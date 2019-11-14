Парламент 9 созыва, хоть и не без сложностей, но ломает многолетнюю традицию - принимать главную смету страны "под елку" глубоко за полночь. Всего несколько часов рассмотрения и проект государственного бюджета на 2020 год принимается монобольшинством и его сателлитами - внефракционными мажоритарщиками и депутатской группой "За будущее" - всего 280 голосов. Принятию бюджета предшествовал очередной громкий скандал внутри вертикали власти - большая часть депутатов "Слуги народа" публично ослушались премьер-министра и главу Минфина, утвердив поправки к бюджетному кодексу, против которых категорически выступило правительство и руководство парламента. Как в Раде делили куски бюджетного пирога, анализирует "Страна".

"Послали нх Гончарука". Бунт против премьера

"Послали нх Гончарука", - емко охарактеризовал очередной бунт "Слуг народа" мажоритарщик Александр Дубинский. Публичный позор премьер-министра Алексея Гончарука и главу Минфина Оксану Маркарову ждал аккурат перед голосованием за проект Госбюджета, когда депутаты одна за другой проваливали поправки к Бюджетному кодексу. Вопреки решению профильного комитета и личным уговорам Гончарука и Маркаровой большинство парламентариев в 275 голосов поддержали поправку, которая оставляет в местных бюджетах часть акцизного налога. По проекту Кабмина часть акциза на топливо (13,44%) предполагалось забрать в "центр" - зачислить в дорожный фонд. А автор поправки, депутат-мажоритарщик от 87 округа Зиновий Андрийович предложил оставить налог в местных бюджетах. Накануне его правку отклонил бюджетный комитет и правительство, заявив, что они не могут допустить, чтобы дорожный фонд был недофинансирован на 7,7 млрд. грн. То, что эти деньги собирались забрать из местных бюджетов, похоже, правительство не особо волновало.

"В следующем году предложили этот налог зачислить в дорожный фонд, где руководство области будет его в ручном режиме распределять. Недопустимо его забирать, предлагаю оставить в местных громадах. Это даст возможность громадам встать на ноги. Прошу депутатов-мажоритарщиков поддержать, это то соцэкономразвитие, которое мы добивались", - заявил депутат Андрийович во время рассмотрения его правки. 47-летний депутат до избрания в Раду 13 лет был мэром Надворной - маленького городка в Ивано-Франковской области. Ему не понаслышке знакомо, что такое децентрализация власти. О ней он и говорил во время представления своей поправки. Мол, если Киев проводит децентрализацию, то почему забирает налог у местных советов. После его слов в зале раздались бурные аплодисменты. И хоть спикер еще раз настоятельно напомнил депутатам, что правка отклонена, ее все равно поддержало 275 депутатов, из них 156 - от "Слуги народа".

Из-за демарша "Слуг" загнали на экстренное заседание фракции. Полтора часа премьер-министр убеждал депутатов вернуть эту правку на переголосование (нужно 226 голосов) и отклонить ее. Разговор премьера с депутатами можно послушать по этой ссылке. Но они оставались непреклонны. В итоге деньги с акциза оставили в местных бюджетах.

Что характерно, многие мэры и главы ОТО только поддержали народных избранников.

"Спасибо, искреннее спасибо. Вы настоящий лидер громады", - горячо благодарил Андрийовича мэр Чорткова Владимир Шматко.

"Те, кто работали в громадах, чудесно понимают и поддерживают процессы децентрализации в Украине. Если кто-то думает, что процесс централизации можно подавать как децентрализацию, он очень ошибается", - считает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая также много лет была мэром приграничного с Польшей города Рава-Русская.



Глава финкомитета Рады Даниил Гетьманцев уже после этого заседания фракции пояснил "Стране", что правительство найдет баланс, как наполнить госказну и без этих средств.

"В 2017 году был принят закон о дорожном фонде, в соответствии с ним туда шли средства от акциза на топливо. В первый год это было 50%, во второй - 75%, в третий год - 100%, а это 2020-й. Раньше эти деньги шли в местные бюджеты. Депутаты посчитали, что нынешний порядок - хоть и в соответствии с законом - нарушает интересы местных общин. И в итоге был найден баланс: мы сумели наполнить местные бюджеты и сбалансировать госказну".

