Список госпредприятий, которые будут переданы на приватизацию уже в ближайшее время, снова расширили.

На этой неделе Фонд госимущества добавил в него еще 76 объектов, то есть теперь в перечне 415 "лотов". До 500 объектов, которые президент Владимир Зеленский своим указом распорядился передать под приватизацию до 31 декабря этого года, не хватает совсем чуть-чуть.

В новом списке, в частности, несколько портов (Скадовский морской порт, Морской торговый порт "Усть-Дунайск"), научно-исследовательские институты (Институт титана, Харьковский НИИ технологии машиностроения и другие), заводы (Львовский ювелирный завод, харьковская "Транссвязь", мелитопольский "Гидромаш" и прочее).

"Уже проанализировано 1400 государственных предприятий, на предыдущей неделе Минэкономики начало передачу 339 предприятий в управление ФГИУ для дальнейшей приватизации", - написал на своей странице в Facebook глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Страна" разбиралась, как будут распродавать госпредприятия, кто их может купить и сколько реально заработать на массовой приватизации.

Что-нибудь ненужное

Больше всего объектов в новый список под приватизацию передали министерства экономики, энергетики и инфраструктуры.

В перечне несколько региональных заводов, в частности, харьковские "Транссвязь" и электромеханический завод, мелитопольский "Гидромаш", днепроский "Промспецсвязь", портовая инфраструктура (Скадовский порт, Усть-Дунайск, Черноморско -Азовское производственно- эксплуатационное управление морских путей), торфяные предприятия ("Житомирторф", "Киевторф", "Сумыторф", "Черниговторф" и др.).

Но больше всего в глаза бросается обилие в перечне под приватизацию различных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Так, государство планирует пустить с молотка запорожский Институт титана, Межрегиональный научно-инженерный центр по сертификации систем качества труб и другой металлопродукции "ВНИТИ-Тест" (Днепр), институт по проектированию предприятий резиновой промышленности, харьковские НИИ технологии машиностроения, а также институт машин и систем, черкасский НИИ "Аккорд", одесский НИИ телевизионной техники, винницкий НИИ "Гелий", Криворожский институт автоматики, "Львовдипронефтехим", львовское КБ "Топаз" и др. Таких объектов в перечне - порядка 25, то есть, треть всех планирующихся к приватизации.

Что уже вызвало вопросы в экспертном сообществе. "Я это уже проходил в 90-е, когда научные кадры и опытные (просто штучные) специалисты выбрасывались на улицы, затем в этих помещениях создавались ТРЦ или офисные центры. Где сейчас эти умные и нередко выдающиеся ученые и мастера? Поднимают инновационную экономику не Украины, а других стран", - говорит директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Государственный институт труда и социально-экономических исследований. Это самый центр Харькова - Сумская, 1. Строение в очень плохом состоянии, но в очень перспективном месте", - написал в Facebook помощник народного депутата Александра Литвинова "Слуга народа" Иван Кукушкин.

Стоит отметить, что некоторые НИИ уже не впервые "висят" в приватизационном списке. Так, НИИ "Гелий", Львовское государственное специальное КБ "Топаз" и Одесский НИИ телевизионной техники власти намеревались продать еще в 2016 году. Но, по всей видимости, желающих заполучить эти объекты тогда так и не нашлось.

Также будут проданы подразделения некоторых госпредприятий, которые не подлежат приватизации. В частности, в список попал единый имущественный комплекс автотранспортного предприятия Госкомитета по телевидению и радиовещанию. Как после этого будет решатся транспортный вопрос в Госкомитете - вопрос открытый.

Хотят пустить с молотка и другое подразделение Госкомитета по телевидению и радиовещанию - ГП "Укрпостачпресса" (Одесса).

Отдельно новым списком Фонд госимущества внес ряд изменений в перечень объектов для малой приватизаци. Так, в него внесли здание речпорт в Могилев-Подольском, ветлечебницы и гаражи в Ивано-Франковской области, гидротехнические сооружения "Сквираплемрыбхоза" (Киевская область) и даже часть железнодорожных путей (соединительные пути от станции "Калийная" до станции "Стебник", подъездные пути до дренажного склада (Львовская область) и канализационно-насосная станция в Мукачево и пожарную часть вместе с пожарной машиной Бериславского элеватора (Херсонская область).

"Сбросить" социалку и немного заработать

Главная интрига - распродадут ли в этот раз полный список госимущества, ведь многие объекты выставляются на приватизацию уже не впервые, но пока желающие их заполучить в очередь не выстраиваются. И сколько реально получит бюджет от приватизации полутысячи предприятий.

Комментируя новый список, премьер-министр Алексей Гончарук озвучил планируемые поступления от распродажи этих объектов в 6 млрд гривен.

"Передали еще 76 госпредприятий на приватизацию. В общем же Фонду госимущества передали уже 415 из необходимых до конца года 500 объектов. В случае приватизации, бюджет может получить до 6 млрд грн от их продажи", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним: именно такая сумма - 6 млрд гривен - заложена в бюджет на следующий год от малой приватизации (а в новом списке - преимущественно предприятия из этой категории).

