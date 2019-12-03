Верховная Рада в 250 голосов приняла президентский законопроект № 2116, который произведет перезагрузку Государственного бюро расследований. В этом проекте Рада дала "зеленый свет" беспрепятственному переходу в ГБР следователям Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана - им не нужно будет проходить отдельный конкурс.

На следующий день после вступления закона в силу свои должности покинут нынешний глава ГБР Роман Труба и его заместители. Тогда же и старует новый конкурс - следующего главу ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, организацией работы которой будет заниматься Офис президента. А до тех пор руководить ГБР будет и.о. главы, которого назначит президент.

Исходя из логики законопроекта, уже очевидно, что будущие руководители ГБР будут подконтрольны главе государства, а исходя из интриг, которыми сопровождалось его принятие, в не меньшей степени они будут зависимы и от западных партнеров.

Что означает принятие этого закона, анализирует "Страна".

Как перекроят ГБР

Реформу в Госбюро расследований президентский офис начал еще в октябре нынешнего года. Для Банковой контроль над ГБР имеет чрезвычайно важное значение.

Именно ему будет подследственно преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов, в том числе, Национального антикоррупционного бюро, созданного при западной поддержке. А также все преступления (кроме коррупционных), совершаемые высшими чиновниками и депутатами.

По новому закону директор, как и раньше, будет избираться по результатам конкурса, который проведет комиссия в составе девяти человек (по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров). Перечень международных организаций, которые смогут подавать свои кандидатуры, будет утверждать Министерство иностранных дел.

А работу комиссии будет обеспечивать не секретариат Кабмина, как ранее, а Офис президента. Интересно, что до второго чтения в тексте проекта было предусмотрено, что назначать главу ГБР будет президент вне конкурса, но затем под давлением общественности вернулись к идее с конкурсным отбором.

Правда, при нынешних политических реалиях 6 из 9 потенциальных кандидатов в конкурсную комиссию вполне могут быть креатурами президента. А значит "независимый отбор будет простой формальностью. Так, троих членов комиссии президент имеет право назначить напрямую, а еще троих может назначить через полностью подконтрольное себе монобольшинство в Верховной Раде.

Собственно, этот момент был принципиальным для других фракций, которые отказались поддержать президентский закон, и требовали, чтобы был соблюден баланс с подачей кандидатур, и их могли выдвигать и оппозиционные фракции.

При этом Рада расширила права президента при смещении главы ГБР с должности.

Глава государства сможет уволить руководителя Бюро вследствие его заявления по собственному желанию, назначения на другую должность, достижения 65-летнего возраста, по состоянию здоровья, вследствие недееспособности, в случае совершения уголовного/коррупционного преступления, прекращения украинского гражданства, смерти, подтверждения появления необоснованных активов, а также по результатам вывода Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики.

И для увольнения президенту не нужно будет спрашивать ни у кого согласия, что также усиливает контроль Банковой над главой ГБР.

Правда, и парламент также получает возможность уволить руководителя Госбюро, заслушав отчет директора ГБР о результатах работы (по итогам депутаты должны будут голосовать за признание работы ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной, что в свою очередь может повлечь увольнение президентом главы ГБР).

Кроме того, по крайней мере треть состава ВРУ (на данный момент 150 нардепов) могут в любой момент инициировать внеочередной отчет директора Госбюро.

Когда в ГБР сменится руководство?

ГБР в новом виде заработает в лучшем случае к марту 2020 года. После увольнения Романа Трубы и его заместителей - Ольги Варченко и Александра Буряка, президент в течение пяти рабочих дней должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.

В это время начнется отбор членов конкурсной комиссии. У парламента и международных организаций (определенных МИД) будет 30 дней, чтобы выдвинуть по три представителя в конкурсную комиссию, еще 14 дней дали Офису президента, чтобы сформировать конкурсную комиссию. А сама комиссия в течение 60 дней должна будет провести конкурс на должность главы Бюро.

