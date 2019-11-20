Вопрос газа привяжут к Донбассу. Скорее всего, продление транзитного договора по газу будет решаться в рамках Нормандского формата - на саммите, который состоится 9 декабря.

"Газовый вопрос переводят в Нормандский формат, то есть, из экономической плоскости - в политическую. Следовательно, из переговорного процесса уберут "Нафтогаз", решать вопрос будут представители Германии, Франции и президенты Украины и России. Думаю, будет комплексное решение, как минимум, на год", - предположил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич допускает, что Зеленский привезет с переговоров новый газовый контракт. В том числе, там может появиться пункт о прямых поставках российского газа в Украину.

Впрочем, есть риски, что договориться все же не удастся, тем более, если газовая тема будет идти "в пакете" с политическими вопросами, в частности, об особом статусе Донбасса. А с этим, как уже писала "Страна" как раз могут быть проблемы.

Поэтому, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, полная остановка транзита с 1 января 2020 года или продолжения поставок на невыгодных для Украины условиях по-прежнему вполне реальны. Сценариев в этом случае может быть несколько - от перебоев с поставками газа для ряда украинских регионов и промышленности, до резкого подорожания газа, в том числе, для населения.

"Страна" разбиралась, какие есть варианты по газу и чего ожидать в случает их реализации.

Газовый шлейф Нормандского формата

На решении проблемы с газовым транзитом на "новом" уровне настаивает Европа. Нынешний транзитный договор между Украиной и Россией истекает уже в конце этого года. Несколько раундов переговоров с участием "Нафтогаза", "Газпрома" и глав энергетических министерств Украины и РФ ни к чему не привели. Переговорщики только повторяют уже давно озвученные условия.

Так, "Газпром" недавно в очередной раз напомнил "Нафтогазу" при каких условиях он готов продлить договор: мировая по всем судам, прямые закупки газа и сертифицированный по европейским правилам новый украинский оператор ГТС. "Нафтогаз" использовал это "напоминание" как повод для троллинга. Коммерческий директор НАКа Юрий Витренко вначале заявил, что никакого письма от "Газпрома" он не получал, и только к вечеру признал, что "факс дошел" и они будут изучать это предложение.

Параллельно "Нафтогаз" продолжает засыпать "Газпром" судебными исками. Из условий России мы пока выполнили только одно, и то лишь наполовину. Парламент в турбо-режиме принял закон об анбандлинге "Нафтогаза" и выделении нового оператора ГТС, который уже подписал президент Зеленский. Вопрос с сертификацией, якобы, "решен на 90%". Но, по мнению Рябцева, до нового года сертификацию все равно вряд ли закончат, в лучшем случае - в январе 2020 года, то есть, уже когда текущий транзитный договор закончится.

Судя по всему, эти "газовые игры" откровенно пугают Европу. Ведь, если будут перебои с транзитом, там не избежать дефицита газа, а некоторые страны (прежде всего, Балканы) рискуют и вовсе замерзнуть этой зимой.

Тему газа упомянул федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который 19 ноября был с рабочим визитом в Киеве. Основные заявленные темы обсуждений в министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко - взаимодействие по нормандскому формату, а также "проблематика энергетической безопасности в Европе".

По словам Мааса, позиция Германии - транзит газа через Украину нужно продлить и после 2019 года. "Канцлер Германии Ангела Меркель четко сказала президенту РФ Владимиру Путину, что реализация альтернативного транзита газа через Украину является для нас очень важной. Путин дал Меркель некоторые обещания. Сейчас очередь России реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе", - вот главные тезисы Мааса, озвученные на пресс-конференции в Киеве.

Российская пресса написала, что тему газа, скорее всего, "придется поднять" Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому на своей первой встрече в Париже.

До этого в СМИ появилась информация, что Европа, якобы, советует Украине прямые закупки газа в Европе. Еврокомиссия рекомендовала Украине с 2020 года "вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа". В "Нафтогазе" эту информацию опровергли. Из своих источников "Стране" удалось узнать, что такие "советы" от Еврокомиссии все же есть, правда, речь идет о более скромных закупках российского газа - до 7 млрд кубов в год.

"Уже есть согласованный документ"

Российская пресса также сообщает, что условия по газу могут быть прописаны в рамках итогового документа саммита в нормандском формате.

Якобы, проект такого документа уже предварительно согласован представителями России, Украины, Франции и Германии. Об этом, ссылаясь на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, написала "Газета. ру". Чеснаков также сообщил, что инициатором согласования документа стала российская сторона. И это, якобы, "позволит ограничить возможные попытки Киева выйти за рамки минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе во время переговоров".

Также наличие такого документа изданию подтвердили в АП президента России, но в подробности там не вдавались. Ясно одно - в нем точно есть пункт об особом статусе Донбасса. Но непонятно, насколько его выполнение увязано с решением вопроса по транзиту.

Впрочем, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему "ничего неизвестно" о попытках перевести газовый вопрос с Нормандский формат. "О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", - заявил он, вступая на "Свободе слова" на канале ICTV. В Укеране также не комментируют существование "согласованного документа" по саммиту в нормандском формате.

