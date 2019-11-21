В Украине сейчас - лучше не болеть и не рожать. Больничные и декретные попросту перестали платить. По данным Фонда соцстрахования (ФСС), с начала года им подали заявления на выплату более 13,5 млрд. Только по пособиям для беременных Фонд за 10 месяцев этого года принял заявления на выплаты от почти 128,5 тысяч женщин на сумму 3,8 млрд гривен. Это уже превышает годовую смету (12,5 млрд гривен).

"Фонд не может перечислить деньги по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы закончились 19 ноября. Деньги на счетах есть, но мы не имеем права их перечислять до внесения изменений в годовой бюджет", - пояснили Соцстрахе.

В Министерстве социальной политики обвинили подконтрольный ему Фонд социального страхования в саботаже. И заявили о попытке рейдерского захвата Фонда исполнительным директором Евгением Баженковым, "фигурантом уголовного дела по незаконным действиям с имуществом Фонда", восстановленный в должности Печерским судом Киева.

Впрочем, в тот же день Минсоцполитики заявило, что никакой проблемы с больничными в Украине нет. А денег, якобы достаточно. "На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце", - отметили в министерстве.

Фонд соцстрахования в свою очередь опроверг слова министерства соцполитики. Никакого рейдерского захвата нет, но и денег на больничные тоже нет, - заверяют в Соцстрахе. И собирают срочное заседание правления, из-за "критической ситуации", которая, якобы, сложилась в Фонде.

"Страна" разбиралась, почему взбунтовалось вверенное Минсоцполитики ведомство и что будет с больничными и пособиями в Украине.

Почему возникла проблема с больничными

20 ноября Фонд социального страхования сообщил, что блокирует выплаты больничных и декретных. Причина, якобы, «бюрократическая».

"По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября, Мы не имеем права перечислять деньги до внесения изменений в годовой бюджет Фонда", - заявили с Соцстрахе.

"Ситуация недопустима, фактически выплаты приостановлены по бюрократическим причинам. Сейчас мы ведем переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмину. Проект изменений уже разработан", - процитировала директора исполнительной дирекции Фонда Егения Баженкова пресс-служба этого ведомства.

В Минсоцполитики заявляют, что информация о приостановке финансирования больничных и выплат по беременности иродам, которую распространили в медиа, не соответствует действительности.

"Стране" в Фонде соцстрахования заявили, что не понимают, почему Минсоцполитики назвал информацию о приостановке выплат неправдивой.

"По поводу критической ситуации с выплатами на 26 ноября запланировано срочное заседание правления Фонда, созванное в экстренном порядке главой правления Владимиром Саенко", — сообщили в ФСС.

Помимо несостыковок в бюджете, у Фонда есть также дефицит - порядка миллиарда гривен. Из-за этого больничные и декретные платили с задержкой примерно на месяц.

Как сообщили "Стране" в Фонде, "буквально сегодня Евгений Баженков под личную ответственность разблокировал выплаты".

Но как долго будут перечислять средства "под личную ответственность" - непонятно.

Стоит отметить, что это далеко не первая проблема с выплатами от Соцстраха. Весной этого года "Страна" уже писала о рекордных долгах, которые на то время накопили по больничным и декретным - более 1,5 млрд гривен. А задержки по больничным и декретным достигали 30-45 дней при законодательного оговоренном сроке в 10 дней.

Причиной перебоев в Фонде тогда называли все тот же дефицит финансирования. Дело в том, что бюджет ФСС наполняется за счет единого социального взноса (ЕСВ), который платят за своих сотрудников работодатели. И ЕСВ из года в год только растет.

Но Фонд соцстраха делит эти деньги с Пенсионным фондом и Фондом страхования на случай безработицы. Причем, если ранее Фонд соцстраха получал 14,26% от всего ЕСВ, то в 2017 году эту долю урезали до 9,14%, отдав отсталое хронически дефицитному Пенсионному фонду. В 2018 году пропорцию снова изменили, определив Соцстраху 9,37% от ЕСВ, — пояснила "Стране" заместителя главы Общественного совета Фонда Наталия Землянская. Но, как видно, проблему это не решило.

"В августе нам дали немного больше, дополнительно Фонд получил порядка миллиарда гривен. Но дефицит все равно остался", — сообщили "Стране" в Фонде.

Поэтому, даже если изменения в годовой бюджет Фонда внесут, задержки по выплатам все равно никуда не денутся.

"Рейдерский захват" и его последствия

Не менее интересная сюжетная линия в этом деле —заявления о, якобы, попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.

