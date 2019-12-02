Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование 150 млн гривен из бюджета Украины на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко. Об этом на прошлой неделе сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Однако совершенно иную информацию сам же Бородянский озвучил в интервью изданию "Зеркало недели".

"Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ - на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов", - говорится в нем.

Украинский культурный фонд (УКФ) - государственное учреждение, созданное в 2017 году. С самого начала фонд возглавляет Марина Порошенко. Поэтому не исключено, что фонд изначально создавался именно "под" супругу бывшего президента.

"Страна" уже подробно рассказывала, на какие "интересные" проекты УКФ в 2018 году тратил бюджетные деньги в материале "Миллионы для родни высших чиновников. Кому платит фонд Марины Порошенко". Также в статье "Деньги на свастику, комедию об АТО и фестиваль Парубия. Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета" "Страна" сообщала, куда фонд тратил деньги в первой половине 2019 года.

Озвученная министром противоречивая информация насчет объемов финансирования в 2020 году фонда Марины Порошенко стала поводом для более детального анализа.

"Страна" выяснила, сколько на самом деле денег украинских налогоплательщиков получит фонд, возглавляемый супругой бывшего президента. И эта цифра оказалось значительно больше ранее озвученных.

700 миллионов было, есть и будет

Чтобы разобраться в ситуации, "Страна" изучила документы о госфинансировании УКФ. В законе о госбюджете на 2019 год мы обнаружили, что в текущем году фонд Марины Порошенко должен получить из госбюджета сумму 708 млн грн:

Источник: zakon.rada.gov.ua

В эту сумму входят и затраты на содержание фонда (зарплата, коммунальные платежи и т.д.), и расходы на финансирование проектов фонда.

В опубликованном ко второму чтению проекте госбюджета на 2020 год предусмотрена практически такая же сумма расходов на УКФ – 697,4 млн грн. То есть расходы на фонд Марины Порошенко уменьшили всего на 1 %:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Окончательный текст госбюджета на 2020 год ждет подписи президента Зеленского и пока не обнародован. Однако в опубликованной стенограмме заседания Верховной Рады, на котором депутаты рассматривали проект бюджет во втором чтении, ничего не говорится о поправках, касающихся финансирования УКФ.

Поэтому можно предположить, что сумма государственного финансирования УКФ, который возглавляет Марина Порошенко, в окончательном варианте бюджета не изменилась.

В общем, сумма финансирования фонда оказалась больше обоих вариантов, озвученных министром Бородянским: не 150 и не 500, а 700 миллионов. А Марина Порошенко планирует в 2020 году и дальше заниматься работой в УКФ, распределяя деньги налогоплательщиков.

Что планирует Порошенко в 2020 году

Глава УКФ Марина Порошенко 1 ноября выступила на пресс-конференции в "Укринформе", где презентовала программу фонда на 2020 год:

"Основные приоритеты УКФ на следующий год остаются неизменными", - подчеркнула Марина Порошенко.

Марина Порошенко также заявила, что в 2019 году УКФ реализовал более 430 проектов на полмиллиарда гривен.

"Общий бюджет, направленный на реализацию этих проектов, составил почти 510 млн грн. Это дало возможность осуществить предпродакшен и продакшен 126 фильмов и сериалов, реализовать 48 образовательных программ, создать 27 выставок и 29 театральных спектаклей, провести 56 фестивалей и 9 конференций, отпечатать 48 изданий и реализовать многие другие проекты", - сообщила председатель УКФ.

Почему Марина Порошенко возглавляет УКФ при новой власти

Жена Петра Порошенко Марина возглавляет наблюдательный совет УКФ, а также является главой фонда. Об этом сообщается на сайте фонда:

Фото: ucf.in.ua

19 января предыдущий министр культуры Евгений Нищук по представлению Наблюдательного совета фонда снова назначил председателем УКФ жену президента Петра Порошенко.

Таким образом, перед президентскими выборами, на которых Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому, супруге экс-президента продлили полномочия, по которым она контролирует распределение сотен миллионов бюджетных средств.

Согласно документам, деятельность УКФ направляется и координируется Министерством культуры Украины. Сейчас, после создания нового правительства, это министерство объединили с министерством молодежи и спорта и с министерством информполитики.

И возглавляет его Владимир Бородянский.

В уже упомянутом интервью "Зеркалу недели" он одобрил работу Марины Порошенко на посту главы УКФ и, судя по всему, менять ее в ближайшее время не намерен.

"Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года... Эта организация справедливо считается в обществе очень качественной учреждением. Конечно, есть куда развиваться и расти дальше", - похвалил жену Порошенко министр.

Фонд Порошенко курирует топ-менеджер от Пинчука

Согласно официальной информации на сайте министерства, с 2012 по декабрь 2018 года он руководил крупнейшей медиа-группой Украины StarLightMedia. Перед этим он восемь лет руководил телеканалом СТБ:

Источник: mkms.gov.ua

В группу StarLightMedia входят шесть телеканалов (в том числе СТБ, ICTV, "Новый", М1 и М2), газета "Факты" и ряд других подразделений.

Медиагруппа StarLightMedia принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку – зятю экс-президента Украины Леонида Кучмы.

После победы на выборах президента Владимира Зеленского Владимир Бородянский стал его внештатным советником.

Что говорил скандальный министр

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за недолгое время руководства министерством уже не раз прославился скандальными заявлениями в стиле предыдущего президента.

Так, он уже несколько раз высказался о переименовании Украинской православной церкви.

В интервью изданию "Зеркало недели" министр заявил, что УПЦ в своем названии должна указать на принадлежность к Московскому патриархату:

"Мы понимаем, что находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И поэтому мы считаем, что обозначение кто есть кто - это нормально на этом историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору: РПЦ", - сказал министр.

Сейчас приказ Минкульта о переименовании УПЦ остановлен решением суда.

Кроме того, как писала "Страна", Бородянский оправдывал гибридной войной необходимость удушения в Украине свободы слова.

Также Бородянский отличился тем, что приравнял дезинформацию к госизмене и предложил сажать авторов заказных материалов в СМИ.

Ранее "Страна" приводила объяснения Бородянского, почему в Украине надо ограничивать свободу слова. Также министр культуры Бородянский хочет сажать не только журналистов, но и блогеров.