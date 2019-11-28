В Украине готовят запуск второго этапа медицинской реформы с 1 апреля 2020 года. Но параллельно откорректируют и первичку, в частности, ставки на медпомощь семейных врачей, терапевтов и педиатров.

Это прописано в новом постановлении, которые принял Кабмин 27 ноября.

"Страна" разбиралась какое лечение готовят украинцам.

Лечение подорожало, пациенты - "подешевели"

В постановлении "Некоторые вопросы реализации государственных финансовых гарантий медобслуживания населения по программе медицинских гарантий на 2020 год" прописано сразу несколько новаций по медреформе.

Во-первых, появились корректировки по первичному звену (услуги семейных врачей, терапевтов, педиатров).

В пояснительной записке указано, что прежняя программа медгарантий для первички истекает 31 декабря этого года. Поэтому возникла необходимость в ее продлении. Заодно программу решили усовершенствовать.

Главное изменение - это повышение так называемой капитационной ставки. Это те деньги, которые выделяются государством на первичное медицинское обслуживание и "идут за пациентом". Сейчас ставка составляет 370 гривен в год, и она не пересматривалась несколько лет.

В новом постановлении прописано увеличение капитационной ставки до 600,48 гривен на человека в год. То есть, увеличение - больше чем в полтора раза.

На первый взгляд, это позволяет рассчитывать, что лечить украинцев будут лучше.

Но на самом деле все не так просто.

Как пояснил "Стране" Константин Надутый, речь идет о своего рода "арифметической игре". То есть, средняя ставка повышается, но по факту медучреждения получат столько же денег, а то и меньше

Дело в том, что, кроме самой ставки, меняются и коэффициенты для разных групп пациентов.

К примеру, если для детей до 6 лет ранее применялся коэффициент 4 (на него умножалась ставка 370 гривен, и получалось 1480 гривен в год), то теперь будет 2,5. При ставке 600,48 получается 1501,2 гривны, то есть практически то же самое, - приводит пример Надутый. Коэффициент на детей от 6 до 17 лет с нынешних 2,2 уменьшили до 1,35,

Появилось также несколько понижающих коэффициентов. Так, для пациентов возрастом от 40 до 64 лет будут считать с коэффициентом 0,74 (сейчас 1,2) и т.д.

Также еще больше снизили коэффициенты за"лишних" пациентов (больше 2 тысяч человек на одного врача). Если деклараций будет больше на 10%, их посчитают с коэффициентом 0,6, на 20% - 0,5, на 40%- 0,12. А если доктор наберет вполовину больше пациентов, то за них вообще ничего не заплатят.

Все это чревато снижением поступлений в медучреждения, что, в частности, особенно ощутят клиники, где обслуживается много детей, - говорит Надутый.

Когда стартует реформа вторички

Во-вторых, изменились сроки запуска реформы вторичного звена и тариф, по которому государство готово оплачивать каждый пролеченный случай.

Кабмин продлил пилотный проект по реформе вторички в Полтавской области. Он должен был завершиться в конце этого года, но срок оттянули до 31 марта 2020 года, то есть, еще на три месяца. Также увеличил ставку за один пролеченный случай - с 1421 гривны до 1534 гривен.

На самом деле вопрос вовсе не в полтавчанах. Окончание полтавского пилота автоматически должно было дать старт реформе вторички для всех украинцев, а с ней, похоже, власти не успевают. Поэтому решили потянуть время до 1 апреля 2020 года.

"Правильно было бы проанализировать итоги этого проекта и сделать из него выводы, иначе какой же это пилот. Но этого пока никто не сделал. Я уже не говорю о том, что Полтавская область - явно более продвинутая в плане медицины, чем большинство регионов Украины. И ее вообще нельзя было выбирать в качестве пилотной. Результаты тамошней системы здравоохранения вряд ли удастся по кальке перенести на всю страну", - говорит Надутый.

Проблем с запуском реформы специализированной медпомощи несколько. Во-первых, это деньги.

"На систему медгарантий в бюджете на 2020 год предусмотрено всего 1,6% ВВП, а на всю медицину в целом - 2,9% вместо нынешних 3,2% ВВП. А по законодательств должно быть не менее 5%. Недофинансирование только ухудшит и без того сложную ситуацию в отрасли", - считает Надутый.

По его словам, украинцам стоит готовится к "изменению медицинских маршрутов", то есть, клиники, которые вы привыкли посещать, могут не получить финансирование на выполнение тех или иных манипуляций (роды, операции и пр.), или же получат его в меньшем объеме, поэтому будут отказывать пациентам или понимать их за деньги.

Поэтому платных услуг в больницах в запуском реформы вторички будет больше, - утверждают эксперты.

Во-вторых, далеко не все медучреждения готовы к финансированию по-новому. Для этого им нужно было стать автономными и заключить договоры с Нацслужбой здоровья.

"В разных областях ситуация разная. Если в некоторых уже все клиники автономные, то в других (к примеру, в Запорожской) процесс застопорился. Дело в том, что местные власти далеко не всегда приветствуют автономизацию, да и к реформе относятся насторожено. Ведь в этом случае "латать дыры" в бюджетах медучреждений им придется за свой счет", - пояснил Надутый.