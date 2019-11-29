На следующей неделе Верховная Рада может вернуться к рассмотрению резонансных законопроектов, которые вызвали неоднозначное отношение в парламенте. Речь идет, прежде всего, о внесенном Офисом президента законопроекте №2116 “О Государственном бюро расследований”, который перезапускает бюро, автоматически меняя руководство.

Вокруг этого проекта, принятом 17 октября за основу, оказалось много интриг и скандалов, но главный скандал еще впереди.

Как утверждают источники “Страны”, рассмотрение документа может спровоцировать серьезные разногласия внутри пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) вплоть до выхода нескольких десятков депутатов, что ликвидирует "монобольшинство".

Какова вероятность такого сценария, разбиралась “Страна”.

Роковая поправка

Первым пунктом в повестке дня работы Рады во вторник будет закон о Государственного бюро расследований (ГБР). К принятому 17 октября за основу законопроекту депутаты вернулись 15 ноября, однако из-за того, что дело было в короткий день - пятницу, рассмотрение не было закончено.

Как рассказал с парламентской трибуны глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (СН), законопроект предполагает, прежде всего, изменение статуса Госбюро с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность на государственный правоохранительный орган.

Как объяснил юрист Ростислав Кравец “Стране”, это позволит в дальнейшем исключить премьер-министра из процедуры назначения руководителя ГБР. Сегодня директор бюро назначается президентом по представлению главы правительства в соответствии с представлением конкурсной комиссии. После принятия закона президент будет назначать главу Госбюро напрямую.

Другое нововведение гласит, что руководство ГБР будет назначться президентом без конкурсного отбора (его оставят только для рядовых сотрудников).

Третье предоставляет право парламенту после отчета директора перед ним за календарный год признавать его работу неудовлетворительной, что может повлечь за собой увольнение с должности.

Четвертая принципиальная поправка гласит, что должно быть создано спецуправление по делам Евромайдана, куда переведут следователей прокуратуры и прокуроров, которые их расследовали, без обязательного проведения конкурса.

Хотя голосование в целом еще не провели, одну важную поправку сессия все же успела одобрить 259 голосами.

Поправка №320 авторства Дениса Монастырского и его коллег из фракции Владимира Захарченко, Максима Павлюка (родственника влиятельного предпринимателя и друга президента Ильи Павлюка), Владлена Неклюдова касается нынешнего руководства ГБР и гласит, что после вступления в силу закона полномочия действующего главы бюро Романа Трубы и его заместителей прекращаются автоматически.

Вопрос выявил интересный расклад сил в сессионном зале. Составляющая монобольшинство фракция СН дала за законопроект только 209 голосов из 252-х. Но ей помогли фракции “Европейской солидарности” (26 голосов, ЕС) и “Голоса” (18 голосов) плюс 12 внефракционных депутатов.

Не голосовали вообще, были против или воздержались депутаты из фракций “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) и “Батькивщины”, депутатской группы “За будущее” (ЗБ). Во фракции СН не поддержали “директорскую” поправку, в том числе, депутаты, которых относят к неформальной группе влияния бизнесмена Игоря Коломойского. С ним связывают и группу За будущее.

Что интересно: за законопроект в первом чтении проголосовали сразу 232 члена фракции СН, 21 член фракции ОПЗЖ, 9 внефракционных депутатов и 1 депутат из группы ЗБ.

А вот “Евросолидарность” и “Голос” не стали.

То есть поправка относительно прекращения полномичий главы ГБР фактически полностью поменяло отношение различных групп и фракций к законопроекту.

Ажиотаж вокруг законопроекта №2116 не стих и в двухнедельный перерыв между сессионными неделями. Немалая "заслуга" в этом адвоката семей героев Небесной сотни Евгении Закревской.

22 ноября она объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана, которое якобы остановилось из-за передачи дел в ГБР.

Призывы Закревской и ее сторонников к Раде провести внеплановое заседание, чтобы принять эту поправку, не возымели действия. Однако в СН уверяют, что сделают это первым делом после открытия очередного пленарного заседания.

Борьба за Трубу

По данным “Страны”, фракции пока остаются на тех же позициях, что и в день голосования за поправку №320.

