прошедшие закалку в тюрьмах. Но тут есть один момент - никуда не деться от того, что в украинских тюрьмах и следственных изоляторах по-прежнему рулят "смотрящие" от воров в законе. Воры скорее всего уедут из страны, но через интернет по-прежнему будут рулить всеми украинскими ОПГ – уже не те времена, что в тюрьмы нужно было присылать рукописные "малявы" - инструкции от воров в законе. Сейчас достаточно передать по телефону в СИЗО или зону СМС с подписью нескольких воров. Поэтому резкого уменьшения уровня преступности ожидать не стоит", - признается один из сотрудников уголовного розыска Юрий В.

А еще один наш источник в правоохранительной системе, говорит, что может произойти глобальное перераспределение потоков на криминальном рынке в пользу силовиков и политиков.

"Воры в законе - это параллельная государству вертикаль власти и контроля за бизнесом. Естественно, что государство заинтересовано если не в полном устранении, то в ослаблении такого конкурента. Воры могут уехать из страны и по-прежнему рулить ситуацией, но они станут более зависимыми от политиков, чиновников и силовиков. Последние попытаются этим воспользоваться, чтоб перераспределить потоки на криминальном рынке в свою пользу. Чтоб не ворам платили, а им. По крайней мере, они это попытаются сделать. А получится ли - вопрос совсем другой. Могут быть разные варианты", - говорит наш источник.

Основной удар закона направлен прежде всего на лидеров традиционной организованной преступности – людей, обладающих титулом "вора в законе".

В Грузии и в России после принятия аналогичных законов против воров практикуется интересная процедура – задержанного "для проверки документов" или для "профилактики" заставляют подтвердить свой титул "вора" на видео. Если человек подтверждает то, что он действительно является вором, то ему объявляется подозрение в соответствии с буквой закона. И только за это признание "вору" полагается длительный срок тюрьмы.

"Отказаться от того, что он "Вор" по понятиям "людским" (неписаными воровским законам – Ред.), не имеет права ни один вор. Если он признает перед "мусорами", что он не вор, или начинает юлить или выкручиваться, это означает, что он дал слабину и не достоин этого статуса. То есть он сам себя лишает воровской короны. Это делают в Грузии с 2005 года, и начали делать в России. В результате в Грузии сейчас нет ни одного вора, они даже туда транзитом не залетают. В России сейчас началась настоящая облава на воров, их ставят перед видеокамерой и заставляют подтвердить или отказаться от титула. Поэтому оттуда тоже побежали. В Украину, в Азербайджан, в Турцию. Там еще можно отсидеться и через интернет давать указания "пристяжи" - своим людям" - признается "Стране" влиятельный криминальный авторитет Р. - Но этот закон вовсе не значит, что ворам конец настал. В России многие солидные воры предпочитают уходить на зону, признавая титул. И продолжают руководить арестантами и людьми на воле через Скайп или по телефону".

Впрочем, в Украине принятие закона против воров действительно может нарушить старые воровские традиции – когда многие лидеры преступных группировок для большего авторитета в криминальных кругах изо всех сил старались приобрести титул вора в законе.

"Но у нас это явление приняло характер анекдота. Двое украинских, так называемых воров в законе, таковыми, по их же "понятиям", не являются. Это Умка и Неделя. Оба ни разу не отбывали срок в местах лишения свободы. Поэтому по воровским же традициям считаются "апельсинами" - людьми, либо купившими этот титул, либо получившими их в обход традиций", - сказал "Стране" Вячеслав Аброськин.

К слову, оба вора – Неделя и Умка, подавали судебные иски на Аброськина "по защите их чести и достоинства", оскорбившись тем, что полицейский неоднократно называл их лидерами преступных сообществ. Обращение в суд – это тоже грубейшее нарушение давних воровских традиций, за которое еще десять лет назад вору могли "дать по ушам", то есть лишить титула. Потому что ворам в законе запрещено каким-либо образом сотрудничать и вести переговоры с властями. Не говоря уже об обращении с исками в суды.

