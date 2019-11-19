Одной из главных закулисных интриг украинской политики сейчас называют противостояние между главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком.

Пока оно выражается в информационной кампании, которые обе стороны ведут друг против друга, но, временами, уже сказывается и на принятии важных политических решений вроде назначения (а точнее не назначения) нового главы Киевской горадминистрации.

Почему началась эта война и к чему она приведет, разбиралась “Страна”.

От Джулиани до Суркова

В раскладах внутри ОП Ермака относят к довольно многочисленной “квартальской” квоте (то есть выходцы из совместного с Зеленским бизнеса, ядром которого была студия “Квартал 95”). Зеленский с Ермаком знакомы достаточно давно и плотно.

Изначально сферой ответственности Ермака была внешняя политика. Фактически от лица президента он ведет как официальные, так и закулисные международные переговоры. При том что в ОП есть замглавы Игорь Жовква, который курирует вопрос внешних сношений, и президенту подчиняется МИД.

Но Ермак во внешнеполитической сфере считается проводником линии лично Зеленского.

Он работает как на российском, так и западном направлениях, контактируя прямо и опосредованно с влиятельными людьми.

Фамилия Ермака неоднократно всплывала во время показаний, которые давали Конгрессу различные американские чиновники по делу об импчменте Трампа. Исходя из них становится понятно, что Ермак контактировал и с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, и ближайшим соратником Трампа Рудольфом Джулиани и с другими американскими представителями, общаясь с ними по различным деликатным вопросам, связанным с желанием Трампа активизировать дело Байдена.

С другой стороны, именно Ермак обеспечивал коммуникацию с Москвой во время обмена лицами, удерживаемыми в Украине и России. 7 сентября Ермак, а также заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко полетели в российскую столицу, чтобы забрать домой 35 украинцев.

Кроме того, по словам бывшего представителя Украины на Минских переговорах Романа Бессмертного, Ермак находится в контакте с вице-премьером Российской федерации Дмитрием Козаком (считается, что он, помимо прочего, курирует экономическое взаимодействие Москвы с "ЛДНР") и помощником президента России Владиславом Сурковым (считается политическим куратором непризнанных "республик" и в целом украинского направления в Кремле).

"Он (Ермак - Ред.), оказывается, проводил довольно тесные те или иные переговоры с Козаком. Он общается и с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в администрации Путина, и это известно Зеленскому, так как у Зеленского на столе лежат документы о встречах, отчеты, которые готовятся в том числе Службой безопасности, службой внешней разведки”, - заявил Безсмертный в эфире телеканала Еспресо TV.

Впрочем, не похоже, что эти встречи как-то сильно беспокоят Зеленского. Скорее наоборот.

“Ермак показал готовность встречаться хоть с чертом, чтобы получить нужный президенту результат”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Глава Офиса президента Андрей Богдан, фото: president.gov.ua

Аппаратные битвы

В течение последнего месяца фамилия Ермака стала все чаще всплывать и во внутриукраинских политических раскладах.

Как говорят источники близкие к Офису президента, он превратился в важный канал коммуникаций, по которому президенту можно доставлять ту или иную информацию и влиять на принятие политических решений.

"Изначально в окружении Зеленского был только один реальный центр принятия политических решений - это Андрей Богдан. Одно время казалось, что альтернативой ему является Сергей Шефир (первый помощник президента - Ред.). Но стиль Шефира не подразумевает конфронтацию с кем-либо. Поэтому продавливать решения, если встречает сопротивление, он не будет. То есть, если Богдан категорически против чего-то, то Шефир не будет настаивать. Другое дело Ермак. Нарастив свой вес в глазах Зеленского через внешнеполитические переговоры, он стал давать советы и по вопросам внутренне политики. При этом, не боясь входить в конфронтацию с Богданом. И это уже сказывается на многих процессах", - говорит источник.

Фактор Кличко

Самый главный пример аппаратной победы Ермака над Богданом, как говорят источники в ОП, это торможение процесса увольнения Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.

