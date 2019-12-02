В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о реформах, отдельным пунктом которого предусматривалось до 1 декабря подготовить и предоставить на рассмотрение президента изменения в Конституцию по децентрализации.

На данный момент неизвестно - есть ли уже такой законопроект, однако он уже включен в план работы Рады на декабрь. Депутаты собираются проголосовать за отправку его в Конституционный суд.

В "Слуге народа" нам подтвердили, что разработка документа находится на финальной стадии.

"Страна" узнала о его деталях.

Конец губернаторов

"Мы проводим децентрализацию по европейскому образцу, но опираемся на исторические традиции местного самоуправления в Украине", - заявлял в начале ноября Александр Корниенко, ныне - глава партии "Слуга народа", народный депутат, член комиссии по вопросам правовой реформы.

Политик тогда рассказывал о концепции реформы децентрализации, после проведения которой в Украине будет создана трехуровневая система административно-территориального устройства: община-округ-регион.

Текст будущего законопроекта пока не подготовлен окончательно и соответственно не был обнародован публично. Но один из участников рабочей группы поделился со "Страной" наработками будущей реформы.

По задумкам авторов концепции первым звеном местного самоуправления будет община (сельская, поселковая или городская). Главу и совет общины будут избирать на 4 года, а не 5, как сейчас. Совет общины будет формировать исполнительный комитет, которым руководит глава общины.

Далее будут ликвидированы районы, а на их месте появятся округа. Но территориально это будут совершенно другие единицы. Вместо нынешних 490 районов по всей Украине предлагается создать всего около 100 округов. Базовый план реформы - чтобы на этом уровне не было местных советов. Но этот вопрос еще дискутируется. Филологический аспект - как будут называться эти административные единицы - тоже еще обсуждается. Кроме названия "округ" предлагается вариант "уезд" ("повiт") или сохранение нынешнего названия "район".

Третьим звеном будет регион. Это 24 области и Крым. Границы регионов в сравнении с нынешними областями менять не планируется. В регионах будут свои советы, которые будут избираться на 4 года.

Важнейшее изменение, которое предполагается в результате реформы, - это ликвидация областных администраций и назначаемых из Киева губернаторов. Их функции будут переданы исполкомам региональных советов. То есть - выборным органам власти.

Однако, регионам рано радоваться наступившей свободе - за ними вместо губернатора закрепят нового смотрящего - префекта.

Все права префектам

Появление института префектов - третье (после ликвидации районов и обладминистраций) кардинальное изменение в предлагаемой реформе.

Планируется, что префектов будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. И в регионах и в округах префекты будут назначаться на 3 года.

Для сравнения, сейчас главы местных администраций назначаются президентом по представлению Кабмина на срок полномочий президента.

После истечения 3-летнего срока службы префектов, они не могут далее возглавлять эту административно-территориальную единицу, но могут быть переведены в другой округ или регион опять на 3 года.

Основной функционал префектов: обеспечивать взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, координировать исполнение госпрограмм и прочее.

Но самый важный момент: за префектами хотят закрепить право осуществлять надзор за выполнением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. То есть, если по мнению префекта некое решение совета общины или регионального совета не соответствует Конституции, он может приостановить его выполнение и обратиться в суд.

Но если это решение, по мнению префекта, будет угрожать безопасности или территориальной целостности Украины, префект получит право такой акт отменить самолично, не дожидаясь решения суда.

Это право префекта на практике может создать немало проблем. Отметим, что Александр Корниенко ранее говорил журналистам, что вопрос, какие именно решения органов местного самоуправления префект сможет отменять, еще дискутируется.

Впрочем, если авторы реформы решат оставить эти положения в нынешнем виде, то префект, а за ним и президент, станут главным источником власти для всех административно-территориальных единиц.

