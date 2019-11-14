Бюджетный забег выходит на финишную прямую.

Как уже писала "Страна", 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект бюджета на следующий год. 5 ноября он был презентован общественности и передан в Раду. А уже сегодня, 14 ноября, его вынесут на рассмотрение в Раду.

Между первым и вторым чтением бюджетный законопроект не сильно изменился, но тем не менее некоторые статьи основательно переписали, а некоторые — добавили. В частности, появились 2 млрд гривен на социально-экономическое развитие регионов, или, как говорят эксперты, "хотелки депутатов" (эти деньги идут на мажоритарные округа) и 3 млрд гривен от легализации азартных игр, но исчезла статья на компенсацию льготных кредитов на покупку земли, а это 4,4 млрд гривен.

Также могут сильно уменьшиться местные бюджеты.

Остается еще несколько потенциально интересных тем для торга, так что в итоговом варианте бюджета не исключены новые сюрпризы.

"Страна" проанализировала 10 самых важных моментов проекте бюджета-2020

1. Макроэкономические параметры и курс доллара

Изначально проект бюджета готовился на расчетах предыдущего Кабмина Гройсмана, которые были озвучены еще весной этого года.

Ко второму чтению смету пересчитали и свели по-новому. В итоге ожидаемый рост экономики уменьшился с 4% до 3,7%. Инфляция также должна сократиться — с 6,1% в первом варианте до 5,5% во втором. Курс доллара снизили с 28,1 гривны до 27 гривен.

Также правительство пересмотрело ожидаемые налоговые поступления. План по НДФЛ вырос на 467 млрд гривен — до 129,4 млрд, по налогу на прибыль предприятий - на 4,3 млрд (до 118,9 млрд), по НДС с произведенных в Украине товаров — на 3,3 млрд (до 96,8 млрд).

При этом снизили ожидания по ренте за недропользование— на 3,3 млрд (до 49,9 млрд). Скандальный законопроект №1210, который предусматривает резкое увеличение ренты на добычу руды, не учитывали при подготовке бюджета ни к первому чтению, ни ко второму чтению. Не исключено, что пока его принятие отложат или же разобьют на части и будут принимать в несколько этапов.

Но зато появились 500 млн гривен от легализации добычи янтаря, хотя соответствующий проект пока тоже не принят в целом.

Также уменьшили план по сбору импортного НДС — на 7,4 млрд, до 349,5 млрд, что, очевидно, поясняется снижением прогнозного курса доллара.

Все это повлияло и на общие бюджетные параметры. Так, если в первом варианте бюджета доходы планировались на уровне 1,079 трлн гривен, то во втором — 1,094 трлн, то есть, на 15 млрд больше. Расходы тоже выросли — с 1,170 трлн до 1,181 трлн, или на 11 млрд гривен.

При этом дефицит бюджета уменьшили с 95,1 млрд до 94,3 млрд, или на 800 млн гривен.

2. Долги и пирамида ОВГЗ

Презентуя проект бюджета ко втрому чтению, премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что в следующем году стране придется жить в условиях достаточно серьезной долговой нагрузки на казну.

Отдать нужно едва ли не каждую третью гривну. При этом он заверил, что брать взаймы власти будут меньше, чем отдавать. То есть, постепенно, госдолг сократится.

"Это, мягко говоря, не соответствует действительности и тому, что записано в бюджете. Так, по внешнему и внутреннему долгу на следующий год запланированы выплаты на уровне 282,1 млрд гривен. Плюс — еще 142 млрд — на обслуживание долга (проценты), то есть, всего — 424,1 млрд. Новые займы составят 365,2 млрд гривен. Но выплата процентов не уменьшает тела долга. В итоге, общий долг по итогам года вырастет на 83 млрд гривен", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

"От первого ко второму чтению сумма госдолга действительно немного уменьшилась, но тут "фокус" простой — его просто пересчитали по новому курсу доллара", — добавил Скаршевский.

Основная надежда у правительства на рынок ОВГЗ. Облигаций в следующем году хотят продать на 231 млрд гривен, а выплаты по процентам по ценным бумагам составят 161 млрд гривен.

То есть, Минфин, судя по всему, продолжит строить пирамиду ОВГЗ.

3. 12 млрд от приватизации

Власти уже не раз заявляли, что в Украине намечается большая приватизация. Отменен список объектов, не подлежащих приватизации, а в новом запретном списке пока только одно предприятие — Николаевский бронетанковый завод. Первыми претендентами на приватизацию должны стать "Укрспирт", "Центрэнерго", "Укрпочта" и другие крупные предприятия.