Собеседники издания из “Евросолидарности” и “Голоса” говорят, что проголосуют во втором чтении в целом за закон, только если сохранится эта поправка об увольнении Трубы.

Заинтересованность первой объясняется расследованием в отношении члена фракции бывшего президента Петра Порошенко, которое ведет ГБР. Сам экс-президент и его соратники обвиняют Трубу в выполнении политического заказа.

В “Голосе” также называют директора Госбюро несамостоятельным игроком, готовым прислушиваться к любой власти.

Однако, по неофицильной информации, главная причина проблем Трубы другая.

Считается, что он не лоялен к западным структурам, а новый конкурс позволит отобрать на его место приемлемую для Запада кандидатуру.

В качестве таковой, как уже писала "Страна", называется заместитель генерального прокурора Трепак, который сыграл в 2016 году ключевую роль в раскручивании скандала вокруг "черной бухгалетарии" Партии Регионов и присутствия там Пола Манафорта. Что и стало потом основой для возбуждения против Манафорта уголовного дела. То есть, фактически, Трепак является ключевым человеком в деле вмешательства Украины в американские выборы на стороне Демпартии США, к которой считают близкой и фракцию "Голос".

При этом контроль над ГБР имеет чрезвычайно важное значение. Так как именно ему будет подследственно, в том числе, Национальное антикоррупционное бюро, созданное при западной поддержке, а также все преступления (кроме коррупционных) совершаемые высшими чиновниками и представителями силовых структур.

Если закон о ГБР примут с поправкой об увольнении его руководства, то, скорее всего, СН не проголосует также единодушно, как и в первом чтении. В лучшем случае, она даст столько же голосов сколько и за поправку №320. То есть плюс-минус 200.

Конечно, за счет Евросолидарности и Голоса можно будет собрать 226 и более голосов. Но, как сообщил “Стране” источник в ОП, там опасаются, что это может вызвать деструктивные процессы в провластном монобольшинстве.

“Есть опасность, что в случае с голосованием с поправкой по увольнению Трубы из фракции выйдут 30-40 мажоритарщиков, ориентирующихся на Коломойского и Авакова”, - сообщил собеседник.

Впрочем, сами депутаты от "Слуги народа" говорят, что о намерениях массового выхода не слышали.

Народный депутат Игорь Фрис (СН), избранный по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области, не голосовал за весь законопроект о ГБР и за поправку №320 в частности, но говорит, что в этих и других случаях неголосования готов подкрепить аргументами.

“Не всегда законопроект плохой, а есть некие нюансы, которые заставляют сомневаться в его законности. Не понимаю, зачем голосовать, если я вижу возможность оспаривания проекта в Конституционном суде. А если его признают неконституционным, это только выставит нашу команду некомпетентной”, - убеждает депутат Фрис (СН). При этом он не считает, что разные мнения внутри фракции о законопроектах приведут к выходу из нее отдельных депутатов или целой группы.

“Никогда и мысли не было, что какое-то неполное голосование может разбалансировать фракцию”, - отметил он.

Мажоритарщика из Черниговской области Антона Полякова (СН) уже исключили из фракции за несогласие с линией ее руководства, хотя он еще там официально числится. Но он тоже не слышал об угрозе выхода.

“В межсессионные недели люди разъехались. Возможно, есть группы недовольных депутатов, но это не означает, что у кого-то есть решение выходить из фракции”, - сказал он. Однако, по его словам, традиционное перед пленарной неделей собрание фракции покажет внутреннюю атмосферу и многие тенденции.

В тоже время, источник "Страны" в "Слуге народа" подтверждает, что ситуация вокруг принятия закона о ГБР является взрывоопасной.

"Трепак является главным человеком, который запустил процесс вмешательства Украины в американские выборы на стороне Демпартии в 2016 году. А потому это вопрос геополитический. И, соответственно, группы в украинском политикуме, которые ориентируются на Трампа приложат максимум усилий, чтоб показать Зе всю серьезность ситуации. Кроме того, именно Труба сейчас инициирует дела против Порошенко. И его отставка, тем более при помощи голосов "Евросолидарности" и "Голоса", будет восприниматься в обществе как свидетельство соглашательской политики Зе-команды в отношении Порошенко. Поэтому напряжение во фракции очень серьезное", - говорит источник.