"Это все явно объекты малой приватизации. Она проходит успешно, но общие доходы государства там небольшие. Если продадут на 1-2 млрд гривен за год, это будет большим успехом. Очевидно, самые большие надежды по выполнению плана поступлений от приватизации (в бюджете -2020 заложено 12 млрд гривен - Ред.) связаны с большой приватизацией. Пока еще ни один объект по новому закону не продали. Но есть хорошие шансы, что на 12 млрд в следующем году можно будет выйти", - пояснил "Стране" руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Аналитик института Grouford Алексей Кущ не исключает, что многие объекты можно будет продать разве что по цене металлолома. "Их купят ради земли, недвижимости, непрофильных активов и пр.", - говорит эксперт.

Впрочем, не исключено, что в данном случае дело не только в ценнике.

"Вполне возможно, государство хочет попросту по максимуму сбросить с себя гособъекты, а вместе с ними - и социальные обязательства перед рабочими. Задолженность по зарплатам, по итогам октября выросла почти на 19% и превысила 3 млрд гривен. Такого давно не было. И большинство должников - это именно государственные предприятия. Но одно дело, если не платит или сокращает персонал государство, а другое - если частный собственник. К нему в этом случае и все вопросы", - отмечает эксперт.

Что будет с большой приватизацией

Планы по большой приватизации у государства тоже наполеоновские. Так, не исключали продажу "Укрспирта", "Центрэнерго", "Укрпочты", Одесского припортового завода и других стратегических предприятий.

Впрочем, в списке на ближайшую приватизацию пока только пять объектов - "Центренерго" (а только его цена стартует с 6 млрд гривен), ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", шахтоуправление "Краснолиманская" и "Президент-отель". Они уже готовятся к приватизации, - пояснил Паращий.

При этом аналитик института Grouford Алексей Кущ считает, что иностранные инвесторы, которых так ждут у Зе, вряд ли будут участвовать в приватизации.

"Спрос со стороны иностранных инвесторов определяется суммой прямых иностранных инвестиций, которые заходят в Украину. Сейчас это - порядка 2 млрд долларов в год.

Но половина этой суммы - так называемые фиктивные инвестиции (заходят из офшоров украинских бизнесменов, в качестве докапитализации банков и т.д). То есть, реальные иностранные инвестиции - 400-500 млрд долларов в год. Но это в весь реальный сектор экономики. К госсектору инвесторы всегда относились насторожено, так как он, мягко говоря, не очень эффективный, плюс есть политические риски(к примеру, угроза национализации приватизированного предприятия в будущем). В итоге, чтобы продать госимущества на 12 млрд гривен, показатель прямых иностранных инвестиций должен быть не ниже 5 млрд долларов в год, что, как видно, намного превышает нынешние цифры", - говорит Кущ.

Один из возможных сценариев - это покупка наших предприятий иностранными конкурентами с целью "добить" производство и захватить дополнительную часть рынка.

По словам Куща, распродать государственные объекты "пачками" и в итоге выручить за них 10 млрд, в принципе, реально. "Но это будет все та же цена металлолома", - говорит он.

Другая категория потенциальных покупателей, которые могут претендовать на гособъекты - украинский бизнес.

Но тут тоже много вопросов. "У крупных ФПГ, которые в свое время участвовали в большой приватизации, сейчас сложно со свободными деньгами. Многие набрали кредитов на внешних рынках, а экономика сейчас переживает не лучшие времена. Скорее всего, они попытаются не купить, а по максимуму использовать госпредприятия. К примеру, зачем покупать то же "Центрэнерго", если можно поставить своего топ- менеджера и завести свои фирмы по поставке угля. Поэтому, не исключено, что крупный бизнес сделает ставку на проработку именно такой модели - это может быть концессия, управление госпредприятиями, государственно-частное партнерство, то есть, любые формы работы с государством, которые не требуют больших средств, но позволят получать прибыль", - говорит Алексей Кущ.

К примеру, в новом законе о концессии предусмотрены даже бюджетные компенсации концессионерам.

По мнению экономиста Виктора Скаршевского, в вопросе приватизации все решает не количество объектов (а их в Украине более 3 тысяч), а их реальный вклад в экономику.

"По данным Минэкономразвития, доля госсектора в украинской экономике составляет всего 13%. При этом госсектор сконцентрирован в энергетическом (Нафтогаз, Энергоатом, Центрэнерго и другие) и транспортном секторах (прежде всего, Укрзалізниця) – 40,5% и 29,3% соответственно.

Госпредприятия, работающие в этих отраслях, являются естественными монополиями.

Но здесь важна не форма собственности, а прозрачная и эффективная деятельность национальных регуляторов (НКРЭКП и Антимонопольный комитет).

При слабых регуляторах не важно в какой форме собственности находятся монополисты – государственной или частной. Так что приватизация предприятий энергетики и транспортной отрасли, где функционируют естественные монополии, без должной работы национальных регуляторов, не даст какого-либо ощутимого эффекта.

А вот эффективная и прозрачная работа национальных регуляторов позволит увеличить эффективность естественных монополий даже без приватизации.

Что касается промышленности, то доля госсектора в ней и так минимальна:

в добывающей промышленности – 6,5%,

а в перерабатывающей и того меньше – 4,7%.

В том, что в эти отрасли с частной формой собственности не идут инвестиции, а перерабатывающая промышленность сокращается уже 5-й месяц подряд (начиная с мая 2019 года) виновата не форма собственности, а слабая защита прав собственности и отсутствие проактивной промышленной политики.

Механическая приватизация оставшейся мизерной доли госсектора в добывающей и, особенно, в перерабатывающей промышленности не даст ни притока инвестиций, ни расширение экспортных рынков сбыта.

"Так что приватизация – не панацея", - написал Скаршевский на своей странице в Facebook.