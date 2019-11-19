Сегодня пресс-служба СБУ заявила о задержании в Украине одного из ключевых лидеров международной террористической организации ИГИЛ.

По информации спецслужбы, арестован гражданин Грузии по имени Аль Бара Шишани. В 2012 году он занимал должность амира – командира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирии. В 2013 году Аль Бара Шишани стал заместителем полевого командира ИГИЛ - Абу Умара аш-Шишани.

После смерти своего босса в 2016 году, Аль Бара Шишани переехал в Турцию, где продолжил дистанционно координировать деятельность организации. Летом 2018 года Аль Бара Шишани по поддельному паспорту приехал в Украину и легализовался, продолжая руководить сетью ячеек ИГИЛ из Киева.

"Страна" выяснила, как террористы из радикальных организаций попадают в Украину.

Беженцы или террористы?

Задолго до задержания в Украине полевого командира ИГИЛ Аль Бара Шишани, в интернете начали появляться материалы о том, что в Украине оседают российские граждане, которые ранее якобы участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке в составе террористических организаций.

В числе них называют "Хизб ут-Тахрир", запрещенную в России и Казахстане, но легальную в Украине. Многим беженцам из ближневосточных стран приписывают участие в боевых действиях в составе ИГИЛ – дескать, в Украине они обучаются в неких диверсионных школах и лагерях, а также воюют в составе добровольческих батальонов на стороне Украины.

Среди организаций, которые якобы помогают бывшим боевикам с Ближнего Востока получить вид на жительство и легализоваться в Украине, в российских СМИ называют ассоциацию "АЗАН" - "Ассоциацию мусульман беженцев".

Эта организация содействует в получении статуса беженца мусульманам, которые находятся в розыске в России за совершение терактов и распространение радикальной религиозной идеологии.

В числе "подозрительных" с точки зрения российских силовиков перечисляется несколько человек. Например, Богатырев Альберт Сосланбекович, 1968 года рождения из Карачаево-Черкесии.

"В течение последних 5 лет Богатырев скрывался от уголовного преследования на территории Турции. В 1999 г. – член религиозного мусульманского общества г. Карачаевска. В 2004 г. назначен амиром карачаевского джамааата. В августе 2005 г.– исполняющий обязанности имама мечети п. Бирлик, затем имам мечети г. Карачаевска. Лицо, исповедующее ваххабизм. Подозревается в подготовке и проведении террористических актов в городах России в 1999-2001 гг.

По оперативным данным, состоит на учете в психиатрическом диспансере и периодически проходил курсы лечения в республиканской психиатрической больнице в пос. Кубрань. Прошел курс диверсионной подготовки, изучил тактику ведения общевойскового боя в условиях партизанской войны, материальную часть и правила обращения с оружием. Учитывая его религиозный фанатизм, не исключена возможность применения им полученных знаний по военной и диверсионной подготовке для совершения противоправных действий, в т.ч. и террористического характера.

В июле 1999 г. прошел боевую подготовку в лагере БГ Дагестани в г. Урус-Мартан. Обвиняется в участии в незаконных формированиях "Исламская Армия освобождения Кавказа", "Джамаат моджахедов Карачая", "Исламский Институт Кавказа", а также участие в вооруженном мятеже на территории Цумадинского и Новолакского районов Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 г.

В марте 2013 года в составе группы 35 имамов мечетей Карачаево-Черкесской республики вылетел в Турцию с последующим перелетом для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, откуда уже не вернулся в Россию. После этого, долгое время скрывался на территории Турции. С апреля 2013 года находился на территории Сирии, где в качестве наемника принимал участие в боевых действиях на стороне антиправительственных сил, а также занимался встречей и размещением указанной категории граждан на территории САР.

Кроме того, Богатырев А.С. посредством сети Интернет осуществляет призывы к участию в вооруженном конфликте граждан РФ. В мае 2017 года задержан по прибытии на Украину как лицо, проходящее по базам Интерпола. Освобожден из СИЗО, находится в процедуре получения статуса беженца", - приводится информация о нем в российском телеграм-канале "Силовики".

