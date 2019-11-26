Хотя осень в этом году выдалась теплой, и отопление включили только под конец октября, многие украинцы получили неожиданно большие платежки.

"За три отопительных дня октября пришла платежка на 264 гривны. Это в теплый месяц. Что будет в морозные - неизвестно. За свою двушку в "хрущевке" заплачу, скорее всего, больше 2 тысяч", - написала в Facebook Оксана Супрунюк из Хмельницкого.

У киевских коммунальщиков аппетиты еще выше. Люди жалуются, что им пришли платежки за октябрь с суммами под тысячу гривен. И это при том, что в столице батареи включили только 25 октября.

Киевлянка Аля Сафонюк написала в соцсетях, что ей космическая платежа за отопление пришла еще до начала отопительного сезона - за октябрь насчитали 1630 гривен. "Сказать, что я в шоке - ничего не сказать. 15 октября пришла платежа за отопление 1630 гривен. За какое отопление? Откуда оно взялось в октябре? Долгов по коммуналке нет. Это издевательство", - возмущена она.

"А у нас пришла квитанция за горячее водоснабжение с суммой 2100 грн с формулировкой "пересчёт". И даже не указан период пересчёта и в связи с чем он был сделан. И долгов никаких до этого тоже не было", - добавила жительница столицы Оксана Петровская.

"И мне пришел за воду горячую пересчет - 1900 гривен. Без объяснений за что", - пишет в соцсетях Леся Кривошея.

"Страна" уже писала, что некоторые киевляне еще летом получали счета с рекордными начислениями за тепло и горячую воду - до 26 тысяч гривен. И это при том, что ни отопления, ни горячей воды на тот момент не было, а прежних долгов, как утверждают получатели космических платежек, за ними не числится.

Эксперты, с которыми тогда пообщалась "Страна", прогнозировали, что с началом отопительного сезона платежек с "непонятными" суммами начнет приходить еще больше. Что, собственно, сейчас и происходит.

"Страна" разбиралась, почему людям приходят комические платежки за тепло и горячую воду всего за несколько дней отопительного сезона и чего ожидать дальше.

Шлейф старых долгов

"Страна" ранее уже выясняла, что одним из объяснений "космических платежек" за тепло и горячую воду, которые киевлянам начали приходить еще летом, могут быть старые долги "Киевэнерго", которые перешли по наследству новому управителю тепловым хозяйством столицы - "Киевтеплоэнерго".

Как рассказал руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук, когда стало известно о том, что "Киевэнерго" больше не будет распоряжаться тепловыми сетями, некоторые горожане попросту перестали платить. Одни - опасаясь, что их деньги в процессе передачи дел новому коммунальному предприятию попросту где-то затеряются, другие - в надежде, что потеряются их долги и платить в итоге вообще не придется.

До недавнего времени так и было. Но теперь о прежних долгах начали "вспоминать", и их включают в новые платежки за тепло и горячую воду в строке "пересчет". Причем, некоторым начисления начали приходить еще с лета, другим - их включили в октябрьские платежки.

Такое объяснение киевлянам, которые попытались разобраться с непонятными начислениями, дают и в Центре коммунального сервиса.

Как поясняла "Стране" советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотна, "Киевтеплоэнерго" взяло на себя дебиторскую задолженность, оставшуюся от "Киевэнерго", и работает с ней, - отметила Грамотна. На сегодняшний день долг населения за тепло составляет 1,5 млрд, а за горячую воду - 1,3 млрд гривен. Понятно, что "прощать" эти долги никто не собирается.

Но одно дело - платить по реальным долгам, а другое - по "придуманным".

Разобраться спустя больше года с момента передачи дел от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" правильно ли насчитали тогда за отопление и горячую воду - крайне сложно.

Во-первых, по словам главы Набсовета Жилищного союза Украины Владимира Морозова, "Киевэнерго", уже зная, что будет уходить со столичной коммуналки, начало "рисовать" заоблачные цифры. "По тем начислениям много вопросов", - говорит Морозов.