Скорее всего, в случае принятия закона против воров, в Украине все равно останутся крупные региональные группировки под руководством уже "бывших" воров в законе, которые без особых проблем и последствий откажутся от титулов.

Дело в том, что кланы Умки и Недели давно обладают солидным запасом прочности в виде связей с политиками, чиновниками и силовиками. А также поддержкой влиятельных украинских олигархов. Поэтому уходить с жирного криминального бизнеса, давно переплетенного коррупционными связями с влиятельными чиновниками, украинские лидеры ОПГ не будут.

Война между кланами, воры-нейтралы, "пенсионеры" и доходы от тюрем и рынков

Комментарий экс-зама главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина о том, что вору Неделе новый закон может быть выгоден, касается совсем недавнего инцидента между крупными украинскими воровскими "авторитетами".

Речь идет о том, что в 2019 году Украине началась открытая война между крупными воровскими кланами – Андрея Недзельского по кличке Неделя со одной стороны и кланами Сергея Олейника по кличке Умка и Нодара Асояна по кличке Нодар Руставский, с другой.

Начало конфликта между основными украинскими воровскими группировками уходит корнями в 2014-15 годы. Тогда клан Недели, который контролирует Центральную и Западную Украину, потребовал отчислений в свой "общак" от "днепропетровского" клана Умки. Сергей Олейник отказался, и на некоторое время между группировками воцарился шаткий мир. Однако осенью 2019 года конфликт перерос в открытую войну – вора Неделю избили "коллеги" в киевском отеле.

При этом, по версии людей самого Недели, он после этого не потерял статуса вора. Кроме того, люди Недели дали понять, что их враги связаны с Аброськиным.

Так или иначе, но этот конфликт между лидерами украинских воровских кланов практически не затронул позиций Недели в сферах, которые контролирует его группировка.

"Специализация" криминального клана Недели схожа со специализаций мафиозной семьи Корлеоне из кинотрилогии "Крестный Отец". Главное направление – это связи и совместный бизнес с политиками и государственными чиновниками. Несмотря на конфликт с коллегами, связи с влиятельными столичными политиками и чиновниками высших уровней остались незыблемы для Недзельского.

Фото: Андрей Недзельский

Основное направление "бизнеса" клана Недели, по данным силовых структур - это отмывка и обналичивание денег западных партнеров, а также инвестиции в западную Европу. Помимо этого Неделя получает долю от нелегальной вырубки лесов и контрабанду древесины из Украины в Европу, нелегальной добычи янтаря, контрабанды сигарет и наркотиков в Европу и перегона автомобилей из Европы в Украину.

Враждующая с кланом Недели "днепровская" группировка во главе с Сергеем Олейником по кличке Умка более ориентирована на Россию и "славянских" воров.

Сейчас, по информации "Страны", группировка Умки "наводит мосты" с Игорем Коломойским.

"Днепровские" также поддерживают тесные связи с российским бизнесом и несколькими крупными московскими и ростовскими лидерами воровских сообществ. Соответственно дружественным контактам, идут и инвестиции этого клана. Помимо этого "днепровская" группировка претендует на контроль над нелегальными перевозками угля и сигарет из Донбасса в Украину, а также инвестирует деньги в крупные строительные проекты в Израиле и России.

Третье по силе украинское преступное сообщество возглавляет вор в законе Нодар Усоян по кличке Нодар Руставский. Этот клан также базируется в Киеве.

Сам Нодар Руставский претендует сейчас на титул "смотрящего" в Украине – то есть главного над всей организованной преступностью по всей стране. Основное направление криминального "бизнеса" клана Нодара Руставского – контроль над грузинскими "гастролерами" - карманниками и грабителями, влияние на места лишения свободы, контроль над рынками и угоны автомобилей, в том числе не только в Украине, но и в Западной Европе.

Видео: Задержание Нодара Руставского и российского криминального авторитета по кличке "Полузверь" в феврале этого года в одном из ресторанов Киева

Пока в стороне от войны этих основных воровских кланов остаются другие авторитеты преступного сообщества. Среди занявших нейтральную позицию - лидер "запорожского" клана Паата Чхартишвили по кличке "Принц". Основное направление этой группировки – рыночная торговля и контроль над карманниками и грабителями.

