Из-за субсидий на коммуналку уже в ближайшее время в Украине могут подорожать услуги ЖЭКов, ОСМД и управителей многоквартирных домов (обслуживание придомовой территории, вывоз мусора и пр.).

Причина банальна - организации, обслуживающие многоэтажки, стали посредниками между государством и получателями субсидий. Теперь им предстоит следить за точностью передачи данных счетчиков на тепло и горячую воду, а также аккумулировать на специальных счетах субсидии, которые поступают в безналичной форме, а уже дальше "разбрасывать" деньги поставщикам услуг.

"Государство пытается повесить на управителей некую социальную функцию. Это чревато дополнительными расходами, которые ОСМД заложат в стоимость услуг для всех жильцов - и субсидиантов, и тех, кто оплачивает коммунальные счета со своего кармана", - говорит руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

"Страна" разбиралась, как ЖЭКи и ОСМД будут "раздавать" субсидии и почему украинцам за это придется доплачивать.

"Живые деньги" - только для тех, кто успел

ЖЭКи и ОСМД включили в схему субсидий согласно постановлению Кабмина №807 от 14 августа этого года. Это тот самый документ, который, якобы, "упрощает" оформление компенсаций по коммуналке.

"Страна" уже писала, что на самом деле упрощений там немного, к примеру, разрешили выдавать субсидии различным льготным категориям получателей, которые не вписываются в общие критерии. Скажем, семейные детские дома смогут получать субсидии даже если их площадь превышает допустимые 200 квадратных метров.

Но зато в документе много нюансов, которые могут усложнить жизнь субсидиантам.

Один из них - особенности получения субсидий в безналичной форме. Согласно постановлению, граждане могут сами выбирать, как получать субсидию - живыми деньгами или по безналу.

Чтобы получать монетизированную субсидию, нужно открыть специальный счет в "Ощадбанке", на который ежемесячно будут поступать деньги. В платеже субсидия не учитывается, то есть, поставщики услуг выставляют полную сумму. Человек погашает ее за счет монетизированной субсидии плюс докладывает недостающие деньги со своего кармана.

Но, чтобы получать субсидию живыми деньгами, нужно было успеть открыть счет до 15 октября. Чего многие сделать не успели, а некоторые - просто не захотели.

"Постановление вступило в силу с 1 октября этого года. Нормой этого постановления было дано только 15 дней (до 15 октября) на то, чтобы льготник самостоятельно мог обратиться в соцзащиту и в банк относительно открытия персонального счета для получения средств наличными. После этой даты заявления льготников больше не принимаются. Понятно, что за такой короткий срок невозможно выписать процедуру для реализации монетизации льгот. Как пример: от 12 тысяч льготников в Луцке заявлений и счетов от них принято только 300. В Житомире от 16 тысяч льготников счета открыли только для 136. В Сумах от 19 тысяч получили 257. То есть, на уровне 1-3%. Есть подтвержденные данные, что льготников просто отправляли, не принимая их заявлений, и рассказывая, что "не нужно вам никакой монетизации и налички - это для вас невыгодно и хлопотно, поэтому государство вам предоставит субсидию как раньше (то есть, в безналичной форме - Ред.)", - написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальный услуг, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

По словам Андрея Никончука, государство не провело никакой информационной кампании, поэтому многие субсидианты попросту вовремя не сориентировались и не успели открыть счета. Некоторым (пенсионерам, инвалидам) попросту физически было сложно добраться в банк и пройти процедуру. А некоторые решили не экспериментировать и побоялись брать субсидии деньгами.

Не исключено, что монетизацию притормозили сознательно. По словам экономиста Алексея Куща, монетизированные льготы хорошо работают, если их получают не больше 15% населения. Но в Украине на субсидии претендует едва ли не половина домохозяйств, учитывая, что в бюджете за компенсации по ЖКХ заложено не так много средств (в этом году 55 млрд гривен, на следующий год - 48 млрд), "живых"денег на всех может попросту не хватить.

Распорядители субсидий

Поэтому основная часть населения в этом отопительном сезоне будет получать субсидии, как и раньше, то есть в безналичной форме.

