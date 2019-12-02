Украинцев заставят работать по-новому.

Как стало известно "Стране", правительство спешно подговорило новый вариант трудового кодекса, который может быть вынесен на Кабмин уже на этой неделе, после чего его подадут в парламент. Далее документ, якобы, планируется принять по ускоренной процедуре (специально для этого его даже сократили, оставив вместо более чем 130 статей всего 99, как того требует регламент).

При этом сам законопроект пока мало кто видел - его нет ни на сайте МЭРТ (которое, якобы, является разработчиком), ни на сайте Минсоцполитики.

"Хотя такие проекты должны проходить общественное обсуждение, которое обычно длиться месяц, а по-хорошему, еще и профильную экспертизу", - говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Стране" удалось найти текст законопроекта. И после его прочтения становится понятно - турбо-режим и строгую секретность власти включили не зря. Через парламент рассчитывают провести ряд скандальных норм, которые вряд ли понравятся общественности.

К примеру, планируется урезать больничные и пересмотреть отпуска, упросить процедуру увольнения людей, включая работников льготных категорий - беременных и матерей в декретном отпуске, специалистов предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов и др. В новой трудовой реальности от главы МЭРТ Тимофея Милованова, который является главным идеологом проекта, не нашлось места также профсоюзам.

"По-сути, украинцам предлагают трудовое рабство. Нынешний трудовой кодекс и так на практике часто не выполняется. Но он является для граждан некой "соломинкой", за которую в трудной ситуации можно "ухватиться". Теперь же забирают и ее", - отмечает аналитик института Grouford Алексей Кущ.

В то же время исполнительный вице-президент Конфедерации профсоюзов Алексей Мирошниченко считает, что действующий КЗОТ "слишком социальный" и даже "социалистический". И он, якобы, связывает бизнес по рукам, не позволяя развиваться. Строгое украинское трудовое законодательство, по его словам, отпугивает также иностранных инвесторов. Впрочем, Мирошниченко признал: с ними при разработке скандального законопроекта власти тоже не советовались. Не исключено, что советовались с "иностранными инвесторами", которых собираются привлечь сужением прав наемных работников.

"Страна" разбиралась какие новые условия труда власти готовят украинцам.

Рабочая интрига

Идея переписать трудовой кодекс у Зе возникла уже давно. Еще в сентябре глава профильного комитета по социальным вопросам Галина Третьякова собирала экспертные группы для работы над новым вариантом ТК. Основной посыл - существующий Трудовой кодекс, который был написан еще в советские времена (он датируется 70-ми годами прошлого века), заметно устарел и уже не отражают реальные трудовые взаимоотношения.

На самом деле это не совсем так, ведь за последние годы в Трудовой кодекс были внесены сотни правок.

Впрочем, в некой модернизации ТК конечно же нуждается. К примеру, там не прописаны условия работы для фрилансеров, по договорам, такие понятия как аутсорсинг персонала и пр.

Но, помимо "обновления", у Зе планировали и "упростить" ряд норм. К примеру, звучали идеи о сокращении отпусков и больничных за свой счет, что сразу же насторожило общественность. Хотя самого текста нового ТК у Третьяковой так и не показали.

"Я был на круглом столе по Трудовому кодекс еще в сентябре, в Одессе. Там говорили о том, что, дескать, работодателю сложно увольнять персонал, предлагали заметно сократить гарантии для работников и "забыть" о профсоюзах в вопросах регулирования трудовых отношений", - рассказал "Стране" адвокат Ростислав Кравец, который также является главой профсоюза юристов.

Позже о необходимости основательно переписать Трудовой кодекс говорил также премьер-министр Алексей Гончарук, которого возмутил тот факт, что в Украине проще развестись, чем уволить наемного рабочего.

Но подать свой вариант ТК в парламент профильный комитет так и не успел. На волне слухов о готовящемся "закручивании гаек" для украинцев оппозиционные фракции нанесли "упреждающий удар" - было зарегистрировано сразу два альтернативных законопроекта - №2410 и 2410-1, которые во многом похожи (их подали ОПЗЖ и "Батькивщина") и лоббируют сохранение системы защиты прав работников.

То есть, теперь принять проект Третьяковой без рассмотрения альтернативных законопроектов попросту нереально. А это, как минимум, - затягивание времени.

Поэтому, очевидно, у Зе решили пойти обходным путем и протолкнуть новый законопроект не через профильный комитет, а через правительство, причем, максимально отдалив его от альтернативных вариантов Трудового кодекса (в частности, по названию, он называется "О труде").