При этом в проекте бюджета к первому чтению от приватизации планировалось получить всего 5 млрд. В прежние годы под эту статью планировали по 17-20 млрд, правда, планы никогда не выполнялись.

Ко второму чтению планку для приватизации увеличили до 12 млрд. Но при этом сделали разбивку — 6 млрд от большой приватизации и еще столько же — от малой. При этом, по мнению экспертов, для большой приватизации это слишком мало, так как только цена "Центрэнерго", как минимум, 6 млрд. Для малой приватизации 6 млрд — слишком много.

"На первой волне получили 2 млрд, а все самое ценное уже ушло", — пояснял "Стране" Алексей Кущ.

"Но на бюджетных доходах ни недовыполнение, ни перевыполнение по приватизации особо не скажутся. Это разовые поступления, которые идут не в доходную часть, а на финансирование дефицита бюджета", — пояснил Виктор Скаршевский.

4. У регионов заберут миллиарды

В этом году реформа децентрализации должна выйти на финишную прямую. Очевидно, в расчете на то, что на местах заработают себе на жизнь сами, правительство основательно порезало бюджетные статьи на региональное финансирование.

Во-первых, на 2 млрд гривен "похудел" Фонд регионального развития. Если к первому чтению ему планировалось выделить 9,5 млрд, то ко второму — только 7,5 млрд гривен.

Это меньше 1% общего фонда бюджета, хотя в бюджетном кодексе записано, что Фонду положено финансирование не меньше 1%. Чтобы исправить это несоответствие, строку в бюджетном кодексе немного перепишут, указав, что на региональное развитие должно идти "не больше 1%" общего фонда.

Фонд регионального развития финансирует проекты по развитию спортивной инфраструктуры, энергоэффективности и пр. Проекты проходят двойной отбор — сначала на местном уровне, затем в Минэкономразвития. По словам экономиста Виктора Скаршевского, распределение средств более-менее прозрачное, так как есть четкая формула — 80% денег делят в соотношении с количеством населения в той или иной области, 20% достается регионам, в которых валовый продукт ниже 70% среднего по стране.

Во-вторых, 2 млрд, которые забрали у Фонда регионального развития, пойдет на социально-экономическое развитие регионов. Казалось бы, направленность та же — деньги в любом случае получат на местах. Но разница все же есть. Статью социально-экономического развития традиционно считают расходами на "хотелки" депутатов- мажоритарщиков.

"И никакого прозрачного распределения там нет. Как показывает практика прошлых лет, львиная доля средств достается провластным депутатам — они получают на свои округа в 3-4 раза больше, чем остальные", — отмечает Скаршевский.

В-третьих, у местных бюджетов хотят забрать часть налоговых поступлений.

В аналитической записке Ассоциации городов Украины отмечено, что проект бюджета на 2020 год сверстан с учетом нескольких новаций. В частности, планируется прекратить зачисление в местные бюджеты части акцизного налога на топливо (13,44%).

Потенциальные потери от этого нововведения в Ассоциации городов оценивают в 7,7 млрд гривен. И эти потери не перекрываются обещанным увеличением финансирования на содержание местных дорог, так как эта сумма вряд ли превысит 4 млрд, да и то, если будут соответствующие решения обладминистраций. В 2018-2019 годах последние давали по этой статье на места всего около одного миллиарда.

Кроме того, не будут проводить индексацию нормативно-денежной оценки земли, а это — еще 2,2 млрд гривен потенциальных потерь, — утверждают в Ассоциации городов.

Субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин хотят оставить на уровне этого года — 261 млрд гривен. При этом количество ОТО выросло. В итоге на одного жителя получится всего 467 гривен, тогда, как, к примеру, в 2016 году — 1107 гривен. Потенциально местные бюджеты недополучат 2,9 млрд, — подсчитали в Ассоциации городов.

Также недостаточно денег заложили на медицинскую и образовательную субвенции. По образованию, если учитывать рост зарплат, обещанный Гройсманом, местным бюджетам придется выложить со своего кармана 27,5 млрд гривен.

Правда, в проекте бюджета ко второму чтению нашли некий компромисс, пообещав дополнительно 3,7 млрд гривен на доплаты молодым учителям и гарантированные доплаты всем остальным за престижность труда. Но это явно не перекрывает потери местных бюджетов.

По медицинской субвенции потребность по программе гарантий медобслуживания составляет 110 млрд, тогда как планируется выделить всего 72,1 млрд. То есть, минус для местных бюджетов — еще 39 млрд.

Еще 6 млрд на местах потратят на компенсации проезда в транспорте и связи для льготников, 7 млрд — на штрафы энергопоставляющим компаниям, которые возникли из-за несвоевременного финансирования из госбюджета субсидий.

