Его судили по статье "Незаконное обогащение", ему приписывали тесную связь с олигархом Игорем Коломойским, его прочили в генеральные прокуроры, а в итоге без лишнего шума уволили из родной прокуратуры, проще говоря прогнали как собаку.

Это все о Константине Кулике, которого называют самым богатым прокурором Украины.

Официальной причиной его увольнения стали не козни его политических оппонентов, а банальная неявка на тестирование на знание законодательства в процессе прохождения аттестации, со ссылкой на больничный.

"Кулик уволен. Основание увольнения - непрохождение аттестации", - подтвердили сегодня в Генпрокуратуре.

Однако наши источники в ГПУ говорят, что обостренное "политическое чутье" прокурора Кулика, выписавшего на излете президентского срока Петра Порошенко уведомления о подозрении его ближайшему окружению - экс-главе АП Борису Ложкину, его заму Филатову, бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой и другим сыграла с ним злую шутку.

Эти "дембельские подозрение" - это не договорняки о будущей крупной должности, а попросту агония Кулика, который таким образом пытался заслужить себе место под солнцем при новой власти Зеленского.

Однако в команде Зе-президента решили, что человек, столь верно служивший Петру Порошенко и Юрию Луценко, который прятал Кулика от судов на должности начальника международного отдела ГПУ и так легко предавший своего "хозяина" вряд ли верно будет служить новому начальству.

Поэтому формально Кулика уволили как не прошедшего аттестацию.

"Страна" решила напомнить чем прославился прокурор Кулик, который, безусловно, является одной из самых ярких личностей в ГПУ последних пяти лет.

"Настоящий полковник"

Кулик проработал в прокуратуре с 1999 года на различных должностях, однако по-настоящему его карьера в прокуратуре пошла в рост после Майдана

При генпрокуроре Пшонке с июня 2012 года по апрель 2013-го никому неизвестный Кулик тихо трудится на рядовой должности с очень длинным названием "старший прокурор отдела защиты интересов государства и противодействия коррупции управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины".

С апреля 2013-го был переведен в Николаев и назначен - и.о. начальника отдела правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Николаевской области.

Позже уже без приставки и.о. работал в Николаевской облпрокуратуре до декабря 2013 года.

После Майдана прокурор Кулик назначается в Киевскую область - прокурором по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере.

Но это был только трамплин для будущего карьерного скачка.

При власти Порошенко он сразу же переводится в руководящий состав в ГПУ и до августа 2014 года работает начальником отдела по расследованию особо важных дел управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта.

А в сентябре 2014 года Кулику предложили заняться "делами Курченко" в военной прокуратуре.

Поговаривали что Анатооий Матиос был другом семьи Куликов. Поэтому последний был принят на военную службу по контракту лиц офицерского состава с присвоением воинского звания "полковник юстиции" и уже в декабре 2014 года наш герой стал начальником управления надзора за соблюдением законов в зоне АТО.

А в августе 2015 года - военным прокурором, образованной в системе органов военных прокуратур, военной прокуратуры АТО.

С тех пор он любил бравировать своим якобы боевым опытом (имеет статус УБД, но на каких "колчаковских фронтах" воевал - неизвестно). Даже в знаменитом ток-шоу на "Плюсах" - том самом, куда без приглашения ворвался тогда еще президент Петр Порошенко, Кулик заявлял: "Мы прошли АТО, на нас давить бесполезно".

Впрочем, очень скоро Кулик ввязался в большое количество скандалов, итогом которых стало возбуждение против него НАБУ уголовного дела за незаконное обогащение.

Разладились у него и отношения с Матиосом, который его публично раскритиковал.

После чего, казалось бы, его карьера шла не просто к закату, а к уголовному сроку. Но судьба совершила еще один крутой поворот.

На подвешенного "на крючок" Кулика, который был готов браться за выполнение любых заданий, обратил внимание генпрокурор Юрий Луценко и снова выделил ему тему Курченко.