Впрочем за кулисами этого голосования остался очень важный вопрос. Кто сумел обеспечить коммуникацию между депутатами как внутри "Слуги народа", так и результативность это голосования благодаря всех остальным фракциям.

Не грозите альтернативному центру

Как пояснил "Стране" один из собеседников в группе "За будущее", которая также дала голоса за эту поправку, главным ее лоббистом выступила "Ассоциация городов Украины", которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера пришли на бюджетный комитет Кличко, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Житомира Сергей Сухомлин, еще несколько мэров, там из Бучи, Балты, Новой Каховки и тд. Выслушали, что Маркарова отклоняет эту поправку и дали клич собирать под нее голоса. Уже сегодня утром мы всей группой знали, что мы будем эту поправку поддерживать. Кличко обеспечил коммуникацию с ЕС, с ОПЗЖ. Юля сразу сказала, что поддержит. Но не знали, как проголосуют сами "Слуги народа". Человек 20-30 мажоритарщиков от СН говорили, что поддержат. Но голосов все равно не хватало. Говорили с каждым, убеждали все утро. Результат вы видите", - рассказал "Стране" собеседник.

А в "Слуге народа" главным собирателем голосов под эту поправку называют нардепа Александра Слобожана. В Ассоциации городов он трудится исполнительным директором. "Меня убедил Слобожан. Я и не знал об этой поправке, но он сегодня настолько убедительно доказывал нам с коллегами, почему ее нужно поддержать, что ни у кого из нас сомнений не осталось", - рассказывает "Стране" один из самых молодых мажоритарщиков в Раде. Говорит, что во фракции были опасения, что за демарш с этой поправкой руководство устроит взбучку. "Все помнили, что Арахамия грозил исключением из фракции за провал голосования по земле, и думали, что за эту поправку будут проблемы не меньше. Но всех же не накажут".

Между тем, это голосование не просто лишило премьер-министр 8 миллиардов гривен, а и показало, что в парламенте может появиться альтернативный центр принятия решений.

"Это голосование только подтвердило, что внутри партии власти непосредственно контролируемые властью - максимум 90-100 депутатов, которые ориентируются на вертикаль Зеленского. Остальные - способны занимать свою позицию, бунтовать, отстаивать свои интересы. По сути, тот факт, что была обеспечена эта коммуникация между всеми фракциями и внутри "Слуги народа", говорит, что внутри Рады есть потенциал для появления альтернативного центра принятия решения. Группа в 156 депутатов показала, что с ними нужно не просто считаться, а что они способны новую коалицию создать. И если с ними будут так разговаривать, как накануне, когда им грозили исключением из фракции за неголосование по земле, то они могут найти в себе силы и ресурсы саботировать любые решения власти, вплоть до того, чтобы откатить изменения в Конституцию", - говорит "Стране" Руслан Бортник.

Учли большинство хотелок

После этой правки бюджетный процесс пошел без особых проволочек. Монобольшинство было способно принять бюджет и без голосов других фракций, но в правительстве решили подстраховаться по примеру экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Нынешний премьер Алексей Гончарук также, как и его предшественник, лично встречался со многими депутатами, убеждая проголосовать за бюджет.

Впрочем, многие депутаты скептически оценивают договороспособность правительства.

"Гончарук по методике Гройсмана решил встретиться с нашей группой. Как впечатления? Космос. Все внимательно слушает и ничего не делает. Не думаю, что не хочет, скорее не успевает из-за неопытности. Даже то, что предыдущий Кабмин запланировал на развитие регионов, они не могут выделить, хотя год уже заканчивается. Мэры возмущаются", - говорит "Стране" собеседник в группе "За будущее", отметив, что в день принятия бюджета Гончарук уже в третий раз коммуницировал с группой, пытаясь заручиться их поддержкой.

В итоге группа подстраховала "Слуг", дав 19 голосов за бюджет.

Сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко рассказал "Стране", что окончательное решение поддержать бюджет было принято, когда в смету вернули субвенции на соцэкономразвитие. Речь идет о 2 миллиардах гривен, которые в равных частях будут направлены на каждый округ.

