Идея с конкурсным отбором глав десятков государственных органов власти терпит фиаско. Из 20 конкурсов на руководителей разных госслужб и госсекретарей министерств, которые состоялись за последнее время, в 9 случаях так и не были названы победители.

Буквально на нынешней неделе прогремели скандалы с провалами конкурсов на главу Госслужбы по этнополитике, Госкино и Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Отбирать руководителей в эти ведомства будут повторно, что означает, что еще 2 месяца органы не получат руководителей. Несмотря на то, что конкурсы в эти ведомства прошли почти все этапы, чиновники так и не были назначены.

Почему провалилась идея отбора государственных чиновников высшей категории через конкурсы, анализирует "Страна".

Конкурсный треш

"В эфире наша постоянная, к сожалению, рубрика, "конкурсный треш". Конкурс на госсекретаря экономики объявили повторно, так и не прокомментировав откровенные и неприкрытые манипуляции конкурсной комиссии. Кабмин системно продолжает ранее объявленые конкурсы. Потому что, говорят, доверие к ним, и, соответственно, количество поданных кандидатов падает кастрофически... Одну кандидатку исключили из числа участников конкурса после того, как она за 2 часа не смогла доехать из Херсона на собеседование в Киев", - экономист Владимир Ланда на своей странице в Facebook делится впечатлениями от тех конкурсов, которые Нацагенство Украины по вопросам госслужбы провело за последнее время.

"Профессиональные способности Ивана Киселя, который годами был в руководстве Госархива, оценили почти нулями, чтобы в итоге назначить на его место поэта, который специализируется на интимной лирике", - отмечает Ланда.

Он имеет в виду Анатолия Хромова, одесского историка и поэта, который на днях стал главным архивариусом Украины.

Из-под пера 34-летнего историка, который до недавнего времени работал в Украинском институте национальной памяти, действительно вышло немало откровенных стихов.

Ти претендуєш на звання

Живого скарбу нашої нації

Я сотні імен назову навмання

Для кого, ти стимул мастурбацій...

***



Так і хочеться пірнати

Наче в море – в твоє лоно

Розлетівся по кімнаті

Терпкий запах, ледь солоний

І коли я впав із криком

Ніжно пестила вустами

Ох, яка ж ти ненаситна

Навіть мертві – і ті встануть.

Из 6 претендентов на эту должность Хромов был на 4-м месте по знанию законодательства. Но ситуационное задание и собеседование вывели его вперед. В то время, как лидер тестирования Иван Кисель, провалил собеседование, получив низкие баллы от конкурсной комиссии.

К слову, именно этап собеседования становится непреодолимым препятствием для многих желающих попасть на высокие посты в Госслужбе.

Так, например, в четверг провалил собеседование на должность главы Госслужбы по делам этнополитики и религий Андрей Юраш, который возглавлял Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко. Новый орган был создан летом этого года с подачи Минкульта на базе департамента по делам религии и национальностей. Среди журналистов эта Госслужба уже получила емкое название ГосХристос.

Ситуационное задание для претендентов на эту должность готовил известный донецкий религиовед Игорь Козловский (в конце 2017 года освобожденный по обмену из заключения "ДНР"), который состоял в Экспертном совете при ведомстве Юраша. Но в этом члены конкурсной комиссии не увидели конфликта интересов.

От претендентов требовалось письменно ответить на вопрос: "ПЦУ получила Томос. Это вызвало больше вопросов, чем ответов. Какой должна быть с вашей точки зрения политика государства относительно Церкви?". А именно Юраш при президентстве Порошенко был одним из главных лоббистов ПЦУ и продвигателей Томоса. Во время же собеседования он набрал низкий балл по компетенции "Управление организацией работы и персоналом".

Не прошел собеседование и второй кандидат Юрий Решетников, который был главой госкомитета по вопросам религий при Викторе Ющенко. В итоге конкурс на эту должность начнется заново.

Не прошла собеседование на главу Госкино Юлия Синькевич, генпродюссер Одесского кинофестиваля. После первых трех этапов конкурса она была единственной претенденткой на эту должность. Но в итоге также получила непроходной балл по одной из компетенций, из-за чего конкурс начнется заново.

Если бы Синькевич прошла собеседование с конкурсной комиссией, от заветного места главы Госкино ее отделяло бы только собеседование с министром Бородянским. Впрочем, несколько десятков режиссёров, актеров и продюсеров уже написали письмо в адрес Бородянского в поддержку Синькевич. Они требуют пересмотреть итоги конкурса. И на 25 ноября готовят акцию протеста.

"Это самая распространенная схема слива ненужных кандидатов", - считает Ланда, говоря о низких баллах на собеседовании претендентов на высокие должности.

А вот история с претенденткой на пост Главы Госагенства по управлению зоной отчуждения Екатериной Мирной-Павловой еще более интересна. Она прошла все этапы конкурса и была рекомендована конкурсной комиссией на этот пост.

Накануне она уже даже появилась на обложке журнала SuperLady с заголовком "Берегиня Чернобыля".

Но, в итоге, конкурс объявили заново.

Как сказали нам источники, близкие к конкурсной комиссии, выход журнала сыграл не последнюю в этом роль - мол, зачем себя пиарить как "берегиню Чернобыля", если еще не подведены итоги конкурса.

Сама же Мирная-Павлова после того, как конкурс был объявлен заново, заявила о сексизме. Она считает, что единственная причина, почему ее не назначили на этот пост, - это то, что она - женщина.

