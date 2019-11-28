В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может вернуть пенсии лицам, проживающим на неподконтрольной Украине территории.

Соавторами этого законопроекта стали 17 депутатов от разных политических сил - "Слуги народа", "Оппозиционной платформы", "Батькивщины", группы "За будущее", а также внефракционные депутаты, что говорит о том, что проект имеет шанс получить поддержку в сессионном зале.

Как депутаты предлагают урегулировать вопрос с выплатой пенсий жителям Донбасса и хватит ли голосов, анализирует "Страна", отвечая на главные вопросы.

Как донецкие пенсионеры лишились пенсий?



По данным Министерства социальной политики Украины, в 2014 году на территории Донбасса, которая на данный момент неподконтрольна Киеву, проживали и получали пенсии 1,2 миллиона человек.

Последние пять лет вести учет количества пенсионеров за линией разграничения официальные украинские органы не могли. За это время там появилось и новое поколение пенсионеров, которые могли претендовать на украинские пенсии, но по разным причинам не стали на учет в Пенсионный фонд Украины.

В 2016 году Кабмин ужесточил порядок выплат пенсий для жителей неподконтрольных территорий. Согласно этому порядку, люди должны были выезжать на подконтрольную Киеву территорию, получать справку, что они являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), а также проходить сложную процедуру верификации личности в Пенсионном фонде, в погранслужбе и в "Ощадбанке".

Из-за ужесточения механизма пенсии стали недоступными для многих из тех, кто живет за линией разграничения. Эти новации привели к такому явлению, как "пенсионный туризм": раз в два месяца пенсионеры ездили на подконтрольную территорию и обратно, чтобы отметиться в Украине, как переселенцы.

Параллельно расцвел бизнес, связанный с получением пенсионерами справки ВПЛ.

Эти условия критиковались многочисленными правозащитными организациями, а также Мониторинговой миссией ООН. В 2018-м Верховный суд Украины постановил, что все граждане страны имеют право на пенсию, независимо от процедуры верификации. Но выплаты жителям неподконтрольных территорий так и не возобновились.

Официально в Кабмине неоднократно говорили, что якобы нет физической возможности платить пенсии лицам, проживающим на неподконтрольной части Донбасса. При этом ни чиновники, ни политики не предпринимали никаких шагов, чтобы как-то изменить ситуацию.

Впервые о том, что Украина готова возобновить выплаты пенсий еще в сентябре заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Позже эту идею поддержал советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он назвал издевательством нынешний порядок выплаты пенсий, когда старикамм нужно каждые два месяца пересекать линию фронта.

И вот на фоне этих разговоров в парламенте был зарегистрирован законопроект 2083-д, который должен отчасти решить эту проблему.

Что предлагает законопроект?

Базой для документа стал законопроект нардепа от "Оппоплатформы За жизнь" Натальи Королевской, который изначально был ею предложен еще в прошлом созыве, а в сентябре зарегистрирован заново.

Сейчас же его доработали с привлечением экспертов ООН и ряда волонтерских организаций, и под ним подписались депутаты из разных фракций, включая "Слугу народа".

Ключевые новации, которые прописаны в законопроекте, таковы:

1. Люди смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица. То есть, все те, кто ранее не регистрировался как переселенцы в Украине, после принятия закона могут приехать в Украину и в любом отделении ПФ заявить о своем праве на невыплаченные пенсии.

2. В случае потери документов предусмотрена возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

3. Также предлагается выплата задолженности по пенсиям на Донбассе без срока давности. На данный момент в Украине действует норма о том, что можно обращаться за невыплаченной пенсией только за последние 3 года. Если для жителей Донбасса этот лимит отменят, они смогут получить средства, которые им не доплатили за все годы конфликта.

4. В законопроекте закреплено право "докупить" стаж без применения санкций тем людям, которые достигли пенсионного возраста уже после войны и не могли платить страховые взносы, проживая на неподконтрольных территориях.

5. При этом процедура идентификации остается, но ее нужно будет проходить не каждые 2 месяца как сейчас, а каждые полгода (то есть, все равно пересекать линию фронта придется). При этом порядок идентификации должен отдельно определить Кабмин. Но, по идее, если для получения пенсии не нужно предъявлять справку ВПЛ, то, значит, и не должно быть требования о постоянном проживании на подконтрольной территории. Хотя, этот вопрос, повторимся, должно еще урегулировать правительство.

Отметим, что исходя из этого порядка по-прежнему не смогут оформить пенсии те жители неподконтрольных территорий, которые находятся в базе силовых структур и на "Миротворце", так как для этого им потребуется в любом случае пересечь линию разграничения.

