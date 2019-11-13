По накалу страстей в сессионном зале день принятия земельной реформы был сопоставим с голосованием по особому статусу Донбасса в предыдущем созыве, или, что вспоминали непосредственно участники событий, с принятием так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Теперь в роли диктаторов выступала новая власть: президент Владимир Зеленский, спикер Дмитрий Разумков и глава правительства Алексей Гончарук.

Под какофонию криков "ганьба" и писк глушилок спустя 5 часов рассмотрения земельного проекта 240 депутатов нажали кнопки "за" открытие рынка земли.

Голоса дали 227 из 252 "Слуг народа" и 13 внефракционных депутатов, в том числе те, которые близки к бизнесменам Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову и аграрному магнату Андрею Веревскому.

Как Верховная Рада сдала землю, наблюдала "Страна".

Они хоронили коммунизм

"Так как фракция СН не так проста, как все наши предшественники, мы сразу заблокировали трибуну. Чтобы другие не заблокировали!", - хвалился утром в своем телеграмм-канале депутат от "Слуги народа" Антон Поляков.

В оцеплении вчерашних фотографов и свадебных ведущих о необходимости принять земельную реформу во всю силу голоса кричал с трибуны один из идеологов партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Даже коллегам по фракции он напоминал Ленина на броневике. "С открытием рынка земли Украина окончательно похоронит коммунизм... Мы вернем украинцам землю раз и навсегда… Я хочу, чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди – потомки тех, кто устроил Голодомор, кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они!.. Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они хотят, чтобы снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю", – кричал нардеп.

Оппонентам принятия законопроекта он грозился тем, что обнародует темные пятна их биографии, мог, за свою долгую жизнь успел послужить на разные политические силы, и знает немало секретов.

То, что Потураева бросят на амбразуру по земельной реформе, подтвердилось немного позже, когда депутатам "Слуги народа" в партийном чате глава фракции Давид Арахамия написал, чтобы слушали его внимательно и задавали ему вопросы.

Вплоть до самого голосования по законопроекту никто в зале не знал, найдутся ли 226 депутатов, которые поддержат реформу. Да что там голоса! Большинство депутатов даже понятия не имели, какой проект из всего многообразия выставят на голосование. Всего документов было 11.

Сразу дали понять, что против голосования фракции "Оппозиционной платформы-За жизнь" (ОПЗЖ), "Батькивщины" и "Европейской солидарности" (ЕС).

Большинство депутатов из первых двух объединений собрались возле президиума, требуя отказаться от голосования или хотя бы его перенести. Их позиция была известна задолго до голосования и ожидаема.

А фракция ЕС ухватилась за повод снова показать свою оппозиционность.

"Установка была говорить, что мы выступаем за свободный рынок земли, но дело - в плохом законопроекте фракции Зеленского. Сами мы требуем учета земель, минимальных цен, приоритета фермерам и контроля над происхождением средств на рынке, чтобы не пустить скупщиков из страны-агрессора (то есть России - Ред.)" - сказал “Стране” собеседник во фракции ЕС, попросивший об анонимности.

Правда, "Евросолидарность" натолкнулась на критику СН, что-де ее фактический лидер Петр Порошенко, будучи сам президентом, критиковал парламент восьмого созыва за нежелание запустить оборот сельхозземель, а сейчас, по их версии, сам уходит от ответственности.

Не пожелала голосовать и депутатская группа "За будущее", которая относят к орбите Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова. Устами своего сопредседателя Виктора Бондаря она высказалась за перенос голосования "галопом по Европам".

"Нужно садиться и думать, планировать, как делать рынок, какой формат рынка, возможно ли просто оставить землю в государственном банке, выкупать у тех, кто не хочет владеть землей, но оставлять в собственности, и давать в аренду своим на 20 лет, на 30, чтобы была стабильность и прогноз", - заявил в выступлении сопредседатель депгруппы Бондарь.

По неофициальной информации контакт группы с ОП идет через другого сопредседателя Игоря Палицу, близкого к Коломойскому. Источник в группе уверяет, что отказано было в поддержке по "политическим, а не экономическим" мотивам, мол, голоса за законопроект ударили бы по позициям мажоритарщиков-членов группы в их округах.

А затем грянул гром. Об отказе голосовать высказался глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Почему сел "Голос"

"Голос" ранее относили к лагерю сторонников рынка земли.

