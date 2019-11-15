"Страна" уже подробно писала об основных параметрах нового бюджета на 2020 год, который парламент принял 14 ноября во втором чтении и в целом.

Расходы на социальные статьи (медицину, образование) по сравнению с прошлым годом немного выросли. Но многие регионы этого не почувствуют. Ведь делить деньги будут "в ручном режиме". Правительство сделало все, чтобы взять бюджетные потоки под свой максимальный контроль. И за это депутаты уже окрестили бюджет-2020 "убийцей децентрализации".

Небольшие послабления, которые уже при обсуждении бюджетного кодекса и бюджета удалось выбить депутатам (в частности, оставили на местах часть акциза от топлива, а это порядка 8 млрд гривен) общую ситуацию не спасут.

"Страна" разбиралась почему регионы оставили без денег и к чему это приведет.

Отбили только акциз на топливо и НДФЛ

Еще на этапе презентации первой версии проекта бюджета на следующий год, Ассоциация городов Украины подбила смету ожидаемых потерь регионов.

Общая сумма вышла внушительная - 147 млрд.

В списке недополученных поступлений - все та же часть акцизов на топливо (которую в итоге вернули), отказ от индексации нормативно-денежной оценки земли (что чревато недополученном 2,2 млрд гривен), сравнительно небольшая субвенция на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин (потери -2,9 млрд), дефицитные медицинская и образовательная субвенции (по образованию местным бюджетам придется доложить со своего кармана 27,5 млрд гривен, а по медицине - 39 млрд). Также правительство не учло компенсации из государственного бюджета для льготников (субсидии, проезд, связь и пр.), то есть, все это на местах придется покрывать за свой счет, а, к примеру, только оплата льготного проезда в транспорте - это 6 млрд гривен в год.

Все это приведет к уменьшению объема и ухудшению качества социальных и коммунальных услуг населению, сокращению расходов на обновление инфраструктуры и проекты развития, - предупреждали в Ассоциации городов.

Кроме того, в проекте бюджета ко второму чтению неожиданно перетасовали деньги Фонда регионального развития, за счет которых финансируются различные проекты на местах (строительство спорткомплексов, энергоэффективность и пр.). В Фонде вместо 9,5 млрд оставили только 7,5 млрд. Еще 2 млрд перешло в статью на социально-экономическое развитие регионов, которая появилась между первым и вторым чтением бюджета.

Обе статьи рассчитаны на финансирование регионов. Но разница все же есть. "В Фонде регионального развития отбор проектов более прозрачный, есть четкая формула - 80% денег делят в соотношении с количеством населения в той или иной области, 20% достается регионам, в которых валовый продукт ниже 70% среднего по стране. Соцэкономразвитие - это чисто "хотелки" депутатов-мажоритарщиков. Как показывает практика прошлых лет, львиная доля средств достается провластным депутатам - они получают на свои округа в 3-4 раза больше, чем остальные", - пояснил экономист Виктор Скаршевский.

Во время обсуждения бюджетного кодекса и проекта бюджета в Комитете и в сессионном зале лоббисты регионов предприняли несколько попыток спасти ситуацию. Подали целую пачку правок. Но в итоге утвердили только две, да и то со скрипом. По акцизам на топливо, как уже писала "Страна", случился громкий скандал. Вначале бюджетный Комитет правку отклонил, но в зале ее поддержали, из-за чего спикер объявил перерыв на "пять минут", который в итоге длился больше часа, и срочно собрал "Слуг народа" на совещание.

"Перемоги" две - это возврат части акциза на топливо в местные бюджеты, что позволит оставить на местах около 8 млрд гривен, и возможность оставить налог на доходы физлиц новым территориальным общинам, в которых пройдут выборы местной власти в конце года. До 20 февраля это должны учесть, и они будут получать НДФЛ, а не районные администрации, как было до этого", - пояснил "Стране" исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

При этом, как говорит Виктор Скаршевский, по акцизу "перемога" сомнительная.

"Да, его оставили на местах. Но не прошла правка, которая предполагала изменение схемы распределения средств из дорожного фонда - вместо 20% на коммунальные дороги местного значения хотели оставить 60%. В итоге деньги на местные дороги будут делить в ручном режиме и не исключено, что те 8 млрд, которые останутся на местах от топливного акциза, попросту вычтут из денег на местные дороги", - пояснил Скаршевский.

Надавят социалкой

Многие потребности регионов парламент просто проигнорировал.

