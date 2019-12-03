Президент Владимир Зеленский в одном из обращений к народу, записанных в салоне электромобиля "Тесла", назначил правительству Алексея Гончарука испытательный срок до конца года.

К этой черте Кабмин подходит со шлейфом скандалов, связанных с ним самим или отдельными министрами.

Неудивительно, что в политических кругах и СМИ обсуждаются потенциальные кандидаты на вылет и личная судьба молодого премьера.

Действительно ли шатается под Гончаруком кресло, разбиралась "Страна".

Антинародный Кабмин

С одной стороны, Верховная Рада 4 октября одобрила программу деятельности правительства Гончарука, что дало Кабмину годовой иммунитет от отставки. Но, с другой — президент в видеозаписи из салона "Теслы" месяц спустя дал понять, что вопрос о профпригодности отдельных членов правительство вполне может встать.

"Такого молодого правительства у нас никогда не было. Зато у них нет опыта коррумпированности. И это плюс. Полная перезагрузка - тоже большой плюс. Если они не справятся - тоже ждем до конца года. Кто не сможет - будем прощаться”, - заявил Зеленский.

Список претензий, собственно, к правительству уже достаточно широкий. Главным образом - из-за продолжения социально-экономического курса прошлой власти.

"Кабмину Гончарука нельзя предъявить в целом по стране низкие пенсии и зарплаты. У этого правительство не было времени, чтобы добиться реального результата. Другое дело, что оно внедряет заведомо проигрышную экономическую модель, которая усугубит положение в стране", - комментирует экономист Алексей Кущ "Стране".

По его словам, характеристику этой модели дают три идеи, которые пытается воплотить правительство.

Во-первых, это создание рынка сельскохозяйственной земли в лоббируемой, в том числе Кабмином, форме, которая может привести к концентрации земельных участков в руках крупнейших игроков на агрорынке.

"Нам рисуют великолепный эффект от этой якобы реформы. При этом в Минэкономики даже не скрывают, что запуск оборота земли добавит в рост ВВП 0,2% - 0,8% в год или чуть более 2% до 2024-го года. Не сильно похоже на чудодейственный рецепт для выздоровления экономики", - настаивает эксперт.

Во-вторых, грядет массовая распродажа государственных активов, за которой, по мнению Алексея Куща, может скрываться желание правительства снять с себя социальные обязательства о коллективах этих госпредприятий.

В-третьих, "тотальная десоциализация государства", как считает эксперт, будет гораздо масштабнее. "От это власти ждали, что она изменит базовые акценты государственной политики. Была надежда, что она поставит во главу угла простого человека. Но Кабмин Гончарука вынес туда внешнего кредитора, рядом пристроив и местных олигархов", - говорит Кущ.

От такого правительства ожидаемо увидеть Трудовой кодекс, который существенно сужает права наемных работников (подробнее об этом проекте можно прочитать здесь).

Даже проект бюджета на 2020 год, оперативно принятый, трудно записать в достижения премьера. "Проект разрабатывался еще до прихода Гончарука в правительство и.о. Министра финансов Оксаной Маркаровой и той команды, что была в тогдашнем Минфине. Заслуги Гончаруку тут нет", - комментирует экономист, народный депутат нескольких созывов Алексей Плотников "Стране".

Кроме того, бюджет, выдержанный в духе рекомендаций МВФ, содержит весьма незначительное повышение социальных стандартов. И, судя по опросам, это отнюдь не то, что ожидают граждане от новой власти.

Тарифный скандал

Но в еще большей степени не оправдал ожидания населения Кабмин Гончарука по поводу снижения тарифов. Его обещал и президент Зеленский (причем даже грозившись уволить правительство, если то, не продемонстрирует такое снижение).

Однако до недавнего времени вопрос о снижении тарифов вообще не обсуждался. Была забыта и еще одна идея Зеленского - отменить плату за коммунальные услуги для стариков старше 70 лет.

Вспомнили о тарифах на Банковой, лишь когда социологи показали резкое падение рейтинга главы государства к концу ноября.

Причем одной из главных причин недовольства населения была тарифная тема.

После этого, в субботу 30 ноября, оперативно было собрано совещание у президента, где Зеленский потребовал снизить тарифы уже прямо в декабре.

На совещании присутствовали Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, глава ОП Андрей Богдан и его заместитель Юлия Ковалив. Многие удивились тому, что премьер публично обращается к президенту на "ты". А предложенные им решения выглядели скоропалительными, с которыми соглашались не все присутствующие.

Ковалив вступила в спор с премьером, заметив, что полномочия на перерасчет тарифов принадлежат Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а, дескать, глава Кабмина без разговора с регулятором предлагает президенту вносить законопроекты, добиваясь снижения для населения, но это же может не работать. Тем более, тарифы согласовывают также и местные власти.

