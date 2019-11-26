Структуры Игоря Коломойского усиливают давление на Нацбанк, которым по-прежнему управляет команда Валерии Гонтаревой. Задача минимум - добиться отмены решений по взысканию денег с предприятий олигарха (в счет погашения долгов экс-владельца "Приватбанка" по рефинансированию). Задача максимум - подготовить почву для смены правления НБУ уже в следующем году.

В стуации разбиралась "Страна".

Попытка штурма Нацбанка

Вчера под Нацбанком прошла акция протеста, которая вполне могли перерасти в захват здания: протестующие прорывались через пропускной пункт банка. Как сказали нам работники НБУ, там началась даже некоторая паника среди работников. Правда, полиция остановила напор.

НБУ взяли в осаду работники нескольких металлургических предприятий: Никопольского завода ферросплавов, Днепровского металлургического завода, Днепровской стали и еще нескольких. Большинство из них принадлежат олигарха Игоря Коломойского.

На финансовом рынке протесты под НБУ воспринимают, как продолжение противостояния нынешнего руководства Нацбанка и Коломойского. Неприязнь возникла еще когда регулятором руководила Валерия Гонтарева, и продолжается сейчас, когда Нацбанка находится в руках ее людей.

"Смолий регулярно жалуется на давление со стороны Коломойского коллегам на Западе и в Международный валютный фонд в том числе. Потому тот и настаивал на том, чтобы НБУ оставили в покое. Владимир Зеленский это постоянно обещает, чтобы получить новую кредитную программу от Фонда. Но как только она будет подписана и придется первый транш (скорее всего, это произойдет уже в начале 2020 года), то пойдут отставки в правлении Национального банка. Сейчас для этого готовится почва, а после людей Гонтаревой начнут выжимать из НБУ", - сказал "Стране" председатель правления одного из крупных банков.

Кого выдавят из Нацбанка

Говорят, что в первую очередь Игорь Коломойский будет выживать из Нацбанка первого зампреда Катерину Рожкову и председателя Якова Смолия. Рожкову олигарх, судя по его публичным выступлениям, не любит даже больше, чем Смолия.

Во-первых, потому что Рожкова активнее прочих лоббировала национализацию Приватбанка, во-вторых, активнее прочих выступала с обличительными речами в адрес бывших владельцев Привата после того, как он перешел под крыло Минфина и стал государственным.

"В банковской среде прекрасно понимали, почему прежнее руководство "Приватбанка", когда им еще владел Коломойский, устроило подлоги по выданным кредитам. Конечно, они спасали деньги акционеров - так поступит любой председатель. Но еще и потому, что банк оказался в безвыходной ситуации. Нацбанк втрое обвалил курс гривны и потребовал сформировать резервы в огромных объемах и нарастить капиталы. Акционеры были неспособны спасать Приват своими деньгами, ведь требовалось более 100 млрд грн. Потому руководству днепровского банка шло на подлоги, выдавало кредиты структурам Коломойского без надежды на их возврат и "рисовали" отчетность. Почему, спрашивается, Коломойский так озлобился на Гонтареву и Рожкову? Да потому, что они были в курсе происходящего и соглашались делать вид, что ничего не замечают. И, говорят, что не за бесплатно. Однако, как только "запахло жаренным", то тут же сдали правление банка и Коломойского", - отметил "Стране" источник в Национальном банке.

Рассказывают, что олигарх настаивает на увольнении Катерины Рожковой и Смолия - в первую очередь. Остальные же члены правления просто пойдут "паровозом" за ними. Все четыре зампреда:

• Олег Чурий;

• Дмитрий Сологуб;

• Сергей Холод;

• Роман Борисенко.

Найти им приемников будет несложно. После закрытия свыше 90 банков, в Украине осталась масса безработных топ-менеджеров финучреждений.

Потому претендентов на руководящие должности точно будет предостаточно. Ведь оклады там очень солидные - до 300 тыс. грн. Это без надбавок и бонусов, а с ними и того больше. Не говорят уже об "индивидуальных поощрениях", которые правоохранители называют взятками и активно арестовывают работников НБУ в последние месяцы.

По долгам платит завод

Смена правления НБУ - не единственная цель Игоря Коломойского. Олигарх не в восторге от идеи выплачивать старые долги за банк, который у него отняли.

"Ему в Нацбанке сказали - мы знаем, что ты вывел деньги, потому верни рефинансирование, верни кредиты, которые взяли твои компании. А он, конечно, не хочет этого делать, и пытается свести платежи к минимуму. Поскольку считает, что долгие годы вкладывал средства в капитализацию структуры, которую потом национализировали. У всех своя правда, потому и есть явный конфликт", - рассказал "Стране" зампред правления одного из коммерческих банков.

