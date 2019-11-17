Сельское хозяйство Украины - один из потенциальных локомотивов ее экономического роста. Однако пока этот локомотив, как говорится, стоит на запасном пути. А все успехи в развитии сельскохозяйственной сферы на поверку оказываются достаточно спорными.

Слабая арифметика украинского села

В лучшие годы оборот украинского сельского хозяйства не превышал 15 миллиардов долларов США. Для сравнения, в Испании этот показатель составляет порядка 70 миллиардов долларов. И это притом, что площадь сельхозугодий в Испании составляет около 12 миллионов гектаров против 43 миллионов в Украине. А если учесть разницу в показателях распашки сельхозземель (около 50% в Испании, около 80% в Украине), то различие станет еще более вопиющим.

Почему так происходит? Прежде всего потому, что Украина специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур с низким показателем добавленной стоимости на единицу обрабатываемой площади: пшеница, кукуруза, подсолнечник и так далее.

Почему выращиваются именно эти культуры? Потому, что они дают максимальную рентабельность на единицу вложенных средств. Грубо говоря, для того, чтобы засеять тем же подсолнечником 100 гектаров земли, в каждый гектар нужно вложить порядка 10 тысяч гривен.

При этом с этого гектара можно будет собрать урожай стоимостью порядка 18 тысяч гривен.

Иными словами, на каждую гривну вложенных средств, аграрий получает 80 копеек прибыли. То есть, рентабельность составляет 80%. Но при этом прибыль в 8 тысяч гривен с гектара - это все-таки мало.

Более прибыльные (из расчета на гектар площади) производства требуют и больших вложений. К примеру, ягодники или фруктовые сады могут приносить десятки тысяч долларов прибыли с гектара. Однако сначала нужно вложить в такие хозяйства достаточно значительные суммы средств, причем рентабельность таких хозяйств на единицу вложенных денег оказывается ниже.

В Украине много земли, но мало денег. Именно поэтому украинское сельское хозяйство идет по более дешевому пути развития. Но, тем самым, оно обрекает себя на низкие уровни доходности на единицу обрабатываемой площади.

Производство низкодоходных на единицу площади культур особенно выгодно в случаях, когда осуществляется на больших земельных участках. Никто не станет засеивать тем же подсолнечником или кукурузой 1,5 или 10 гектаров. Именно поэтому средний размер сельского хозяйства в Украине составляет порядка 150 гектаров. В Германии, например, этот показатель в 10 раз ниже - 15-20 гектаров.

И здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой.

Три четверти сельскохозугодий в частной собственности

В первую очередь, это земельные участки, образовавшиеся в ходе так называемого распаевывания земли ликвидировавшихся колхозов, которую раздавали их членам. Средний размер пая составляет 4-5 гектаров (при этом он может разниться от 1,5-2 до 8-10 гектаров). На таких площадях нерационально выращивать низкодоходные культуры. Именно поэтому даже по официальным данным половина паевых земель сегодня не обрабатывается их владельцами, а сдается в аренду более крупным сельскохозяйственным предприятиям. С учетом того, что в сельском хозяйстве, как и в других сферах, процветает теневая экономика, в реальности этот показатель даже выше, и может достигать 75-80%.

Даже относительно небольшое хозяйство на 200-300 гекатров составлено из паев 40-50 человек. При этом реально для обработки этой земли нужно не более 5-6 работников (в реальности даже меньше). Остальные сельские жители с экономической точки зрения оказываются просто невостребованными.

Низкая удельная доходность 1 гектара земли определяет низкие ставки арендной платы: в среднем владелец пая в Украине получает порядка 2,5-4 тысяч гривен в год с каждого гектара своей земли. Еще чаще платят натурой - выдают, скажем, по 800 килограммов зерна с гектара. Это не назовешь серьезным заработком, и поэтому украинское село пребывает в состоянии перманентной нищеты.