В проекте бюджета на следующий год также не предусмотрено списание задолженности местных бюджетов по среднесрочным займам, а это еще минус 9 млрд гривен.

То есть, прямые потери местных бюджетов от уменьшения господдержки составят 13,1 млрд, на медицину и образование — 78,6 млрд, другие потери — 55,6 млрд. Всего — 147,3 млрд. «это приведет к уменьшению объема и ухудшению качества социальных и коммунальных услуг населению, сокращению расходов на обновление инфраструктуры и проекты развития», — прогнозируют в Ассоциации городов.

5. Меньше денег на субсидии

Одна из главный новаций этого бюджета — уменьшение расходов на субсидии. Если в 2019 году на них заложено порядка 55 млрд, то на следующий год запланировали только 48 млрд. При этом, несмотря на критику экспертного сообщества, ко второму чтению эту цифру пересматривать не стали. При этом реальные потребности на субсидии оцениваются в 70 млрд.

В Минсоцполитики заявили, что все, кто нуждается, без государственной помощи не останутся. Но проверки будут. "Если у вас дом 600 квадратов, вы ездите на новой машине, то очевидно, субсидия вам не очень нужна", — сказал на презентации проекта бюджета ко второму чтению премьер-министр Алексей Гончарук.

Закон о верификации получателей государственных выплат президент Вадимир Зеленский не подписал - вернул в Раду со своими замечаниями. То есть, полноценный механизм проверок в ближайшее время не запустят. Но отсев субсидиантов, который идет уже сейчас, скорее всего, продолжится. Так, денег не дадут владельцам новых авто до 5 лет, тем, кто совершил дорогие покупки, имеет неплохой банковский счет и пр.

По мнению экономиста, эксперта института Grouford Алексея Куща, без субсидий может остаться до 600 тысяч семей. Тем более, что коммуналка будет дорожать.

"С начала ноября цена на газ в Европе выросла в 1,5 раза. На условиях поставки до границы с Украиной тысяча кубов стоит 6,5 тысяч гривен с НДС, а с транспортом это будет уже до 8 гривен. С нового года верхний предел цены на газ для населения, который сейчас составляет 9,77 гривен за куб, убирается — люди будут платить по тем же ценам, что и промышленность. Не исключено, что в разгар зимы цена дойдет до 12-14 гривен за куб", — добавил Скаршевский.

6. Минус 9 миллиардов на пенсиях

Несмотря на то, что дефицит Пенсионного фонда все время растет, в следующем году государство уменьшит дотации.

"Если в этом году компенсация дефицита ПФ из госбюджета составила 182 млрд, то на следующий запланировано 173 млрд. Это ставит под сомнение автоматическую индексацию пенсий, которая проводится ежегодно из расчета 50% от инфляции и 50% от роста номинальной зарплаты в стране", — говорит Виктор Скаршевский.

На презентации бюджета премьер Гончарук тему пенсий комментировал неохотно. Он лишь отметил, что пенсии вырастут, "но незначительно". В правительстве обещают стандартную индексацию, при этом минимальная пенсия увеличится к весне на 150 гривен.

Но все еще может измениться, причем, явно не в лучшую для пенсионеров сторону.

Как уже писала "Страна", в Минсоцполитики появился законопроект, который предлагает отменить привязку соцвыплат к прожиточному минимуму.

Там привязка к нему сохраняется лишь для минимальных пенсий. Но, как рассказал нам первый заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, к ним на согласование зашел уже другой вариант проекта — привязку к прожиточному минимуму убрали и для минимальных пенсий. Их будут считать по некой базовой величине, а какой она будет и станут ли ее пересматривать — вопрос пока открытый. Так что эксперты предположили, что рост минимальных пенсий тоже могут отложить до лучших времен.

Взамен государство позаботится о тех, кому за 80. Надбавки а уход за престарелыми украинцами вырастут на 40%, а это плюс 670 гривен в месяц. На эти цели в бюджете запланировано 806 млн гривен.

7. Аграрии без техники и дешевых кредитов

Статьи по господдержке аграриев правительство основательно "проредило". Так, из проекта бюджета на следующий год исчезли компенсации селянам на покупку техники отечественного производства (сейчас возвращают 25% от стоимости).

К первому чтению в проекте бюджета-2020 появилась статья на льготные кредиты под покупку земли с финансированием 4,4 млрд гривен.

Но ко второму чтению она загадочным образом исчезла. Ко второму чтению аграриям обещают господдержку 4 млрд гривен, но не расписано, на какие именно цели.