На его депутатов рассчитывали в случае недостачи голосов во фракции СН. Еще пару дней назад депутаты от "Голоса" говорили, что они будут поддерживать открытие рынка земли.

Но в день голосования "Голос" сел. Как заявил в ходе прений лидер фракции Сергей Рахманин, голосование за законопроект "абсолютно очевидно приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в стране".

"Поэтому наиболее мудрым решением будет абсолютно простое и очевидное - отложить рассмотрение этого вопроса, попробовать найти точки соприкосновения, договориться и выйти с взвешенным решением в зал. Потому что сегодня, какое бы решение не прошло, это означает, что этот вопрос мы похороним и вернуться к нему уже не сможем никогда", - заявил Рахманин.

Такая позиция "Голоса" едва ли не сорвала вообще принятие закона. До этого момента в "Слуге" рассчитывали на 19 штыков Вакарчука, а поскольку и так голосов было в обрез, то без этой фракции, казалось, открыть продажу земли было невозможно.

Позднее в "Голосе" пояснили, что причиной изменения позиции "Голоса" стало видеообращение Владимира Зеленского, в котором тот предложил между 1 и 2 чтением законопроекта заложить норму о референдуме, на котором украинцев спросят, можно ли продавать землю иностранцам.

Член фракции Ярослав Юрчишин сообщил "Стране", что такое предложение Зеленского - это и есть та самая красная линия для его политсилы. "Открытие рынка земли в таком виде - это фиктивная реформа. На референдуме люди будут голосовать под влиянием информации, которую они услышат на каналах олигархов", - отметил он.

Впрочем, позднее в "Голосе" добавили, что будут участвовать в подготовке законопроекта ко второму чтению, чтобы убрать из него все самые спорные нормы.

И это немаловажно. Потому что на голоса других фракций "Слуге народа" при принятии проекта в целом рассчитывать точно не приходится.

Правда, в СН считают, что "Голосу" не понравилось, что убрана прямая возможность для иностранцев зайти на рынок (косвенная - через арендаторов в лице больших предприятий с иностранным капиталом). "У нас есть такая фракция "Сорос", которая поддерживала до этого земельную реформу. А когда узнали, что мы против элемента иностранцев, отказываются голосовать. Поэтому, украинцы, делайте выводы, на кого эта фракция работает - для украинцев или для иностранцев", - заявил с трибуны Рады член фракции СН Евгений Шевченко.

Впрочем, в первом чтении и без поддержки "Голоса" "Слуга народа" смогла бы самостоятельно принять законопроект - за него отдали свои голоса 229 депутатов.

До окончательного результата 240 голосов добили 13 внефракционных депутатов. И снова, как в голосовании за судебную реформу, президентскому офису подыграли депутаты, которых в кулуарах парламента относят к орбите влияния одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" депутата нескольких созывов Андрея Веревского. Последних в Раде в шутку уже называют "хором Веревки". Кроме того, голосовали также парламентарии, которые ориентируются на бизнесмена Рината Ахметова.

Собеседник издания в профильном комитете ожидает, что "Кернел" в итоге получит некие поблажки правительства по аграрной линии.

"Ахметовцы голосовали в надежде, что не будут повышать ренту для добытчиков руды", - объясняет источник в проахметовской партии "Оппозиционный блок". Соответствующий законопроект №1210 будет вынесен на голосование в четверг.

Но самым большой неожиданностью было то, что за закон о рынке земли проголосала условная группа Коломойского, многие представители которой ранее активно критиковали законопроект.

Почему это произошло?

"Что было в Вегасе - останется в Вегасе"

Убеждать голосовать "Слуг народа" Владимир Зеленский в Раду утром приехал лично.

Перед началом заседания фракция СН собралась в бывшем парламентском кинозале еще раз переговорить о земельной реформе. Но не в полном составе: несколько депутатов вместе с депутатом Юрием "Юзиком" Корявченковым, который, судя по всему, был у них за главного, расположились в сессионном зале возле трибуны. Это выглядело, как попытка опередить оппонентов, которые по ходу заседания действительно пытались заблокировать место для выступлений…

Президент Владимир Зеленский был вместе с руководителем своего Офиса Андреем Богданом и первым помощником Сергеем Шефиром, а также премьер-министр Алексеем Гончаруком. Спустился со своего этажа и председатель парламента Дмитрий Разумков.