"Я вижу в такой концепции децентрализации легкий рестайлинг реформ Петра Порошенко. Хоть это и проект децентрализации власти, на самом деле он, наоборот, усиливает президентский контроль за местным самоуправлением. По сути префект концентрирует в себе функции прокурора, судьи, главы обладминистрации и превращается в единый центр силы. Эдакий генерал-губернатор от президента для каждой общины или региона. В итоге - вместо парламентско-президентской республики Украина рискует стать президентско-парламентской", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Успеют ли до осени?

Вопреки указу президента Владимира Зеленского о том, что законопроект по этой реформе следовало подготовить до 1 декабря, его авторы затянули со сроками. Хоть и по-прежнему обещают, что первый шаг к изменениям к Конституции будет сделан еще на нынешней сессии - в декабря парламент направит проект изменений в Основной закон в Конституционный суд.

Но когда их рассмотрит суд - не совсем понятно. Лишь в ноябре КСУ взялся за проекты изменений, которые ему были направлены еще в начале сентября. И один проект уже признал неконституционным. Не лучше перспетивы и по другим проектам.

В такой ситуации неясно - успеет ли суд с вердиктом до конца текущей сессии. Если не успеет, то первое чтение законопроект сможет пройти только весной, а окончательное второе (для которого потребуется 300 голосов) - осенью. То есть как раз накануне плановых местных выборов, намеченных на октябрь 2020 года.

Тем более, что есть немало сил (в том числе, влиятельные мэры), которые заинтересованы в том, чтоб законопроект не был принят до осени. То есть, чтоб у властей не было соблазна назначить досрочные выборы на весну.

В пропрезидентском монобольшинстве уже признают, что в нынешнем году начать реформу не смогут.

"Мне не известно, подала комиссия этот проект или нет, но, в любом случае, думаю, что в этом году мы уже не успеем проголосовать изменения к Конституции", - признается в разговоре со "Страной" народный депутат Ирина Верещук.

По ее словам, под вопросом и принятие за основу проекта на нынешней сессии, которая продлится до февраля 2020 года.

"Возможно, но мало времени и на это", - отмечает она.

Тем более, что согласно Регламенту Рады, после того, как законопроект будет зарегистрирован в Раде, нужно минимум 2 недели, чтобы были внесены альтернативные проекты, а затем их еще должен рассмотреть профильный комитет Рады - по вопросам местного самоуправления. Но на данный момент в комитете вообще не обсуждалась эта концепция, говорит "Стране" депутат Алена Шкрум ("Батькивщина").

"Нас не приобщают к этим наработкам вообще - ничего о проекте изменений не знаю", - говорит Шкрум.

Жалуются на отсутствие коммуникации с властью в вопросе реформы местного самоуправления и другие депутаты.

"Если в результате реформы усиливаются полномочия президента, а права громад сокращаются, о какой децентрализации может идти речь? В результате этой реформы должны быть расширены права граждан в решении важных для громады и региона вопросов, особенно, если речь идет о гуманитарных инициативах. Кроме того, нужно прописать такую концепцию, которая позволит сохранять деньги на местах, способствовать развитию и финансовой независимости местного самоуправления. Будет ли это закреплено в реформе - большой вопрос", - говорит "Стране" нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрий Павленко.

Между тем, даже если Конституционный суд и одобрит проект (что далеко не факт), а монобольшинство проголосует за него во время 1 чтения, проблемы могут возникнуть с поиском 300 голосов для второго чтения. Что невозможно без привлечения голосов других фракций и групп.

"Нынешняя динамика рейтингов подсказывает, что "слугам народа" будет тяжело на местных выборах. Поэтому они спешат с этими реформами, в результате которых независимо от того, кто выиграет выборы на местах, главная власть будет у префектов, которых назначит президент. Думаю, что не все местные элиты захотят получить намордник в виде префектов и будут настаивать на поиске баланса в местном самоуправлении. Поэтому в таком виде реформу продавить будет непросто", - считает политолог Руслан Бортник.