"Мы проголосовали, потому что будут и госфонд регионального развития, и соцэкономразвитие, которое мы отстояли. Это деньги, которые пойдут общинам, на децентрализацию. Многое нам не нравится, легче было не проголосовать. Но в этой ситуации мы считаем, что мы даем шанс молодому правительству. Пусть покажет, что он может", - считает он.

Ранее премьер-министр Гончарук объяснил, что Кабмину пришлось пойти на уступку депутатам и сохранить субвенции на социально-экономическое развитие. От этой статьи расходов правительство хотело отказаться, Гончарук называл субвенции "неэффективным" инструментом. В итоге они сохранились.

Поддержала бюджет и неформальная группа депутатов, которые ориентируются на агробизнесмена Андрея Веревского. Как накануне уже писала "Страна", с подачи журналистов их называют "хором Веревки". Так, в бюджете заложено 4 млрд грн на поддержку АПК.

При этом аграрий, мажоритарщик Сергей Лабазюк сообщил "Стране", что принять бюджет решил, потому что в нем были учтены правки по агропромышленному комплексу, которые он отстаивал. "Часть моих правок по аграриям была учтена. Акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах. Но бюджет никогда не может быть идеальным", - сказал он "Стране".

А вот группа депутатов, ориентирующихся на бизнесмена Рината Ахметова, которые еще накануне поддержали распродажу земли, за бюджет голосовать не стали.

Накануне ходили разговоры о том, что Ахметов в обмен на голосование его депутатов за закон о продаже земли, получит послабления по ренте для металлургов. Речь идет о законопроекте 1210. В нем рента для металлургов снижена с 14% до 12%. Но ни в среду, ни в четверг этот законопроект на голосование не был поставлен. А затем Американская торговая палата и совет предпринимателей при Кабмине потребовали от Рады вообще не принимать этот проект.

Впрочем, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверил "Страну", что в любом случае этот законопроект будет принят. По его словам, снижение ренты необходимо, поскольку есть негативные прогнозы, что на мировых рынках цена на железную руду снизится. "Если мы поднимем ренту до 14% то есть большая угроза того, что треть металлургийных комбинатов прекратит работать, а это 85 тысяч людей, которые работают, кстати, с большой зарплатой. Мы хотела сначала 15 % поднять ренту, а они хотели 10%. Где-то на 12% мы сошлись", - пояснил Арахамия.

По предварительным подсчетам, такие правки будут стоить бюджету почти 700 миллионов гривен. Именно в эту сумму и оценили голоса депутатов "ахметовской" группы за закон о продаже земли.

Но другие депутаты вообще сомневаются, что этот закон будет принят. "Он конфликтный, непродуманный - соединили коня и трепетную лань. Там и акцизы, и руда, газ, комплекс вины, и администрирование налоговой, и шаги по оффшоризации. Нет ни одной бизнес-ассоциации, которая бы поддержала его целиком, а не в какой-то части. Таких законопроектов - монстров на 400 страниц быть не должно, их нужно разделять на логические части и по каждой определяться. Думаю, будет интересная дискуссия в зале и не знаю, найдут ли голоса", - сказала "Стране" Ольга Белькова из "Батькивщины". В итоге этот проект появился в повестке дня пятницы.



То ли неясность по ренте, то ли отсутствие других убедительных аргументов со стороны власти, но в случае с голосованием за бюджет мажоритарщики "ахметовского" крыла нажали "против".

Например, депутат Дмитрий Шпенов отметил "Стране", что проголосовал против бюджета, потому что его поправки не были учтены. На вопрос, надеется ли он на свою часть из фонда соцэкономразвития, сказал, что сейчас сложно делать выводы. "Делить деньги будут потом", - сказал он.

Между тем, уже после принятия главной финансовой сметы страны на следующий год многие депутаты в приватных беседах признавались, что планируют устроить осаду премьер-министра. Мол, до конца нынешнего года еще остается полтора месяца, а Кабмин еще не закрыл все свои обязательства перед депутатами за текущий год по субвенциям соцэкономразвития: "На прошлых встречах Гончарук пообещал выполнить то, что было заложено в 2019, а вышло зеро".