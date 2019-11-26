Президент Владимир Зеленский подписал закон о незаконном обогащении, который в парламенте принимали со скандалом. В частности, было много споров по сумме незаконно нажитого имущества, за которое следует сажать.

В первоначальной версии порог для уголовной ответственности составлял 14,4 млн гривен, то есть, те, кто наворовал меньше, могли уйти от ответственности.

Но во второй чтении порог уменьшили до 6,2 млн гривен.

Впрочем, это лишь один из нюансов нового закона. Есть и масса других.

"Страна" изучила новый закон и ответила на пять главных вопросов.

1. Как будут наказывать за незаконное обогащение

Закон предусматривает два вида наказания за незаконное обогащение. Первый - так называемая гражданская конфискация.

Чтобы попасть под эту статью и лишиться имущества, достаточно насобирать незаконных активов на 500 прожиточных минимумов, а это около 480 тысяч гривен.

Если незаконных активов насобиралось еще больше - 6,5 тысяч необлагаемых минимумов, то речь будет идти уже об уголовке - тюремном сроке от 5 до 10 лет с правом занимать определенные должности в течение еще трех лет.

"Устанавливает ответственность от суммы 6500 необлагаемых минимумов доходов. В этом году сумма считается по формуле 960,5 гривен умножить на 6500, что равно 6,243 млн гривен. Со следующего года будет уже 10,5 млн. В долларах это составляет 260 тысяч и 285 тысяч соответственно. В эту сумму можно оценить трехкомнатную квартиру в Киеве и пару внедорожников", - пояснил "Стране" управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк

2. Что именно счиается незаконным обогащением?

Согласно новому закону, незаконным будет считаться имущество, сумма которого превышает легальные доходы чиновника или депутата. То есть, если купленная квартира и машины стоит условно говоря, 10 млн гривен, а все официально задекларированные доходы в прошлой жизни депутата или чиновника не дотягивали до этой суммы, то значит это имущество подпадает под подозрение, как полученное в результате незаконного обогащения и человек должен доказать откуда он взял деньги на эту покупку.

При этом, теоретически, имущество, купленное еще до прихода на государственную службу и задекларированное, принимать во внимание не должны.

"Закон не будет иметь предусмотренной предыдущей версией "обратной силы", когда его действие должно было распространяться на незаконные активы, полученные за три года до вступления его в силу. Теперь вопросы будут только к активам, полученным после обретения законом силы, то есть на следующий день после официальной публикации. Таким образом, "старые" подозреваемые в незаконном обогащении могут выдохнуть и начать жизнь с чистого листа. Исковая давность в отношении "нового" незаконного обогащения будет составлять 4 года и будет отсчитываться также от момента получения, а не выявления активов. То есть, если потенциальному коррупционеру удастся "протянуть" 4 года – он тне понесет никакой ответственности", - говорит адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский.

Чтобы вычислить незаконные активы, детективам НАБУ нужно определить сумму дохода полученного из законных источников и общую стоимость активов которой владеет или контролирует каким-либо образом фигурант расследования.

"Стоит обратить внимание, что под активами уже никто не подразумевает только лишь наличные, авто или дорогие часы. В список добавили: стоимость уменьшенных обязательств (например погашение кредита), криптовалюты (непонятно, откуда будут брать справки о стоимости) и стоимость оказанных услуг (например услуги дорого адвоката). Вообщем есть где разгуляться", - говорит Тарасюк.

Кроме того, по словам Радзиевского, если сумма активов будет на грани 6,2 млн гривен, то чиновник приложит все усилия, чтобы оценка производилась в меньшую сторону, поскольку цена вопроса – минимум 5 лет свободы (более мягкий срок судья просто не сможет присудить).

В общем, у чиновников и нардепов будет немало лазеек, чтоб обосновать законность происхождения своих богатств.

Например, депутаты, которые избраны на нынешних досрочных выборах должны будут в следующем году подать декларацию за 2019 год. И у них еще есть время "нарисовать" себе официальный доход. Например, продать какое-то имущество в три дорога. Полученная сумма будет официально задекларирована и станет обоснованием для последующих трат.

3. Как будут выявлять нечестных чиновников и доказывать их вину?

Выявлять нечестных чиновников и собирать доказательства будут Национальное антикорупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикорупционная прокуратура (САП), а в некоторых случаях – Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура.