В Минсоцполитики утверждают, что деньги у Фонда есть. Проблема в другом — заблокировал выплаты "новый" руководитель Фонда Евгений Баженков, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности.

Минсоцполитики уже обратилось в Минюст с просьбой отменить действия госрегистратора, который указал Баженкова директором исполнительной дирекции фонда в госреестре.

Евгения Баженкова уволили из Фонда в 2018 году "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины" по представлению тогдашнего главы Минсоцполитики Андрея Ревы.

Баженкова связывают со скандалом по продаже санатория "Победа" в Николаевской области в 2004 году. Якобы, пользуясь своим служебным положением, Баженков создал ООО "Санаторий-профилакторий "Победа", в котором ему принадлежало более 50% акций. Как писали СМИ, фактически он выкупил санаторий у Николаевского областного подразделения Фонда соцстраха за смешные деньги — 532 тысячи гривен, хотя его реальная рыночная стоимость на тот момент составляла больше 2 млн гривен. Но даже эти деньги Фонд, якобы, не получил, более того, вплоть до 2012 года теперь уже частный санаторий финансировался за счет средств Соцстраха и получил до 1,5 млн гривен. В 2012 году Корабельный районный суд Николаева признал договор купли-продажи санатория недействительным. В в 2016 году по этому делу было открыто уголовное производство. Но сам Баженков говорит, что никаких уголовных дел на него нет.

Баженков также называют человеком одиозного экс-министра образования времен Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Последний двигал его по "спортивной" линии — Баженков возглавлял комитета спорта при министерстве образования, а также успел поработать заместителем министра молодежи и спорта.

В декларации о доходах за 2018 год Баженков отчитался о квартирах в Киеве площадью 75 квадратов и Ильинцах (Винницкая область), площадью 65 квадратов, а также о нескольких земельных участках. Но большинство имущества записано не на него, а на родственников. На нем числился только участок у моря — 15 соток в Лазурном возле Скадовска, авто Subaru Outback 2014 года выпуска и порядка 54 тысяч гривен на банковском счете. У жены Баженкова было также несколько недостроенных домов в Винницкой области, часы JeanRichard, автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.

15 ноября Баженкова восстановился в должности директора исполнительной дирекции Фонда по суду и в тот же день приступил к выполнению своих обязанностей.

"Странно, что Минсоцполитики называет действующее решение суда "рейдерским захватом". Если кто-то не согласен с судебным решением, есть законные способы его обжалования", — сказал "Стране" Евгений Баженков.

Кто будет делить больничные

Впрочем, как стало известно "Стране" из своих источников, в Минсоцполитики нервничают не просто так. Якобы, на место восстановившегося по суду Баженкова уже был договорен совсем другой человек. Он тоже из "бывших" — экс-директор Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности Валерий Ситайло.

Сотрудники Фонда, с которыми удалось пообщаться "Стране", говорят, что у них ходят слухи о назначении Ситайло, но точно никто ничего сказать не может.

Протекцию Ситайло, якобы, составил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, который, собственно, и заявил о "попытке рейдерского захвата" Фонда соцстраха.

Также пресс-служба Минсоцполитики процитировала Коваля, который заявил, что "министерство ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с кем бы то ни было, кто фигурирует в уголовных делах, особенно если речь идет о разворовывании госимущества". Также в Минсоцполитики сообщили, что Евгений Баженков является фигурантом двух уголовных дел, касающихся приватизации госимущества. Он был уволен после того, как дал указания об изменении формы собственности с государственной на частную 71 объекта.

Валерий Ситайло, которого, якобы, продвигает Министерство, также был замешан в коррупционных скандалах. В частности, возглавляя житомирское подразделение Фонда, он, якобы, требовал у производителей конфет деньги за возможность получения госзаказа на новогодние подарки для детей.

Также он, якобы, за несколько дней до введения в "Диамант банк" временной администрации перевел туда около 100 млн гривен фонда.

Ситайло был фигурантом расследования Генпрокуратурой незаконной растраты бюджетных средств. В свое время активно продвигал идею с электронными больничными, реализация которой, якобы, поможет государству сэкономить порядка 2 млрд гривен.

И, как сказал наш источник, идеи по «экономии» денег Соцстраха, якобы, позитивно оценили новые власти.

Чем в итоге закончится "переворот" в фонде социального страхования и как интриги и неопределенность скажутся на выплатах украинцам больничных и декретных пока неясно. Но очевидно, что будут ужесточения, в частности, по больничным. Недавно министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что планируется ввести электронный учет больничных, что позволит оперативно проверять все листы нетрудоспособности и избавится от подделок, на оплату которых Фонд тратит "лишние" деньги.