И разобраться с ними теперь крайне сложно, ведь "Киевтеплоэнерго" вряд ли будет пересчитывать платежки годичной давности, тем более, если этот пересчет окажется не в его пользу.

Во-вторых, далеко не у всех сохранились платежки, которыми можно подтвердить уже оплаченные счета. То есть, если информация об уплате у коммунальщиков тоже "потерялась", получается, что нужно платить заново.

Юлия Грамотна советует обращаться за сверкой в Центр коммунального сервиса. При этом нужно иметь при себе все платежки за прошлый период. "Если долг неправильный, его аннулируют, Если правильный - существует возможность реструктуризации и оплаты в рассрочку", - говорит она.

Глава Жилищного союза Александр Скубченко советует все же разобраться о каких именно пересчетах идет речь. "Лучше не платить, а потребовать объяснений - за какой период пересчет, в связи с чем он был сделан и т.д. Если вы уже заплатили, можно направить письмо коммунальщикам с указанием, что был произведен авансовый платеж, а не оплачен "пересчет". Потому что если вы заплатите за пересчет, добиться отмены таких начислений и возврата средств будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно", - пояснил он "Стране". Но этот совет подходит не всем. К примеру, получатели субсидий рискуют остаться без компенсаций по коммуналке, ведь выплаты снимаются, если за домохозяйством числиться долг более 340 гривен.

"Забыли" о счетчиках

Впрочем, рекордные платежки, как для нескольких дней отопительного сезона в октябре, далеко не всегда объясняются только старыми долгами.

К примеру, жители одной из столичных многоэтажек синхронно получили в ноябре счета за отопление почти по тысяче гривен на квартиру. При этом у большинства старых долгов не было. В платежках также не указано, что это речь идет о пересчете. То есть, это именно "свежая" сумма, на которую жители, якобы, "грелись" в октябре.

Уже в процессе разбирательств выяснилось, что, оказывается, в доме не был опломбирован счетчик. Поэтому насчитали не по реально потребленному объему гигакалорий, а по нормам - по 38 гривен за квадратный метр.

При этом жильцы даже не догадывались, что счетчик не опломбирован, летом его поверили и были уверены, что все в порядке. А коммунальщики о проблеме заблаговременно тоже не сообщили - рассказали уже по факту, когда люди пришли разбираться по завышенным платежкам. И оспорить эти начисления уже нереально - придется платить.

Также по нормам начисляют тем домам, где не вовремя не передали показания счетчиков.

"КТЭ или "Еврореконструкция" насчитывают, согласно методике. Например, перестал работать прибор учёта, насчитали по среднему - 38 гривен, за квадрат, а это плюс 25-30% к платежке. По закону все в доме принадлежит жителям, поэтому в их интересах следить за техническим состоянием приборов учёта", - говорит глава комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Секретная формула

Но есть нюанс. Дело в том, что при начислении за отопление в домах без счетчика (или если его показания по тем или иным причинам не учитываются), должен применяться некий температурный коэффициент. Тариф в 38 гривен за квадратный метр является базовым. Далее он умножается на коэффициент в зависимости от того, какая температура была в расчетном месяце. К примеру, "эталонной" для октября считается среднесуточная температура порядка 8 градусов тепла. В прошлые годы, если октябрь был холодным, а среднесуточная температура ниже, людям насчитывали большие суммы. Но в этом году такого быть не должно, так как октябрь был сравнительно теплым. Наоборот, коэффициент должен снижать общую сумму в платежке.

Но тариф может быть выше 38 гривен за квадратный метр и без привязки к температуре.

