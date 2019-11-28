Президент Украины Владимир Зеленский в своем видео-блоге накануне выборов в Раду предложил отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров старше 70 лет. По его словам, сейчас под эту идею в команде президента ищут экономическую модель.

Спустя менее, чем полгода стало ясно, что победившая партия "Слуга народа" и сформированное ею правительство не будет выполнять это, одно из самых пожалуй громких и амбициозных, обещаний президента.

Журналист "Страны" в среду на брифинге премьер-министра Алексея Гончарука прямо у него спросила - будет ли заложена эта норма в бюджет-2020 года, который Рада уже приняла.

Из ответа стало понятно - нет, не будет. Премьер ушел в рассуждения о том, что тарифы не должны повышаться, но ни слова не сказал о выполнении обещания президента отменить плату за коммунальные услуги.

"У нас сейчас цель, чтобы цены на тарифы не повышались вне зависимости от возраста", - сказал Гончарук.

Председатель энергетического комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Герус в комментарии "Стране" сходу заявил: мол, президент не обещал отменить коммуналку для пенсионеров, а попросил подумать над этим. "Это было не обещание, а идея, – сказал "Стране" Герус, и добавил: – Сейчас основной сценарий, который мы разрабатываем, это помощь субсидиями тем слоям населения, о которых говорил президент".

В тоже время экономист Виктор Скаршевский обращает внимание на то, что в бюджете на 2020 год власти наоборот сужают программу субсидирования населения.

"Они подняли минимальные затраты на услуги ЖКХ, когда можно претендовать на субсидии, с 15% до 20% дохода. Это значит, что теперь меньше людей будут получать субсидию. Одно дело – озвучивать политические заявления, а другое дело – реализовывать их. Они говорили, что будут снижать тарифы, а сейчас наоборот сняли ограничение на формирование тарифа за тепло, которое было введено еще при правительстве Гройсмана", – говорит Виктор Скаршевский.

Александр Трухин, замглавы Комитета по вопросам бюджета, член "Слуги народа", заявляет, что идея президента хорошая, но сейчас для ее реализации в госбюджете Украины денег нет. По его словам, любые изменения в бюджет можно будет вносить по результатам первого квартала 2020 года.

"Нам нужно решить много острых социальных вопросов, но для этого необходима доходная часть бюджета, за счет которой это можно профинансировать. Мы не хотим создавать раздутый популистский бюджет, при котором это будет не выполнено", - добавил Трухин.

С одной стороны эти аргументы вполне убедительны. С другой стороны - зачем президент обнадеживал пенсионеров, если эта идея изначально была не реалистичная?

Единственное объяснение - это был обыкновенный предвыборный популизм, в который поверили многие и проголосовали за "Слугу народа".

"Страна" провела опрос пенсионеров в Киеве и спросила у них - что они думают об обещании президента отменить оплату коммунальных услуг и почему это обещание так и не было реализовано.