"На прошлой неделе диким темпом развивались закулисные терки правительства Зеленского по введению рабства в Украине. Срочно по указанию Зеленского, некто Милованов ставит задачу своим шестеркам написать текст нового Трудового Кодекса (звучит как проект закона о труде). Шестерки от Милованова делают перевод подсунутого им в МВФ текста. Этот текст Милованов шлет в МинСоц с требованием (от имени президента) стать официальными авторами проекта, где в переходных положениях вообще отменяют профсоюзы! МинСоц (к чести министрессы), прочитав это, категорически отказался это подписывать! Тогда Милованиов решает, что пусть его МинЭкономики это сделает. Но! Сотрудник, которому дали текст... написал докладную, в которой речь шла о том, что он не готов ставить свою подпись под тем, что перечеркивает надцать статей Конституции! Тогда Милованов дает этот текст какому-то в.о. ГосСекретаря МинЭкономики. Тот вообще ни в зуб ногой в этих темах. Ставит подпись и теперь уже за авторством Минэкономики проект рассылают по министерствам на согласование. На этот раз Минсоц нагибают и Минсоц умывает руки... авторство ж не их. Они визируют. Минюст еще определенное время решал, как поставить подпись под тем, что противоречит Конституции. Текст Милованова состоит из 99 статей. Весь Трудовой Кодекс они уместили в 99 статей! Где только в одной статье косвенно упоминается право на коллективную защиту трудовых прав! В переходных положениях отменяют закон о профсоюзах", - описывает на своей странице в Facebook интриги вокруг нового законопроекта известный политолог и правозащитник Михаил Чаплыга.

Галина Третьякова пояснила "Стране" ситуацию: "Мы уже три месяца советуемся со всеми сторонами социального диалога. Вместо этого профсоюзы по договоренности с оппозиционными фракциями внести свои проекты. Правительство на этой неделе должно внести законопроекты относительно рынка труда. Будем рассматривать все вместе".

Все - по контракту, а кто не подпишет - увольнение

Новый законопроекте от Кабмина официально нигде не опубликован. В профильных группах гуляет несколько его вариантов. И все эксперты, с которыми пообщалась "Страна", называют "неофициальными" и дают посмотреть "строго по секрету", Впрочем, эти версии похожи между собой, за исключением разве что количества статей - в паре вариантов их 130-135, а в одном - 99. Как пояснили эксперты, текст подсократили, чтобы провести его в парламенте по сокращенной процедуре голосования.

"В сети появился проект Трудового Кодекса, якобы разрабатываемого под руководством Милованова. Если данный проект реальный, то Юлия Владимировна и Петр Алексеевич могут больше не заказывать социологию СН. Её просто не будет. Самое интересное, никто не сможет внятно ответить, зачем разрешать увольнять беременных женщин, людей на больничном и т.д. Вот просто так надо, и всё", - написал в своем Telegram народный депутат от "Слуги народа" макс Бужанский.

Даже беглого прочтения законопроекта достаточно, чтобы понять, почему его не торопятся выносить на всеобщее обозрение.

Так, украинцам по-сути предлагают перейти на работу по трудовым договорам. Они могу быть краткосрочными или бессрочными, с нефиксированым рабочим временем, ученические и т.д. То есть, получается, что в Украине хотят реализовать американскую модель, когда каждый работник оговаривает определенные условия и зарплату для себя. Работодатель также может сколько угодно держать сотрудника на "коротком" трудовой договоре, то есть, постоянно - под угрозой потери рабочего места. Что особенно удобно, скажем, в случае с сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста, которых можно будет в любой момент вставить за дверь.

Срочный договор не более чем на пять лет предлагается заключать с учителями, журналистами, членами набсоветов и топ-менеджерами компаний, а также "при переводе работника на работу к другому работодателю".

Будут и более короткие договоры - до 2 месяцев. И их работодатели вообще смогут разрывать по любой причине (даже если она не связана с профессиональной), уведомив работника об увольнении за три дня. Точно так же просто работодатели смогут разрывать сезонные трудовые договоры, фактически, без веских причин.

Ноу-хау от Милованова - некие договоры с нефиксированным рабочим графиком. Нагрузка на специалиста по-сути может быть любой,. Норма о 8-часовом рабочем дне в проекте есть, но лишь как ориентир - указано, что это "нормальная" продолжительность рабочего дня, но могут быть и сверхурочные. Указано, что отдых между сменами должен составлять не менее 12 часов, то есть, законным будет считаться 12-часовой рабочий день.

Единственное ограничение - "ненормированных" договоров у работодателя должно быть не больше 10% от общего количества.

Также работодатели смогут разрывать трудовые договора до истечения срока их действия. К примеру, компания сможет указать на дверь сотруднику, которому "на основании медицинского заключения работа противопоказанна". Также не действует (или временно не действует) договор, скажем, на время учебы работника.

В законопроект прописан целый список причин, которые позволят работодателям быстро и без лишней волокиты увольнять людей. Одни из пунктов, к примеру, это увольнение по "собственной инициативе работодателя". Для этого не нужно долго объяснять причин, достаточно просто уведомить работника за 15 дней (если до этого он трудился на этом месте до 6 месяцев) или 30-90 дней (если стаж от полугода до 10 лет). Далее в проекте следует интересная формулировка, что "сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией", то есть, реально выставить сотрудника за дверь хоть в тот же день, просто нужно дать ему немного денег. Напомним: сейчас по по ТК об увольнении или сокращении должны предупреждать не меньше чем за 2 месяца, а при увольнении по причинам, не зависящим от работника, ему причитается двойной должностной оклад.

