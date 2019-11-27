Украинцам готовят масштабные пенсионные нововведения. В среду, 27 ноября, Кабмин поручил Минсоцполитики разработать законопроект о введении в Украине обязательной профессиональной накопительной пенсионной системы, а также подать предложения по систематизации надбавок, повышений и доплат к пенсиям и усовершенствования механизма по их расчету.

Часть предложений уже содержится в отчете Минсоцполитики по пенсиям, который также был представлен на заседании правительства 27 ноября.

Среди идей профильного ведомства, в частности, предложение повысить ЕСВ и внедрить некие "корпоративные пенсии", правда, на первом этапе, только для представителей "вредных" профессий. Это, по мнению Минсоцполитики, позволит "освободить" госбюджет от выплат льготных пенсий.

Также хотят "оптимизировать" различные пенсионные надбавки и доплаты, и часть их - отменить. Военных пенсионеров планируют загнать в специальный реестр, где будет содержаться информация о денежном обеспечении и уплате страховых взносов, что позволит "изменить механизм расчета пенсий".

Цель - приблизить их к "финансово обоснованным" (сейчас многие военные пенсионеры отсуживают себе большие надбавки).

Но главное новшество для всех пенсионеров - их пенсии хотят отвязать от прожиточного минимума и привязать в некой "базовой величине", которая ежегодно будет определяться Кабмином.

"Страна" уже писала, что "отвязка" от прожиточного минимума готовится по всем социальным выплатам. Но для пенсионеров она может оказаться особенно болезненной, так как многие и так едва выживают.

А пока нет никаких гарантий, что правительство будет увеличивать базовую величину хотя бы на процент инфляции. То есть, есть риски, что минимальные пенсии просто "заморозят".

"Страна" разбиралась как в Украине будет меняться система выплаты пенсий и что в итоге получат пенсионеры.

Дорогие пенсионеры

В правительстве заявляют о желании создать "более эффективную" систему пенсионного обеспечения. Но, судя по всему, главная цель - сэкономить на пенсионерах.

Минсоцполитики проанализировал нынешний траты государства на пенсии. В частности, в этом году доходы Пенсионного фонда запланированы на уровне 438,6 млрд гривен, но из них собственных поступлений - только 245,8 млрд. Из бюджета в ПФ вольют 181,7 млрд гривен (на финансирование дефицита Фонда, выплаты надбавок по специальным программам и прочее). Еще 500 млн государство заплатит "Укрпочте" за доставку пенсий, 10,5 млрд - на субсидии для пенсионеров и льготников.

Как указано в отчете министерства, из госбюджета финансируются различные доплаты и надбавки нескольким категориям пенсионеров - инвалидам войны и участникам боевых действий, чернобыльцам, лицам, ухаживающим за стариками, украинцам, которым исполнилось 100 лет и другие. Также из бюджета доплачивают льготникам, отработавшим на вредных производствах, военнослужащим и т.д.

Финансирование по этим программам постоянно растет. Если в 2016 году оно составляло 51,3 млрд, а это 2,1% ВВП, то в 2017 - 64,8 млрд (2,2% ВВП), в 2018 году - 99,4 млрд (2,8% ВВП). За первое полугодие 2019 года выплачено уже порядка 59 млрд, а по итогам году сумма составит около 124 млрд гривен.

При этом самыми "затратными" для государства являются военные пенсии, на которые в этом году ушло 23,5% финансирования. Еще 21,2% денег потрачено на доплаты к минимальным пенсиям.

Не прожиточный минимум

Размер большинства доплат и надбавок рассчитывается в привязке к прожиточному минимуму, поэтому постоянно растет. При этом есть ряд надбавок, которые в последнее время не увеличивались, к примеру, семьям погибших участников войны и боевых действий (около 399 гривен в месяц). Детям войны доплаты увеличили всего на 66,4 гривен, по уходу за одинокими пенсионерами - на 50 гривен и т.д.

Анализ пенсионной статистики подвел Минсоцполитики к главному выводу - привязка доплат к прожиточному минимуму не позволяет их повышать. В то же время такая привязка вредит и самому прожиточному минимуму, так как в бюджете эту величину не повышают (иначе резко бы взлетели все социальные платежи, а на это в казне попросту нет денег).

Правительство с выводами Минсоцполитики согласилось.

В утвержденное Кабмином протоколом решении этому ведомству предложили разработать законопроект, в котором будет прописана "отвязка" пенсионных доплат от прожиточного минимума. Стоит отметить, что такой проект, но касающийся социальных выплат, Минсоцполитики уже разработало. Отвязав надбавки от прожиточного минимума, его могут "привязать" у некой базовой величине, которая будет определяться от "другого показателя", но какого именно - пока неясно.

Известно лишь об идеях пересматривать базовую величину ежегодно, но желать это будет не парламент (как в случае с прожиточным минимумом), а Кабмин.

То есть, нет никаких гарантий, что это базовая величина будет увеличиваться хотя бы не процент инфляции. Скорее всего, все будет зависеть от наличия денег в госбюджете - если они будут, пенсионерам что-то подбросят, а если нет - повышение отложат до лучших времен.

Пенсия - за счет работодателей

Еще одно решение по "оптимизации" доплат может быть для целой категории пенсионеров -льготников. Речь идет о работниках вредных производств, а таких в Украине - два списка. В первый входят, к примеру, шахтеры, металлурги, работающие у доменных печей, персонал химпрома и другие.

Во втором списке - те, кто трудится на вредных предприятиях, но в более щадящих для здоровья условиях.

Они имеют главную льготу - более ранний выход на пенсию. Для таких специальностей нет привязки к пенсионному возрасту, можно уйти на заслуженный отдых по выслуге лет. И при этом еще и получать более высокую пенсию. Часть выплат идет из бюджета, а часть - из Пенсионного фонда.

