Президент Владимир Зеленский и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко вступили в открытое противостояние.

После неудачных закулисных переговоров глава государства и экс-премьер перешли к взаимным обвинениям в нечистоплотной политике и колкостям в соцсетях.

“Страна” разобралась, куда может завести этот конфликт.

Обмен любезностями

Фабулу этой истории мы подробно описали здесь. Если кратко, после объявления о переходе в оппозицию Тимошенко в телеэфире раскритиковала экономические инициативы власти, прежде всего запустить рынок сельскохозяйственных земель.

По ее словам, прежде она предлагала сотрудничество Зе-команде, но там отказались и пошли своим путем, который она-де не приемлет. Однако народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко (“Блок Петра Порошенко”), у которого хорошие отношения с окружением президента, намекнул в ходе той же телепрограммы, что Тимошенко обменивала поддержку своей парламентской фракции на нужные назначения в ряде государственных компаний Украины. В частности, в продовольственно-зерновую корпорацию и в Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Тимошенко признала, что действительно советовала кадры, которых она назвала "опытными".

Да, абсолютно! По тюрьмам сидят (руководители зерновой компании - Ред.) за то, что украли предоплату за муку, которую давал Китай. И мы предложили развязать этот кризис, полностью восстановить отношения в этом китайском контракте. И мы предлагали человека, который имеет прекрасные отношения с КНР", - заявила Тимошенко.

Президент на следующий день через соцсети дал свое объяснение этой ситуации.

“Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали (лидеру “Батькивщины” в решении кадровых вопросов - Ред.). Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас “оппозиция”. Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького”, - припечатал Зеленский.

Тимошенко за словом в карман не полезла. “Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе… Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино :)" - парировала глава фракции (орфография и пунктуация сохранены).

“Батькивщина” в опасности

В целом в “Батькивщине” допускают дальнейшее ухудшение отношений с ОП.

“Теперь война будет, но мы готовы защищаться”, - описал один из народных депутатов от партии Тимошенко настроения в ее фракции.

Одним из элементов этой защиты он назвал присутствие коллег из фракции, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и Михаила Волынца на суде над лидером Радикальной партии Олегом Ляшко за драку с главой “энергетического” комитета Верховной Рады Андреем Герусом, который состоит в провластной фракции партии “Слуга народа” (СН). Дескать, это было сделано в пику власти. Правда, не стоит забывать, что “Батькивщина”, как и Ляшко, остро критикует поставки дешевой российской электроэнергии в Украину, которая сбивает цены на энергорынке и тем самым бьет по интересам бизнесмена Рината Ахметова, владеющего энергомощностями в Украине.

Как писала “Страна”, главрадикал, принадлежащий к клиентеле олигарха, атакует Геруса, лоббиста открытия энергорынка, с позиций защиты отечественного производителя. И на этой почве якобы у них произошел конфликт. В таком ключе выступает и “Батькивщина” (о связях партии Тимошенко и Ахметова мы уже ранее подробно писали).

Собеседник издания во фракции “Батькивщины” вообще удивляется выпаду со стороны президента по кадровому поводу. “Мы (“Батькивщина” - Ред.) изначально участвовали в переговорах о составе Кабмина вместе с ОП и Коломойским. Мы реально участвовали. Потом нам сказали: “Не надо, Гончарук сам по Кабмину, но вы предложите кадры на другие позиции, у нас х..во с кадрами”. Ну и мы подали какие-то кандидатуры”, - недоумевает собеседник, попросивший об анонимности.

Сам он считает, что ОП пока будет атаковать на словах. “Но они ждут окончательного снятия депутатской неприкосновенности. По нам будут серьезно работать, есть негласные сведения”, - утверждает источник во фракции.

А вот источник во фракции "Слуги народа" называет произошедшее “не более чем полемикой”, предлагая не придавать ей большого значения.

“Фракция Тимошенко малочисленна (из 24 депутатов - Ред.), ее влияние в парламенте минимально. Хоть в качестве резерва голосов при голосованиях за конституционные изменения она может пригодиться”, - утверждает собеседник, не прогнозируя серьезных политических последствий.

Так ли будет, покажет второе чтение законопроекта об обороте сельхозземль. По мнению народного депутата восьмого созыва Игоря Попова, “Батькивщина” постарается затормозить рассмотрение проекта. Партия Тимошенко не только обжалует в Конституционном суде законность запуска рынка земли без всеукраинского референдума, но и, как прогнозирует политик, завалит законопроект ко второму чтению “тысячами поправок”.

“В запасе у опытной команды есть богатый арсенал политического оружия. И его будут использовать по полной”, - написал Попов на своей странице в Фейсбуке. Разбор поправок действительно может сильно отсрочить принятие, так “Батькивщина” и “Самопомощь” поступили в сентябре 2017 года при рассмотрении судебной реформы, которая резко усиливала влияние тогдашнего президента Петра Порошенко на суды.