Самый же большой скандал с проведением конкурсов связан с должностью госсекретаря Министерства экономики. 6 ноября депутат Александр Дубинский сообщил о попытке срыва конкурса на эту должность. По словам Дубинского, заинтересованы в этом министр Тимофей Милованов и премьер-министр Гончарук. Мол, Милованов пытается посадить в кресло госсекретаря министерства Германа Галущенко, который работал в Администрации президента Виктора Януковича до середины 2013 года.

Галущенко не попал под люстрацию, и теперь пытается вернуться во власть, тем более, что он дружен с Миловановым и даже играет в футбол с Гончаруком. Но Милованов утверждает, что не знал о конкурсе и не его это человек. Тем не менее, этот конкурс также начнется заново.

На "хлебные" места назначают "своих"

По словам опрошенных "Страной" экспертов, вся идея отбора на топ-места в органах власти в Украине терпит крушение по двум причинам.

Во-первых, требования к претендентам слишком расплывчаты. Им достаточно иметь высшее образование, знать государственный язык, иностранный язык и иметь опыт или на госслужбе или в управлении не менее трех лет. Такие широкие формулировки позволяют некоторым претендентам соревноваться за разные должности. Например, некий крымчанин Февзи Амзаев участвовал сразу в 5 конкурсах на глав разных органов власти - от службы этнополитики до Госкино. И во всех случаях набрал высокие показатели, хоть никуда и не прошел.

Член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алена Шкрум ("Батькивщина") в разговоре со "Страной" отмечает, что правильно было бы выбирать людей на должности среди профессионалов в конкретной сфере.

"Еще до назначения нового правительства шла дискуссия на эту тему и звучала достаточно громко идея об отмене отбора в высший корпус госслужбы. Спецкомиссия отбирает людей всего на 157 должностей чиновников наивысшего ранга - категории "А", от секретарей министерств, которые являются главным чиновниками в министерстве, заканчивая главами таких органов как Госгеокадастр, Госагенство лесных ресурсов Украины. В большинстве демократических стран они выбираются не просто по конкурсу, но среди профессионалов в этой сфере. Вообще формируется определенный кадровый резерв, откуда берутся люди на должности", - говорит "Стране" Шкрум.

Вторая проблема - несмотря на то, что три из четырех этапов конкурса проходят прозрачно, власть все равно пытается протащить на нужные должности "своих" людей.

"У нас конкурсы начались только с 2015 года после принятия соответствующего закона и как обычно пошло все наоборот - стараются пропихнуть на хлебные должности, несмотря на конкурсы, своих людей. Но появились проблемы, потому что конкурсы не настолько просты, методику разрабатывали европейцы: списать тяжело, собеседования проходят в прямом эфире. Но все равно такая система отбора дала сбой. Сейчас людей подается на конкурс все меньше, хотя одно время на волне патриотизма было по 100 человек на место, сейчас человек 20. Дело еще в тех людях, которые возглавляют правительство: премьер хочет расставить своих людей на важные для него должности или не допустить нежелаемые кандидатуры. Бывало такое при Гройсмане, и сейчас такое происходит, когда свой человек не проходит, завалил какое-то задание, конкурс начинается заново", - поясняет Алена Шкрум.

Она полагает, что после того, как почти половина конкурсов провалились, все может пойти по сценарию Гройсмана, который вообще не проводил конкурсы, а назначал исполняющих обязанности. "Это были послушные люди, потому что были на крючке. Не понравилось - снял, назначил другого зама и.о. без конкурса. О чем это говорит? Никто из них не занимал позицию, которая бы противоречила решениям премьера, никто не анализировал действия политиков".

Кстати, Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев, один из создателей системы государственных закупок ProZorro, который был назначен на эту должность в начале ноября, после того, как сам выиграл конкурс, уже объявил о том, что он выступает за новый подход к подбору людей. Мол, комиссия будет рекомендовать руководителям ведомств списки из основных претендентов, которые прошли конкурс (а не только непосредственно победителя конкурса), а министры будут сами определяться, с кем им комфортнее работать.



Впрочем, бывший заместитель секретариата президента, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов в разговоре со "Страной" отмечает, что не смотря на видимую прозрачность, четкой системы отбора кадров нет.

"Стародубцева поставили разбираться с госслужбой и отбором кадров, его назначал Кабмин, а это значит президент (назначен 8 ноября на закрытом заседании правительства - Ред.). Думаю, ему сказали, что в большинстве случаев кадры будут отбираться на базе Нацгосслужбы и конкурсной комиссии, потому что кадровая проблема огромная. Идет грызня за хлебные должности. Системы отбора нет. Арбитр, который бы сидел на раздаче, отсутствует. Карты - в смысле должности - брошены на стол, и группы влияния хватают их, отталкивая друг друга, вырывая из рук. Всегда было по-другому. Первый вызывал одного из приближенных и говорил, дескать, этот кусок сладенького "пирога" твой. Ты за него отвечаешь - подбирай людей. Но на другие куски - ни-ни! А сейчас это бардак, по выражению опытных людей", - считает Попов.



"Нельзя исключать, что ситуация окажется подвешенной и будут работать некие и.о., близкие к той или иной группе влияния. Окажется ли это катастрофой? В принципе никогда конкурсы по-настоящему не работали. Их использовали то ли для того, чтобы затянуть время отбора, пока нужный человек продолжал руководить ведомством-службой, то ли для маскировки реального закулисного отбора, когда умело проводили с помощью законной процедуры кандидатуру "какую надо". Если иногда проходил "ничей" кандидат, то только такой, который вызывал наименьшее неприятие, - говорит политолог Петр Олещук. - А нынешний сбой конкурсного механизма показывает несогласованность в кадровых планах разных групп влияния, с которой неоднородная власть не может справиться".