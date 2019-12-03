Отечественные банки стали активнее проверять операции своих клиентов и задавать больше вопросов о происхождении денег. При малейших подозрениях замораживаются перечисленные средства и блокируются счета не только бизнеса, но и простых людей.

Эксперты объясняют явление давлением, которое испытывают сами финучреждения со стороны Нацбанка.

Регулятор часто штрафует подопечных за то, что называется некачественным финансовым мониторингом: вчера, например, НБУ сообщил о штрафах для четырех структур - для Ощадбанка, Мегабанка, Радабанка и Европейского промышленного банка, от 200 тыс. грн до 400 тыс. грн.

Тормозят деньги людей

Примечательно, что банки наказывают не только за невыполнение стандартных требований и постановлений НБУ. Но еще и за то, что они не проявляют инициативу, то есть не разрабатывают свои собственные критерии по проверке операций клиентов по финансовому мониторингу. Потому финансисты стали чаще внедрять новые приемы и тормозить деньги по совершенно неожиданным причинам.

"Недавно у знакомого был случай, когда большой системный банк заблокировал поступление денег за проданную квартиру. Представьте: есть официальная сделка о покупке-продаже, заверенная нотариусом, покупатель бросает сумму на счет в Привате - предоставляет справку, что деньги отправлены из его банка. Продавец квартиры-получатель суммы ждал средства несколько дней пока не связался с банком, и не выяснил, что они заморожены и находятся не на его счете, а на транзитном. Оказалось, что их заблокировали из-за того, что у подразделения финансового мониторинга возникли подозрения, что отправитель денег не мог заработать такую большую сумму, и она может иметь нелегальное происхождение", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Он уточнил, что проблему удалось разрешить только после того, как связались два банка (отправителя средств и получателя), и было доказано, что деньги проверены, и больше нет подозрений о происхождении средств.

Похожие истории случались во многих банках - как только на счет человека поступает крупная сумма, банк может заморозить ее в любой момент. Согласно требованиям НБУ, финучреждения обязаны мониторить и запрашивать документы по операциям от 150 тыс. грн и выше. От этой суммы, согласно действующему законодательству, стартует финансовый мониторинг. Сейчас этот порог пытаются поднять до 400 тыс. грн, однако соответствующий законопроект не принят в окончательном чтении и не подписан президентом, потому действует старое требование о 150 тыс. грн.

При этом банкам не запрещено проверять и более мелкие суммы. Каждое финучреждение имеет право внутренними правилами устанавливать более низкий порог по сумме контролируемых транзакций. У одних структур он составляет 100-120 тыс. грн, а у других - вообще 50 тыс. грн.

"Обычно никто не следит за операциями вручную, все происходит автоматически. Размер операций для мониторинга закладывается в систему, и она все контролирует. Следить за каждым человеком очень сложно, если в банке открыты миллионы счетов. Есть система определенных "маячков". Когда включаются одни - по операциям по счету просто начинают следить, а когда другие - происходит заморозка денег или блокировка счета. Вот тогда начинается ручная работа и разбирательства. Планку для финмониторинга понижали после упреков Нацбанка о том, что плохо проверяем клиентов и после выписанного из-за этого штрафа. Усилили проверку транзакций публичных лиц (депутатов, руководителей госкомпаний, глав областных и районных администраций и пр.), и там до сих пор много ручной работы. А также стали тщательнее проверять весь поток клиентских операций", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из крупных банков с иностранным капиталом.

Как должны следить за людьми

Базовых критериев по проверке денег людей не очень много:

1. Первостепенное: это размер операции, о котором было сказано выше - 150 тыс. грн. По любому перечислению на эту сумму и более банк может задать дополнительные вопросы, потребовать дополнительные документы. Так поступают в Приватбанке, Райффайзен Банке Аваль, УкрСиббанке, ПУМБе и многих структурах. Интересуются всем, вплоть до происхождения средств. Крупные суммы могут блокироваться без предупреждения и объяснений.

2. Еще одна пороговая сумма - 15 тыс. грн. До 15 тыс. грн банк не должен проводить верификацию (идентификацию и проверку) клиента и его сделки. Потому многие банки (и государственные в том числе) устанавливают планку на этой сумме. Некоторые банки не дают за раз перечислить более этой суммы со счета на счет в мобильных приложениях и системах интернет-банкинга. Или внести на свой или чужой счет через платежный терминал. Например, Приватбанка (хотя в системе Прива24 проходят платежи и на большие суммы).

3. Частота и характер операций: банк следит за количеством операций. Вы его не перехитрите, если не вместо одного перечисления на 150 тыс. грн, сделаете 10 проводок по 14,9 тыс. грн. Система зафиксирует высокую частоту операций, ими заинтересуются и счет заблокируют еще до того, как получатель успеет снять деньги.

4. Аномалии: мониторинговая система банка проверяет естественность операций. Если на счет, куда ранее перечислялась небольшая пенсия или стипендия, неожиданно придет 100 тыс. грн - их могут очень быстро заблокировать. Поскольку ранее по счету не фиксировалось крупных оборотов. Банк спросит о происхождении денег. Это не значит, что талантливый студент не может легально заработать крупную сумму. Однако его попросят предоставить договор или другой документ, подтверждающий чистоту средств. Например, контракт с каким-то предприятием или подтверждение того, что он получил наследство.

"Если у вас никогда не было крупных проводок, и вы знаете, что по какой-то сделке вот-вот придет крупная сумма. То лучше предварительно прийти в банк с документами и сообщить о транзакции. Можно предварить вопросы и не допустить блокировки счета", - объяснил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Новые требования банков

Перечисленные условия - это базовые требования законодательства, которые каждый банк волен менять, как захочет. Это позволяется постановлениями Нацбанка о финансовом мониторинге, и даже стимулируется регулятором.

"В последнее время банки активно проверяют ответственных лиц компаний. Не только первых руководителей, но и начальников управлений и даже отделов. Задают им вопросы не только о личных денежных проводках, но и о компании: о структуре собственников, людях, принимающих решения и прочее. Еще тщательнее стали следить за мелкими предпринимателями. Особенно теми, кто не зарегистрирован как ФОП. Это создает проблемы тем, кто активно закупает товары в иностранных интернет-магазинах, а затем перепродают в Украине. Как только им на счет начинают пачками падать мелкие денежные переводы (или даже крупные суммы), им начинают задавать вопросы о природе транзакций. Если не ответить банку - можно остаться с заблокированным счетом", - рассказал Василий Невмержицкий.

Еще один новый прием банков касается проверки сделок. Их подразделения стали проверять сумму операций - насколько она отвечает реальным рыночным ценам. Особенно, если они проводятся с юрлицами. Например, человек или физлиц-предприниматель продал компании свою недвижимость под офис или земельный участок (не сельхозназначения) под стройку по очень высокой цене. Могут заподозрить, что предприятие так выводит деньги. Потому обязательно проверят ценники аналогичных сделок, и если они будет существенно отличаться (на 20-30%), то обязательно заблокирует человеку счет.

Ранее "Страна" сообщала, что человека привяжут к банку, как к доктору.

Также мы писали о том, что Рада может разрешить банкам не изучать происхождение денег при проведении операций до 400 тысяч грн.