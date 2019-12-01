Украинцам обещают скидки на отопление и горячую воду уже в этом месяце.

"Люди должны получить платежку за декабрь и там должно уже быть понижение", - заявил лично президент Владимир Зеленский на совещании по газу, о котором уже подробно писала "Страна".

Напомним, что Зеленский собрал представителей правительства, чтобы разобраться, почему газ для населения подешевел, а тарифы на отопление и горячую воду так и не снизились.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал некий законопроект по ценам на коммуналку, который могут подать как неотложный. Из видео с совещания, выложенного на странице Зеленского в Facebook, становится понятно, что никакого проекта пока нет - все только на уровне идей. Впрочем, для турборежима, в котором парламентское монобольшинство принимает пачки различных законов, это не проблема.

Вопрос в другом - какой механизм можно придумать в обещанном законопроекте, чтобы заставить упасть тарифы на отопление и горячую воду по всей Украине. Ведь в каждом населенном пункте коммуналка разная, и центральная власть теоретически не имеет к тарифам на местах никакого отношения.

"Страна" разбиралась, будет ли закон по тарифам, и как могут измениться расценки на отопление и горячую воду.

1. Что обещают у Зе?

На видео, которое есть на странице президента в Facebook, премьер-министр Алексей Гончарук обещает, что "для определенных категорий населения цена на коммуналку может стать меньше примерно на 50 процентов уже следующей зимой".

Но, по всему видно, что Зеленского такой вариант не устраивает, и он спрашивает премьера, а что правительство может сделать уже в этом году, точнее - прямо со следующего месяца. Чтобы украинцы получили сниженные платежки уже за декабрь.

У Гончарука и тут есть идея - специальный законопроект, который премьер предлагает президенту подать как неотложный. Якобы, сейчас по закону правительство не имеет права снижать цену на отопление до мая 2020 года (то есть, в отопительный сезон). Снизить тариф можно лишь изменив законодательство. Если все получится, то отопление и горячая вода для населения подешевеют на 10-15%, - обещает Гончарук.

2. Почему власти вообще вспомнили о тарифах?

Политический повод для подобных заявлений очевиден - резкое падение рейтингов президента. В качестве причин люди, в том числе, называют и тарифный вопрос.

Но у проблемы есть и экономическая составляющая.

На этой неделе Кабмин принял постановление о некой гарантированной цене на газ на весь отопительный сезон, которая для граждан и теплокоммунэнерго должна составить 8 гривен за куб. От этой цены можно отказаться до 20 декабря, и тогда платить за газ нужно будет по рыночной цене, а она может быть как выше, так и ниже, - анонсировал ранее министр энергетики Алексей Оржель.

То есть, украинцам предлагают сыграть в некую "газовую рулетку" с государством.

Но, как говорилось на совещании у президента, "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения, а тарифы на отопление и горячую воду при этом не изменились.

Интересно, что газ дешевел с весны 2019 года. Цены на европейских хабах падали все лето, и "Нафтогаз" закупал газ по 175-180 долларов за тысячу кубов, то есть, по 4,4-4,5 гривен за куб, - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По сниженному ценнику газ опускали и потребителям - и бизнесу, и населению, и предприятиям теплокоммунэнерго.

Но тарифы на отопление и горячую воду рассчитывались в привязке к прошлогодним ценам на газ - по 8,55 гривен за куб, то есть, почти вдвое дороже его нынешней цены.

При этом о том, чтобы пересмотреть тарифы на отопление и горячую воду с учетом новых цен на газ никто не говорил, хотя логичнее это было бы сделать накануне отопительного сезона, чем в его разгар. Более того, Кабмин отменил постановление Гройсмана, которым стоимость одной гигакалории тепла была зафиксирована по всей стране на уровне не выше 1400 гривен. И, как отметили в правительстве, это ограничение было снято именной для "стабильного прохождения отопительного сезона", хотя в теории оно могло считаться одним из способов борьбы с высокими тарифами (хотя на практике его никто не придерживался).

Но в любом случае проблема есть - даже если предприятия теплокоммунэнерго будут получать газ по фиксиованной цене в 8 тысяч, тарифы они снижать пока не собираются.

3. Как власти могут снизить тарифы и нужен ли для этого закон?

Теоретически основание для пересмотра тарифов есть. И это - снижение цены на газ. Ведь доля газа в структуре тарифа достигает 70-80%.

И для этого никакой новый закон принимать не надо.

"В постановлении Кабмина №1174, принятом в июне этого года, и прописывающем порядок формирование тарифов на тепло, указано, что в случае изменения за период, кратный кварталу цены на газ, если это приводит к изменению общих тарифных затрат больше чем на 2%, НКРЭ может по собственной инициативе включить в структуру тарифов на производство или транспортировку тепловой энергии коэффициент по корректировке затрат (он может быть как повышающий, так и понижающий)", - напоминает эксперт энергорынка, управляющий партнер правовой группы "Трохимец и партнеры" Александр Трохимец.

То есть, формального НКРЭ могла бы сама поднять вопрос пересчета тарифов, не дожидаясь команды от Зе или принятия Радой какого-то закона.

Но в Нацкомиссии, наоборот, уже фактически одобрили повышение тарифов на распределение газа, которые также ложится в итоговую цену газа и в тариф на отопление и горячую воду.

Правда, НКРЭ регулирует тарифы только для своих лицензиатов, а их не так много (преимущественно теплокоммунэнерго крупных городов). Для остальных коммунальщиков тарифы согласовывают местные власти, и ни НКРЭ, ни правительство не имеют на них особого влияния.