И это ограничение будет действовать вплоть до объявления амнистии (если она когда-либо будет объявлена).

Как будут выплачивать долги?

Как видим, если закон будет принят, то очень многие пенсионеры, ранее не получавшие выплаты, теперь смогут на них претендовать за все прошедшие 5 лет.

По разным данным сумма таких долгов составляет от 30 до 70 миллиардов гривен.

Законопроект предполагает отдельный механизм выплаты по ним.

Так, часть суммы неполученной пенсии, более чем за 12 месяцев, выплачивается единовременно. А остаток - ежемесячно равными частями, которые не превышают месячный размер пенсии.

На пальцах это выглядит так. Например, государство задолжало пенсионеру с июня 2016 года (то есть, за 41 месяц) ежемесячную пенсию в 1500 гривен. Всего 61 500 гривен. В таком случае единовременно пенсионер получит 18000 гривен, а остаток в 43500 гривен он будет получать в течение 29 месяцев по 1500 гривен. Но это только долг за предыдущий период. Текущая пенсия будет идти уже автоматически. Аналогичный механизм будет действовать и в случае с долгами по пенсиями при утрате кормильца.

Но здесь возникает проблема - как профинансировать эти выплаты.

Экономист Александр Охрименко в разговоре со "Страной" отмечает, что, несмотря на изменение порядка выплат пенсий в 2016 году, при формировании бюджета Пенсионного фонда всегда учитывались пенсии и для жителей неподконтрольной Украине территории.

"Когда считают пенсионеров, всегда учитывают деньги и на тех, кто жил на Донбассе по последним данным Минсоцполитики. Другое дело, что с тех пор, когда прекратилась выплата пенсий, накопилось долгов в минимум 56 миллиардов гривен, которые должны будут выплатить. По идее, эти долги должны были оставаться на счетах Пенсионного фонда, чтобы в будущем их погасить, но как в реальности - никто не знает", - говорит Охрименко "Стране".

Но даже если эти деньги в бюджете Пенсионного фонда отсутствуют, их можно найти, если перераспределить средства на социальную сферу в бюджете на 2020 год, говорит "Стране" одна из авторов законопроекта Наталья Королевская.

"В бюджет ПФ на 2020 год не заложены расходы, которые могут возникнуть в связи с принятием этого законопроекта. Поскольку дефицит ПФ покрывается за счет госбюджета, то эти затраты лягут на бюджет. Соответственно, если такой закон будет принят, то в закон о госбюджете на 2020 год необходимо будет внести изменения, - поясняет "Стране" Королевская - Найти на это деньги - реально. Наш анализ бюджета говорит о том, что дополнительный ресурс бюджета - 2020 оценивается в + 220 млрд. грн. Мы регистрировали поправки в бюджет, которыми требовали 160 млрд гривен перераспределить на социальную сферу - на повышение прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий, сохранение субсидий в существующем объеме. Поправки приняты не были, но ресурс в бюджете есть - и на возобновление выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий, и на выплату долгов по пенсиям в полном объеме и на реальный рост соцстандартов".

Будет ли закон принят?

Учитывая, что авторами проекта стали представители всех фракций Рады, кроме "Европейской солидарности" и "Голоса", шансы на принятие документа довольно высокие. Тем более, что ряд представителей власти (в частности, Сергей Сивохо) законопроект уже публично поддержали.

В целом, упрощение порядка выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий является одним из немногих шагов по урегулированию, которые может позволить себе украинская власть, не рискуя нарваться на радикальные протесты (более серьезные подвижки - вроде предоставления региона особого статуса, выглядят в этом плане более рискованными).

Поэтому пойти на это Зе-команда может, чтоб продемонстрировать хоть какое-то "потепление" на Донбассе.

Как сказали нам авторы законопроекта, уже на ближайшей сессионной неделе (а это следующая календарная неделя) они обратятся к спикеру с предложением внести документ в повестку дня и безотлагательно принять его.

Однако в этом случае принципиальное значение будет иметь позиция правительства, которое должно подготовить изменения в бюджет. Источник "Страны" в "Слуге народа", предполагает, что с этим могут быть проблемы.

"Принципиально на Банковой за возобновление выплат. Но могут возникнуть вопросы у Кабмина - где взять деньги. Поэтому, не исключаю, что может начаться процесс усушки и утруски и, в итоге, будет принят не столь лояльный к пенсионерам Донбасса документ", - говорит источник.