Богдан, как известно, продавливал увольнение Кличко с этого поста и назначение на него Александра Ткаченко - экс-гендиректора телекомпании Коломойского 1+1.

"Но Ермак вместе со своим товарищем Николаем Тищенко смогли зарубить этот процесс. Они доказали, что Кличко менять до выборов не надо, что Ткаченко завалит зимой работу городского хозяйства, подорвав рейтинг Зеленского в Киеве, что Ткаченко не победит на выборах. И Зеленский эти аргументы воспринял. Кличко по-прежнему глава КГГА", - говорит источник.

Почему Ермак решил вступиться за Кличко есть разные версии. По одной из них он действительно объективно оценивал ситуации, по которой назначение Ткаченко было бы реально президенту в минус ("Страна" уже подробно об этом писала).

По другой версии, не обошлось без схемы "ты мне, я тебе".

О ней, в частности, говорит народный депутат Александр Дубинский (считается близким к Коломойскому). Он отмечает, что директором Департамента благоустройства Киевской городской госадминистрации был назначен Алексей Кулеба - по словам Дубинского, близкий друг Ермака.

"Кажется, теперь я начинаю понимать, почему Кличко до сих пор остается и мэром, и главой КГГА", - иронизирует Дубинский в своем Телеграм-канале.

К слову, по данным "Страны", в ответ пиарщики Богдана запустили по телеграмм-каналам, соцсетям и СМИ тему под названием "Кличко - будущий президент Украины", расхваливая политическую мощь мэра Киева. Цель этой кампании - показать Зеленскому, что Кличко ему опасен, а потому его нужно поскорее уволить.

"Отдаю все внимание Ермаку"

По словам наших источников в ОП, противостояние между Богданом и Ермаком идет и по многим другим направлениям.

"Люди, которых не слышит Богдан или которых Богдан не пускает к Зеленскому, идут к Ермаку и тот старается решать их вопросы. Спектр вопросов очень широкий - от кадровых назначений до бизнеса. Причем противостояние это носит чисто аппаратный характер - каких-либо серьезных идеологических отличий между Богданом и Ермаком нет", - говорит источник.

Постепенно разворачивается и медиа-война.

“Так забавно наблюдать, как пул околопрезидентских Телеграм-каналов, созданных для формирования необходимого информполя, поделились на две части. Первая п..чит Богдана. Вторая п...чит Ермака. Если это и есть нужная информационная картинка, то вы меня извините”, - пишет телеграм-канал “Темный рыцарь” (по распространенному в парламенте мнению, связан он с тем же Дубинским, что тот никогда не подтверждал).

По мнению политолога Бортника, противостояние Богдана и Ермака - это логическое развитие событий.

“Богдан сам хочет быть центром силы, поэтому у него сложные отношения со всеми, кто в команде Зе занимает важные посты, например, Бакановым (глава Службы безопасности Украины - Ред.) или Разумковым (спикер Верховной Рады - Ред.), кто теоретически может донести свою точку зрения до главы государства. Ермак - в том же перечне”, - объясняет Бортник “Стране”.

Последнее слово, конечно, останется за Зеленским, который пока никак явно не обозначил свои предпочтения в борьбе внутри своего окружения.

"Не исключено, что его такая ситуация вполне устраивает - когда ни у кого нет монополии на коммуникацию с ним и он всегда может получить альтернативную точку зрения по любому вопросу", - говорит источник "Страны" на Банковой.

Мы попытались получить комментарии непосредственно у Ермака и Богдана.

Андрей Богдан в ответ на вопрос журналиста "Страны" о борьбе его с Ермаком за внимание президента, коротко написал по мессенджуру: "я полностью отдаю все внимание (президента - Ред.) Ермаку)))".

Редакция также обратилась к помощнице Ермака с просьбой о комментарии, однако к выходу материала его не получила. Мы готовы опубликовать его по мере поступления.