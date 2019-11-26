Парламентское большинство, которое собрано во фракции провластной партии "Слуга народа" и стоящий за ним Офис президента Владимира Зеленского оказались в сложном положении.

Как стало известно после отъезда миссии МВФ из Украины, Фонд требует гарантий, что Приватбанк не вернется предыдущим собственникам и что они не смогут получить компенсацию за его национализацию в 2016 году.

По негласной информации, не понравилось финансовому институту и отстранение иностранцев от запускаемого рынка земели, хотя вопрос Приватбанка приоритетнее.

Однако вернуть банк или компенсировать его потерю требует бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский, который имеет влияние на депутатский корпус, в том числе и на часть фракции СН, а также долгую историю отношений с президентом Зеленским и его командой.

И сам глава государства пообещал народу, что продажа земли иностранным гражданам и компаниям станет возможной только в случае положительного голосования за этот вопрос на всеукраинском референдуме. Причем вчера он повторил свое обещание в видеообращении.

Каким может быть выход из этой ситуации для власти, выясняла “Страна”.

Осадок остался

После отъезда миссии МВФ премьер-министр Алексей Гончарук назвал переговоры с ней “конструктивными”. Однако сразу поползли слухи, что финансовый институт выдвинул ряд требований к Киеву в отношении новой кредитной программы.

По большей части она зависит от двух вопросов - запуска оборота сельхозземель и судьбы "Приватбанка". Согласно утечкам в СМИ, в миссии считают, что ограничений для иностранцев при покупке земли быть не должно, иначе, мол, это не рынок.

Правда, по версии агентства “Украинские новости”, гораздо важнее для МВФ разрешение ситуации с Приватбанком. Финансовому институту нужны гарантии, что бывшие акционеры не вернут себе право собственности или не получат какую-либо компенсацию за национализацию. Компенсировать потерю банка хочет Коломойский, который согласен на 2 млрд. дол. отступных, чтобы взаимпогасить за счет них кредиты своих компаний перед "Приватбанком" и обязательства перед НБУ.

Во избежание такого сценария МВФ требует от украинской власти принять специальный закон. По версии "Украинских новостей" речь идет об изменении в уже действующий закон о Фонде гарантирования вкладов, которое будет содержать запрет бывшим собственникам банка требовать от инвестора возмещения любых убытков даже по решению суда. Соответствующий законопроект якобы должен быть внесен в Верховную Раду в ближайшее время. Хотя Приватбанк упоминаться не будет, понятно, что закон примут под него.

В то же время народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко (“Блок Петра Порошенко”) сообщил через свой Телеграм-канал, что МВФ имел в виду невозможность возвращения права собственности на сам банк (читай Приватбанк Коломойскому). Роль судов якобы также оговаривается.

“В кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения (о национализации банка - Ред.) с учетом “общественного интереса”, - написал Лещенко.

В комментарии “Стране” он не смог уточнить, кто конкретно готовит законопроект - ОП, правительство или кто-то из депутатов.

При этом во фракции “Слуги народа” появление такого законопроекта допускают.

“Исключать такой вариант нельзя. Наши американские и европейские партнеры постоянно нам напоминают, что Приватбанк не может быть возвращен бывшему собственнику, который фактически поставил его на грань банкротства”, - прокомментировала “Стране” бывший представитель Кабмина в Раде, народный депутат Ирина Верещук (СН).

Намеки олигарха

Шансы законопроекта в сессионном зале предугадать сейчас сложно.

Если его все-таки внесут, значит, у ОП есть надежда его принять. Западные кредиторы вряд ли поймут и примут остановку на полдороге, если резонансный проект провалится.

“МВФ отнесется негативно к этому и денег все равно может не дать”, - спрогнозировал “Стране” политолог Андрей Золотарев.

Однако само по себе внесение этого законопроекта может вызвать острый кризис внутри фракции "Слуга народа".

Как писала “Страна”, в ней есть группа влияния Коломойского, у которой натянутые отношения с руководством фракции, ориентирующейся на Зеленского и западные структуры. И, естественно, эта группа за проект по "Приватбанку" голосовать не будет.

"Такие действия (попытка проголосовать за законопроект - Ред.), возможно, внесут деструктив в рабочие процессы во фракции. Потому что это будет откровенный прогиб перед МВФ. Потому что мы ущемляем права не тех, кого собирались "догонять" (представителей предыдущей власти - Ред.)", - объяснил “Стране” народный депутат Антон Поляков, которого намерены исключить из фракции СН (правда, по данным сайта Рады он в ней по-прежнему числится).

Если "Слуга народа" не сможет дать 226 “штыков”, президентскому офису опять придется искать нужные голоса за пределами фракции. Будет непросто: Коломойский, вероятно, начнет интриговать.

“Весь парламент будет лихорадить перед таким голосованием. Игорь Валерьевич (Коломойский - Ред.) - мастер на разные выдумки”, - спрогнозировал политолог Андрей Золотарев “Стране”.

На самом деле контратака уже идет за стенами Рады. Так, работники Никопольского завода ферросплавов (НЗФ, контролируется группой “Приват” Игоря Коломойского и компанией EastOne Виктора Пинчука) пикетируют главный офис Приватбанка в Днепре, а вчера ворвались в здание НБУ в Киеве.

Также раскручивается тема выполнения обещаний президентом, данных перед голосованием за проект о рынке земли в первом чтении. Главное - это "стоп" для иностранных покупателей - хоть отдельным лицам, хоть компаниям, где частью владеют граждане других стран.