"Премьер не может себя так вести в отношении президента. И он предлагал вещи, непросчитанные по результатам. Мол, вдруг это сработает, а ведь, может, и нет. Такой подход вообще характерен для всей деятельности правительства", - дает оценку экономист Алексей Плотников в комментарии "Стране".

При том, что эксперты говорят - при нынешних низких уровнях цен на импортный газ, а также с учетом низкой стоимости газа украинской добычи (которая, в основном, и идет на нужды населения и темлокоммунэнерго) тарифы на коммунальные услуги можно было бы уже снизить. Прояви правительство волю к этому.

"Известно, что НАК "Нафтогаз" закачал в свои хранилища большие объемы относительно дешевого газа, и его хватит на отопительный сезон. Но ни в правительстве, ни в остальных ответственных структурах не подняли вопрос об уменьшении тарифов на тепло и горячую воду. Хотя это был бы чисто рыночный подход. А так только все еще раз убедились в антисоциальной политике этого Кабмина", - полагает экономист Алексей Кущ.

Впрочем, в сильном снижении тарифов не заинтересован НАК "Нефтегаз" (который хочет продать закачанные им в хранилища объемы газа подороже). Плохо к этому же относятся и западные структуры, к которым прислушивается Гончарук.

Поэтому пока непонятно - насколько он будет рьяно выполнять поручение президента о снижении цен уже в декабре.

Не исключено, что попытается уговорить Зеленского перенести это событие на следующий сезон. И, к слову, сегодня в своем обращении президент как раз и акцентировал внимание, что найдено решение снизить цену на коммунальные услуги вдвое. Но через год.

В целом, во всей этой тарифной эпопеи Гончарук выглядит наименее убедительно. В политических кругах даже в ходу версия, что Офис президента специально так смонтировал видео-отчет о совещании, чтоб показать премьера максимально некомпетентным.

Что, в свою очередь, и породило новый виток слухов о том, что Банковая начала "артподготовку" к отставке премьера.

Под огнем Коломойского, под защитой Запада

Впрочем, и сам премьер дает повод для таких разговоров.

Все описанное выше - это лишь часть из многих "залетов" Гончарука. Чего стоит, например, поход на концерт неонацистской группы "Сокира перуна". Или же выделение сотен миллионов гривен на фонд жены Петра Порошенко. А также постоянные скандалы вокруг конкурсов на занятия руководящих должностей в госслужбе.

Но в политическом плане "двигателем" отставки премьера выступают совсем иные механизмы.

Гончарук является одним из главных направлений удара со стороны условной "группы Коломойского" внутри Зе-команды.

Судя по публичным выступлениям ее представителей, премьеру ставят в вину курс в угоду МВФ и сотрудничество с "соросятами" (представителями грантовых структур, тесно работающих с Западом).

По неофициальной информации причина более банальна - Гончарук действительно больше прислушивается к мнению международных финансовых организаций (которые Коломойского не любят) и людей другого олигарха Виктора Пинчука, чем к мнению Игоря Валерьевича. Что создает для олигарха из Днепра определенные трудности в реализации многих его задач.

Также у Гончарука достаточно затяжной аппаратный конфликт с Богданом.

Но хватит ли у противников Гончарука сил его свалить?

По данным "Страны", у Зеленского действительно обсуждают такой вариант - на фоне падения рейтинга и нарастания разочарования избирателей, отправить в отставку Гончарука, сделав его "крайним" за непопулярные шаги в социально-экономической сфере.

Но есть и трудности.

Во-первых, правительство Гончарука, после принятия Радой его программы, получило иммунитет от отставки на год. То есть, до следующей осени, Гончарук может уйти в отставку только по собственному желанию, а не через вотум недоверия парламента. А уговорить человека уйти с занимаемого высокого поста, как известно, бывает иногда очень непросто.

Во-вторых, в условиях нарастающего давления Запада и международных финансовых организаций на украинскую власть по поводу Коломойского, принуждение к отставке Гончарука, которого атакуют люди олигарха, будет крайне неоднозначно воспринято МВФ и западными партнерами. Поэтому на такой шаг можно решиться разве что вместе с последующим разворотом всей экономической политики властей и отказом от четкого следования рекомендациями МВФ. Но пока нет сигналов, что Зе готов к этому.

В-третьих, окрытый вопрос на кого менять. "Здесь важно, чтоб премьер не создал альтернативный центр влияния в стране, каким при Порошенко пытался стать Гройсман. Не говоря уже о Яценюке. Президент не может допустить ситуацию, чтоб олигархи и прочие заинтересованные лица через его голову напрямую решали вопросы с премьером, а тот мутил сам какие-то свои схемы. Потому что тогда это будет полный развал всей системы власти", - сказал "Стране" источник на Банковой.

В-четвертых, остается вопрос когда менять премьера. Сейчас, либо ближе к местным выборам, чтоб новое "правительство мечты" еще не успело к тому моменту информационно "сгореть".