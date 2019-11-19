Саммит "нормандской четверки" и козы у МИДа

Главная тема дня - информация о дате проведения саммита "нормандской четверки". Как подтвердила российская сторона, он пройдет 9 декабря в Париже. Правда, в то время как Кремль объявил дату и время, российский МИД сделал заявление, в котором попросил Берлин и Париж повлиять на Киев, чтобы тот начал выполнять Минские соглашения. То есть, несмотря на определенность с датой встречи, до сих пор непонятно, будут эти соглашения выполняться или нет. И в этом контексте непонятно, о чем тогда вообще будет идти речь на встрече.

Украинская сторона свой ответ дала неординарно. Вчера главной внутриукраинской новостью в соцсетях была фотография двух коз, которые паслись на лужайке возле здания Министерства иностранных дел. Смех вызывали комментарии, которые пользователи соцсетей придумывали к этой фотографии. Хотя сама ситуация вовсе не выглядела смешной.

До сих пор непонятно - когда будет принят (и будет ли принят) закон об особом статусе Донбаса. И если он не будет принят до конца года (или не будет продлен), то именно Зеленский войдет в историю, как человек, который покончил с Минскими соглашениями, окончательно похоронив надежды на прочный мир на Донбассе. И козы тут уже не помогут.

Кому нужно дело против Ляшко?

Скриншот: Facebook

Одна из наиболее громких тем дня - подозрение, врученное Ляшко, и все, что за ним последовало. По большому счету, вся эту ситуация не стоит выеденного яйца. Один политик решил по привычке сделать себе пиар, изобразив драку с другим политиком. А власть "не поняла" этого политика и решила завести на него уголовное дело. И все.

Сложилась ситуация, в которой глупо выглядят абсолютно все. Ляшко выглядел глупо уже тогда, когда нападал на теперь уже бывшего представителя президента в Кабмине Геруса - глупо, потому что во всех предыдущих силовых ситуациях он был проигравшей стороной, и очередная драка выглядела лишь очередным анекдотом, несмотря на то, что Герус не смог побить "героя".

Еще более глупо выглядят те, кто попытался вмешаться в ситуацию. В данном случае - мертвая партия "Народный фронт", которая вдруг выступила в защиту Ляшко. Потому что все знают, что единственная связь между "НФ" и Ляшко - это общее финансирование, источником которого является олигарх Ринат Ахметов. И пытаться добавить Ляшко электоральных очков за счет заявления партии, которая не имеет ничего, кроме антирейтинга, - это верх политтехнологической глупости.

Но глупее всех выглядит власть, потому что нападение Ляшко на Геруса, хотя и является формально поводом для уголовного дела, в реальности является всего лишь продолжением его пиара. Больше того, только уголовное дело со стороны власти и является действенным пиаром для политика, который сам по себе не имеет никаких шансов для возрождения политической карьеры. И потому возникает вопрос: в прокуратуре действительно все настолько глупы или они просто взяли денег у Ахметова?

Криворожский скандал: Юзик и все-все-все

Фото: Cтрана

Очередной скандал в "Слуге народа", который уже никого не удивляет. Недоисключенный из фракции нардеп Антон Поляков опубликовал аудиозапись, главным героем которой вроде бы является "кварталовец" Юзик - точнее, нардеп Юрий Корявченков, который прошел в парламент как мажоритарщик от Кривого Рога. И вопросы на этой записи решаются криворожские.

Происходит обыкновенный разговор представителя центральной власти с представителем власти местной. Проблема только в том, что Юзик - это наиболее яркий представитель новой команды в парламенте. И наиболее близкий к президенту.

И вот этот наиболее яркий и наиболее близкий оказывается не новым лицом с чистыми руками, а ровно таким же циничным, как все, кто был до него.

Брать власть в Кривом Роге, оттесняя старые кланы и полукланы криминальными методами, решать вопросы по металлолому - это вполне допустимо слышать от представителей "бандитской" домайдановской власти. Или "гидной" майдановской, которая по факту оказалась лишь ухудшенной версией предшественников. Но уж никак не от колоритной фигуры из "95 квартала", которая должна служить доказательством появления нового поколения, сделавшего самих себя в бизнесе и теперь несущего новую идею государству.

Впрочем, постепенно к 73% приходит понимание того, что идея "нового поколения" была разводом. Это не означает, что те же 73% должны раскаяться в своем выборе в пользу Зеленского, когда на другой чаше весов был Порошенко. Это означает только, что теперь каждому гражданину Украины должно стать ясно: качественно новое поколение не может появиться революционным путем. Страна может измениться только путем длительной эволюции и только тогда, когда поймет, в чем были ее ошибки предыдущих 28 лет.

Что показало дело главы "Укрэксимбанка"?

Александр Гриценко, фото: 5 канал

Иллюстрацией идентичности послемайдановской власти и домайдановской вчера стало заявление Генпрокуратуры о том, почему был арестован глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко.

Как оказалось согласно версии Генпрокуратуры, он выступил соучастником сделки с покупкой медиахолдинга UMH, в которой покупателем являлись представители власти домайдановской, а продавцами - те, кто стал властью после Майдана.

Причем, если действия первых, в принципе, укладываются в тот имидж, который закрепился за Курченко и его партнерами, то действия вторых фактически ставят под сомнение целесообразность всех революционных процессов 2014 года.

Поскольку Борис Ложкин, его правая рука Григорий Шверк и стоящий за ними экс-президент Петр Порошенко не только не пресекают преступное отмывание средств наиболее одиозными представителями домайдановской власти, но и способствуют этому процессу - по причине того, что отмытые средства попадут в их карманы. А глава "Укрэксимбанка" является всего лишь инструментом, способствующим этому отмыванию.

Глядя на все это, становится вполне понятно, почему 73% весной нынешнего года выступили против тех, кто оказался, по факту, еще циничнее предшественников (которые были такими же, но хотя бы не изображали из себя кристально чистых патриотов). Непонятно только, что делать со страной, в которой вообще нет альтернативы таким "политикам".

12-летний срок для 85-летнего старика

Фото из открытых источников

Сегодня понятно только одно: такой, какой является Украина сегодня, она быть не должна. Потому что нельзя назвать нормальной страну, в которой за многомиллиардное воровство госчиновников выпускают на поруки, а 85-летнего ученого осуждают на 12 лет тюрьмы за якобы сбор информации об оборонном заказе.

Именно это произошло год назад в Харькове, где был осужден 85-летний Мехти Логунов. Правда, тогда еще оставалась надежда, что здравый смысл возьмет верх хотя бы на этапе апелляции, но вчера стало известно, что Апелляционный суд сохранил в силе вердикт первой инстанции.

И еще раз в отношении украинской судебной системы возникает вопрос: они это серьезно? Даже если представить, что 85-летний ученый действительно собирал какую-то информацию, кто-то может поверить в то, что это действительно секретная информация?

Да у нас сегодня на гугл-картах все секретные объекты показаны настолько детально, что работа любой разведки теряет смысл. Не говоря уже о том, что все отечественные военные разработки являются всего лишь производными от военных разработок советских времен, а потому известны россиянам лучше, чем большинству украинских военных.

Единственный стоящий секрет в Украине (да и то не столько военный, сколько коммерческий) - это двигатели от "Мотор Сич". Именно поэтому за них идет борьба между китайцами и американцами. А все остальное не стоит ничего. И 12 лет для глубокого старика за сбор никому не нужной информации - это проявление никому не нужной жестокости, на которую цивилизованное государство не имеет права.