Чтобы выявить незаконные активы, у правоохранителей есть несколько способов:

- информация из открытых источников, электронных баз данных (реестр вещественных прав на недвижимое имущество, регистрационная база транспортных средства, реестр доверенностей, госреестр физических лиц и т.д.). "Проще говоря, не выходя из кабинета можно собрать 80-90% материалов дела", - говорит Тарасюк

- допросы, осмотры, то есть, стандартные следственные действия которым можно подкрепить найденное в реестрах доверенностей или ЕГРПОУ.

- оперативно-технические мероприятия, снятие информации с телекоммуникационных сетей, негласное проникновение в жилище и т.д.

Всю собранную доказательную базу будут предоставлять в суде, а уже он примет решение стоит ли на ее основании вести дело.

Примечательно, что фигуранту расследования предстоит оправдываться перед этим же составом судей. То есть, нужно будет доказывать им же, что они были неправы, признав доказательства обоснованными, - поясняет Ростислав Кравец.

Кроме того, есть вопросы к самой доказательной базе. Более вескими будут считать те доказательства, которые покажутся суду "более убедительными".

Плюс - в последней редакции закона появилось важное изменение.

Изъяли формулировку об активах, "законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами". Эта формулировка, по словам юристов, нарушала принцип презумпции невиновности и являлась смешением процессуальной и материальной нормы (сбор доказательств - процессуальная норма).

4. Попадут ли под прицел правоохранителей родственники чиновников?

НАБУ будет присматриваться не только к имуществу чиновников и депутатов, но и к активам их родни, а также связанных лиц. Причем, по словам Кравца, в законе есть важное уточнение - декларированию подлежат активы не только родственников, которые проживают вместе с чиновником, но и родни, которая живет отдельно. "Плюс - расширен перечень информации, скажем, родственники должны будут указывать даже номера банковских карточек", - говорит Кравец.

Кроме того, найти незаконные активы чиновника могут у посторонних людей или у компаний, на которые тот "имеет влияние".

"Под приобретением активов имеется в виду не только покупка и оформление права собственности, а также приобретение другим физическим или юридическим лицом, если доказано, что приобретено оно по поручению фигуранта, или если тот может прямо или косвенно совершать действия касательно активов, аналогичные распоряжению (стоит отметить, что последняя категория в законах встречается впервые)", - рассказал "Стране" адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры" Олег Горецкий.

"По этой норме можно любого обвинить, что приобрел имущество "под влиянием" того или иного чиновника или политика. К примеру, если министерский клерк купит машину, это вполне можно раскрутить как "заказ" министра", - отмечает Ростислав Кравец.

"С другой стороны, родственник чиновника или политика может иметь незадекларированные активы и за это для него не предусмотрена никакая ответственность. Чтобы накопать на дело, будут применять различные негласные методы сбора информации и копаться в "грязном белье", - считает Тарасюк.

5. Смогут ли чиновники уйти от ответственности?

По словам юристов, в законе осталось много лазеек, которые помогут нечистым на руку чиновникам уйти от ответственности.

"Один из способов – это занижение оценочной стоимости активов, если их сумма – на грани наступления уголовной ответственности. Кроме того, в тюрьму можно не сесть, если получится доказать законность полученных доходов", - отмечает Радзиевский.

"Уже сейчас можно утверждать, что в законе имеются коллизии и неточности, которыми опытный адвокат сможет воспользоваться. Например, не указано, за какой период будут учитываться доходы лица, имеющего активы", - добавил Горецкий.

По словам Ростислава Кравца, закон может оказаться эффективным для охоты на мелких взяточников и коррупционеров средней руки. Но вот против топ-коррупции он остается бессильным.

"Не предусмотрено инструментов, с помощью которых реально доказать "подсуживание" в тендерах своим компаниям, различные коррупционные схемы, лоббизм", - говорит он.

Зато, по словам Кравца, новый закон позволит властям расправляться с негодными чиновниками и политиками.

"Фактически, по этому закону завести дело о незаконном обогащении можно на любого человека, а при желании реально найти и "свидетелей", которые подтвердят, что приобрели активы под его "влиянием". А уже сам чиновник пусть оправдывается и доказывает, что это не так", - резюмирует Кравец.

Ранее "Страна" разбиралась, кто попадет под уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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