Самая большая проблема назревает с образовательной и медицинской субвенцией. "По-сути, сохраняется ручное распределение денег на образование и медицину. Все будет зависеть от губернатора. В 2018-2019 году также действовала такая схема, в итоге небольшие города, где сосредоточено 70% образовательных учреждений, получали только 5% денег, остальные оставались в области. В 2017 году действовала более прозрачная и честная система - распределение средств зависело от количества населения в том или ином населенном пункте. Но потом из политических мотивов на потоки поставили губернаторов. Мы просили изменить систему, депутаты подали правки на эту тему, но их в итоге так и не учли",- рассказал Слобожан.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко отмечает, что медицинская субвенция и так дефицитная. А перекосы в ее распределении приводят к тому, что до многих клиник деньги просто не доходят. Между тем, эта статья покрывает зарплаты медикам, коммунальные платежи клиник и закупку жизненно важных препаратов.

С образованием - та же ситуация. Предполагается, что за счет субвенции будут покрывать рост зарплат учителям (доплаты в 10 прожиточных минимумов для молодых педагогов) и доплаты за престижность труда всем остальным. Доплаты за престижность - это до 30% зарплаты учителей. Несложно представить, что начнется на местах, если эти деньги вдруг перестанут платить.

Медицина и образование могут пробить самую большую брешь в местных бюджетах. В общей сложности на местах недополучат около 70 млрд гривен.

А так как обе статьи - социальные, несложно предположить, что многие мэры пойдут на все, чтобы заполучить эти деньги, что открывает невиданные просторы для ручного управления.

Также могут быть проблемы с финансированием детсадов, библиотек и домов культуры в небольших населенных пунктах. "Мы просили, чтобы по их финансированию были договоры с районными администрациями, и, чтобы если вдруг посреди года закончатся средства, то, чтобы эти учреждения не закрывали, а обеспечили за счет других статей. Но правку не поддержали. Минфин нам пообещал, что будет решать вопрос точечно. Точно так же по дорожному фонду. Мы просили распределять средства, исходя из протяжности дорог. Вначале правку поддержали, а потом переголосовали и отклонили", - рассказал Слобожан.

"Депутаты подавали 5 аналогичных правок - закрепить в бюджетном кодексе распределение средств на строительство дорог. Чтобы деньги не забирали у местных властей. Но за ночь профильный Комитет почему-то изменил свою позицию", - отметил депутат Сергей Соболев.

"Уже заложено ручное распределение денег. Почему в бюджете средства на ремонт Харьковского театра предусмотрены, а Львовского - нет", - удивляется нардеп Николай Княжицкий.

По словам Слобожана, проблемой для местных бюджетов может стать компенсация по льготам и по разнице в тарифах. Уже сейчас на местные власти массово подают в суды за долги перед коммунальщиками, а те не могут их погасить, так как государство задолжало за компенсации разницы в тарифах уже почти 7 млрд гривен. В новом бюджете этот нюанс проигнорировали, так что коммунальные долги на местах будут расти как снежный ком, ведь поставщики насчитывают на них немалые штрафы.

Понятно, что погашать такие суммы за свой счет смогут далеко не все, поэтому снова встанет вопрос "выбивания денег", а это еще один способ давления на местные власти.

Вместо децентрализации - централизация денег

Интересно, что вопрос с Фондом регионального развития и с аграрными дотациями Рада решила простым изменением формулировок в бюджетном кодексе. Если до этого там была закреплена норма, что обе статьи финансируются в размерах "не меньше 1% общего фонда бюджета", то в итоговом варианте прописано, что это "не больше 1%". А значит и "обрезанный" Фонд регионального развития и аграрные дотации в размере 4 млрд гривен (уже без льготных кредитов на покупку земли) уже вполне соответствуют бюджетному кодексу. "Это при том, что финансирование аграриев должно быть не ниже 8 млрд", - сказал депутат Вадим Ивченко.

"У территориальных громад фактически забирают весь ресурс. Деньги общин попросту централизовали. И все это Минфин прикрывает необходимостью "сбалансировать бюджет". Хотя "сбалансировать" его можно было бы, к примеру за счет 50 млрд, которые сегодня разворовываются на таможне. Но об этих деньгах в бюджете нет ни слова", - добавил нардеп Михаил Папиев. По его словам, Минфин также фактически сосредоточил в своих руках контроль за распределением денег на местах. "Бюджетная монополия передана Минфину, а Верховная Рада стала бесправной в этом вопросе. И сегодня мы сдали все позиции территориальных общин", - подытожил он.

С учетом местных выборов в следующем году ручное распределение денег может стать хорошим способом надавить на местные власти и расправиться с неугодными. И в этом плане в "Слуге народа" превзошли даже Порошенко, который тоже активно использовал такую схему.