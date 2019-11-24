В ноябре 2019 года самые разные правоохранительные органы внезапно начали проявлять повышенный интерес к работе одесской мэрии и её чиновников – как высшего, так и среднего звена.

Слово "внезапно" вставлено здесь не для красоты: действительно, зачастую правоохранители реанимируют дела, открытые ещё два или три года назад, но по которым до сих пор фактически не велось никаких следственных действий.

Создаётся впечатление, что всё эти время дела лежали, что называется, под сукном. И интерес вызывает даже не то, как они там оказались, а то, почему их из-под этого сукна извлекли именно сейчас.

Вспомнить всё

В общей сложности, мы насчитали до десятка уголовных производств, реанимированных подобным образом.

Вот только несколько примеров таких дел.

В первой половине 2018 года чиновники департамента транспорта и связи Одесской мэрии заключили контракт на установку на улицах города остановочных комплексов определённого образца. Подряд на контракт отдали фирме "Рик-17". Хотя сумма контракта составила около 10 миллионов гривен, тендер не проводили.

Для этого договор об установке каждого остановочного комплекса подписывали отдельно – чтобы уложиться в лимит так называемых допороговых (то есть, не требующих проведения тендера) закупок. При этом по мнению правоохранителей стоимость работ по установке была значительно завышена.

Уголовное производство открыли тогда же, летом 2018 года. Однако за выемкой документов по сделке правоохранители (а именно полиция Одесской области) обратились в суд только 1 ноября 2019-го.

Во второй половине 2017 года департамент экологии Одесской мэрии заключил договор на оборудование площадки для выгула собак в недавно открывшемся Стамбульском парке Одессы с фирмой "РБУ-7". За работы фирма получила около 1 миллиона гривен. Однако впоследствии выяснилось, что работы, якобы заказанные фирме, ещё до заключения сделки выполнили сотрудники КП "Горзелентрест". Однако это не помешало фирме благополучно получить деньги за то, к чему они, вообще говоря, не имели никакого отношения.

В апреле 2019 года по данному факту было открыто уголовное производство, однако за разрешением на обыск в департаменте экологии полиция обратилась лишь 12 ноября.

Весной 2017 года КП "Теплоснабжение Одессы" провело тендер на закупку топлива для своих нужд. Компания "Нафтотрейд ресурс" предложила самую низкую цену и была объявлена победителем. Однако позже, уже без всякого конкурса, условия договора изменили: сумма сделки осталась той же (чуть больше 9 миллионов гривен), а вот стоимость топлива выросла (соответственно, уменьшилось его количество). Причём итоговая цена была выше цен, которые предлагали другие участники тендера.

Подобная схема фальсификации торгов не является чем-то экстраординарным, и правоохранители достаточно быстро (спустя пару месяцев после самих событий) открыли уголовное производство. Тем не менее, расследование его также началось только в ноябре 2019 года.

С персональным прицелом

Среди уголовных производств, расследование по которым внезапно активизировалось, некоторые дела стоят особняком, ведь фигурантами их являются не мелкие клерки, а высшие должностные лица Одесской мэрии – вплоть до самого мэра Одессы Геннадия Труханова.

14 ноября детективы НАБУ провели обыски в управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Одесской мэрии. Детективов заинтересовали обстоятельства выделения земли для строительства на Французском бульваре ЖК Greenwood, за которым, как считается, стоит давний (но теперь, как говорят, уже бывший) деловой партнёр Труханова Владимир Галантерник. Чиновников мэрии подозревают в том, что те нарушили закон при выделении земли и согласовании строительного проекта.

Снова-таки: строительство здания началось ещё в 2014 году, а заинтересовались объектом в НАБУ только сейчас.

Ещё одно свежее дело ведёт Государственное бюро расследований: речь идёт о выкупе городом зданий заброшенного аэродрома "Застава", что на северо-западной окраине города. За здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров заплатили 147 миллионов гривен. Необходимость потратить столь значительную сумму объясняли тем, что покупка зданий позволит оформить отвод в пользу города 140 гектаров земли бывшего аэродрома.