Казалось бы, в этой ситуации владельцам земельных паев было бы выгодно не сдавать свои участки более крупным производителям, а обрабатывать их самостоятельно. Но, как мы уже говорили выше, высокорентабельные производства невыгодны при небольших размерах участков. А те виды производств, которые можно организовать даже на участке в 1-2 гектара, требуют значительных первоначальных вложений. Но ведь денег-то у крестьян нет!

Это и называется ловушка нищеты: чтобы заработать деньги, нужны, опять же, деньги, а денег нет, потому что их негде заработать.

Путь в никуда

Путь, по которому идет сельское хозяйство Украины сегодня, это путь в никуда. Даже применение самых современных сельскохозяйственных технологий не может серьезно повысить урожайность высокорентабельных культур. И хотя расти в этом плане есть куда (средняя урожайность, к примеру, пшеницы в Украине составляет порядка 3,2 тонн с гектара в зависимости от погодных условий и других факторов, тогда как, к примеру, в США или Канаде получают до 4 тонн с гектара), предел уже близок. Не получится увеличивать доходность сельского хозяйства и за счет увеличения обрабатываемых площадей: как уже говорилось, в Украине и так распахано уже порядка 80% сельскохозяйственных земель, что является одним из наиболее высоких показателей в мире.

Здесь, кстати, кроется еще одна проблема: чрезмерная эксплуатация украинских земель ведет к их истощению и деградации. С начала 90-х годов среднее содержание гумуса в украинских почвах сократилось в среднем с 3,36 до 3,14 %. По оценкам ООН, ежегодно в Украине происходит деградация около 100 тысяч гектаров почв. Мероприятия же по реабилитации почв практически не ведутся: они оказываются слишком дороги для украинских фермеров, получающих достаточно низкий доход с одного гектара обрабатываемой площади. В этой ситуации можно ожидать, что со временем продуктивность украинского сельского хозяйства будет не расти, а сокращаться.

Единственным выходом из этой ситуации, как понятно, является переход с выращивания низкодоходных культур на культуры с более высокими показателями добавленной стоимости на 1 гектар. Правда, для этого государству нужно сначала создать соответствующие условия для фермеров. Речь идет как о создании современной сельской инфраструктуры (от строительства и ремонта дорог до банального проведения в села современных коммуникаций), так и о программах финансового субсидирования фермерских хозяйств, более эффективно использующих украинскую землю.

Последнее важно: сегодня на господдержку сельхозпроизводителей тратятся значительные средства, но парадокс в том, что большая часть таких денег оседает в карманах владельцев крупных агрохолдингов, которые и так неплохо себя чувствуют. До самых мелких фермеров же государственные деньги попросту не доходят.

При этом важно понимать: не стоит ждать, что к выращиванию более высокодоходных культур перейдут крупные сельскохозяйственные предприятия. С высокодоходными культурами (те же ягоды, овощи, фрукты) лучше всего справляются мелкие хозяйства максимум в 10-15 гектаров, а то и меньше.

Действительно, ну кто станет выращивать на тысяче гектаров какую-нибудь малину? Куда вы вообще столько малины денете? Именно поэтому в странах с развитым, высокодоходным сельским хозяйством преобладают именно небольшие фермы и хозяйства.

Но где взять землю для таких хозяйств, если, как мы уже говорили выше, до 80% всей земли находятся в распоряжении крупных производителей? А у них и взять - и при этом для этого не требуется никаких экстремальных и радикальных мер, ведь землю свою "гиганты" не купили в собственность, а арендуют.

Появись в Украине условия для развития малых фермерских хозяйств, все произойдет само собой. Те же сельские жители сообразят, что им выгоднее (с помощью государства) самим обрабатывать свой участок, выращивая на нем высокодоходные культуры, чем сдавать его в аренду, и просто по истечении очередного срока действия договора не станут его продлевать.