Впрочем, в базах Интерпола Магомед Богатырев не числился.

В телеграмм-канале "Силовики" приводится список из еще нескольких бывших гражадан РФ, осевших в Украине.

Например, известный борец из Ингушетии Белхароев Зелимхан Курейшевич, которого российские силовики подозревают в участии в боевых действиях в Сирии в составе ИГИЛ.

Мейриев Руслан Макшарипович, которого россияне подозревают в подготовке террористических актов на Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Тумгоев Тимур Хусенович из Ингушетии, которого российские и турецкие власти подозревают в причастности к террористическим организациям. К слову в 2016 году Тимура Тумгоева действительно задержали в Турции и затем депортировали почему-то не в Россию, как следовало бы ожидать, а в Украину. До 2017 года Тимур Тумгоев находился в харьковском СИЗО, ожидая депортации в Россию. Но по требованию комитета ООН по правам человека депортации не произошло. А после освобождения Тумгоев ушел воевать в АТО в составе батальона имени Шейха Мансура.

Именно с Тимуром Тумгоевым связан один из криминальных скандалов вокруг чеченских добровольцев в Украине. Тимура Тумгоева с двумя сослуживцами из батальона имени Шейха Мансура в Украине подозревают в том, что он якобы 12 августа 2018 года ограбил ювелирный магазин в Киеве на улице Даниила Щербаковского. Во время ограбления был застрелен охранник магазина. После объявления его в розыск, Тумгоев попытался сбежать. Был вскоре задержан на границе и в 2018 году его все-таки передали России.

Абдулкаримов Магомед Усманович из Дагестана. По информации телеграмм-канала "Силовики", Магомед Абдулкаримов является специалистом по минно-взрывному делу, а также участником первой чеченской войны в составе отряда Хаттаба.

"Причастен к диверсии на блок-посту Сулак Махачкалинского отделения Северо-кавказской железной дороги. Осужден в 2003 году. Освобожден 19.03.2015. Абдукаримов в 1998 г. принял участие в устойчивой вооруженной группе. В сентябре 1998 г. этой группой было совершено нападение на Агульский РОВД Республики Дагестан, районный узел связи, были захвачены в качестве заложников сотрудники РОВД и начальник РКЦ, похищены огнестрельное оружие и боеприпасы.

В сентябре 1999 г. Абдукаримов установил СВУ на основе артиллерийского снаряда на железнодорожный мост через канал Юзбаш перегона Бабаюрт-Кизилюрт СКЖД. В результате теракта железнодорожному полотну и тепловозу причинены значительные повреждения, приостановлено движение поездов.

В марте 2002 г. Абдукаримов, находясь в розыске за совершенные преступления, пытаясь скрыться от правоохранителей в Республике Дагестан проводивших следственно-оперативные мероприятия, бросил в них боевую ручную штатную оборонительную гранату Ф-1. В 2002 году осужден Верховным судом Дагестана по ст. 209 (Бандитизм), ч. 3 ст. 222 (Незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 105 (Покушение на убийство), ст.205 (Террористический акт) УК РФ.

В декабре 2016 г. прибыл в пункт пропуска "Новые Ярыловичи" (участок границы с Республикой Беларусь) в пешем порядке на въезд в Украину, обратившись с заявлением на получение статуса беженца по причине преследования сотрудниками ФСБ и МВД России за религиозные убеждения.На территории Украины намеревался проживать у своего брата. Лицу оказано содействие в направлении документов на статус беженца в Управление ГМСУ в Черниговской области", - приводится информация в интернете по этому беженцу.

Впрочем, в базах Интерпола Магомед Абдукаримов также не числится. Очевидно и то, что он уже отбыл наказание в РФ. Иначе бы его просто не пропустили бы через белорусско-украинскую границу – либо как лицо, находящееся в международном розыске, либо по спискам разыскиваемых Интерполом террористов.

