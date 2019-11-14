В Украине — серьезная американская военная инспекция. С 11 по 21 ноября представители одного из подразделений Пентагона — Института оборонного анализа США — поведут ряд встреч на предприятиях "Укроборонпрома".

Им по сути покажут всю внутреннюю кухню нашей оборонки, а со стороны происходящее выглядит как аудит.

Эксперты рассказали "Стране", что происходящее напрямую связано с попыткой американцев заблокировать продажу китайцам завода "Мотор Сич". После того, как стало известно, что технологии этого предприятия могут уплыть глобальному конкуренту США, американцы решили предупредить подобные ситуации в будущем. И теперь высадили десант на все оборонные заводы Украины.

"Страна" публикует документы из "Укроборонпрома", которые предписывают встретить военных экспертов из США и показать им работу предприятий.

Девять дней на аудит

О визите американцев "Стране" стало известно из внутреннего распоряжения "Укроборонпрома", подписанного гендиректором концерна Айварасом Абромавичусом, копией которого располагает редакция.

В состав делегации — руководитель проектов по Украине Мартин Неил, член группы по вопросам индустрии Ральф Блэкберн, и научный сотрудник Института оборонного анализа США Террел Сджостром.

В распоряжении Абромавичуса указано, что все руководители структурных подразделений "Укроборонпрома" должны принять участие в встречах с представителями Института оборонного анализа США.

А руководители дивизионов бронетанковой техники, оружия и боеприпасов, радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, судостроительства и морской техники авиастроительства и ремонта, управления интеллектуальной собственности и др. должны еще и организовать визиты американцев на производственные предприятия "Укроборонпрома".

Все это делается, якобы, "с целью получения от американской стороны стратегических рекомендаций и консультативной помощи в эффективной импементации реформ в военно-промышленном комплексе Украины с учетом лучшей международной практики.

Руководители структурных подразделений должны также обеспечить транспортное передвижение американской делегации во Львов и Харьков.

Сотрудников, задействованных в работе с делегацией просят придерживаться норм законодательства по гостайне и и информацией с ограниченным доступом.

Согласно плану визита, ряд выездов на предприятия уже были. Так, 11 ноября американцы "проинспектировали" киевские заводы "Генератор" и НИИ "Квант" и "Квант -Радиолокация". 12 ноября были на Житомирской бронетанковом заводе (причем, на встречу с директором завода отводилось 15 минут, а тур по предприятию — час), Киевском заводе автоматики и КБ "Луч". 13 ноября американцы посетили "Завод 410 гражданской авиации" и Жулянский машиностроительный завод "Визар", "Меридиан им Королева", завод "Артем", 14 ноября — "Киевский бронетанковый завод", "Укроборонсервис", "Импульс" и др. В дальнейших планах — Львовский радиоремонтный , бронетанковый, авиаремонтный заводы, Харьковский завод имени Малышева, КБ приборостроения, бронетанковых, механический заводы, машиностроительный завод ФЭД и др.

Всего за 9 дней американские военные объездят практически все ключевые оборонные предприятия страны. Вот полная программа их визита, которая есть в распоряжении "Страны".

Примечательно, что в запросе от американской стороны есть "пожелания", чтобы представили предприятий говорили больше о будущем, чем о прошлом, и по возможности — на русском языке.

Основные моменты обсуждений с директорами предприятий — "будущее компаний в контексте планов по консолидации, объединению, смены формы управления (корпоратизации), а также планов перехода на новые линии производства, проблемы в цепочке поставок, а также бумажный список от 5 до 10 компаний, с которыми сотрудничает предприятие".

Также попросили подготовить полный расклад по персоналу, оборудованию, непрофильным активам, долгам.

"Должна реагировать СБУ"

Все это сильно похоже на попытку аудита украинской оборонки.

По мнению экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, по факту это и есть "аудит".

"После ситуации с "Мотор Сиччю" американцы, видимо, решили действовать на опережение, провести критический анализ наших предприятий, чтобы понять, какие важные технологии есть и как не допустить их "вытекания" из страны", — считает Бондарчук.

По его мнению, нынешний визит — своего рода "работа в поле", то есть, сбор информации по украинской оборонке. А уже затем будет проведен "мозговой штурм" и выделены предприятия, которые, по мнению США, представляют "технологический интерес" для их потенциальных противников, в том числе, Китая.

С такими предприятиями вариантов несколько.

"Не исключено, что их попытаются корпоратизировать и приватизировать, отдав "проверенным и лояльным бизнесменам", — считает Бондарчук. В этом случае американцы могут быть уверенными в том, что технологии не уйдут "на сторону", плюс в случае необходимости получат возможность использовать наш военный потенциал.

Другой вариант — финансовая поддержка самых ценных предприятий. Хотя, по мнению экономиста Алексея Куща, вряд ли она будет существенной, то есть, предприятия будут поддерживать, но не давать возможности развиваться, то есть, пустят по так называемой программе "мягкой эвтаназии".

То есть, по сути, власти попросту сливают украинскую оборнку американцам. "Грамотной государственной политики в оборонной сфере у нас нет. Модно было бы наладить взаимовыгодное сотрудничество с теми же США, как это происходит, в частности, в сфере космических технологий. А так получается, что нашим предприятиям предлагают "получать рекомендации" у американцев", — говорит Бондарчук.

"На такое распоряжение "Укроборонпрома" по-хорошему должно было отреагировать СБУ, так как речь идет о режимных объектах, посещение которых строго регламентировано, и о государственной тайне. Детальные планы таких мероприятий, если они и планируются, должна также согласовать Служба безопасности. Что будут смотреть иностранные специалисты на украинских военных предприятиях, какие "рекомендации" давать и, главное — какую информацию выведывать. Разглашение государственной тайны может квалифицироваться как госизмена, за которую, по законодательству, может грозить пожизненное заключение", — пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.