Однако в ГБР полагают, что это была лишь уловка, и что на самом деле чиновники вступили в сговор с владельцами зданий, чтобы провернуть сделку и совместно "распилить" бюджетные средства. И снова: само событие имело место в 2016 году, а дело завели только сейчас.

Наконец, 20 ноября в Одесской мэрии прошли обыски по ещё одному делу: о выкупе муниципалитетом кредитных требований по договору, заключённому ещё в 2005 году (когда мэром был ещё Эдуард Гурвиц) с банком "Надра". Примечательно, что залогом по этому кредиту выступал 81 объект недвижимости, включая здания районных администраций и ряда важных структурных подразделений мэрии.

Срок действия кредитного договора истекал в 2020 году, однако в 2015 году банк был признан банкротом, в него ввели временную администрацию, которая начала распродавать активы финансового учреждения. Среди прочего, выставили на продажу и кредит "Теплоснабжения Одессы" - случилось это в марте 2018 года. Об этом быстро прознали одесские СМИ, которые немедленно забили тревогу: под угрозой оказываются объекты, критичные для жизнедеятельности города.

В мэрии заверили: о ситуации знают, и обязательно что-нибудь придумают. Наиболее логичным вариантом было бы самим принять участие в торгах: благо долговые обязательства на сумму в 300 миллионов гривен выставили на продажу по цене всего в 104 миллиона, то есть, имелась возможность неплохо сэкономить. Однако мэрия по непонятным причинам этого не сделала, и в апреле 2018-го обязательства выкупила частная фирма "Юг капитал", учредителями которой числились гражданин Испании Менендез Гутьерез Артуро и житель Броваров Игорь Стийчук. Причём достались им долги Одессы по ещё меньшей цене – 82 миллиона гривен. И вот уже новые владельцы долга предложили Одесской мэрии выкупить его у них. Договорились на сумме в 194 миллиона гривен – в 2,5 раза дороже, чем заплатили сами частники. По сути, в результате владельцы "Юг капитал" за несколько месяцев "подняли" 112 миллионов гривен – а город эти деньги, по сути, потерял.

По версии правоохранителей, чиновники мэрии в этом случае также действовали в сговоре с фирмой "Юг капитал", которой сначала позволили выкупить долговые обязательства, а затем перекупили их по более высокой цене с целью хищения денег из городского бюджета.

Расследованием занимаются прокуратура Одесской области и СБУ, причём первое обращение в суд – за разрешением на тот самый обыск, о котором мы говорили выше – датируется восьмым ноября.

Операция "Декларация"

Помимо вышеперечисленного, в настоящий момент Высший антикоррупционный суд рассматривает и ещё одно дело, уже непосредственно против Геннадия Труханова – о внесении ним недостоверных сведений в электронную декларацию за 2015 и 2016 годы. Труханов якобы не включил в список задекларированного имущества недвижимость и авто своей бывшей жены, Татьяны Колтуновой.

Дело в том, что при обыске в доме Колтуновой, который проводило НАБУ по совсем другому делу, обнаружили вещи Труханова, включая его одежду, документы, банковские карты и тому подобное. Также в квартире Колтуновой, по версии следствия, был обнаружен рабочий кабинет мэра Одессы.

На этом основании в НАБУ пришли к выводу, что мэр, несмотря на развод, продолжал, говоря юридическим языком, "совместное проживание" с бывшей женой, а значит, обязан был внести в свою декларацию и её имущество.

Труханов вину отрицает: он утверждает, что лишь время от времени навещал бывшую супругу, с которой у него имеется общая дочь.