Как можно переломить ситуацию

Ситуация изменится, если разрешить продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Даже если исходить из существующей нормативно-денежной оценки паевых земель, каждый гектар таких земель стоит порядка 1,5 тысяч долларов. В Кабмине же обещают, что стоимость земли будет стартовать с отметки в 2 тысячи долларов за гектар. То есть, стоимость пая будет составлять порядка 10 тысяч долларов - более чем солидная для села сумма. В этой ситуации многие владельцы паев предпочтут продать их, получив внушительные деньги здесь и сейчас, нежели довольствоваться ничтожными арендными платежами.

В этот самый момент ловушка нищеты для украинского сельского хозяйства захлопнется окончательно: большая часть украинских сельскохозяйственных угодий окажется уже в постоянной собственности у крупных и средних производителей, которые, как мы уже говорили выше, чисто экономически не заинтересованы в развитии высокодоходных мелкотоварных производств.

Причем в первую очередь землю сосредоточат в своих руках именно крупные производители. По той простой причине, что у них есть возможность оперативно мобилизовать крупные денежные средства, необходимые для скупки земли.

Действительно, предпринимателю, обрабатывающему, скажем, 500 гектаров земли, получая ежегодно условные 300-500 долларов с каждого гектара, будет сложно быстро раздобыть полмиллиона долларов для того, чтобы выкупить в собственность арендуемые земли. Крупному агрохолдингу это сделать будет гораздо проще: у него вообще больше денег, кроме того, он обладает возможностью выхода на зарубежные кредитные рынки, где кредитные средства стоят несравнимо дешевле по сравнению с Украиной. В итоге можно ожидать, что открытие рынка здесь и сейчас приведет к тому, что крупные агрохолдинги сконцентрируют в своих руках большую часть сельхозугодий, погубив не только малое, но и среднее сельское предпринимательство.

Верховная Рада заложила в законопроект о продаже земли некоторые предохранители против такого развития событий - вроде запрета сосредотачивать в одних руках более 35% земли одной территориальной громады или 8% земли одной области. Однако ожидать, что эти предохранители сработают, не приходится. Украинский бизнес уже давно придумал массу способов обходить подобные запреты - хотя бы с помощью регистрации "липовых" ООО на подставных лиц. Нет никаких причин думать, что этот способ не сработает и на рынке земли.

У сторонников продажи земли есть свои аргументы, и их не стоит игнорировать. К примеру, они утверждают, что открытие рынка земли привлечет в сельское хозяйство инвестиции, повысит цену земельных участков и ставки арендной платы по ним. Также, по их мнению, это может дать толчок к развитию сельскохозяйственного кредитования, ведь фермеры могут использовать свою землю в качестве залога для получения банковских кредитов.

У автора этих строк имеется достаточно контраргументов - впрочем, все они известны и озвучивались неоднократно. Вместо того, чтобы бесконечно переливать из пустого в порожнее, хочу предложить сторонникам продажи земли проверить справедливость их аргументов на практике, но в ограниченном масштабе: разрешить продажу не всей земли как таковой, а той ее части, которая сейчас находится в государственной собственности.

Речь идет примерно о 10% земельного банка страны, и этого вполне достаточно для того, чтобы все положительные и отрицательные последствия открытия рынка земли в целом проявились в полной мере. Наступит на данных землях благополучие и процветание - что же, лет через 10 вернемся к вопросу об открытии продажи земли в целом. Нет - ну, значит нет.

Однако сторонники продажи земель, включая наши власти и лично президента Владимира Зеленского ни в каких экспериментах, похоже, не нуждаются, требуя всего и сразу - несмотря на все возможные риски. И это невольно наводит на подозрения о том, что они прекрасно отдают себе отчет в реальных последствиях предлагаемых ими мер, но просто руководствуются не интересами украинского сельского хозяйства, а совсем другими мотивами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде раздали листовки, где описана польза от продажи земли иностранцам.

Так же мы в материале "Земля иностранцам, латифундистам и без кредитов" выяснили три главных нормы закона, который приняла Рада.