Еще 240 млн пойдут в уставной капитал Фонда частичного гарантирования кредитов, и уже оттуда можно будет получить компенсации по займам на покупку земли. Но сумма такая мизерная, что говорить о реальном удешевлении кредитов для селян вообще не стоит.

Также примечательно, что из бюджета ко второму чтению исчезло финансирование Государственного кредитно-экспортного агентства (в этом году — 200 млн).

"Эта структура, помимо поиска новых экспортных рынков, должна также финансировать и страховать экспорт. Непонятно, как без профильного госагентства правительство собирается увеличивать экспорт вдвое, как записано в программе действий Кабмина", — отметил Скаршевский.

8. Школы и медицина

На медицину в проекте бюджета запланировано 113,3 млрд гривен, что на 10% больше, чем в этом году и на 5 млрд, чем в проекте к первому чтению, но все равно меньше 5% ВВП, как того требуют медики.

Дополнительные средства планируется направить на реформу экстренной помощи — за 1,9 млрд купят 470 "Скорых" и построят 25 новых пунктов неотложной помощи.

Втрое обещают увеличить финансирование программы "Доступные лекарства". Вместо 1 млрд на лекарства направят 3,1 млрд гривен.

На закупку лекарств выделят 9,7 млрд, что на треть больше, чем в этом году, на лечение украинцев за границей, а это, прежде всего трансплантация, 1,09 млрд против 689 млн в этом году.

Но, по словам главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, этих денег все равно недостаточно. "Дефицит — как минимум, 17 млрд гривен", — говорит он.

По словам Кравченко, если ранее медицинская субвенция регионам покрывала защищенные статьи расходов — зарплаты медперсоналу, коммунальные платежи и закупку жизненно важных лекарств в местные больницы, то теперь эти деньги распределяются в ручном режиме, и до многих клиник просто не доходят.

"С 72 млрд гривен программы медициснкох гарантий 19 млрд выделено на первичку и 14 млрд на субвенции на три месяца )январь-март). Таким образом на остальные 9 месяцев вторичке останется 39 млрд. Понимаете, что начнется с 1 апреля? Тотальное недофинансирование учреждений под лозунгом «деньги идут за пациентом", — написал на своей странице в Facebook известный инфекционист и главный врач сети медцентров Your Baby-Your Family Андрей Волянский.

На образование, которому в бюджете к первому чтению обещали 128,7 млрд гривен, ко второму выделили 145,1 млрд гривен, то есть, почти на 9 млрд больше. По сравнению с прошлым годом расходы на образование вырастут на 23 млрд.

Но на зарплаты педагогам дадут только 3,7 млрд гривен. Субвенция на соцзащиту отдельных категорий педагогов должна покрыть разрыве выплаты молодым учителям (10 прожиточных минимумов) и лопаты всем остальным за престижность труда.

Еще 3,5 млрд дадут на новую программу "Способная школа для лучших результатов". Но, как уже подсчитали в Ассоциации городов Украины, это не покроет реальные потребности образовательной сферы, так что местным бюджетам придется доплачивать со своего кармана.

9. Спецфонд

В проекте бюджета ко второму чтению более детально расписали поступления и расходную часть специального фонда госбюджета. Так, в нем будут аккумулироваться средства, полученные от перевыполнения планов по сбору импортного НДС, плата за лицензии для операторов игорного бизнеса, а также 70%, полученных от конфискации имущества.

Эти средства пойдут на финансирование ряда статей, в частности: проектов развития транспортной инфраструктуры (помимо уже запланированных на дороги 73, 7 млрд гривен), реформу таможни, Нацполицию и новую программу "Способная школа для лучших результатов".

10. Силовики

Из проекта бюджета становится понятно, что силовые ведомства — по -прежнему в приоритете у властей. По статье "Оборона и безопасность" на следующий год запланировано 245,8 млрд гривен, а это около 5,5% ВВП.

Из них Минобороны получит 130 млрд, а МВД — 93 млрд. По оборонке главным приоритетом будет наращивание производства и закупок вооружения, — пояснили в профильном министерстве. Так, госгарантии вырастут с 3 млрд до 9 млрд. Еще 2,4 млрд получит Минэкономразвития для госзаказа на производство боеприпасов.

МВД, по словам заминистра Антона Геращенко, направит "лишние" деньги на повышение зарплат полицейским на 10%, квартиры (ипотека на льготных условиях для 2 тысяч семей), очередную партию французских "вертолетов Авакова" и строительство 20 новых кораблей пограничной охраны в партнерстве с теми же французами.

"Также между первым и вторым чтением бюджета на 25% или 2 млрд гривен увеличили расходы СБУ", — отмечает Виктор Скаршевский.