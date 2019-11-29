После резонансного скандала в парламентском комитете по внешней политики и межпарламентского сотрудничества с его председателем Богданом Яременко (“Слуга народа”, СН) замену ему фракция СН, составляющая монобольшинство, до сих пор не нашла.

По информации “Страны”, из фракции на его кресло претендовали шесть депутатов, но внутренним голосованием отобраны двое - заместитель председателя комитета парламента по правоохранительной деятельности Галина Михайлюк и глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.

Подробности - в нашем материале.

Их было шесть

Изначально фигурировало всего шесть кандидатов из числа членов фракции - Марина Бардина, Андрей Костин, Александр Мережко, Галина Михайлюк, Святослав Юраш, Елизавета Ясько.

Из них - Бардина, Юраш и Ясько входят в состав “иностранного” комитета, пока еще возглавляемого Яременко, причем первая занимает должность зампредседателя.

Костин - заместитель главы комитета по вопросам правовой политики, в котором состоит и Мережко. Михайлюк занимает ту же должность в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Согласно анкете, до избрания в Раду Костин был зампредседателя совета адвокатов Одесской области.

Мережко был профессором кафедры права в Киевском национальном лингвистическом университете, а Михайлюк - советником по вопросам подготовки законов в консультативной миссии Европейского союза в Украине.

Как рассказал “Стране” член фракции СН Александр Качура, по итогам внутрифракционного опроса наибольшее количество голосов набрали Михайлюк и Ясько при небольшом перевесе в пользу первой.

По словам Качуры, окончательное решение о преемнике Яременко фракция примет на ближайшем своем заседании. В то же время другой депутат от СН уверен, что фракция уже определилась, и снова голосовать смысла нет. "Будет же официальное голосование в сессионном зале", - напомнил он.

Тем не менее, другие собеседники издания среди депутатов от СН, а также член “иностранного” комитета, состоящий в другой фракции, считают фаворитом именно Ясько.

“Скорее всего, она заменит Яременко. О ней больше всего говорят сами депутаты от СН, и она довольна активна в борьбе за это место”, - отметил источник в комитете.

К слову, последние встречи с делегациями парламентов других стран и зарубежными послами в комитете проводили Ясько, Юраш, а также еще один член комитета от СН Ольга Руденко.

Прозападный курс

Сама Ясько не скрывает желания возглавить комитет. На своей странице в Фейсбуке она написала, что за время работы в комитете она “переосмыслила” его роль и “вообще роль парламента в формировании внешнеполитической деятельности Украины”.

“Я верю, что в этих сложных условиях комитет не просто будет реализовывать возложенные на него полномочия, а сможет стать таким, кто бы задавал тренды и настроение Украины в ее внешней политике через функцию демократического контроля, разработку законодательного обеспечения внешней политики Украины и реализацию межпарламентского сотрудничества”, - написала Ясько.

Правда, политолог Анатолий Октисюк считает, что ОП нужно от комитета только, чтобы он работал по канве внешней политики, проводимой Зеленским. “Никакой самодеятельности от комитета и его главы в Офисе, конечно, не потерпят”, - сказал эксперт “Стране”.

В тоже время, стоит отметить, что оба кандидата - Ясько и Михайлюк считаются проводниками прозападного курса внутри фракции "Слуга народа".

"Ясько близка к тем, кого люди Коломойского называют "соросятами". А Михайлюк находится в орбите влияния олигарха Виктора Пинчука и также тесно связана с западным структурами. То есть, в этом плане, можно сказать, что замена на любую из них нынешнего главы комитета Богдана Яременко, который придерживается в идеологическом смысле той же ориентации, стратегически мало что поменяет. Кроме того, что Яременко можно с определенной натяжкой было назвать близким к группе Коломойского, Михайлюк - это Пинчука, а Ясько - это тусовка получателей грантов", - говорит источник во фракции "Слуга народа".

Отметим, что Ясько, согласно ее официальной биографии, является стипендиатом программы Всемирные Студии, Seed Grant, Завтра, Caux Scholar Program Initiative of Change, Clinton Global Initiative University, European Forum Alpbach, основательницей инициативы Yellow Blue Strategy, членом политической платформы Европейская сотня.

А что с ПАСЕ?

Если выбор остановится именно на Ясько, фракция столкнется с новой кадровой проблемой.

Указанный депутат возглавляет постоянную делегацию Рады в ПАСЕ, а эту должность обычно не совмещают с председательской в комитетах, хотя формально ограничений нет.

“Работа в ПАСЕ отнимает достаточно много времени, если ты глава делегации. Для обыкновенного члена делегации это 12 поездок - работа на сессии, в комитетах. А для председателя - еще плюс минимум десяток важных событий с участием руководства Ассамблеи. Это реально солидный кусок работы”, - прокомментировал первый заместитель главы постоянной делегации Сергей Соболев (“Батькивщина”) “Стране”.

Он не исключает, что в этой связи СН придется провести рокировку и в делегации.

Народный депутат Алексей Гончаренко (“Европейская солидарность”), который входит в состав делегаций Рады предыдущего и нынешнего созывов, полагает, что “теоретически” совмещение возможно: “Но насколько я знаю, не было такого прецедента”.

С другой стороны, Верховная Рада не отправила делегацию на сессию ПАСЕ, которая проходила с 30 сентября по 4 октября. А значит, как считает народный депутат Гончаренко (ЕС), ездить работать в Страсбург украинским парламентариям пока не нужно. “У нас нет главы делегации, потому что нет самой делегации в ПАСЕ”, - говорит Гончаренко.

Впрочем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уже допустил, что в январе украинская делегация может поехать в ПАСЕ, где, по его прогнозу, произойдет смена руководства, протянувшего возвращение делегации Государственной Думы России. Тогда Ясько вернется к своим обязанностям.

Получить комментарий самой Ясько на этот счет не удалось. Редакция отправила ей вопросы через мессенджер и готова опубликовать по мере поступления.

Если победит кандидатура Михайлюк, то ей нужна замена в "правоохранительном" комитете. Ее должность зампредседателя все равно останется квотой "Слуги народа".