"В среднем расчет стоимости тепла в доме идет в следующих цифрах. Если не установлены приборы учета тепла то это 38 гривен, если есть учет тепла - 30-32 гривен, если стоит индивидуальный тепловой пункт - это 15-25 гривен , если есть поквартирный учет - 8-12 гривен. Все остальные цифры выше 38 гривен за квадрат связаны с некими внешними факторами и особенно часто это наблюдается в новостройках, где может быть продана только часть квартир, но платить нужно за все. Или, скажем, когда в новом доме поставка теплоносителя идёт по не сданным в эксплуатацию сетям, застройщик не желает их оплачивает, при этом потери в этих сетях ложатся на потребителя, и тариф на 30-40% выше стандартного", - пояснил Олег Попенко.

По горячей воде - свои нюансы. "У домовых счетчиков на воду точность выше, чем у квартирных. Поэтому у поставщика часто возникают так называемые "небалансы". И их раскидывают на всех жильцов. Приходится доплачивать также за различные аварии, к примеру, прорыв трубы в подвале, а это дополнительные десятки кубов. Каждой квартире доначислят и за соседей, которые по факту пользуются водой, но занижают показания счетчика или передают "ноль". У нас немало и умельцев, которые ставят на счетчики магниты или подключаются к системе через фильтры (они стоят перед домовыми счетчиками и часто не опломбированы). А если у вас вообще нет счетчика на воду, то будьте готовы, что именно на вас ляжет львиная доля "небаланса", - говорит Андрей Никончук.

За себя и за соседа

Как и в прошлые годы, в этом отопительном сезоне остается актуальной проблема неучтенных площадей, плату за которые "разбрасывают" на всех жильцов дома.

Речь идет о незаконных пристройках, выносе батарей на балконы, не учтенном подключении к общей системе отопления.

То есть, в этом случае одни жильцы платят меньше, чем потребляют, но за них доплачивают соседи.

Коммунальщики время от времени проводят показательные рейды по выявлению таких неучтенных площадей. Но обнаружить удается далеко не все. Тем более, что многие жильцы, "экспериментирующие" с отоплением, попросту не пускают проверяющих в квартиры.

Новый закон о ЖКХ большинство проблем не решил. "Там есть, к примеру, норма, что жильцы обязаны впускать в квартиры проверяющих для сверки счетчиков и инспекции площадей. Но нет санкций для тех, кто этого не сделает. Поэтому как не пускали, так и не будут пускать. По всему видно, что власти пытаются по максимуму дистанцироваться от коммунальных разборок. Так что у людей не остается другого выхода, как самим воевать с соседями и коммунальщиками", - подытожил Андрей Никончук.

Сколько еще будут приходить "космические платежки"

Как считает Александр Скубченко, сейчас коммунальщики по всей стране пытаются насчитывать людям по-максимуму. "Газ начал дорожать, и непонятно, что будет с ценами дальше. Тарифы пока не пересчитывают - в них заложена прошлогодняя стоимость газа на уровне 8,55 гривен за куб", - говорит он. Но уже в ближайшие месяцы цена на газ может превысить этот показатель: на октябрь "Нафтогаз" повысил цену для населения почти на 15%, а в ноябре ожидается подорожание еще почти на 19%. С нового года цена на газ для населения и вовсе станут рыночными. Эксперты не исключают, что, если будут проблемы с транзитом российского газа, тариф может взлететь и до 11-13 гривен за куб.

Но коммунальщикам еще нужно добиться пересчета тарифов на отопление и горячую воду. И непонятно сколько этот процесс будет длиться, что чревато возникновением "кассовых разрывов" - когда тепло и горячая вода подаются уже по новым ценам, но платят люди за них еще по-старому.

Поэтому "космические платежки" являются для коммунальщиков, своего рода, страховкой от будущих потерь. Скубченко советует не платить по "непонятным" счетам - вносить плату исключительно за потребленную услугу (лучше - по счетчику). "Остальные начисления пусть доказывают коммунальщики. Как показывает практика, они могут это сделать далеко не всегда", - говорит он.