Но и тут будут нововведения. Если ранее государство напрямую перечисляло деньги поставщикам услуг, то сейчас делать это должны управители многоквартирных домов.

Для этого им требуется открыть специальные счета в "Ощадбанке", куда станут перечислять средства, а также следить за своевременностью передачи данных по использованию услуг, правильностью начислений и др.

И тут, по словам Алексея Кучеренко, возникает сразу несколько нюансов.

Во-первых, управители и ОСМД должны не только открыть счета, но и по соответствующему договору платить комиссионные банку в размере 0,7% от каждой перечисленной суммы платежа.

И эти дополнительные платежи они наверняка заложат в стоимость своих услуг (взносов, тарифов) для населения, фактически оплачивая государственную функцию за счет всех потребителей, отмечает Кучеренко.

По словам Андрея Никончука, дело не только в банковских комиссиях. "Управителям придется нанимать в штат людей, которые будут заниматься вопросом субсидий, следить за передачей данных счетчиков и др. Понятно, что этим специалистам нужно платить зарплату, и эти траты тоже заложат в стоимость услуг", - пояснил "Стране" эксперт. Пустить начисления на самотек управители тоже вряд ли смогут. Ведь если, к примеру, жильцы не передадут данные счетчиков, а ОСМД это вовремя не обнаружит, то вообще не сможет выставить таким клиентам счет за услугу.

Сначала тепло и горячая вода, потом - все остальное

Но главное, что попытаются заложить в цену своих услуг управители - это "наценка" за риски.

В постановлении Кабмина определена очередность оплаты государством субсидий по отдельным коммунальным услугам. На первом месте в этом списке - тепло и горячая вода, далее следуют услуги водоканалов, газ, вывоз мусора, и только потом - управление домом (обслуживание придомовой территории) и узлы учета (установка и обслуживание счетчиков).

То есть, за услуги, которые предоставляют ЖЭКи и ОСМД государство будет платить в последнюю очередь.

"Управители домов и ОСМД фактически остаются последними в очереди на получения средств за ЖКХ. По опыту прошлых лет, этих денег о конца отопительного сезона они вообще не увидят и будут вынуждены за счет других потребителей (или ненадлежащего предоставления услуг) закрывать эти затраты", - отмечает Кучеренко.

"Непонятно как формировался порядок и последовательность платежей. Вместо того чтобы поддержать ОСМД их ставят в списки получателей средств последними, и на них, как всегда, денег может не хватить", - добавил глава комитета по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству, экологии и охране окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Государство является хроническим должником по субсидиям. По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, на сегодняшний день долги по компенсациям по коммуналке вместе со штрафами и пеней за просрочку уже достигли 7 млрд гривен. И разбираться с ними приходится местным властям.

"Получается, что управителям домов придется кредитовать государство из своего кармана. И делаться это, по всей видимости, будет за счет жильцов - и тех, кто субсидии получает, и тех, кто платит по счетам за свои деньги", - говорит Никончук.

Правда, по его словам, для управителей оставили "лазейку". "Получатель субсидии может написать заявление с просьбой поменять конкретно для него очередность оплаты услуг. Поэтому управители, проведя грамотную работу с населением, могут добиться того, что им за их услуги будут платить не в последнюю, а в первую очередь", - отмечает эксперт.

Но в этом случае рискует уже сам субсидиант. Ведь если последними ему будут оплачивать счета, к примеру, за электричество, в случае возникновения задолженности со стороны государства он может остаться без света - поставщик услуги его попросту отключит за долги.

Точно просчитать насколько подорожают услуги ЖЭКов и ОСМД эксперты пока не берутся. По словам Никончука, процент подорожания в каждом случае будет разным. "Управители попросту заложат свои дополнительные расходы и риски в смету. А уже какой она будет зависит от конкретного дома и конкретного управителя", - пояснил он.

Понятно, что некоторые, пользуясь наличием аргументов для подорожания, попытаются заложить в платежки еще и свой "интерес". Но в любом случае, по мнению экспертов, "наценка" на обслуживание домов вряд ли будет ниже 10-15%.