Именно Луценко принадлежит фраза, что якобы Кулик "держит в голове все схемы Курченко". Правда, Луценко забыл добавить что к этим схемам - как к примеру сомнительной продаже "Украинского медиахолдинга" Ложкиным Курченко приложил руку и Порошенко. Потому на этой "теме" и держали Кулика, пока он был ручным.

После того, как Юрий Луценко возглавил Генеральную прокуратуру, Константин Кулик занял должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества и начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствах Генпрокуратуры.

Вот тут его талант развернулся по-настоящему. Именно ему принадлежит реализация фейковой идеи о "конфискации общака Януковича" - полной выдумкой Луценко о которой писала ранее "Страна".

Организовал это секретное решение Краматорского суда именно Кулик.

Также именно люди Кулика вели дело о госизмене против Михаила Саакашвили в конце 2017 года - когда тот вошел в клинч с президентом Порошенко. Сам Саакашвили считает его полностью сфабрикованным по заказу экс-президента.

Ненаписанное подозрение Хантеру Байдену

Но всемирно известным человеком Кулик стал все-таки совсем после иной истории. А именно - после того как в марте 2019 года занялся историей "Бурисмы" и работы в ней сына экс-вице-президента США Хантера Байдена. Как сейчас понятно из показаний в Конгрессе, эту историю вытянул на свет божий Юрий Луценко, пытаясь, таким образом, заручиться поддержкой Дональда Трампа накануне ухода Порошенко с поста президента.

И инструментам для реализации этой задачи Луценко выбрал именно Кулика.

Так, по словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, а также в соответствии с его перепиской с Куртом Волкером, Кулик встречался с Джулиани, чтобы помочь американской стороне собрать компромат на противника Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Кулик якобы владел информацией, которая доказывала коррумпированность Байдена.

The New York Times писала, что Кулик вместе с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко участвовал в координации действий американских представителей в этом деле во главе с Джулиани по компрометации сына Байдена.

Во-многом благодаря надежде на помощь Кулика и Луценко в деле расследования против Байдена, Трамп и его команда и начали раскручивать скандал вокруг Хантера Байдена и тут же получили ответный удар от демократов. Последние обвинили президента США в попытке давить на президента Украины Зеленского с целью получить копромат на своего потенциального соперника на выборах (Байдена), после чего и начались слушания по импичменту президента.

Самим же Кулику и Луценко участие в этой истории ничего хорошего не принесло. Луценко все равно был уволен с поста генпрокурора, а потом и Кулика выгнали из прокуратуры.

Причем еще до увольнения Кулика в начале ноября нынешний генпрокурор Рябошапка сообщал, что решение будет ли фигурировать в большом производстве по "Бурисме", из которого выделяют разные эпизоды, Хантер Байден ранее действительно "зависело от прокурора Кулика".

Но теперь, по его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого "могут быть другие позиции в этом уголовном процессе". Такой комментарий был воспринят наблюдателями как фактический отказ украинских властей расследовать роль сына Байдена в Бурисме.

Сейчас будущее Кулика неопределено. По слухам, при помощи своих связей с Коломойский, он пытается теперь устроиться в СБУ.

Правда, есть еще и старое уголовное дело против него, которое продолжает слушаться в суде.

Скандалы с недвижимостью и сожительницей

Ранее Кулик становился героем нескольких скандалов. Он официально не женат, но имеет четверых детей.

Несколько лет назад он стал фигурантом обвинений САП в незаконном обогащении-речь шла о шикарной квартире и паркоместах в престижном столичном ЖК "Дипломат холл" на Жилянской. Однако его спасла в свое время декриминализация этой статьи. Весь сыр-бор с уголовным преследованием Кулика разгорелся за три квартиры в Киеве, площадью 250, 150 и 92 квадратных метра, а также два земельных участка, один из которых находится в Харьковской области и имеет площадь более 100 тыс. кв.м. Кулик задекларировал легковой автомобиль 1998 года выпуска марки Mersedes-Benz S600. Задекларированные доходы, в том числе подарки, составили более 1 млн. гривен.