Если работник откажется подписываться под такими кабальными условиями, работодатель может только на этом основании разорвать договор в одностороннем порядке.

Чтобы уволить работника "по причине", то искать долго тоже не придется. Так, достаточно нарушения условий трудового договора более двух раз за полгода. Одной из таких причин может быть неявка на работу "по причине временной нетрудоспособности", то есть, из-за длительной болезни (от 4 месяцев). Аргумент для увольнения также - неявка на работу более 10 дней.

Есть риски и для категорий работников, который сейчас защищены законом от увольнения. К примеру, женщины в декрете могут остаться без работы "в связи с ликвидацией или реорганизацией" предприятия, а по этой схеме, как рассказывает Ростислав Кравец, многие предприятия и сейчас проводят массовые сокращения - заявляют о якобы реорганизации, меняют название должности и оставляют человека без работы.

Общегосударственных праздников хотят оставить только 9 - 1 января (Новый год), 25 декабря и 7 января (Рождество), 8 марта, 1 и 9 мая, 28 июня (День Конституции), 24 августа (День Независимости), 14 октября (День защитника Украины).

Трудовые "решалы" вместо профсоюзов

Отдельного внимания заслуживают переходные положения нового законопроекта. Как только он вступит в силу (через 6 месяцев после принятия) сразу же аннулируются действующие законы - Кодекс законов о труде, "Об оплате труда", "Об отпусках" , "О профсоюзах" и другие.

"Мирить" работодателей и работников будет некая Национальная служба посредничества и примирения - государственный орган, который станет "гасить" трудовые конфликты. Она, в частности, будет готовить неких посредников и арбитров, которых затем станет рассылать по "проблемным" предприятиям. О роли, которая в процессе коллективных трудовых споров отводится профсоюзам, в проекте ничего не говорится.

"Работникам вместо бесплатной правовой профсоюзной помощи сразу предложат защиту в суде за деньги. Профсоюзы также будут лишены права общественного контроля за выполнением законодательства о труде. И что важно - профсоюзы лишат права участвовать в разработке государственной политики в сфере трудовых отношений, оплаты труда, социальной защиты", - пояснили "Стране" в Федерации профсоюзов.

Но у работодателей на этот счет другое мнение.

"Реальных профсоюзов сейчас нет. Это "ряженые" и их надо исключить с рынка труда и вернуть через время, когда появятся настоящие профсоюзы", - считает руководитель компании "Ярослав" Александр Барсук.

"Одно дело проинформировать профсоюзы о каком-то нововведении, а другое дело - получить от них согласование. Часто это бывает непросто, что усложняет работу бизнеса", - говорит Алексей Мирошниченко.

Готовятся к массовым сокращениям?

По словам Мирошниченко, основные замечания к действующему в Украине трудовому законодательству от иностранных партнеров и инвесторов - излишняя "защищенность" работников.

"Трудовой кодекс не должен тормозить развитие бизнеса. У нас, к примеру, более десяти льготных категорий, которые имеют приоритетное право на трудоустройство. И для них компания должна держать 4% рабочих мест или платить штрафы. Предприятие также не может уволить не только работника предпенсионного возраста, но и пенсионера, то есть, нет возможности взять на это место молодого специалиста. Это тормозит модернизацию экономики. Поймите, за ценными кадрами работодатели сами будут бегать. И они готовы платить, но только - по делу. Скажем, оплачивать повышение квалификации, учебу, а не непонятные штрафы за квоты для льготников", - говорит Мирошниченко.

По его словам, для иностранных инвесторов трудовой законодательство наряду с налоговым и таможенным входит в список приоритетных при принятии решения об открытии бизнеса в Украине.

Хотят "упрощений" не только иностранцы, но и наши предприятия.

"Мы не так здорово живем, чтобы запрещать сверхурочные, отгуливать все мировые праздники и не иметь возможности выгнать бездельника", - говорит Александр Барсук.

По факту многие коммерческие компании уже и так давно игнорируют Трудовой кодекс - есть и сверхурочные, и работа по выходным и дополнительные нагрузки и увольнения "ни за что". Так живет по-сути большинство компаний мелкого и среднего бизнеса.

"Главный элемент давления на наемных сотрудников там - зарплаты в конверте. Работодатель может официально вас и не увольнять, он просто перестанет платить "серую" часть оклада. И вы сами уйдете, так как пропадет экономический смысл работы. Другое дело - крупные предприятия, где все по-белому и по Трудовому кодексу. Не исключено, что послабления лоббируют для себя финансово-промышленные группы, готовясь к новому экономическому кризису, на волне которого наверняка придется сокращать целую армию рабочих. Но одно дело увольнять их с выплатами немалых сумм, а другое - просто поставив перед фактом", - резюмировал Алексей Кущ.

Ранее "Страна" писала о том, как в Зе-команде хотят переписать Трудовой кодекс.

Также читайте о том, как Гончарук рассказал, зачем применяют новый Трудовой кодекс.