Но, как подтвердил "Стране" Дмитрий Марунич, ссылаясь на свои "проверенные источники", переговоры и согласования все это время действительно идут.

По мнению Дмитрия Марунича, договориться по газу в прежнем формате, то есть, на уровне "Нафтогаза" и "Газпрома" - практически нереально. "Допустить, что "Нафтогаз" откажется от уже выигранного арбитража и новых исков - это фантастика. То есть, в таком варианте переговоры не пройдут, нужны более широкие форматы", - говорит он.

Как сказал министр энергетики Алексей Оржель, предложение "Газпрома" является для нас "неприемлемым". "С учетом того, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - пояснил он.

То есть, что обсуждать на очередном раунде "консультаций" (а он пройдет в начале декабря) в прежнем составе переговорщиков - вообще непонятно.

Юрий Корольчук говорит, что перенос газового вопроса в Нормандский формат позволит "исключить из переговорного процесса "Нафтогаз", который слишком зависим от мнения США".

То есть, эксперты не исключают, что договоренности удастся достичь, в том числе, и по прямым поставкам газа в Украину, под которые Россия пообещала 25% скидки.

При этом, скорее всего, это будет не десятилетний договор на транзит, на котором настаивал "Нафтогаз", а договор на год или на 2-3 года.

Но не исключено, что итоговые условия напрямую привяжут к решению по Донбассу, а пока неясно каким оно может быть и будет ли вообще. Поэтому возможны два варианта - либо Зеленский привезет новый договор на транзит с пунктом о прямых закупках газа, либо газовый вопрос так и останется в подвешенном состоянии. "Конечно, лучше бы не смешивать газ с политикой, а решить этот вопрос в чисто экономической плоскости. Но, как видно, сделать это не удалось", - говорит Марунич.

Зимние сценарии по газу

Если Зеленскому не удастся договориться с Путиным, возможны три газовых сценария, - говорит Рябцев.

Первый - Россия перекроет нам краник с 1 января 2020 года. Как только начнутся перебои с поставками газа, Европа вынудит Украину подписать газовый договор на условиях России или же РФ будет продолжать транзит без договора, ссылаясь на Третий энергетический пакет, к которому присоединилась Украина (по его условиям, запрещено ограничение доступа к ГТС). То есть, возможно продолжение транзита в режиме аукционов и бронирования мощностей, но для нас такой вариант невыгоден, так как не обеспечивает стабильных объемов, но требует постоянно держать трубу в режиме аверса.

Второй сценарий - продление действующего контракта на нынешних условиях еще на год. Такой вариант озвучил недавно глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года (по сертификации нового оператора - Ред) "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - сказал он.

Такой вариант выгоден России. "Этот год нужен РФ, чтобы закончить формирование газовой цепочки в Европе - недавно закачали газом "Турецкий поток", разблокировано строительство "Северно потока -2". Но нужен еще хотя бы год, чтобы обновить клиентскую базу и полноценно запустить эти трубопроводы", - говорит Корольчук.

Третий сценарий, о котором говорит Рябцев, - перекрытия газовой трубы, но только не Россией, а Украиной, якобы, "в ответку" за то, что с нами не проконсультировались, прежде чем разблокировать "Северный поток-2".

"Понятно, что на "Северный поток-2" этот демарш не повлияет, но определенную сумятицу на европейский газовый рынок внесет. Прежде всего, будет дефицит газа, и, как следствие, его подорожание, в том числе, на сотовом рынке, где закупает газ и Украина. Так как все спецобязательства по цене на газ для населения со следующего года снимаются, "Нафтогаз" и газовые трейдеры смогут получать сверхприбыли, продавая закупленный летом дешевый газ по цене импортного паритета", - говорит Рябцев.

Впрочем, вопрос высокой цены может стать не единственной проблемой, так как уже в феврале -марте начнутся проблемы с поддержанием давления в трубе и подачей газа на восток и в южные области Украины, - добавил эксперт.

Такой сценарий, по его словам, пока нельзя полностью исключить. Тем более, что наше правительство уже получило некие "рекомендации по прохождению отопительного сезона" от США. "Этот документ сразу же засекретили и ознакомится нам с ними не удалось. На официальный запрос Института стратегических исследований в Кабмине ответили, что документ - для служебного пользования", - говорит Рябцев.

Впрочем, министр энергетики Алексей Оржель все эти страхи развеивает. "На сегодня у нас рекордные запасы как газа в подземных хранилищах, так и угля на складах тепловых электростанций. Это значит, что даже без транзита Украина не замерзнет", - цитирует Оржель пресс-служба ведомства.

Также он отметил, что газ является товаром, и сейчас, с учетом сезонности, растет цена на рынке, Но правительство намерено в первом квартале 2020 года предложить цену ниже, чем была в первом квартале 2019 года. Какой именно будет эта цена и за счет чего ее удастся снизить, если "Нафтогаз" повысил цены для населения на ноябрь почти на 15%, а в декабре будет подорожание еще почти на 20%, - пока неясно.