Впрочем, успешное голосование в конечном итоге все равно состоялось.

Собеседник издания во фракции Тимошенко подтвердил, что работа в “Батькивщине” ко второму чтению “земельного” проекта ведется полным ходом. “Только вчера собиралась по этому поводу рабочая группа на Туровской (там находится офис партии “Батькивщина” - Ред.)” - отметил он.

Впрочем, еще большие препятствия будут к конституционным изменениям. Напомним, что сейчас в Конституционном суде лежат сразу несколько законопроектов по изменению в Основной закон, которые Рада направила для оценки еще в начале сентября.

На подходе еще один - по децентрализации, который Зеленский предписал внести до 1 декабря.

Первое чтение, для которого требуется 226 голосов, они наверняка пройдут. А вот со вторым, где нужно 300 "штыков", могут быть проблемы. И без голосов "Батькивщины" собрать это число будет непросто. С учетом все более "особой" позиции группы Коломойского в "Слуге народа" и контролируемой им группы "За будущее".

Общий "ахметовский" знаменатель

Союзники у Тимошенко будут, причем даже неожиданные. Беглый анализ соцсетей по поводу ее пикировки с Зеленским показал, что на защиту лидера “Батькивщины” встали блогеры и комментаторы, традиционно отражающие позицию партии “Народный фронт” (НФ) и ее лидера экс-премьера Арсения Яценюка. Собеседники издания из числа бывших членов фракции НФ в Раде восьмого созыва говорят, что это не случайно.

Они намекают на сближение “Батькивщины” и людей из НФ, который как партия уже в принципе не функционирует.

“И мы в них заинтересованы, и они в нас. Почему бы и нет”, - говорит собеседник издания из числа народных депутатов восьмого созыва от НФ, который поддерживает хорошие отношения с “Батькивщиной”.

“Сейчас Тимошенко переходит в достаточно жесткую оппозицию к Зеленскому. А многим нашим тревожно из-за развития ситуации вокруг Донбасса, по которому идут движения в Минском формате. Это нас сближает с “Батькивщиной”, - подчеркивает источник.

Более того, из НФ переходят люди в “Батькивщину”. Например, бывший член фракции НФ Вадим Пидберезняк, избранный в Раду восьмого созыва по списку партии, возглавил недавно Николаевскую областную организацию “Батькивщины.

В свое время Пидберезняк прошел в Николаевский облсовет по списку предыдущего политпроекта Яценбюк “Фронт перемен”, который начинал процесс слияния с “Батькивщиной”, незавершенный до сих пор. Бывший коллега во фракции НФ Пидберезняка утверждает, что тот наверняка консультировался с Яценюком о переходе к Тимошенко.

“Я уверен, что ни одно такое назначение не произойдет, пока наш коллега не посоветуется со старшим товарищем (Яценюком - Ред.)” - говорит источник. Правда, другой депутат восьмого созыва от НФ сомневается в этом. Но оба сходятся во мнении, что “Батькивщина” продолжает переманивает перспективные кадры из идеологически близкого НФ, благо некоторые из депутатов от этой партии некогда принадлежали к партии Тимошенко, но в 2014 году были уведены группой Яценюка, Александра Турчинова и Арсена Авакова в новую партию.

Началось же все еще до президентских выборов, когда стало понятно, что НФ умирает как политическая сила.

Яценюк никуда переходить не собирается и включается в активную политику, от которой отошел из тяжелой болезни отца. Связь с Тимошенко он держал всегда, как и Аваков. По словам источника в окружении Турчинова, отношения экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны и лидера “Батькивщины” до сих пор не возобновлены.

Правда, не стоит забывать, что Яценюк давно сблизился с Ахметовым, хотя сейчас его реже видят в офисе донецкого олигарха, где одно время “прописался”. Собеседник издания в партии “Оппозиционный блок”, которую патронирует Ахметов, допустил, что тот мог поспособствовать встречному курсу Яценюка и Тимошенко, при том что представители НФ также выступили в защиту Ляшко.

Среди депутатов восьмого созыва на суде присутствовали экс-первый замглавы фракции НФ Андрей Тетерук и его коллеги во фракции "Народного фронта" в прошлом созыве Виктория Сюмар (сейчас нардеп от партии “Европейская солидарность”), Александр Сочка, Игорь Алексеев.

В итоге Ляшко оставили на свободе под личное поручительство депутатов Сюмар (ЕС) и Волынца (“Батькивщина”).

"Ахметову, которому нужны штыки, сейчас формирует свою политическую среду в составе "Батькивщины", Ляшко и остатков "Народного фронта". Не сказать, что сильно могущественная сила получается, но хоть что-то. Думаю, эти силы и дальше будут координировать свои действия", - сказал источник "Страны" в Раде, знакомый с ситуацией в окружении олигарха.