Еще один беженец, которого россияне подозревают в причастности к терроризму – уроженец Чечни Али Бакаев. "Али Бакаев (гражданин РФ, уроженец Республики Чечня), возможно является Бакаевым Алманом Мутаевичем (также использует паспорт гражданина Грузии на имя Кодзоев Муса Баширович), активный член религиозно-экстремистского подполья, поддерживает связь с членами МТО "ИГ", член националистического батальона им. Д. Дудаева. 01 февраля 2018 г. в аэропорту Борисполь (Киев, Украина) сотрудниками ГПС Украины был задержан уроженец ЧР Али Бакаев, который был объявлен в международный розыск.

По имеющимся данным, задержанный подозревается в организации нападения на подразделение Национальной гвардии РФ в н.п. Наурская в марте 2017 года. В результате нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое получили ранения. Освобожден из СИЗО, находится в процедуре получения статуса беженца либо уже его получил. Благодаря организации "Азан" в сентябре 2019 года исключен из базы розыска "Интерпол", - приводит данные о нем канал "Силовики". Примечателен тот факт, что Али Бакаев исключен из списков Интерпола. Как утверждают в России – благодаря организации "Азан".

На самом деле, решение об исключении (или не исключении) из списков Интерпола принимает само Бюро Интерпола в Леоне.

Хотя юристы "Азан" и могли помочь Бакаеву собрать и отправить в Бюро необходимый пакет документов.

Мнение СБУ: "ИГИЛовцев" в Украине нет

Хотя отчасти и подтверждается то, что многих из тех, кого россияне разыскивают по подозрению в террористической деятельности, украинские власти все же не спешат выдавать России.

Источник "Страны" в СБУ утверждает, что количество беженцев - мусульман из России, а также с Ближнего Востока в Украину действительно увеличилось за последние два года. Но, по мнению украинской спецслужбы, лишь единицы из беженцев, выдачи которых требует Россия, реально причастны к международным террористическим организациям.

"Мы своевременно получаем информацию о тех, кто воевал против режима Асада и России в составе радикальных формирований, или находился в розыске в России по подозрению в террористической деятельности. Те из бывших боевиков, которые воевали в Сирии и хотят приехать в Украину, проходят проверку. Да и потом их не забывают – существуют специальные электронные базы учета. Если они в розыске Интерпола, либо разыскиваются спецслужбами США, у нас нет никаких возможностей и желания их прикрывать. Или использовать в каких-то целях. Это чревато огромным скандалом, учитывая то, как в США и Евросоюзе относятся к мусульманским радикалами из ИГИЛ", - рассказывает офицер СБУ.

Также он опровергает, что украиснкие силовые структуры стремятся использовать эти кадры в своих интересах. Например - для боевых действий на востоке Украины.

"Несмотря на то, что добровольцы из Чечни очень боеспособны, но дисциплина у них – слабое место. Они не любят воевать в окопах, это диверсанты, партизаны. Но не солдаты регулярных войск. Это стало ясно еще в 2014 году, когда в Украине пытались создать чеченский батальон для войны на Донбассе. Уже в первые месяцы, когда они оказались на передке, батальон имени Дудаева начали раздирать внутренние склоки. Потом он фактически развалился, большая часть бойцов уехали обратно в Европу и Турцию. Кстати, некоторые бойцы из Дагестана и Чечни отметились после ухода с передовой в тылу – начали заниматься грабежами и разбоем. А те единицы бойцов, которые остались воевать, перевелись в другие подразделения", - рассказал офицер СБУ.

К слову, между Россией и Украиной продолжают действовать договоры об экстрадиции и выдаче уголовных преступников, в том числе террористов. Но на самом деле на экстрадицию гораздо больше шансов у обычных уголовников.

А тех, кого в России обвиняют в террористической деятельности выдают не столь охотно. Подозревая политическую подоплеку преследования.

Например, под прессинг силовиков РФ сейчас попали крымские татары, как раз по подозрению в участии в "Хизб-Ут-Тахрир". Многие беженцы из РФ в Украине – также в розыске ФСБ и ВМД РФ за участие в Хизб-Ут-Тахрир. Но в Украине эта организация совершенно легальна. И не причисляется к террористическим. Поэтому, если беженец легально оформил вид на жительство, оснований для его экстрадиции в Россию, с точки зрения украинских законов, не существует.