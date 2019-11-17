Деньги украинцев не дают покоя властям. В начале ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2179, который существенно усиливает финансовый мониторинг.

К примеру, станут жестче проверять все операции с наличными, переводы за границу и в офшоры, а также транзакции политиков и их окружения. Бухгалтеры, аудиторы, нотариусы банкиры и даже риэлторы должны будут взять под особый контроль всех своих клиентов. А, если пропустят "сомнительную операцию", им самим грозят гигантские штрафы — от нескольких сотен тысяч гривен до 170 миллионов. Все это делается, якобы, в рамках борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

На контроле поставят СБУ, права которой в новом проекте существенно расширили. Так, Служба безопасности сможет вести самостоятельные расследования и формировать черные списки "пособников терроризма" со всеми вытекающими последствиями — арестом активов и блокированием операций.

Причем, даже если выяснится, что СБУ "ошиблась", подозрения с вас снимут (и, соответственно, разморозят банковские счета) не раньше, чем силовики признают, что совершили промах и не дадут отмашку банкирам или бухгалтеру. И это открывает невиданные перспективы перед контролерами, ведь они с легкостью могут заблокировать буквально любую сделку на миллионы долларов и точно так же "разблокировать" ее за "скромное вознаграждение".

Рискует не только бизнес, но и рядовые украинцы, ведь если сейчас финмониторинг зачастую — простая формальность, то с принятием нового закона доказать, что деньги "чистые", будет гораздо сложнее.

"Даже если вы меня спросите, чисто из интереса, сколько налогов нужно заплатить, если покупать квартиру за миллион долларов, то я о вашем вопросе должна буду сообщить в Минфин, если знаю, что у вас нет таких доходов", — отмечает член Союза аудиторов Украины Светлана Сирко.

"Страна" разбиралась, как в Украине будут проверять финансовые операции и какие могут быть нюансы.

Финмониторинг по-новому

Законопроект №2179 был разработан в рамках международных обязательств нашей страны по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма. Этот пункт также есть в распоряжении Кабмина от 2017 года. А в 2018 году в Раде появился проект №9417. Но до его принятия руки у прежней власти так и не дошли.

Правда, финмониторинг в Украине уже есть, и он регулируется другими законодательными актами. К примеру, нужно отчитываться по ряду операций на сумму от 150 тысяч гривен, транзакциям с иностранными контрагентами и пр. Система финансового мониторинга действует еще с 2002 года и постепенно критерии "отсева" клиентов ужесточаются.

"На текущий момент процесс финансового мониторинга всех банков в Украине построен на использовании риск-ориентированного подхода. Это значит, что обслуживающий банк обязан на постоянной основе осуществлять анализ финансовых операций с целью выявления тех, которые не соответствуют финансовому состоянию клиента или сути его деятельности или если экономическая целесообразность операции отсутствует. Всего обязательных признаков 17, мы не можем говорить подробностей , это тайна финминиторинга и не подлежит огласке", — рассказал "Стране" соучредитель monobank Олег Гороховский.

Впрочем, контроль все еще не является тотальным, как того добиваются власти. Как указано в пояснительной записке, процесс имплементации европейского законодательства в украинское все равно не полностью завершен.

У Зе решили не поднимать старый проект из архива, а разработать, как указано в пояснительной записке, "аналогичный". Понятно, что по ходу его немного "усовершенствовали". "На 90% списали с закона, которые есть, остальное добавили, при этом слишком детализировав текст и технически его не выписав. Если говорит проще, проект написан так, то практически любого субъекта за любую деятельность можно будет подвести под нарушение финмониторинга", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

На этот же недостаток указали в Главном научно-экспертном управлении ВР. Как говорится в его выводах, с учетом того, что многие нормы проекта повторяют нормы уже действующего закона, целесообразнее было бы внести изменения в существующее законодательство, чем принимать новый документ.

Но при этом некоторые важные детали законодатели упустили. Скажем, по мнению Главного научно-экспертного управления, в список тех, кто обязан проводить финмониторинг, стоило бы включить продавцов виртуальных активов, скажем, криптовалют. Ведь через них сейчас также можно отмывать средства и финансировать терроризм. Также указывается на размытость формулировок, что не исключает их двоякого трактования. Всего замечаний у Главного научно-экспертного управления Рады— на 22 листа.

