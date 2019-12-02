Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский решил лишить "Суспильне ТВ" (НСТУ) эксклюзивного права на показ Летних Олимпийских игр 2020 года.

Основных причин две. Первая – деньги. В бюджет "Суспильного" такие крупные траты, как трансляция Олимпийских игр или Чемпионата мира по футболу, не закладываются. Каждый раз для этого из госбюджета отдельно выделяют средства.

Вторая проблема – низкий рейтинг "Суспильного". Оно содержится на деньги украинских налогоплательщиков, но по доле смотрения уступает почти всем остальным телеканалам ("Страна" подробно анализировала рейтинги "Суспильного" в материале "Не первая кнопка").

"Министр хочет, чтобы Олимпиаду посмотрели все. Бородянский сказал: я люблю "Суспильне", у вас хорошее покрытие, но смотрят вас плохо. И это правда, – говорит "Стране" глава правления НСТУ Зураб Аласания. – Поэтому министр предложил "шерить", иными словами, делиться трансляцией Олимпийских игр с другими крупными телеканалами".

В подобном формате "Суспильне" уже проводило трансляцию Национального отбора на Евровидение совместно с телеканалом "СТБ", гендиректором которого раньше был Бородянский (телеканал входит в медиагруппу StarLightMedia - Ред.).

"Помните, три года назад у нас получилось транслировать в "шере" с "СТБ" Нацотбор на Евровидение? Это сотрудничество было удачным. Бородянский предложил попробовать сделать то же самое при трансляции Олимпиады 2020", - рассказывает Зураб Аласания.

По его словам, замысел Бородянского заключается в том, чтобы убедить кого-то из украинских телеканалов купить у НСТУ сублицензию на трансляцию Олимпийских игр в Токио.

"Моя позиция – сидеть в уголочке и хихикать"

По информации источника "Страны" в Минкульте, завтра утром состоится первое установочное совещание гуманитарного министра с медиагруппами, где Бородянский попытается уговорить их на новый формат.

На встречу приглашены четыре крупнейшие украинские медиагруппы: StarLightMedia Викора Пинчука, Inter Media Group Дмитрия Фирташа, "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова и "1+1 Медиа" Игоря Коломойского. На совещании также будет присутствовать глава правления НСТУ Зураб Аласания и представитель Офиса президента.

Руководство "Суспильного" эту идею поддерживает. Но обращает внимание на то, что НСТУ – не единственная сторона переговоров.

"Права на трансляцию Олимпиады принадлежат компании Discovery, а у них жесткие требования и ограничения к вещателям. Какой логотип, какая музыка звучит, какие слова – все прописано посекундно", - объясняет "Стране" Зураб Аласания. Discovery, по его словам, в переговорах пока не участвует.

К тому же, Зураб Аласания считает, что коммерческим телеканалам эта сделка невыгодна.

"Мы в принципе за, тут не вопрос эксклюзива. Наш интерес как Общественного вещателя – чтобы Олимпиаду посмотрело как можно больше людей. Но камень преткновения – а кто купит у нас права на трансляцию? Бесплатно никому не отдам – я сяду, это же государственные деньги. А покупать… У меня достаточный опыт переговоров с украинскими медиагруппами. Олимпиада? Да бог с вами. Максимум – хайлайты за 20 тысяч, и все", – считает Аласания.

Хайлайты, объясняет глава правления НСТУ, это самое смотрибельное из Олимпиады: открытие, закрытие, выигрышные моменты, победы украинских спортсменов, рекорды и т.д.

Владимир Бородянский верит в то, что ему удастся убедить какую-то из крупных украинских медиагрупп купить сублицензию на показ Олимпиады у НСТУ. Кроме того он надеется добиться у медиагрупп более широкого освещения Олимпиады: дополнительно показать фильмы о спортсменах, интервью, онлайн- и оффлайн-события.