Также в стороне от конфликта остался 65-летний влиятельный украинский вор Сергей Лысенко по кличке Лёра Сумской. Лёра Сумской принадлежит к когорте "старых" украинских воров и имеет громадное влияние на тюрьмы и следственные изоляторы.

Парадоксально, но факт – тюрьмы и следственные изоляторы также приносят прибыль смотрящим над ними воровским кланам.

По информации источников "Страны" в полиции, основную прибыль "смотрящим" над тюрьмами приносят так называемые "телефонные разводы" - мошеннические звонки из зон и изоляторов с целью выманить деньги, торговля наркотиками, а также "отжим" недвижимости и денег у состоятельных осужденных "блатными".

"Не нужно думать, что воры только "греют" зоны. На самом деле тюрьмы сами дают доход. Одна обычная зона может приносить в месяц "смотрящему" от 200 до 300 тысяч гривен в месяц. Доля от этих денег обязательно передается вору в законе, который контролирует места лишения свободы в этом регионе", - признался "Стране" сотрудник пенитенциарной службы Украины.

В стороне от криминальных войн украинских кланов и номинально "смотрящий" по Одессе и области вор Антимос Кухилава по кличке "Антик". Одесского вора "Антика", также имеющего кличку "Дед", давно пытаются отодвинуть от этого поста коллеги по воровскому цеху. Однако у Антимоса давно налажены крепкие связи с одесскими контрабандистами и таможенниками, поэтому он спокойно живет в Одессе и присматривает за своим бизнесом.

К слову, несколько лет назад Антимоса пытались выдворить из Украины – под предлогом того, что ему был незаконно выдан паспорт гражданина Украины. Выдавшего Антимосу паспорт чиновника Миграционной службы МВД даже осудили и он уже успел отбыть срок. Но паспорт у Антимоса Кухилавы суд отнять не посмел.

Нейтральную позицию к конфликту Недели и Умки с Нодаром Руставским заняли заслуженные "пенсионеры" украинского воровского сообщества – вор Владимир Дрибный по кличке Полтава и одесский вор Валерий Шеремет по кличке Шарик. Впрочем, несмотря на солидный возраст и репутацию "ушедших на покой", и Полтава, и Шарик до сих пор активно влияют на преступное сообщество страны.

Полтава держит воровской общак южного региона – в 2017 году полицейские изъяли у него "общую воровскую кассу" в миллион долларов. Однако год спустя "общак" пришлось вернуть обратно по суду. А вор Шарик недавно засветился в полицейских сводках как организатор банды вымогателей и автоугонщиков в Херсонской и Николаевской областях.

Одновременно со всеми украинскими воровскими кланами враждует клан азербайджанского вора Надира Салифова по кличке Лоту Гули. Сам Лоту Гули в Украине не живет, некоторое время скрывался в Турции. Но и оттуда его экстрадировали – следы вора теряются где-то в Арабских Эмиратах.

Парадоксально, но Лоту Гули остается влиятельным вором в Украине – он дистанционно практически подчинил своему контролю многих азербайджанских рыночных торговцев овощами, фруктами и зеленью в России и в Украине. Несмотря на внешне невзрачное направление криминального ремесла клана Гули – это, на самом деле, настоящий международный сетевой бизнес. Отчисления от которого составляют несколько миллионов долларов в месяц.

Кстати, Лоту Гули – Надир Салифов давно конфликтует с другом украинского вора в законе Недели – Олегом Крапивиным, более известным в криминальных кругах под кличкой Олег Бакинский. Олега Бакинского часто называют негласным "смотрящим" от воровских кланов за азербайджанскими общинами в Украине, а также крупным бизнесменом с обширными связями с чиновниками и политиками. С 2016 года Лоту Гули начал экспансию своего клана в Украину. И "перехлестнулся" с "крестным отцом" местных азербайджанских коммерсантов Олегом Бакинским, потребовав "доли малой" от него.

С тех пор у них идет затяжной конфликт.