Проверят денежные переводы и операции с наличкой

В целом все нововведения, которые есть в новом проекте, можно условно разделить на "упрощения" и "усложнения". Правда, первых не так много. Среди них, к примеру, можно отметить увеличение нижнего порога по сумме "сомнительных" операций, подлежащих проверкам. Со 150 тысяч его увеличат до 400 тысяч гривен. Также вместо нынешнего списка из 17 ситуаций для мониторинга предлагается оставить четыре. Проверять будут:

операции с наличными, а это любые зачисления на банковские счета и переводы. Причем, тут граничная сумма для клиентов, которые делают переводы без открытия счета, уже намного ниже — 30 тысяч гривен (но она все равно выше действующего сейчас ограничения в 15 тысяч)

переводы за границу

операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF

операции политически значимых лиц и их окружения

Чтобы понять, относится ли операция к "черному списку", представители первичного финмониторинга, а это нотариусы, банкиры, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты (их включили в список лиц, обязанных проводить финмониторинг, впервые), риэлторы, страховщики, операторы лотерей и др., должны будут проверить все документы, "пробить" клиентов по базам, установить насколько легальные средства, кто является конечным бенефициаром компании, кто получатель денег и пр. То есть, как указано в пояснительной записке, вводится "риск-ориентированный подход" ко всем операциям.

И, если результаты проверки покажутся инспекторам сомнительными, нужно срочно "сигнализировать" соответствующим органам. При этом, как отмечает управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский, "если субъект первичного мониторинга считает операцию рискованной, то может доложить о ней независимо от граничной суммы". То есть, если вы придете к риэлтору с чемоданом денег, но без налоговой декларации, вместо того, чтобы подыскать вам квартиру, он пустит вас по схеме жестких проверок.

В закон об НБУ предлагается внести изменения, согласно которым из под банковской тайны выводится, к примеру, информация об экспортно-импортных операциях предприятий. Также банки будут обязаны давать НАБУ полную информацию по счетам и операциям своих клиентов — и частных лиц и компаний.

По действующим сейчас нормам сомнительные операции также требуют реакции. На начальном этапе их просто останавливают — до выяснения обстоятельств. А чаще всего многие проверяющие просто закрывают глаза на "мелкие несостыковки".

Но будет по-другому. И тут начинаются усложнения, которыми пестрит новый проект.

"Новый законопроект предлагает более жесткую санкцию: моментальную заморозку активов, как только они будут выявлены на первичном уровне", — говорит Радзиевский.

Штрафы — до 170 миллионов

Отдельное нововведение — более жесткое отслеживание денежных переводов. Это хотят делать для предотвращения, обнаружения и расследования случаев отмывания денег, — говорится в пояснительной записке. Все платежные системы должны будут сопровождать все денежные переводы полной информацией о плательщике и получателе средств, а также устанавливать некие "ограничители" для противодействия манипуляции с деньгами. То есть, к примеру, если бухгалтер будет разбрасывать сотрудникам "серые" зарплаты по банковским картам или высылать деньги переводом фрилансерам, он уже рискует попасть под колпак проверяющих.

В Раде также хотят заставить представителей финмониторинга работать лучше. Ведь не секрет, что нынешние проверки зачастую — простая формальность.

Для этого придумали целую систему драконовских штрафов. Так, за ненадлежащую проверку политиков и связанных лиц грозит штраф до 340 тысяч гривен, за нарушение требований отказаться от установления деловых отношений с подозрительным контрагентом – до 850 тысяч, за нарушение порядка замораживания / размораживания активов, связанных с терроризмом и его финансированием – до 1,7 млн гривен.

Финучреждение, которого уличат в ненадлежащей организации и проведении первичного мониторинга, рискует заплатить рекордную сумму в 170 млн гривен. Рядовые инспектора — до 34 миллионов.

Штрафы будут и для тех, кого станут проверять — граждан и бизнеса. Так, за непредоставление или предоставление неправдивой информации в органы финмониторинга могут выписать штраф до 850 тыс. гривен. В такую же сумму авторы проекта оценили и недопуск инспектора к проверке.

"Конечно же, это верхняя граница штрафа, его окончательная сумма будет определяться суммой ущерба, тяжестью нарушения. Но такие высокие "потолки" дают огромное пространство для коррупционной бухгалтерии и шантажа бизнесменов со стороны органов финмониторинга и силовых структур", — говорит Радзиевский.

Также проверяющие могут построить доходную схему на списывании штрафов. "Органам финмониторинга предлагается предоставить право уменьшать начисленные штрафы на 50% с целью "поощрения выполнения требований закона" – интересно, как они будут его использовать", — иронизирует Радзиевский.

