Президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада уже 3 декабря внесет изменения в закон "О Государственном бюро расследований", которые позволят принять в ГБР без конкурса бывших подчиненных Сергея Горбатюка, которые расследовали дела Майдана в Генпрокуратуре. Более того, поговаривают, что собираются даже трудоустроить самого опального "главного следователя Майдана".

Что будет на самом деле, разбиралась "Страна".

Фактор 20 ноября

Как известно, с 20 ноября Генпрокуратура окончательно утратила следственную функцию по старым делам. С 20 ноября 2017 года на расследование старых дел выделялось еще 2 года согласно переходных положений УПК, но Горбатюк и Ко в этот срок, естественно, не уложились.

Поэтому все дела Майдана перекочевали в ГБР, где уже создали для их расследования специальное подразделение.

Пока оно, правда, еще формируется. При этом, с процессуальным руководством со стороны прокуратуры вообще беда - в ГПУ работать некому, все готовятся к третьему этапу переаттестации и кроме новоназначенного (а ранее странным способом уволенного из-за подачи заявления на пересттестацию неустановленого образца) Алексея Донского вообще до наследия Горбатюка дела никому нет.

Горбатюк и ниточка к Пашинскому

На фоне всего этого, адвокат семей "Небесной сотни" - Евгения Закревская, которая сделала себе имя на делах Майдана, и вовсе обьявила бессрочную голодовку. Она выдвинула такие требования - немедленно принять поправку позволяющую перевести без конкурса следователей и прокуроров Горбатюка в ГБР и переназначить в следственные группы. К ее требованиям присоединились и другие активисты.

В итоге, это возымело действие.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал новую редакцию поправки №318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана.

Но удастся ли во вторник насобирать нужное количество голосов? По этому поводу в самой фракции "Слуга народа" нет единой позиции.

Главным образом - из-за личности Горбатюка, а также итогов деятельности его команды, которая может перекочевать в ГБР. И которая, как полагают многие эксперты, не смогла показать эффективность в расследовании.

"Перевод команды Горбатюка в ГБР для расследования дел Майдана будет означать продолжение все той же линии по фальсификации дел и по выведению из под наказания настоящих виновников тех событий", - говорит известный юрист Андрей Портнов.

Журналист Владимир Бойко, знакомый с инсайдерской информацией по делам Майдана, также считает негативной ситуацию, когда лиц, "которых выгнали из Генеральной прокуратуры (имеется ввиду Горбатюк - Ред.) хотят пристроить, чтобы они продолжили расследовать "дело Майдана".

Бойко утверждает, что Сергей Горбатюк - это доверенное лицо ныне арестованного Сергея Пашинского, которого в марте 2014 тогдашний и.о. главы Администрации президента Украины потребовал назначить руководителем группы следователей в этом производстве.

За пять с половиной лет, по информации Бойко, в "делах Майдана" систематически уничтожалась доказательная база.

"Вместо того, чтобы расследовать преступления, совершенные в связи с акциями протеста зимой 2013-2014 годов, Горбатюк вместе с директором НАБУ Артемом Сытником брал "левые" заказы вроде прослушивания кабинета заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, подложив под ходатайство о проведении НСРД выписку из уголовного производства об избиении Татьяны Чорновол в декабре 2013 года, или по просьбе Порошенко устраивал прослушивания кабинетов судей Окружного административного суда Киева, подложив под ходатайство о проведении НСРД "витяг" из ЕРДР по уголовному производству по делу о преследовании членов "Автомайдана" в январе 2014 года", - пишет Бойко.

После того как Горбатюк был уволен из Гепрокуратуры, группа его поддержки из числа представителей грантовых организаций и "адвокатов Майдана" подняли большой шум.

"Как следствие, президент Зеленский под вопли "активистов" пообещал, что Горбатюк и его "адвокатская совещательная группа" продолжат свою бурную деятельность, но уже в составе ГБР, для чего в профильный закон будет внесено изменение, которое позволит автоматически принять Горбатюка на работу без формальностей и проведения конкурса", - написал Бойко.

Правда, он считает, что Горбатюк не сможет работать в Бюро так как подпадает под люстрацию.

"Друзья, прошу тех, кто имеет доступ к президентскому телу, передать Владимиру Александровичу, что для трудоустройства Горбатюка в ГБР недостаточно внести изменения в профильный закон, надо, чтобы утратил силу Закон Украины "Об очистке власти", поскольку легендарный следователь не имеет права работать в правоохранительных органах - он подпадает под люстрацию", - уверяет журналист Бойко.

Согласно п.5) части 7 статьи 3 Закона Украины "Об очистке власти" запрет занимать в течение 5 лет должности государственной службы или в правоохранительных органах применяется к сотрудникам прокуратуры, если они своими противоправными решениями, действиями или бездействием привели к нарушению прав человека и основных свобод, признанных решением Европейского суда по правам человека.

"Одним из таких сотрудников прокуратуры является Горбатюк, который, будучи следователем прокуратуры, грубо нарушал права Александра Владимировича Яременко, что установлено решением Европейского Суда по правам человека от 12 июня 2008 года в деле "Яременко против Украины. Следователь Г., о котором говорится в решении, - это Горбатюк Сергей Викторович.

Но данное решение ЕСПЧ Украина так и не выполнила, права Яременко не были восстановлены, а Горбатюк продолжал работать в органах прокуратуры. В результате 30 апреля 2015 года, когда Сергей Горбатюк уже возглавлял Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, Европейский суд по правам человека вынес еще одно решение по делу "Яременко против Украины" в котором вновь отметил, что следователь Г. - то есть Горбатюк Сергей Викторович - нарушал права человека в ходе досудебного следствия.

Поэтому Владимиру Зеленскому для того, чтобы устроить Горбатюка на работу в Государственное бюро расследований, надо сначала поддержать инициированную Максом Бужанским отмену "закона о люстрации", - пишет Владимир Бойко.

Борьба за ГБР

Впрочем, историю с поправкой, которая позволит перевести в ГБР команду Горбатюка, лишь один из элементов назревающего внутри "Слуги народа" конфликта вокруг ГБР, о котором уже подробно писала "Страна".

Также неоднозначное отношение во фракции и относительно поправки по автоматическому увольнению руководства Госбюро в течение 5 дней после вступления в силу закона. За нее не голосовало почти полсотни "слуг народа" и она была принята лишь при помощи голосов "Евросолидарности" Петра Порошенко и "Голоса" Вакарчука. Что уже тогда вызвало комментарии о том, что "слуги народа" вместе с Порошенко фактически "сбивают" с должности нынешнего главу ГБР Романа Трубу, который завел более десятка дел против экс-президента.

Судя по всему, такой же расклад будет и по поправке относительно расследования дел Майдана - недостачу голосов в "Слуге народа" попытаются перекрыть за счет фракций Порошенко и Вакарчука. С этими двумя поправками - по увольнению Трубы и по Евромайдану - они же могут помочь голосами и по принятию закона в целом. Хотя ранее обе фракции его критиковали, так как он значительно расширяет контроль президентом над ГБР.

Но как, по итогу, сложится ситуация в Раде увидим уже 3 декабря.