Фракция партии “Слуга народа” (СН) проголосовала за то, чтобы снять состоящего в ней Богдана Яременка с должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и парламентского сотрудничества. Такое решение было принято на заседании фракции в понедельник.

Кем заменят Яременко, в СН пока не говорят, но "Страна" узнала приблизительный список кандидатов.

Молодо-зелено

Как сообщил после заседания народный депутат Александр Качура (СН), пропрезидентская фракция поддержала решение о снятии Богдана Яременко с поста главы "иностранного" комитета.

"Фракция приняла принципиальное решение, что Яременко нужно снять, но, возможно, он снова подаст свою кандидатуру на это место", - сообщил Качура журналистам. Сам Яременко не пришел.

Как писала "Страна", фотографы в Верховной Раде запечатлели, как Яременко во время заседания ведет переписку в смартфоне с проституткой и ищет знакомства с женщинами, будучи женатым человеком. Когда факт вышел наружу, Яременко сначала утверждал, что переписка сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился и написал заявление о сложении полномочий главы комитета, правда, с оговоркой, что передаст его спикеру Дмитрию Разумкову только, если решение об его отставке примет собственная фракция.

Несмотря на решение фракции, непонятно, когда вопрос об увольнении вынесут на голосование.

Также важно, что на заседании так и не прозвучали имена преемников Яременко. Согласно регламенту Верховной Рады, отставку с поста председателя комитета еще должен одобрить парламент. Далее депутатам предложат проголосовать за кандидатуру нового главы, право ее выдвинуть принадлежит фракции (депутатской группе), по чьей квоте был избран предыдущий руководитель.

По словам главы фракции СН Давида Арахамии, на место Яременко есть некие три кандидатуры. Правда, депутат Качура (СН) после заседания утверждал, что кандидатов целых пять.

Журналист-международник Игорь Соловей на своей странице в Фейсбуке написал, что в кресло метят замглавы этого же комитета Марина Бардина и член комитета Елизавета Ясько, а также замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Галина Михайлюк (все СН).

Правда, источник “Страны” во пропрезидентской фракции отрицает, что последняя входит в шорт-лист. По его информации, в тройке претендентов помимо Бардиной и Ясько также их коллега во фракции и комитете Святослав Юраш.

А заместитель главы фракции Евгения Кравчук дает свой расклад по кандидатам: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко (нардеп от "Слуги народа", сейчас работает в комитете по правовой политике).

Помимо фракционной принадлежности этих троих объединяет молодость. Юраш - вообще самый молодой депутат нынешнего - девятого - созыва. Ему только 23 года. Бардиной исполнилось 26 лет, а Ясько - 29. Дипломатического образования ни у кого нет. У Юраша вообще только среднее, при том что по официальной информации он учился в вузе за рубежом. Ему приписывают создание международного центра Майдана и семиязычного медиаресурса EuromaidanPR, также в СМИ говорится, что в прошлом созыве Рады Юраш был секретарем общественного совета при своем нынешнем комитете.

Бардина по первому образованию социолог, но сейчас изучает международное право в Киевском институте международных отношений. До избрания в Раду она работала помощницей на постоянной основе народного депутата восьмого созыва Сергея Лещенко (“Блок Петра Порошенко”) и внештатно - на другого члена пропрезидентской фракции Александра Черненко. Параллельно она некоторое время сотрудничала с межфракционным объединением депутатов (МФО) “Еврооптимисты” в качестве “интерна”. Как пояснил “Стране” один из его членов, на Бардину возложили функции секретаря МФО. Он подтвердил расхожую версию в политических кругах, что девушка попала в избирательный список СН по протекции Лещенко, который остается близким к команде Зе. “Однако сейчас, думаю, она живет своей жизнью в политике. Она толковая, инициативная девушка, а у “слуг” небогатый выбор. Думаю, ее шансы заменить Яременко высоки”, - говорит народный депутат восьмого созыва, попросивший об анонимности.

Ясько окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, участница многих грантовых программ.