"В принципе президент повторил тезисы своего обращения к украинцам, отдельно пообещав скептикам, которым тоже дали слово, что их замечания будут учтены ко второму чтению законопроекта. Касались эти замечания, прежде всего, лазеек для иностранцев, желающих скупать украинские черноземы, и объемов земли в одни руки. Гончарук по этому же вопросу выступил очень коротко - долгими были наши дискуссии с ним на предыдущем заседании фракции", - рассказал член фракции СН Александр Качура "Стране".

На заседании отсутствовал известный возмутитель спокойствия во фракции Александр Дубинский (его причисляют к группе Коломойского, что, впрочем, сам Дубинский отрицает).

Зеленскому нужен был максимум голосов от собственной фракции, дополнительные ресурсы в зале были минимальные. На заседании фракции он рассказывал депутатам, что большинство украинцев выступают за открытие рынка земли, но против того, чтобы ее покупали иностранцы. И последний вопрос он пообещал урегулировать через референдум.

В итоге решение поставили на сигнальное голосование и 95% членов фракции его поддержали.

В числе тех, кто дал свои голоса за законопроект, оказались депутаты, ранее критиковавшие этот законопроект. Некоторых из них причисляют к орбите Игоря Коломойского. В частности, за проголосовали мажоритарщики Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Один из собеседников "Страны" в "Слуге народа" уточняет, что поддержать землю депутаты из орбиты Коломойского решили после прямых угроз руководства фракции, что они будут исключены из нее в случае демарша и, соответственно, у них заберут посты глав и замглав комитетов.

"Арахамия и Корниенко угрожали группе Коломойского их исключить из фракции, если землю не поддержат, и выгнать из руководства в комитетах. Угроза по комитетам сработала отлично", - говорит "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".

"Тут все средства хороши. За закон проголосовали. А что было в Вегасе - пусть останется в Вегасе", - заявил глава фракции Давид Арахамия "Стране".

Бужанский расхохотался, когда услышал о давлении на него со стороны Арахамии, и поинтересовался, на кого в принципе Арахамия может давить.



"С Арахамией у меня прекрасные отношения, но он вообще никого не пытался в чем то убеждать. На мою позицию повлиял лично президент, который дал гарантии решения всех спорных моментов в законе ко второму чтению", - уточнил "Стране" Бужанский.

Позже Арахамия пояснил голосование Бужанского и Дубинского тем, что он попросил повлиять на них "темного рыцаря".

"Темный рыцарь" - это телеграмм-канал, контроль над которым приписывают Дубинскому. Но, многие восприняли это как намек, что на позицию нардепов повлиял Игорь Коломойский.

Впрочем, свою связь с ним упомянутые нардепы отрицают.

В тоже время, источник в "Слуге народа" говорит, что договоренности с Коломойским были.

"Игорь Валерьевич понимал, что голоса наскребутся за счет людей Ахметова и Веревского. А неголосование его депутатов еще более ухудшит и без того напряженные отношения с Зеленским. Поэтому более правильной стратегией он увидел голосование за закон, как основа для каких-то шагов власти навстречу ему в будущем. Этим также он показал Западу, что с ним можно договариваться по интересующим его вопросам. Ну и заодно выставил в дураках фракцию "Голос", которая не голосовала за закон, но, по итогу, это не на что не повлияло", - описывает мотивы Коломойского представитель партии президента.

А вот представитель правительства в Раде Ирина Верещук нажала кнопку "воздержаться", вопреки позиции Гончарука.

"Я воздержалась, потому что законопроект содержит ряд определенных вопросов, которые необходимо было доработать перед внесением в зал для голосования. Среди них самое главное, на мой взгляд, этот вопрос совокупной площади земельных участков, которые могут передаваться в одни руки в собственность, а это 35% всех земель ОТГ, или 8% в пределах области, или 0,5% в пределах Украины. Если такой закон будет принят в целом, мы можем получить агроолигархат, как это было в 90-х годах, когда в руках немногих оказалось достояние целого народа, промышленные предприятия, фабрики и заводы", - пояснила "Стране" свою позицию Верещук.

Впрочем, кто что получил в обмен на голоса за землю мы сможем увидеть уже в ближайшее время - когда будут голосовать за закон о ренте на железную руду и бюджет во втором чтении. Тогда и станет понятно, кто и сколько получил за свои "земельные" голоса.