Но в Минсоцполитики придумали как можно сэкономить на этих людях бюджетные средства. Так, для таких предприятия планируется вести понятие неких "корпоративных пенсий". Это будет обязательная накопительная система за счет работодателей.

"Такое нововведение обсуждается уже давно. Планируется, что для предприятий увеличат ЕСВ. 22%, как и сейчас, будет идти в Пенсионный фонд, а еще 7-15% - на накопительные пенсии работникам. 15% работодатели будут платить за представителей специальностей по списку №1 и 7% - по списку №2. Впрочем, пока неясно как будет решен вопрос сохранения этих денег. Получается, что они будут перечисляться в негосударственные ПФ, а те станут их инвестировать в различные проекты. При выходе человека на пенсию по выслуге лет (скажем, в 50 лет), именно из этих средств ему будут выплачивать пенсию. Вплоть до достижения им пенсионного возраста (60 лет). Затем пенсию станет платить государственный пенсионный фонд. Но если негосударственный фонд - держатель накопительного счета - вдруг обанкротится, то, получается, что человек вообще останется без пенсии. Этот вопрос нужно дополнительно урегулировать, чтобы снять подобные риски", - пояснил "Стране" глава управления социального страхования и пенсионного обеспечений Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

Аналитик института Grouford Алексей Кущ говорит, что идея Минсоцполитики с накопительными пенсиями грозит бизнесу повышенной налоговой нагрузкой, что чревато серьезными последствиями для экономики. Тем более, что как раз сейчас "вредные производства", которых обяжут содержать пенсионеров за свой счет, переживают не лучшие времена. В частности, металлургические предприятия из-за резкого снижения экспортных цен уже ушли в минус по производству (по итогам октября, почти на 12%) и задумались о сокращении штата.

Ревизия пенсионных доплат

Как отмечают в Минсоцполитики, еще одна проблема с пенсиями - запутанный перечень доплат. Государство вводит одни надбавки, не проанализировав эффективность других, в итоге они часто пересекаются. Скажем, инвалиды войны сейчас получают сразу несколько доплат: целевую денежную помощь, повышение к пенсии, ежемесячную адресную помощь.

Поэтому предлагается "усовершенствовать" механизм определения надбавок, пересмотреть существующие доплаты на предмет отмены "однотипных" и "неэффективных". В частности, изменят механизм назначения доплат по уходу за пенсионерами. При этом, как указано в рекомендациях Минсоцполитики, "должно учитываться материальное положение пенсионеров и их семей".

То есть, не исключено, что будет "верификация" пенсионеров. И, если вдруг выясниться, что их дети и внуки неплохо зарабатывают, то доплаты по уходу за стариками могут урезать, а то и вовсе отменить.

Владимир Максимчук говорит, что проблема с списком доплат действительно есть. "Их регулирует несколько законов, они по разному считаются - одни привязаны к прожиточному минимуму, другие зафиксированы на определенной сумме. В целом все очень запутано, так что порядок наводить нужно. Единственное - чтобы в итоге люди не получали меньше", - говорит он.

Будут ли в итоге всех этих пересмотров уменьшены доплаты или же одни из них уберут, а другие - повысят, - пока непонятно. Но эксперты больше склоняются к мысли, что ревизия затеяна как раз с прицелом на "оптимизацию" средств, то есть, сокращение перечня доплат.

Военные пенсии

Отдельный вопрос - по военным (в этой категории - все экс-силовики, включая Нацгвардию, СБУ, полицию). Из из ПФ выплачивается только минимальная пенсия, а остальное "докладывают" из госбюджета. Причем, если в 2016 году на это потратили 14 млрд гривен, то в 2018 году - уже 21,7 млрд, а за первое полугодие этого года - 13,7 млрд. В правительстве считают, что это становится накладно для бюджета.

Минсоцполитики предлагает "передать" военных полностью на обеспечение Пенсионному фонду.

Минсоцполитики поручено "усовершенствовать механизм назначения и пересчета пенсий военнослужащим".

Экс-силовиков планируют внести в общий пенсионный реестр, указав информацию о денежном обеспечении и уплату ими страховых взносов. Это позволит фактически насчитывать военным пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула (помимо должностного оклада учитывается звание, есть масса повышающих коэффициентов за оперативную работу, премии и др.).

Это, якобы, позволит приблизить пенсии военнослужащих к "финансово обоснованным единым принципам пенсионного обеспечения".

Для государства такой подход решает конкретную проблему - в последние годы сверхактивные военные пенсионеры отсуживают себе большие надбавки к пенсиям, причем, многие дошли до Верховного суда. По словам пенсионера системы МВД Игоря Сухаря из Тернополя, реально отсудить надбавки до 50%, а то и больше, оспорив в судебном порядке занижение некоторых коэффициентов, чем люди активно пользуются.

Но если военных включат в общую пенсионной систему, такой возможности у них может и не быть.

По словам Алексея Куща, такая "оптимизация" пенсионных доплат поможет государству решить проблему нарастающего дефицита средств, на их оплату.

"Для Пенсионного фонда и пенсионных денег сейчас - наиболее опасный период. В последние годы дефицит ПФ притормозили, так как сильно подтянулись зарплаты, они росли более активно, чем инфляция. А вместе с ними росли и поступления ЕСВ. Но уже сейчас ситуация меняется, а в следующем году зарплаты и вовсе могут заморозить, так как предприятия переживают не лучшие времена. Но инфляция при этом никуда не денется, то есть, индексировать и пенсии и доплаты к ним придется. А так как зарплаты перестанут расти, рассчитывать на увеличение ЕСВ не приходится. Получается, что денег пенсионерам может и не хватить", - резюмировал Кущ.