"Назначение нового директора ГБР произойдет не ранее, чем через 2-3 месяца", - говорит "Стране" глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

Впрочем, он ушел от ответа, какие кандидатуры рассматриваются на эту должность. "Это может быть кто угодно, как из нынешних работников ГБР, так и извне", - сказал он.

Как сбивали Трубу. Спецоперация

Не менее интересно и то, как протянули решение об увольнении Трубы.

Роман Труба. Фото: 24tv.ua

Глава ГБР был, пожалуй, единственным руководителем силового ведомства, который активно вел дела против Порошенко.

Поэтому многие были удивлены, когда 15 ноября Рада вдруг проголосовала за поправку о его увольнении. Всего через две недели после того, как ГБР, 30 октября, направило на согласование в Генпрокуратуру первую "пидозру" против Порошенко.

За эту поправку не голосовало более 40 "слуг народа" и ее протянули лишь при помощи голосов "Евросолидарности" и "Голоса". Обе фракции давно требовали увольнения Трубы, а потому их позиция не удивительна.

Далее у Трубы началась целая серия неприятностей. Буквально через несколько дней появился телеграмм-канал, где публиковалась прослушка в кабинете Трубы.

А буквально накануне голосования, 2 декабря, НАБУ задержала экс-прокурора Игоря Щербину. Щербина когда-то был главный следователям по делам Майдана и считался человеком, близким к Пашинскому. Под началом Щербины в то время работал и Труба. Что, после его назначения на пост главы ГБР, и породило слухи, что Труба - это человек Пашинского и Турчинова.

Но, если так и было, то уже вскоре ушло в историю. По данным "Страны", уже под конец правления Порошенко Труба больше ориентировался на генпрокурора Юрия Луценко, а с Пашинским и Щербиной дел особых не имел.

И, более того, именно ГБР уже после прихода к власти Зеленского, вело дело, по которому был отправлен в тюрьму Пашинский.

Щербина же оставался работать в научном совете при ГБР, но, как сообщают наши источники в Госбюро, влияние на какие-либо решения не имел.

На этом его и поймали детективы НАБУ и дали информацию в СМИ, в которой Шербину сразу же привязали к Трубе.

Далее оперативно на эту информацию отреагировал лично Зеленский, также связав Трубу и Щербину и призвав депутатов проголосовать за законопроект по ГБР.

По данным "Страны" это повлияло на многих колебавшихся депутатов из "Слуги народа". И в итоге, закон прошел.

То есть, смена власти в Госбюро была проведена в духе полноценной спецоперации со сливом компромата и задержанием бывшего начальника.

Но вопрос - зачем? Наиболее простое объяснение - это интриги Порошенко, для которого Труба уже давно стал одним из главных врагов. Но активное участие в "сбивании" главы ГБР Банковой делает такую версию не очень убедительной.

Поэтому скорее нужно задаться вопросом не только почему, но и под кого освобождали кресло главы ГБР?

И это, пожалуй, главная интрига всей истории.

Фактор Трепака

"Страна" первой, еще в середине ноября, сообщила со ссылкой на свои источники, что основным претендентом на роль главы ГБР называют нынешнего заместителя генерального прокурора Виктора Трепака, который сыграл в 2016 году ключевую роль в раскручивании скандала вокруг "черной бухгалтерии" Партии Регионов.

Виктор Трепак. Фото: ua-rating.com

После того, как в документах, обнародованных Трепаком, была найдена фамилия Пола Манафорта, который вел тогда избирательную кампанию Трампа, против Манафорта было возбуждено уголовное дело.

Таким образом, фактически, именно Трепак является ключевым человеком в деле вмешательства Украины в американские выборы на стороне Демпартии США, к которой считают близкой и фракцию "Голос", которая поддержала новый закон о ГБР и лоббировала механизм отбора главы ГБР по конкурсу, в котором будут председательствовать представители международных организаций.

"Если на должность главы ГБР назначат Трепака, в администрации Трампа могут воспринять это назначение, как вызов. Ведь, учитывая роль Трепака в деле против Пола Манафорта, можно прогнозировать блокировку любого расследования против Байдена в Украине, и на таком локальном уровне - это победа демократов над республиканцами. В то время, как в преддверие новых выборов в США Украине следовало бы сохранять нейтралитет", - говорит "Стране политолог Руслан Бортник.