Эксперты говорят, что многие бухгалтеры или нотариусы станут попросту отказываться от части клиентов или же существенно повысят цены на свои услуги.

"В проекте написано — любой бухгалтер аудиторская и бухгалтерская фирма должны проводить финансовый мониторинг клиентов при предоставлении налоговых консультаций. Исключение составляют бухгалтеры, которые являются сотрудниками предприятия. Поясню простыми словами то, что там написано. Бытовая ситуация. Я и вы — соседи. Вы знаете, что я бухгалтер. Вы встречаете меня на улице и спрашиваете: не можешь подсказать, сколько налогов должны удерживать с моей зарплаты?". Сегодня я вам отвечу — минимум, 19,5%. А вот после принятия этого закона я уже так просто вам это сказать не смогу. Потому что ответ на этот вопрос будет моей налоговой консультацией, а я на вас не работаю. А поэтому я должна попросить у вас паспорт и код, проверить, являетесь ли вы ФЛП, не являются ли ваши родственники публичными лицами, пригласить вас в офис заполнить кучу бумаг. Про то, что этот законопроект уничтожит услуги бухгалтеров, оформленных как ФЛП, и говорить не приходится. Да и большинства бухгалтерских фирм. Потому что штрафы за нарушения — до 510 тысяч гривен. И критерии, когда применять 340 тысяч, а когда 510 тысяч отсутствуют. А на практике наши оравы применяют штрафы по самым высоким ставкам", — написала на своей странице в Facebook член Союза аудиторов Украины Светлана Сирко.

Банкиры пока комментируют законопроект осторожно. "Спрогнозировать как изменится финансовый мониторинг в банках сложно, поскольку, во-первых, законопроект 2179 является не первым, который за последние пару лет обсуждается в банковских кругах, во вторых , многое зависит от постановления НБУ (или изменений в действующий документ), которое будет принято в рамках нового закона", — говорит Гороховский.

СБУ и ее "ошибки"

К борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма хотят привлечь СБУ. В новом проекте права Службы безопасности существенно расширили, — говорит Радзиевский.

"Некоторые шаги – вполне логичны. Например, расширяется базовое понятие "финансирования терроризма". Если сегодня этот пункт подразумевает передачу денег или других активов террористу именно на совершение или подготовку теракта / создание группы и т. д., то в новой редакции под "финансированием" хотят понимать передачу средств на любые цели. Другое дело, что теперь эта норма сделает для силовиков еще проще "подвешивание на крючок" "недоговороспособных" предпринимателей, которым в качестве "профилактики" "шьют" эту статью", — отмечает юрист.

Также СБУ будет формировать свои "черные списки" сомнительных граждан и компаний. "При этом для такого решения спецслужбе не понадобится даже открывать уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса", — отмечает Радзиевский.

Попадание в "черный список" СБУ — это автоматическая блокировка всех активов.

"На "радары" СБУ могут попасть не только сами фигуранты, но и компании или физлица, имена или названия которых похожи на имена потенциальных террористов и их пособников", — говорит Радзиевский.

Возможность ошибки СБУ в законопроекте также предусмотрена. На этот случай предлагается разморозка активов. Но не сразу, а лишь после того, как силовики сообщат о недоразумении в органы финмониторинга. И даже на этом, как считают эксперты, силовики вполне могут построить доходу схему — сначала "по ошибке" вносить людей или компании в черный список, а затем оперативно снимать все подозрения, но уже — за деньги (или, скажем, готовность сотрудничать).

"Причем, банкротство или реорганизация юрлица уже не спасет от ответственности за "террористические" преступления. Правоохранители смогут привлекать их правопреемников", — отмечает Радзиевский.

Тем более, что правоохранителям собираются включить зеленый свет в деле борьбы с отмыванием денег, скажем, они смогут получать упрощенный доступ к документам и вещам даже без участия собственника. Для этого нужно заявить лишь о "вероятности угрозы", не предоставляя суду никаких аргументов. Причем, предлагается запретить публикацию постановления с идентификационными данными о выемке в реестре судебных решений, так что теоретически о нет может не узнать ни сам подозреваемый, ни его адвокат.

Национальная ассоциация банков Украины считает, что проект требует доработки ко второму чтению, так как содержит много "неоднозначных, оценочных и субъективных положений, которые усложнят применение закона на практике". В частности, по мнению ассоциации, нужно переписать положения о проведении независимых проверок, обязанностях субъектов первичного финмониторинга, процедур заморозки активов и приостановки финансовых операций, размерах штрафов и пр. Но прислушаются ли депутаты к этим замечаниям — пока неясно.