Источник во фракции уверяет, что возраст и недостаток опыта в международных делах не будет ни для кого из перечисленных помехой. “Иностранные языки они знают, а остальное - дело наживное, тем более каждый из ребят начнет не с чистого листа. Сейчас они между собой обсуждают, кто же это (глава комитета - Ред.) в итоге должен быть”, - комментирует на правах анонимности член фракции СН, утверждая, что окончательный выбор сменщика Яременко верхушкой фракции еще не сделан.

Интересно, что народный депутат Александр Качура (СН) допускает проведение консультаций с другими фракциями насчет избрания нового главы комитета. “Это не тот вариант, когда мы протащим решение без оглядки на другие фракции. Это такой важный комитет, что нужно выслушать мнение всех”, - сказал он в комментарии “Стране”.

В парламентских кулуарах также говорят, что место главы комитета не прочь занять член фракции СН, политтехнолог Никита Потураев, и находит даже поддержку.

"Такие разговоры ходят", - подтверждает источник во фракции без подробностей.

А вот депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко заявил сегодня утром, что место Яременко займет нардеп Александр Качура.

Дипломаты в недоумении

Ждать, что кресло отдадут какой-нибудь другой фракции, конечно, не стоит.

Хотя опытных депутатов в комитете хватает: первый заместитель его председателя, бывший вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции в правительстве Юлии Тимошенко Григорий Немыря (“Батькивщина”), которого хорошо знают на Западе, народный депутат Юлия Левочкина (“Оппозиционная платформа - За жизнь”), которая на протяжении нескольких созывов входила в состав парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранным делам, а также постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее совета Европы, а также первый вице-спикер в прошлом созыве Ирина Геращенко (“Европейская солидарность”).

Во-первых, передача руководства выглядела бы так, будто СН, имея монобольшинство в Раде, не способна найти замену проштрафившемуся Яременко.

Во-вторых, это слишком важный во внутренних раскладах комитет.

"Во всех созывах по статусу это был второй после бюджетного комитет из-за того, что работать приходится с международного повесткой и, соответственно, с иностранными дипломатами", - объясняет "Стране" первый заместитель главы комитета по иностранным делам в Раде седьмого созыва Владимир Куренной (УДАР).

Впрочем, по его опыту, если во главе стоял слабый руководитель, то значение комитета в международной политике страны “резко падало со всеми вытекающими последствиями” для самого парламента.

Замглавы "иностранного" комитета в Раде восьмого созыва, дипломат по образованию Виктор Вовк ("Радикальная партия") считает, что это уже происходит.

"Сейчас по моей оценке в комитете ускоренно разрушается институционная память комитета и резко снижается его роль. Один из примеров - это безосновательное создание какой-то временной спецкомиссии во главе с Рахманиным (временная специальная комиссия по формированию и реализации политики относительно восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины, которой руководит глава фракции “Голос” Сергей Рахманин - Ред.), которая функционально будет дублировать роль комитета", - прокомментировал Вовк “Стране”.

Понятно, что даже рокировка Яременко, не изменит расклад сил в комитете, где из 13 членов - 7 представляют "Слугу народа", включая нынешнего председателя, который, вероятнее всего, останется в статусе простого члена.

Нужные для Офиса президента решения комитет сумеет провести. Но ситуация остается сложной для СН.

"Для "слуг народа" любой сценарий насчет “иностранного” комитета неудачен. Провал отставки Яременко в сессионном зале оставит в недоумении дипломатический корпус, который, по моим впечатлениям, косо смотрит на игрища вокруг комитета. А если снимут, то никто из претендентов на серьезном уровне не разбирается в международных делах и не сможет вести достойно парламентскую дипломатию. Придут явно несамостоятельные люди, с которыми непонятно как вести диалог. Можно ли будет их ответы воспринимать как позицию новой власти? Мои источники среди западных дипломатов уже столкнулись с тем, что люди из орбиты власти говорят одно, а позиция Офиса президента оказывается совсем другой. И это дипкорпус тревожит", - резюмирует политолог Анатолий Октисюк в комментарии "Стране".