Изначально речь шла по долге Игоря Коломойского по рефинансированию Нацбанка на более чем 10 млрд грн. А в середине ноября пресс-служба НБУ выдала уже меньшую сумму - 7,7 млрд грн. Плюс еще Нацбанк называет суммы в несколько миллиардов долларов, которые структуры Коломойского получили у "Приватбанка" и не вернули. Олигарх этот долг не признает, переодически выигрывая по нему суды.

Банковский регулятор начал взыскивать долг с поручителя по кредиту "Приватбанка" - Никопольского завода ферросплавов (НЗФ). После чего его работники и начали митинговать сначала под "Приватбанком", а потом пришли и под Нацбанк.

"Списания происходили практически в бесспорном режиме: то есть списывались текущие денежные поступления завода в счет долга. Все это было оформлено мировым соглашением с Нацбанком. Его мало кто видел, но ходили слухи, что по нему шли какие-то списания по долгу рефинансирования. Не основной его части, а процентов. Потому Коломойский и согласился. Однако все эти выплаты все-таки создали массу финансовых проблем НЗФ, после чего концепция поменялась и рабочих вывели на протесты", - поделился со "Страной" директор казначейства одного из системных банков.

Своего пика протестная активность достигла вчера, когда митингующие пытались штурмовать НБУ.

На сайте dubinsky.pro (народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, которого связывают с Игорем Коломойским, что он сам отрицает) перечислены следующие проблемы, за решение которых выступают протестующие:

• Системна коррупция в НБУ, которая поставлена на поток, и усугубляется с каждым годом.

• Финансовая пирамида ОВГЗ, построенная Нацбанком совместно с Минфином, на которой наживаются подельники руководства НБУ.

• Уничтожение банковской системы, стоившее больших потерь вкладчикам, бизнесу и экономике в целом.

• Пособничество МВФ для уничтожения Украины.

При этом тема "Приватбанка", из-за которой, собственно, все и началось, вообще, как видим, не упоминается. Видимо, чтобы никто не говорил о личной мести Коломойского.

Чего добивается Коломойский

По мнению опрошенных нами банкиров, у митингов под НБУ несколько целей:

Максимально надавить на правление Нацбанка и создать почву для его отставки в следующем году. Показать через СМИ всему сообществу (и западному в том числе), что народ не доволен руководством НБУ. Не олигархи, а именно простой человек. Чтобы у МВФ не возникало вопросов об отставках в Национальном банке, когда они начнутся. Выбить дополнительные поблажки/списания при заключении новых мирных соглашений по выплате долгов рефинансирования и по кредитам Приватбанка. Цель максимум - добиться положительного для Коломойского решения суда по признанию незаконной национализации Приватбанка, что откроет дорогу к получении Коломойским компенсаций за потерю банкам, которую можно будет "взаимозачесть" с долгами самого Коломойского и его компаний перед НБУ и "Приватбанком".

"В истории с рефинансированием "Приватбанка" у каждой стороны своя правда. Поручитель, то есть НЗФ, требуется, чтобы заемщик - Приватбанк - вернул кредит. Однако долг по рефинансированию возник, когда владельцем был Коломойский и Боголюбов, потому национализированный банк не хочет платить. Его логика - это не мой долг. И ее поддерживает Нацбанк. Иначе получится, что государство платит само себе за свои же деньги. Потому и есть две правды на этот счет. Думаю, что НЗФ расплатится по кредитам Приватбанка, а потом пойдет отсуживать выплаты у него в судах. Ибо с юридической точки зрения может выиграть", - считает председатель правления крупного банка.

Противостояние между Нацбанком и Игорем Коломойским наверняка будет обостряться. И может проявляться в самых разных формах. От новых протестов до демаршей. Вроде конкурса по аренде стоянки напротив офиса Приватбанка в Днепре: его выиграл Никопольский завод ферросплавов (хотя это уже оспорили). Структуры Коломойского таким образом хотят, вероятно, создать себе постоянную площадку для митингов и протестов.

Правда, против Коломойского играет МВФ и в целом страны Запада, требуя от украинских властей не идти с ним на компромиссы по Приватбанку и оградить от его влияния Нацбанк. Но прислушается ли к этим требованиям Зеленский - вопрос открытый.

Также "Страна" разбиралась, приведут ли требования МВФ по Коломойскому к политическому кризису в Украине.

Кроме того, как стало известно после отъезда миссии МВФ из Украины, Фонд требует гарантий, что Приватбанк не вернется предыдущим собственникам и что они не смогут получить компенсацию за его национализацию в 2016 году.