"Моя позиция – сидеть в уголочке и хихикать, поскольку я это все проходил. Я неоднократно за последние пять лет приходил к каждой из этих медиагрупп и предлагал делать ТВ-продукт вместе. Они ржали в ответ и говорили: "Ты же прекрасно понимаешь, что никакая Олимпиада в нашей стране не отбивается". И это правда. Это же бизнесмены – зачем им тратиться на то, что не окупится? Почему не окупится – сложный вопрос. Люди смотрят Олимпиаду, им интересно, но вкладываемые средства никогда не окупаются даже на десятую часть", – говорит Зураб Аласания.

Он не верит в то, что кто-либо из украинских медиагрупп купит у НСТУ права на показ Олимпийских игр.

"Мы охотно продали бы сублицензию. Но не факт, что кто-то из медиагрупп на это пойдет. Зимнюю Олимпиаду мы уже транслировали сами с хорошими показателями и шером. Но в этот раз Летнюю Олимпиаду мы покажем так же сами, если не удастся привлечь кого-то еще", – делится планами Зураб Аласания.

Плюс в карму, но минус по бюджету

По информации "Страны", по вопросу трансляции Олимпийских игр состоялось уже три встречи. Информационные каналы NewsOne, ZIK и "112" в переговорах с НСТУ не участвуют.

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов сообщил "Стране", что на встречу с Бородянским его не приглашали. Да и это было бы бессмысленно: показ спортивных мероприятий вроде Олимпийских игр не предусмотрен лицензией (NewsOne – информационный телеканал - Ред.).

Мотивацию Бородянского он видит так: "Видимо, Бородянский хочет сэкономить деньги государству. Перепродать часть прав на трансляцию коммерческим телеканалам, сняв нагрузку на бюджет. Показ Олимпиады – большая статья расходов. Полностью отказаться от трансляции было бы имиджево неправильно, а самостоятельно тянуть эту лямку тяжело. Возможно, если у Бородянского остались добрые отношения с инвестором холдинга StarLightMedia, где он раньше работал, думаю, медиагруппа Пинчука может согласиться".

"В этом есть смысл", – соглашается медиаюрист Юрий Крайняк.

Хотя отмечает, что если частные каналы и согласятся на предложение Бородянского, то точно не в расчете на доходы, а чисто ради пиара.

"Сами по себе Олимпийские игры – не такой контент, за который стоит бороться с точки зрения коммерции. Это больше имиджевый проект. Олимпийские игры – как минимум красиво звучит. И если какой-то условный канал, например, "СТБ", купит сублицензию у НСТУ – это просто будет ему плюс в карму, но минус по бюджету. Потому что не все виды спорта пользуются популярностью. К тому же не все соревнования идут в прайм-тайме. К тому же, если на переговоры с Discovery придет тот же "СТБ", им права могут и не продать. Жесткие требования к вещателям", – анализирует эксперт.

Крайняк сомневается, что какие-либо украинские каналы купят права на полный показ Олимпиады – просто потому, что сложно привлечь массового зрителя на отдельно взятые виды спорта.

"Если бы был массовый спрос на то, чтобы, к примеру, смотреть соревнования по конному спорту, то был бы как минимум один кабельный коммерческий канал про конный спорт. Но таких нет. Футбольные – есть, потому что футбол смотрят все. Остальные виды спорта тоже важные, но по популярности с футболом они не сравнимы. На какие-нибудь шахматы массового зрителя не затянешь. Целый день смотреть на шахматиста, который думает, чем ему походить – конем или турой... Кому-то это нравится, но собрать миллионы зрителей перед экранами на этом нереально", – размышляет Юрий Крайняк.

Представитель одного из телеканалов, который приглашен завтра на встречу, говорит, что им не озвучивали еще ни цену, ни суть вопроса. "Потому пока сложно о чем-то говорить. Вероятно, больше понимать завтра", - сказал нам медиаменеджер.