Цена на газ для населения пошла вверх. На ноябрь "Нафтогаз" повысил стоимость газа на 14,65%, по сравнению с октябрем, - до 4 899 гривен за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.

Полная цена составит порядка 7 гривен за куб.

И, судя по всему, это только начало. Газовые котировки на европейском рынке к зиме начали расти.

"С начала ноября цена на газ в Европе выросла в 1,5 раза. На условиях поставки до границы с Украиной тысяча кубов стоит в пересчете на гривны 6,5 тысяч с НДС, а с транспортом это будет уже до 8 тысяч гривен", - добавил Скаршевский.

Для промышленности цена на газ на ноябрь выросла почти на 19% и колеблется от 5 861 гривен (при условии полной предоплаты) до 6 463 гривен (с отсрочкой платежа), и это без учета НДС и транспортировки.

Так как население получает ту же цену, что и промышленность, но с отсрочкой на месяц, то , скорее всего, именно такие тарифы украинцы увидят в своих платежках уже в декабре.

А с начала 2020 года все ограничения по ценам на газ для населения вообще могут снять, и люди будут платить по тем же тарифам, что и промышленность, то есть, по рыночным расценкам. Последние, по прогнозам, могут достичь 11-12 тысяч гривен за тысячу кубов.

И это далеко не все газовые сюрпризы. В ближайшее время вырастут также тарифы на распределение и транспортировку газа, а это - еще до гривны на каждом кубе.

Главный вопрос, который интересует украинцев - как новые цены на газ скажутся на тарифах на отопление и горячую воду. Коммунальщики еще перед началом сезона поднимали вопрос повышения тарифов, теперь же у них есть все основания сделать перерасчет.

"Многие теплокоммунэнерго уже подали местным властям расчеты по новым тарифам. В основном, просят увеличить их на треть", - рассказал руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Если газ не будет больше дорожать, то тарифы на тепло вырастут на 10%, если будут - то еще больше", - пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Горячая вода, по мнению экс-главы регулярной службы Ксении Ляпиной, после подорожания газа взлетит в цене на 20-30%.

То есть, платежки для большинства украинцев станут просто космическими. И это при том, что денег на субсидии в проекте на следующий год заложили меньше, чем в этом - 48 млрд гривен.

"Страна" разбиралась, что будет с ценами на газ и тарифами на тепло и горячую воду, и сколько придется платить.

До 12 гривен за куб

"Нафтогаз", заявив о повышении цены на газ для населения, утешил украинцев: газ сейчас и так самый дешевый за последние четыре года. По словам Юрия Корольчука, НАК действительно повысил цену не так существенно, как планировал.

"В предварительных планах на ноябрь стояла прогнозная цена 9,6 тысяч гривен. Затем, с учетом снижения расценок на европейском рынке и укрепления гривны эту цифру снизили до 8,2 тысяч. Но в итоге полная цена на газ для населения составит порядка 7 тысяч гривен. Думаю, это сейчас политический вопрос", - пояснил Корольчук.

Но, понятно, что долго сдерживать аппетиты в "Нафтогазе" не будут. Поэтому, скорее всего, украинцы увидят в платежках цену на газ в 8-8,5 гривен за куб уже в декабре. То есть, фактически цена на газ вернется к уровню прошлого отопительного сезона, а именно эта цифра заложена в действующие тарифы на тепло и горячую воду.

С нового года будет еще дороже. В этом году заканчивается срок действия спецобязательств, в рамках которых государство ограничивало цену на газ для населения на уровне 8,5 гривен за куб. И пока о его продлении власти ничего не говорят. А это значит, что все - и население, и промышленность - будут платить по рыночным ценам.

Они же, скорее всего, будут расти.

"В Европе - дефицит газа. Ситуацию усугубляет неопределенность с транзитом российского газа через украинскую ГТС. Все это давит на цены. На пике сезона они могут достигать 400-450 долларов за тысячу кубометров", - говорит Корольчук.

По текущему курсу это 9,8- 11 тысяч гривен. Если ориентироваться курс, на заложенный в проект бюджета на следующий год, то цена будет еще выше - 10,8-12,2 тысячи гривен.

Новые "наценки"

Но это еще не все. В ближайшее время вырастут тарифы на транспортировку и распределение газа.

Ожидается, что с 1 января 2020 года тарифы на транспортировку для внутренних точек входа увеличится в 3,5 раза - до 320,77 гривен за тысячу кубов, а для внутренних точек выхода - в 4,7 раза (до 735,36 гривен).Соответствующий проект уже есть в "Нафтогазе".

В октябре НКРЭ обнародовала и новые тарифы на распределение газа. В зависимости от региона и поставщика, рост составит от 15% до 3,8 раз. К примеру, "Харьковгоргаз" будет брать за распределение по 37 копеек, "Днепрогаз" - по 70 копеек, "Киевгаз" - по 33 копейки, "Сумыгаз" по 1,01 гривны, "Мелитопольгаз" - по 1,65 гривен с каждого куба и т.д.

В среднем придется переплачивать гривну на каждом кубе. Если прибавить эту наценку к прогнозируемым "зимним" ценам, то газ будет стоить уже до 12 гривен за куб.