Дело достаточно деликатное, и не потому, что затрагивает личную жизнь городского головы. Вопрос в том, что юридические критерии того, с какого момента общение двух людей переходит в стадию "совместного проживания", в законодательстве однозначно не прописан. В этой ситуации многое будет зависеть от самого судьи, которому придётся принимать решение по ключевому вопросу едва ли не на своё личное усмотрение. А с учётом того, что мнение украинских судей по тем или иным вопросам часто коррелирует с взглядом на эти вопросы высшего руководства страны, прогноз для Труханова не слишком благополучный.

С другой стороны, дело о неверном декларировании не относится к категории тяжких преступлений: максимальный срок наказания – два года, и для ранее несудимого лица эти два года почти гарантированно разрешат отбывать условно. А можно и вовсе отделаться штрафом или, скажем, исправительными работами.

Правда, даже в случае самого мягкого приговора, пост мэра Труханов в случае признания его виновны всё же теряет: этого недвусмысленно требует закон "О местном самоуправлении". А если судья включит в приговор также запрет занимать определённые должности на срок до трёх лет (что статья 366-1 УК предусматривает), то Труханов также теряет и право баллотироваться в мэры на выборах 2020 года.

То есть это, казалось бы, мелкое дело может иметь очень серьезные политические последствия и для Труханова, и для Одессы.

Загнали за флажки

Примечательно в этой истории не только то, что в ноябре 2019 года синхронно активизировалось расследование значительного числа уголовных дел в отношении чиновников мэрии.

Интересно и то, что ведут эти дела самые разные правоохранительные органы – собственно, фактически все органы, которые в принципе могут расследовать подобное в Украине: и прокуратура, и СБУ, и полиция, и НАБУ, и ГБР. Подобная синхронность, пожалуй, беспрецедентна в новейшей истории.

Создаётся впечатление, что где-то на самом верху приняли решение спустить на Труханова всех имеющихся в наличии собак.

Не то чтобы это было очень уж большой неожиданностью.

Не секрет, что большинство групп влияния в окружении Зеленского хотят на ближайших выборах мэра Одессы сменить Труханова на свою кандидатуру. В качестве такой часто называют нардепа Алексея Леонова, которого связывают с упомянутым выше Галантерником.

Фактически единственной надеждой Труханова был Игорь Коломойский, с которым у мэра Одессы достаточно давняя история неплохих взаимоотношений, ставших особенно тёплыми в сложный период 2014-2015 годов. Сразу несколько источников подтверждают: в начале осени 2019 года Труханов действительно вёл с Коломойским переговоры о заключении с Киевом соглашения если не о союзе, то по крайней мере о ненападении.

Но проблема состоит в том, что позиции Коломойского на властном Олимпе тоже под большим вопросом. Пусть и влиятельная, но не всесильная группа Коломойского находится в состоянии острого конфликта практически со всеми другими группами в окружении Владимира Зеленского, включая и прозападную группу "соросят", и группу Ильи Павлюка (существование которой сам Павлюк отрицает), и с людьми Пинчука (тесно смыкающимися с "соросятами"), с группой "Квартала" (ближайшие друзья Зеленского).

И конфликт этот пока развивается далеко не в пользу Коломойского.

Так что, похоже, отбиваться от атак "слуг народа" мэру Одессы придётся в одиночку. И пока непонятно какую линию поведения выберет Труханов.

Будет ли он сопротивляться, оперевшись на по-прежнему высокую поддержку одесситов? Либо будет договариваться об условиях "почетной капитуляции". Например - смириться с мягким приговором по делу об электронной декларации и последующей отставкой в обмен на прекращение всех остальных производств.

По слухам, подобные предложения мэру Одессы уже делали, однако тогда он ответил на них отказом. Но это было ещё ранней осенью – до начала ураганного обстрела уголовными делами, который мы наблюдаем сегодня. Не исключено, что и сам этот обстрел был затеян именно для этого: деморализовать Труханова и принудить его выбросить белый флаг.

Удастся ли этот план - гадать осталось недолго: рассмотрение дела Труханова в Высшем антикоррупционном суде должно завершиться уже до конца года. И тогда всем игрокам затевающейся партии придётся выкладывать карты на стол.