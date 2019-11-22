Спустя два с половиной месяца после того, как новая Рада в турборежиме отправила в Конституционный суд целых 7 законопроектов, которыми вносятся изменения к Основному закону, уже есть первое решение суда, которое заблокировало предложение президента Владимира Зеленского. Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону законопроект № 1016 - о предоставлении парламенту права назначать уполномоченных.

Что означает это решение и какая судьба ждет прочие президентские законопроекты по изменениям в Конституцию, анализирует "Страна".

Судебный отпор

В первый же день работы парламента 9 созыва президентский офис буквально завалил Раду своими законодательными инициативами, часть из которых должна была существенно перекроить Конституцию Украины.

Согласно действующему законодательству, чтобы изменить Основной закон, нужно голосование на двух сессиях (на одной в 226 голосов, а на другой в 300), а также позитивное решение Конституционного суда о возможности принимать такие изменения.

Парламентарии уже направили в КС целых 7 проектов:

по отмене мажоритарки и сокращению количества народных депутатов с 450 до 300,

по расширению перечня причин, по которым депутат может быть лишен своего мандата - за неперсональное голосование (кнопкодавство) и за прогулы,

по инициативе народа подавать законопроекты в Раду,

по отмене адвокатской монополии,

по созданию консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады,

по предоставлению права президента назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР,

по расширению полномочий Верховной Рады.

В последнем случае идет речь о проекте №1016, который предполагает, что в Конституцию будут внесены изменения, которые позволят Раде назначать своих уполномоченных в отдельных сферах и через них осуществлять парламентский контроль.

Конституционный суд в итоге сделал вывод, который означает, что такие изменения в Конституцию вносить нельзя. Докладчиком по этому делу был судья Виктор Колесник. Конституционный суд заслушивал доводы представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского и представителя Рады в КС Ольги Совгири. Но с ними судьи КС не согласились.

Напомним, Офис президента предлагал создание целого ряда институтов уполномоченных, подотчетных парламенту. Причем речь идет не только об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, а и о других уполномоченных, правовой статус которых будет определяться отдельными законами. Перечня сфер, в которых должны были действовать эти смотрящие от Рады, в проекте нет. Но права на назначение и увольнение этих уполномоченных предлагалось закрепить за Верховной Радой, которая также будет заслушивать их ежегодных отчеты.

В настоящее время в Украине есть только один институт уполномоченного, подотчетный Верховной Раде - это уполномоченный по правам человека. Кроме того, действуют институты уполномоченного президента по правам ребенка, бизнес-омбудсмен при Кабинете министров, образовательный омбудсмен. Звучат идеи о создании института омбудсмена в медийной сфере.

То есть, теоретически, в случае, если бы Конституционный суд одобрил такие изменения, подобный надзор в разных сферах могла бы осуществлять и Верховная Рада.

Но Конституционный суд проект Зеленского зарубил на корню.

В заключении суда, которое является окончательным, говорится, что новый вид парламентского контроля может "представлять риск чрезмерного вмешательства парламента" в различные сферы общественных отношений.

"Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречит Конституции Украины и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права — одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - сказано в заключении КС.

"Обратите внимание на фразу в решении КС "установление неограниченных полномочий Верховной Рады вопреки Конституции". На самом деле все эти слова можно было бы заменить на одно слово - "узурпация", - говорит "Стране" собеседник, знакомый с ходом рассмотрения этого дела в КС. - Я бы сказал, что судьи Конституционного суда намекнули президенту и Верховной Раде, что узурпировать власть не позволят".

Таким образом, суд впервые отверг инициативу нового главы государства. В проекте по отмены адвокатской монополии три недели назад КС, наоборот, поддержал позицию Банковой. 14 ноября Конституционный суд признал конституционным законопроект № 1015, который дает право народу Украины подавать законопроекты.

А теперь - дал от ворот поворот.

Более того, по данным "Страны", сейчас судьи Конституционного суда анализируют еще два проекта изменений в Конституцию. Один из них касается права президента назначать глав ГБР и НАБУ. А второй - сокращения численности депутатов Рады до 300 и полного отказа от мажоритарной системы выборов.