Группа депутатов от СН во главе с членом финансового комитета Александром Дубинским (в парламенте считается голосом "группы Коломойского", что сам он отрицает) готовится внести ко второму чтению поправки в проект “земельного” закона.

“Показательный отъезд миссии МВФ перед вторым чтением закона о земле направлен на то, чтобы заставить Украину допустить к покупке земли иностранные компании. Это, собственно, все, что им нужно от Украины. У которой больше и взять-то нечего”, - написал Дубинский в своем Телеграм-канале и анонсировал на завтра брифинг, где представит свои правки к закону во втором чтении.

Вероятно, чтоб не дать "коломойским" перехватить инициативу по защите украинской земли от иностранцев, в своем вчерашнем обращении Зеленский еще раз пообещал, что ко второму чтению будут внесены правки по возможности иностранцам покупать землю только после референдума. Тем самым дав понять, что на выполнение требований МВФ в этой их части не пойдет.

Впрочем, земля - это в данном случае вторичный вопрос.

Главное поле битвы, очевидно, это "Приватбанк" и, более широко - Коломойский. Запад по разным каналам уже давно дает понять украинской власти, что влияние олигарха в экономике и политике должно быть максимально ограничено. Об этом даже упомянул временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор во время своих показаний в Конгрессе по импичменту Трампа.

Поэтому можно предположить, что давление МВФ и западных структур по поводу Коломойского будет возрастать.

Расколет ли Коломойский "слуг народа"?

Тезис, что возможное ухудшение отношений Зеленского и Коломойского, а также не удовлетворение различных "хотелок" олигарха (в первую очередь по "Приватбанку", но не только) может привести к кризису внутри правящей команды, уже давно обсуждается в политических кругах.

Как уже писалось выше, у Коломойского внутри "Слуги народа" есть несколько десятков депутатов, которые на него ориентируются. Кроме того, кадры, близкие к олигарху занимают высокие посты в органах власти. В частности, глава Офиса президента Андрей Богдан и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак. И хотя их коммуникация с Коломойским, как говорят источники на Банковой, уже не столь прямая и беспроблемная, как была раньше, и далеко не все просьбы выполняются, тем не менее эти и некоторые другие чиновники по-прежнему остаются в орбите олигарха.

Поэтому разрыв Коломойского и Зеленского теоретически может запустить процесс политического кризиса внутри "слуг народа" вплоть до выхода из фракции более 30 человек, что ликвидирует "монобольшинство" в Раде (в "Слуге народа" тогда будет менее 226 депутатов). И президенту придется искать пополнение среди внефракционных депутатов либо пытаться заручиться поддержкой других фракций.

Но дойдет ли до этого? Пока "группа Коломойского" даже через анонимные телеграм-каналы проводит линию "царь хороший, а вот бояре плохие". То есть, жестко критикуют Арахамию, Гончарука и Рябошапку, но не трогая персонально Зеленского. Показывая, тем самым, что хотят не развала фракции, а учета своих интересов в ней.

"Мы хотим работать конструктивно и можем это делать, о чем в Офисе президента знают. Да и само деление на группы внутри нашей фракции весьма условно”, - сказал "Стране" один из нардепов, которого причисляют к "группе Коломойского".

По его словам, если законопроект по запрету возврата "Приватбанка" будет внесен в Раду, то события будут развиваться также, как и во время голосования за дачу согласия на арест Дубневича, когда за него проголосовали лишь 208 "слуг народа" и решение было принято лишь при помощи голосов фракции Вакарчука "Голос" (тогда наблюдатели отмечали, что за арест не голосовала так называемая "группа Коломойского").

"Многие депутаты от "Слуги народа" увидели, что в представлении написана ахинея и не стали голосовать", - сказал нардеп.

Но он считает маловероятным исход дела, при котором мажоритарщики из этой группы ее покинут в знак протеста или под каким-либо другим предлогом. “Смысла в этом пока я не вижу, мы работаем с фракцией”, - сказал нардеп.

Его коллега по фракции, который к Коломойскому относится негативно, также полагает, что депутаты, близкие к олигарху, на открытый бунт не пойдут.

"Во-первых, сильно сомневаюсь, что по призыву Коломойского фракцию покинут 30 мажоритарщиков. Даже те, кто считается близкими к нему. Среди них мало людей, живущих по самурайским понятиям, зато много людей, которе просто хотят жить хорошо и решать вопросы. Во-вторых, даже если это и случится, например, благодаря материальному стимулированию, то фракция без проблем найдет до 10 депутатов из внефракционных, которые с радостью к нам присоединятся. В-третьих, общаясь с руководством, у меня не сложилось впечатления, что оно способно на какие-то радикальные шаги, способные сильно разозлить Коломойского. Их позиция - ни с кем, по возможности, не ссориться. Думаю, что Приватбанк Кломойскому никто не отдаст, но и долги с него сбивать активно не будут. Кредиты МВФ для нас сейчас не критически важны. Пэтому продолжатся нынешние терки, когда Коломойский что-то получает, но далеко не столько, сколько хотел бы. Если только он сам не психанет и не пойдет на обострение. Но тогда это будут уже его проблемы. Но, в любом случае, куда большие проблемы, чем с Коломойским, могут нас ждать, если не решится вопрос транзита газа и придется поднимать тарифы для населения. Или же если закончатся провалом переговоры по Донбассу и люди поймут, что война продолжится как и при Порошенко. Вот тогда рейтинг и партии, и президента быстро пойдет вниз и возникнет реальная угроза раскола фракции и полноценного политического кризиса", - сказал нардеп.

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