Такое разграничение полномочий было проведено в рамках реформы по децентрализации, и теперь тарифы на тепло и горячую воду в каждом населенном пункте свои, и считаюсь они по определенной формуле, в которую закладывают все составляющий себестоимости, начиная от цены газа и заканчивая зарплатами, ремонтом сетей и прочее.

Другое дело, что не всегда эти составляющие "честные".

"В тариф закладывают и покупку "Мерседеса" директору коммунального предприятия, и все потери в сетях, включая "обогрев" улиц", - пояснил "Стране" глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Как отмечает Рябцев, местные власти не только не инициировали снижения тарифов, но в отдельных городах и согласовали их повышение по одной простой причине - огромные долги предприятий теплокоммунэнерго перед облгазами и "Нефтегазом".

"И погасить их можно только за счет тарифа", - говорит Рябцев.

Эти долги прошлых периодов составляют порядка 20 млрд гривен. "Нафтогаз" говорил об этих деньгах все лето, и грозил должникам срывом отопительного сезона. То есть, если бы местные власти согласились на снижение тарифов, то им бы пришлось платит долги коммунальщиков за свой счет.

Формально коммунальщики смогли обосновать, почему тарифы должны не падать, а расти. Хотя газ и подешевел, вырос фонд заработной платы, повысились тарифы на электроэнергию и затраты на ремонт изношенных сетей. И это, якобы, "съело" всю скидку на газ.

По словам Скубченко, закон о жилищно-коммунальных услугах чётко разграничивает полномочия в сфере ЖКХ: Кабмин утверждает порядок формирования тарифов на коммунальные услуги, а органы местного самоуправления - устанавливают тарифы на них.

"То есть, Верховная Рада не имеет вообще никаких полномочий относительно установления и ограничения тарифов, поэтому инициатива Гончарука - никчемна с правовой точки зрения. Да и вообще вся команда на совещании у президента показала свой полнейший непрофессионализм. Например, замглавы ОП Ковалив утверждала президенту, что действующий закон о ЖКУ не позволяет повлиять на тарифы, так как до 1 мая 2020 года действуют старые договора. Полнейшая чушь, так как договора не имеют вообще никакого отношения ни к порядку формирования тарифов, ни к их установлению. Да и с ценой на газ (вот это как раз полномочия Кабмина) не мешало бы для начала разобраться в пользу потребителей, вместо того, чтобы лоббировать выгоды НАК "Нафтогаз", - говорит Скубченко.

4. Что на самом деле может снизить тариф?

Как считает Геннадий Рябцев, - единственная возможность снизить тарифы - это цена на газ.

Но снизить цену на газ нужно намного больше, чем это сделал Кабмин. Его ценник в 8 гривен за куб он называет "непонятным" и завышенным.

"Неясно на основании каких расчетов получилась такая цена - обоснования никто не видел. И почему люди и теплокоммунэнерго должны платить по 8 гривен, то есть, порядка 80 долларов за тысячу кубов, за газ, который "Нафтогаз" летом закупал по 170-180 долларов", - удивляется Рябцев.

По его словам, Кабмин мог бы снизить цену на газ намного существеннее, в том числе, за счет газа внутренней добычи. Эксперты уже подсчиытвали, что такой газ населению и вовсе можно было бы продавать по 3,5-4 гривны за куб. Плюс - есть варианты с прямыми закупками российского газа, которые могут зайти на наш рынок со скидкой в 20%. То есть, теоретически у правительства есть возможность опустить цену на газ намного ниже "зафиксированных на всю зиму" 8 гривен за куб. И это действительно могло бы быть основанием для пересмотра тарифов на отопление и горячую воду даже без всякий специальных законов.

То есть, чтобы отопление и горячая вода для населения подешевели на 10-15%, как обещал Гончарук, газ должен упасть в цене на 15-20%.

5. Где взять дешевый газ?

Не исключено, что у Зе попытаются написать законопроект, в котором тарифы на отопление и горячую воду привяжут к цене на газ. И по этой формуле, без учета других составляющих, тарифы пересчитают, заложив вместо прошлогодней цены на газ 8,55 гривен за куб, нынешнюю - на 50 копеек ниже.

Правда, как полагает, Скубченко, из всех возможных вариантов по снижению тарифов это самый проблемный.

"Уже в самое ближайшее время мы услышим шквал критики от мэров городов, на чьи бюджеты этим законом переложат проблемы. Ведь непонятно как учесть в тарифе растущие затраты на ремонты сетей, электроэнергию, зарплаты и прочее. А если их не учитывать, отрасль рискует увязнуть в еще больших долгах", - говорит Скубченко.

Впрочем, и для населения такое изменение формулы может стать бомбой замедленного действия. Ведь если газ начнет дорожать, то поползут вверх и тарифы на тепло и горячую воду - на вполне законных основаниях.

И после некоторого снижения в декабре, уже в последующие месяцы мы получим увеличение цены.

Поэтому единственная возможность реализовать "план Зеленского" - это получить дешевый газ в долгосрочной газа. А это возможно только в случае, если Украина сможет договорится с Россией по транзиту газа и по прямым поставкам "Газпрома" (что дешевле, чем покупать российский же газ реверсом из Европы через компании-посредники).

Если же по транзиту и по поставкам газа договориться не удастся, то газ будет расти в цене - так как потребуется дополнительные средства для поддержании опустевшей трубы в рабочем состоянии, а стоимость покупки газа в Европе, из-за возникшего дефицита после прерывания транзита, резко подорожает.

Поэтому до тех пор, пока не будут подписаны договора с Россией на транзит и поставку все разговоры о снижении цены на газ - пустые гадания.

Впрочем, есть вероятность, что Зеленский уверен в договоренностях с Москвой, а потому и заговорил о тарифах. Так ли это - мы узнаем уже в ближайшие недели до Нового года.