Сами газовщики говорят, что им тарифы на транспортировку и распределение газа не пересматривали уже несколько лет, поэтому, дескать, многие компании работают на грани рентабельности.

Пока непонятно, учитывают ли новые расценки "транзитный риск". "Если договора на транзит с "Газпромом" у нас не будет, то себестоимость транспортировки газа вырастет. На кошельки украинцев переложат технический газ, то есть, придется платить еще больше", - пояснил "Стране" глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. По словам Крольчука, без транзита газ для украинцев может подорожать еще на 20%.

Правда, как и ранее остается вариант с газом отечественной добычи.

"Украина добывает газа 16 млрд кубов в год, чего практически достаточно для обеспечения потребностей населения. Себестоимость этого газа - не более 3 тысяч гривен", - говорит Скубченко.

Но, как и при прежней власти, у Зе такой способ снижения тарифов для населения почему-то не будет во внимание. Также, скорее всего, Украина не пойдет и на прямые закупки газа у "Газпрома", на чем настаивает российская сторона, обещала "скидки".

Что будет с тарифами

Главное, что интересует людей, как новые газовые расценки отразятся на платежках на тепло и горячую воду.

Еще накануне отопительного сезона, как уже писала "Страна", во многих городах поднимали вопрос пересмотра тарифов. Коммунальщики сетовали, что, хоть газ и стоит относительно дешево, но выросли другие затраты, в частности - зарплаты, расходы на ремонты и пр. Но тогда в большинству теплокоммунэнерго новые тарифы так и не утвердили. В "Киевтеплоэнерго" повысили тариф на тепло для ТЭЦ, но заверили, что населения это не коснется, и пересматривать тарифы на тепло и горячую воду пока не будут.

"Нынешнее повышение цены на газ не должно повлиять на тарифы. Ведь большинство поставщиков формировали их по ценам 2018 года, а они были выше, чем сейчас. Плюс - формально все еще действует постановление Гройсмана, в котором стоимость гигакалории заморожена на уровне 1400 гривен. Понятно, что в большинстве городов выполнять ее не собираются, но и о повышении тарифов говорят с опаской", - отметил глава комитета по жилищно- коммунальной инфраструктуре Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Как рассказал "Стране" Рябев, многие тепокоммунэнерго уже подали в местные органы власти новые расчеты по тарифам. "Они указывают на возможные риски - по отмене спецобязательств по цене на газ, а также дефициту газа, если не будет продлен договор на транзит с Россией. В основном, просят увеличить тарифы на треть", - говорит эксперт.

Как только цена на газ для населения превысит прошлогодние 8,5 гривна за куб (которые заложены в тариф), - тарифы уже не остановить. Ни у местных властей, ни у НКРЭ не будет повода отказать коммунальщикам в согласовании повышенных расценок на тепло и горячую воду.

"Доля газа в тарифе на отопление - 71-76%, это основная составляющая цены. То есть, нынешнее подорожания газа почти на 15% - это плюс 12% к тарифу на тепло. А ожидаемое в следующем месяце подорожание газа на 19% - еще плюс 15% к тарифу. Учитывая, что с нового года повышается еще и минимальная зарплата, а также растут расходы коммунальщиков на ремонты сетей, которые изношены на 80%, тарифы однозначно будут расти", - говорит Скубченко.

По словам экспертов, даже если предположить, что цена на газ не превысит 8,5 гривен за куб, то тарифы на тепло и горячую воду все равно увеличатся на 10%.

"Коммунальщики будут вынуждены поднимать тарифы, иначе они попросту обанкротятся. местные власти денег на подержание сетей не выделяют, аварий все больше, так что работать себе в убыток никто не будет", - отметил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

Экс-глава регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что только повышение тарифов на транспортировку газа спровоцирует подорожание горячей воды на 20-30%.

"В результате применения новых тарифов на транспортировку (с учетом повышения тарифа операторами ГРС) цена горячей воды может вырасти на 20-30%, значительно подорожает газ. Это приведет к росту задолженности за услуги ЖКХ и несанкционированному отбору газа", - считает Ляпина.

То есть, если сейчас за среднестатистическую двушку в Киеве в отопительный сезон приходит платежа порядка 2,5-3 тысяч гривен в месяц, то после подорожания будет уже до 3,6 тысяч гривен.

Последствия очередного тарифного витка предугадать несложно - долги населения за тепло и горячую воду, которые уже сейчас близятся к 30 млрд гривен, будут только расти. Тем более, что получить субсидию смогут далеко не все. В проекте бюджета на следующий год на субсидии заложено 48 млрд гривен против 55 млрд в этом году. Кроме того, идет жесткая зачистка претендентов "по имущественному цензу" - в субсидии откажут, если есть авто до пяти лет, денежные переводы из-за границы, дорогие покупки и пр.

"Как будет дальше - пока неясно. Многое зависит от переговоров с Россией по транзиту. Если его не будет, то вопрос цены газа отойдет на второй план, так как придется решать проблему самого наличия газа", - отмечает Рябцев. "Страна" уже писала, что в случае прекращения транзита российского газа, могут быть проблемы с поставками газа в восточные и южные области Украины.