Два последних крупных скандала, в которых замешаны депутаты от “Слуги народа” (СН), в пропрезидентской фракции, составляющей парламентское большинство, решили купировать разными способами.

Народному депутату СН Роману Иванисову, которому приписывают тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней, предложили покинуть фракцию на время его проверки насчет отсутствия судимости.

В случае замглавы фракции Юрия Корявченкова (в народе более известный под сценическим псевдонимом Юзик) и нескольких других коллег-депутатов, оскандалившихся со встречей с полицейским руководством в криворожском ресторане, руководством фракции принята линия защиты, что это-де были наставления, как работать при новой власти, а не попытка взять под свой контроль.

Как считают эксперты “Страны”, такие полумеры сейчас для руководства фракции, связанной с Офисом президента (ОП) - единственный вариант не дать монобольшинству пойти в разнос. При этом, официально депутаты от СН заявляют, что единству фракции ничего не угрожает. Но не под запись говорят, что против руководства фракции и, в целом, партии активно работает часть депутатов от СН, что дозриентирует лояльных нардепов.

Во внутрифракционных раскладах разбиралась "Страна".

Иванисов и изнасилование

Депутат Иванисов (СН), которого обвиняют в наличии тюремного срока за изнасилование, объявил через Фейсбук о "приостановлении членства" во фракции. Ранее к этому его призвал глава фракции Давид Арахамия.

“По факту Иванисов написал заявление о выходе из фракции, так как функции приостановить членство в регламенте Рады нет. Давид нам уже это подтвердил. Иванисов будет внефракционным до того момента, пока не завершится проверка, не будет заключения правоохранительных органов… Если информация о нем действительно фейк, он сможет повторно написать заявление на вступление”, - сообщил “Стране” народный депутат от СН Александр Качура.

В свою очередь, Арахамия на брифинге в четверг сообщил, что секретариат фракции официально запросил информацию об Иванисове у ГПУ, МВД и Службы безопасности Украины. А сам депутат якобы судимость отрицал и в личной беседе.

Как писала “Страна”, экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил через свой Телеграм-канал, что депутат от СН Иванисов, избранный в Раду по мажоритарному округу в Ровенской области, в середине 1990-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов назвал слухи “заказухой” и опубликовал справку об отсутствии судимости. Но доверия он не вызвал, ведь, отбыв срок, человек , по прошествии определенного времени "гасит" судимость и считается чистым перед законом, что и отмечается в подобной справке.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что у Иванисова как раз погашенная судимость.

Парадокс, что затем в ГПУ опровергли сказанное начальником, отметив, что выяснение всех обстоятельств продолжается. До того, как стало что-то известно об итогах официальной проверки, известный юрист Андрей Портнов опубликовал приговор суда от 1996 года, в котором фигурирует Иванисов, как оказалось, даже в групповом изнасиловании.

Таким образом, можно с большой долей вероятности говорить, что Иванисов все-таки был судим за изнасилование, а потому фракцию покинет. Заставить его сдать мандат будет сложно - он избран по мажоритарному округу.

Юзик и полиция

В случае Корявченкова, близкого к президенту, руководство фракции и сам главный фигурант записей из криворожского ресторана предпочли совещательную трактовку встречи. Мол, Корявченков с группой коллег из фракции обсудили с сотрудниками правоохранительных органов их работу и всё.

“Все обсуждают так называемый “скандал”. Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города (Кривого Рога - Ред.), обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе”, - сказано в официальном заявлении народного депутата Корявченкова (СН) на его официальной странице в Фейсбуке.

Арахамия также не видит ничего в этом зазорного.

“Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, это не расследуют, звоните лично мне, и мы их трахнем как следует… Поэтому я говорю, все депутаты, которые ездят в регионы, должны эту информацию собирать, приезжать и докладывать. Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы”, - заявил Арахамия.

Продолжение следует

Остается за кадром один важный момент. По неофициальной информации, Иванисов относится к внутрифракционной группе друга президента Ильи Павлюка, черновицкого бизнесмена, которому приписывают интересы на таможне. Правда, один из членов фракции СН в беседе со “Страной” утверждает, что Иванисов якобы уже отошел от Павлюка и тот больше его не патронирует.

А вот бывший участников “Квартала 95” Юрий “Юзик” Корявченков ориентируется непосредственно на президента, которого, кстати, он поминает в ресторанных записях.

С группой Павлюка и депутатами из “квартальской” квоты конкурирует неформальная группа бизнесмена Игоря Коломойского.

Телеграм-канал “Темный рыцарь”, приписываемой этой группе, регулярно выдает обвинения в адрес самого Павлюка и ряда депутатов, причисляя их к его орбите. А парламентарии из так называемой группы Коломойского раздували шумиху вокруг встречи Юзика со товарищи по причине борьбы за сферы влияния в стране и в отдельных областях, например, Днепропетровской.

Более того, как считают во фракции, история с негласными записями не закончена. “По Юрию (Корявченкову - Ред.) мы еще далеко не все услышали. По моей информации, вся запись гораздо длиннее. Отложили, видимо, чтобы давление постепенно наращивать. На обнародованных отрывках они действительно еще ничего такого не сказали”, - уверяет собеседник во фракции СН, утверждая, кстати, что записал разговор в криворожском ресторане один из участников встречи “чтобы иметь возможность шантажировать”, но запись не уберег от посторонних, которые ею и воспользовались.

Фамилию записывавшего он не назвал.

Череда скандалов очевидно раздуваемых изнутри фракции в очередной раз ставят вопрос о единстве "Слуги народа".

“Громадная фракция, собранная по принципу “с миру по нитке”, объединена только высоким рейтингом президента Владимира Зеленского. Как только популярность упадет ниже 50%, центробежные силы усилятся с неутешительными для фракции последствиями: может дойти до выхода части депутатов или полного развала. А если у президента не будет своей фракции, он просто разгонит парламент. Понимая, что Рада недолговечна, группы влияния хотят урвать свой кусок, не заботясь как это выглядит со стороны”, - комментирует политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

В тоже время, по мнению члена фракции СН Александра Качуры, во фракции нет центробежных тенденций. “Я видел непубличную социологию, наш рейтинг значительных изменений не претерпел”, - отметил он в комментарии “Стране” без уточнений.

Солидарен с ним и коллега по фракции, говоривший на правах анонимности. “Во фракции 252 человека, а заскандаленных человек 10 от силы. Это не показатель. В любом коллективе - 5-10% идиотов. Так что “слуги” - это обычный срез общества и не самый плохой. А говорят о дураках все время, потому что дураки режут глаз", - настаивает собеседник.

Впрочем, ряд других опрошенных нами депутатов, говорят о серьезных проблемах внутри политической силы.

"Я и мои коллеги все чаще задаемся вопросами - мы единая сильная команда или же терпилы, которых кошмарят по заказу олигархов. Причем руками наших же коллег по фракции. Все знают, кто из "слуг народа" раздувает тот же скандал с Юзиком. Все знают, но делают вид, что все нормально. Хотя это не нормально, когда так подставляют. Тут нужна жесткая позиция руководства. Иначе скоро все пойдет в разнос, управляемость будет потеряна. Так как депутаты не будут верить, что их защитит собственная партия, если они перейдут кому-то дорогу, выполняя установки фракции", - сказал "Стране" один из нардепов.