Источники "Страны" отмечают, что судьи уже выносили на голосование позитивное решение по сокращению численности депутатов Рады, но проект провалился. Таким образом, КС может утвердить негативное заключение и по этому проекту.

Глава суда не имеет влияния

Источники "Страны" в КСУ рассказали подоплеку этой ситуации.

1. Назначенный в конце сентября главой КСУ Тупицкий фактически не контролирует суд. Он может опереться только на двух оставшихся "стародонецких" (назначенных ещё при Януковиче, как и сам Тупицкий) судей. Кроме них есть ещё две другие группы. Первая - связанная с Народным фронтом и Порошенко. Она ситуативно поддерживает Тупицкого в его конфликте с восстановленным судом в должности главы КСУ Станиславом Шевчуком. Но по другим вопросом не помогает. Вторая крупная группа - судьи, ориентированные на Шевчука. Они, по понятным причинам, тоже против Тупицкого, так как считают его узурпатором, а реальным главой КСУ Шевчука.

2. После восстановления Шевчука главой КСУ в начале октября, Офис президента, вопреки ожиданиям, занял позицию лояльную Тупицкому. И, фактически, позволил ему игнорировать решение суда о восстановлении Шевчука. Соответственно, группа Шевчука потеряла какую-либо мотивацию поддерживать президентские инициативы. Также против этих инициатив выступает и группа НФ-Порошенко. А Тупицкий, через которого Банковая теперь пытается решать вопросы, суд, как писалось выше, не контролирует. Также характерно, что из двух судей, которых недавно назначил в КСУ съезд судей, один проголосовал за негативный вердикт по президентскому законопроекту.

3. Таким образом, к настоящему времени, президент потерял коммуникацию с КСУ "благодаря" тому, что пытается ее выстраивать через Тупицкого, который не пользуется поддержкой суда. Выходом из ситуации для Банковой могло бы стать восстановление в должности Шевчука, что позволило бы сместить баланс сил в КСУ.

А до тех пор Офис президента вряд ли дождется какого-либо позтивного вердикта Конституционного суда. А оно потребуется по оставшимся, принципиально важным, изменения в Конституцию. Включая изменения по децентрализации, которые президент поручил подготовить до 1 декабря (подробнее об этом проекте читайте здесь).

"Расширять права такой Рады - сумасшествие"

Тем временем, в партии президента пытаются надавить на самих судей, ограничив их права по высказыванию предостережений, которые запрещают Раде менять Конституцию.

"Как быть с тем, что эти, так называемые условия, неконституционные? В том смысле, что высказывание таких предостережений выходит за рамки Конституции", - написала в Facebook представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

Нардеп даже подала в Раду законопроект, который предполагает внесение изменений в Регламент в части высказываний судьями Конституционного суда таких предостережений. И хоть текст этого проекта уже 4 дня отсутствует на сайте Рады, исходя из комментариев самого нардепа в Facebook, можно сделать вывод, что она считает неконституционным право Конституционного суда высказывать такие предостережения.

"Конституция Украины говорит (пункт 3 части 1 статьи 150)... полномочия КСУ определяются исключительно Конституцией Украины. Отмечу, что позицию о неконституционности права КСУ высказывать предостережения поддерживает и замглавы Научно-консультационного совета КСУ Сергей Резник и другие специалисты-конституционалисты... Как депутат я имею право внести законодательную инициативу и привести закон в соответствие Конституции. Что и сделано", - написала она.

Между тем, юристы уже поддержали решение Конституционного суда. Например, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что КС принял верное решение, поскольку Рада не должна создавать новые институты, подотчетные себе, для контроля за соблюдением законов.

"Было бы абсурдным вводить еще дополнительный институт лиц для контроля за соблюдение закона. Поскольку для этого существуют судебная и правоохранительная системы", - считает Кравец.

А недоисключенный из фракции "Слуги народа" депутат Антон Поляков вообще полагает, что, учитывая, какие скандалы сотрясают Верховную Раду в последнее время, расширять права такого парламента было бы сумасшествием: "Честно, я такому решению только рад. Глядя на такой состав нынешней Рады, расширять ещё какие-то полномочия контроля - это просто сумасшествие".