Как сообщали в свое время "Наши деньги", чтобы добыть искусственные доказательства в деле о незаконном обогащении, Кулик трижды подавал заявление в Печерский районный суд с требованием признать факт проживания одной семьей с гламурной сожительницей-Ириной Немец. Которая по сценарию Кулика должна была в суде сожительство отрицать. В октябре 2016 дело попало к судье Юлии Фаркош, однако истец попросил суд это заявление вернуть. В декабре - к судье Виталию Писанцу, этот судья открыл производство и назначил слушания на конец февраля. Неизвестно, чем закончилась история, потому что в судебном реестре о ней нет информации.

Также в октябре 2016 года Кулик подал новое заявление, которое попало к судье Наталье Васильевой. В исковом заявлении прокурор также просил признать факт совместного проживания одной семьей с Ириной Немец в период с июня 2011 по октябрь 2014 и право на полквартиры в Печерском районе столицы площадью 77 кв.м. и половину машиноместа по улице Жилянской. Именно эта недвижимость фигурировала в уголовном деле Кулика о незаконном обогащении, которое вела САП.

Кулик в заявлении в суд пересказал текст подозрения и писал что познакомился с Немец в 2011 году, у них родилось двое детей, он предложил Немец зарегистрироваться в квартире, принадлежащей его матери и совместно проживать там.

Что он вместе с Немец пересекал границу, отправляясь на отдых: с 13 по 17 ноября 2013 по Израилю, с 5 по 15 июня 2015 года - в Болгарию.

В соответствии с договором купли-продажи облигаций, Немец купила у ООО "КУА" Вал экз" 7760 облигаций, которые предоставляли право получить в собственность квартиру стоимостью 2770000 грн. рлощею 77 кв. м, право собственности за Немец зарегистрировано 30 ноября 2015 года. В тот же день Немец купила машиноместо за 97 тыс грн. Хотя квартира и машиноместо зарегистрированы на Немец, говорил Кулик, однако он обеспечивал Немец и детей проживанием, а потому имеет право собственности на деньги, за которые женщина купила эту недвижимость.

Немец пришла на заседание суда и заявила, что у нее якобы никогда семьи с Куликом не было, никаких договоренностей по поводу покупки недвижимости тоже не было, квартиру и машиноместо она купила за личные деньги, вместе в квартире они никогда не жили, поскольку указанную квартиру предоставила для проживания внуков мать Кулика, когда Немец с детьми еще жила в съемной квартире.

Сам Кулик жил в собственной квартире, расположенной рядом. Дети родились не от совместного проживания с Куликом, а от отношений. Также Немец отмечала, что параллельно в Кулика родился ребенок от второй женщины. И что сам факт рождения детей не создает оснований считать, что истец и она имели семью, вели совместное хозяйство, проживали вместе, имели единый общий бюджет, поскольку, кроме детей, у них нет ничего общего.

Судья Печерского суда Васильева Кулику естественно отказала, признав доводы о совместном его проживании с Немец не нашедшими подтверждения, а этого Кулику на самом деле и было нужно. Ведь это был спасательный круг в уголовном процессе о незаконном обогащении.

В свое время даже прокурорская квалифкомиссия отказалась наказать Кулика. Вот это сакраментальное решение.

Скриншот: kdkp.gov.ua

Сам процесс над Куликом в Голосеевском суде сейчас продолжается и находится на стадии судебного следствия.

В мае защита прокурора пыталась добиться закрытия дела в связи с декриминализацией статьи обвинения,но им отказали.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела в отношении Кулика в связи со вступлением в силу закона, который отменяет уголовную ответственность за деяния", – комментировал после заседания зам главы САП Максим Грищук.

Как рассказал Грищук, суд считает, что не имеет полномочий закрыть дело на этапе судебного разбирательства.