В тоже время, влияние демократической части американского истеблишмента на американо-украинские отношения по-прежнему велико.

"Демократы согласовывают большинство грантов, большинство объема международной помощи Украине", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Кольцо "соросят"

Отметим, что позиции лобби Демпартии США в силовых структурах Украины сильны. Его креатурой является глава НАБУ Сытник (вспомним, что именно НАБУ организовало задержание Щербины). Также вскоре после назначения в его русле начал вести свою политику и генпрокурор Рябошапка.

А недавно назначеннный первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный является человеком Трепака.

Немного в стороне держится глава МВД Арсен Ааваков. Но у него также давние связи с американцами. А не так давно его яростно защищала во время выступления в Конгрессе США экс-посол в Украине Йованович (известная сторонница демократов).

На этом фоне из общего ряда выделялся лишь глава ГБР Роман Труба. Который ориентировался на главу Офиса президента Андрея Богдана и возбуждал дела против Порошенко по заявлениям Андрея Портнова (которого точно к "прозападной" группе отнести нельзя).

Если же Трубу уберут и на его место поставят Трепака или кого-либо из подобных кадров, то фактически вся правоохранительная система Украины (кроме МВД) закольцуется под руководством людей, ориентированных на западные структуры и Демпартию США (или "соросят", как их называют недоброжелатели).

"Реабилитация Порошенко"

На фоне грядущей смены руководства эксперты прогнозируют спад активности ГБР по расследованию дел против Петра Порошенко.

Собственно, ряд депутатов из фракции "Слуги народа", которые не голосовали за этот проект, уже заявили о том, что нельзя менять руководство Бюро, пока не будут привлечены к ответственности фигуранты громких дел, которые ведутся в ГБР.

Например, не поддержали закон депутаты Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Куницкий, Максим Бужанский.

Бужанский, комментируя этот закон, говорит, что он считает Госбюро расследований единственным органом, который мог привлечь к ответственности бывшего президента Петра Порошенко.

"ГБР - это единственный орган, который занимается попыткой привлечь к ответственности предыдущего президента Порошенко. Те, кто поддержит смену руководства в ГБР, берут на себя ответственность за то, что Порошенко будет себя прекрасно чувствовать и никаких больше действий в его сторону предприниматься не будет", - пояснил свою позицию Бужанский.

"Те 3,5 месяца, когда будет проходить конкурс на нового руководителя ГБР, и еще несколько месяцев, пока Бюро не заработает полноценно с новым руководством, по сути, это полгода передышки для всех наших топ-чиновников, которые могли быть привлечены к ответственности", - говорит политолог Бортник.

Вместе с тем, экс-министр юстиции Елена Лукаш в разговоре со "Страной" отмечает, что независимо от принятия этого закона, можно говорить о том, что фактически состоялась амнистия Порошенко.

"Целями данного законопроекта были: первое - сместить неугодного новой власти Трубу, и эта цель благополучно достигнута и второе - создать юридический транзит, такую себе правовую лыжню для следователей Генеральной прокуратуры, которые занимались фальсификацией дел Майдана на протяжении последних пяти лет. Эта цель тоже успешно достигнута. Результат - налицо. Я думаю, что дела Майдана продолжат и дальше фальсифицироваться теми, кто успешно с этим справлялся на протяжении пяти лет. Судя по тому, что уже прошли весна, лето, осень и начинается зима, Петр Алексеевич Порошенко уже амнистирован новой властью. Не видно политической воли, чтобы привлекать виновных к ответственности. Уже больше месяца подозрение лежит у Рябошапки и никуда не движется. Соответственно, выводы неутешительные: эти дела не нужны", - говорит "Стране" Лукаш.

О том же говорит и Андрей Портнов. "Принятие закона приведёт к реабилитации Порошенко, сохранению его активов, счетов и офшоров и к консервации расследования массовых убийств на Майдане", - заявил Портнов еще за день до голосования.