Кабмин решил переписать формулу, по которой сейчас рассчитывают размер различных соцвыплат (на детей, по инвалидности, по безработице и другие).



Сейчас они привязаны к прожиточному минимуму (в этом году — порядка 2 тысяч гривен, со следующего — 2100). Но на сайте Минсоцполитики есть законопроект, предлагающий "отвязать" большую часть платежей от прожиточного минимума, и "привязать" их к некой базовой величине или вообще каждый год определять по-новому.



Какой именно будет базовая величина — пока неясно. Но есть риск, что сумма окажется достаточно скромной. Эксперты не исключают, что весь этот эксперимент со сменой формулы власти затевают специально, чтобы пособия не росли при каждой корректировке прожиточного минимума. Ведь, к примеру, возвращая проект бюджета после первого чтения, профильный комитет Рады поручил Кабмину изучить возможность повышения прожиточного минимума на следующий год до "реальной цифры", а это порядка 4,1 тысячи гривен. То есть, в этом случае могли бы резко вырасти и все привязанные к нему выплаты.



Но "отвязываться" от прожиточного минимума будут хитро.

"Все, что платит государство, то есть, пособия, предлагается считать по-новому, то есть, по некой базовой величине. А все, что государство получает, а это некоторые штрафы и налоги, которые сейчас также привязаны к прожиточному минимуму, "отвязать" от него почему-то забыли. То есть, эти платежи при повышении прожиточного минимума тоже будут расти", — пояснил "Стране" заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.



"Страна" разбиралась зачем власти меняют формулу для пособий и как в итоге это скажется на их размере.

Эксперименты с формулой

Законопроект, предлагающий поменять формулу для пособий, появился на сайте Минсоцполитики в конце октября. Он выставлен на общественное обсуждение, которое, как указано на сайте, продлится до 28 ноября.



Но министр социальной политики Юлия Соколовская, анонсируя идею правительства «отвязаться от прожиточного минимума» на презентации бюджета ко второму чтению бюджета, 5 ноября, сказала, что "уже завтра", то есть, 6 ноября, законопроект будет вынесен на рассмотрение Кабмина.



Тогда же она пояснила, что "прожиточный минимум перестал быть фактором, которым измеряется бедность", то есть он по-сути уже ничего не значит. А так как к этой величине привязано более 150 различных платежей, то логично изменить формулу.



Но ни 6 ноября, ни позже законопроект от Минсоцполитики в Кабмине так и не появился. Зато его получили в Федерации профсоюзов — и уже с правками.



Причем, проект сделали еще более невыгодным для получателей бюджетных денег. "Если в первом варианте к прожиточному минимуму была привязана хотя бы минимальная пенсия, то во втором — "отвязали" и ее. А базовую величину, согласно правкам, уже будет определять не парламент, раз в год во время бюджетного процесса, а Кабинет министров, который по идее, сможет "экспериментировать" с ней на своей усмотрение, даже без одобрения Рады", — пояснил Александр Шубин.



Похожие эксперименты с формулой для соцвыплат уже были. До 2017 году пособия считали в привязке к минимальной зарплате. Но, когда было принят решение повысить ее вдвое (до 3,2 тысячи гривен), от этой формулы решили отказаться. И привязали соцвыплаты к прожиточному минимуму, который тогда не увеличивали. Аргумент властей был следующий: вначале повысим минималку, добьемся детинизации экономики и роста бюджетных поступлений, а уже потом увеличим и пособия. Но обещанного повышения выплат так и не произошло. В итоге, многие компенсации вообще заморозили или проиндексировали на процент инфляции. В итоге они безнадежно отстали от минимальной зарплаты. К примеру, стипендии в вузах сейчас составляют всего 1,3 тысячи гривен, тогда как минималка — 4,2 тысячи.



Поэтому опасения экспертов, что социальные выплаты вовсе перестанут расти или же будут расти намного медленнее, чем прожиточный минимум, вполне обоснованы.

Не прожиточный минимум

Как указано в законопроекте, без привязки к прожиточному минимуму будут считать:



— минимальный должностные оклады (тарифный разряд) работников бюджетной сферы. Указано лишь, что он должен быть не меньшим базовой величины. Для работников других предприятий минимальный оклад должен быть не меньшим 50% минимальной зарплаты.



—алименты



—выплаты на детей



—выплаты для чернобыльцев. Указано, что их размер, в том числе, пенсия за урон здоровью, оплата труда работников зоны отчуждения и пр., будут определяться в бюджете на текущий год.



— компенсации за потерю кормильца



— пенсии по инвалидности



— выплаты для военнослужащих и их семей

—выплаты при рождении ребенка. Указано, что теперь они будут ежегодно определяться в бюджете



— пособия по базработице



—выплаты малообеспеченным семьям



— стипендии



По минимальным пенсиям в проекте, который размещен на сайте Минсоцполитики, привязка к прожиточному минимуму сохранена, но, как говорит Шубин, в версии, которую направили на согласование профсоюзам, ее уже тоже убрали.



То есть, практически все государственные соцвыплаты в случае принятия этого проекта уже не будут зависеть от прожиточного минимума. Их станут считать либо на основе новой базовой величины, либо и вовсе определять без формулы — конкретные суммы должны прописывать в бюджете. Это, к примеру, касается выплат чернобыльцам, работникам зоны отчуждения, компенсаций за ущерб, нанесенный здоровью и др.



Получается, что власти смогут в ручном режиме регулировать «приоритетные» группы получателей. "Скажем, в этом году больше дадим людям с инвалидностью, на следующий год — многодетным и т.д", — говорит Шубин.



При этом, по его словам, нарушается статья 46 Конституции, в которой указано, что социальные выплаты, которые являются единственным источником дохода получателей (пенсии по инвалидности, пособия по безработице) не могут быть ниже прожиточного минимума.



Стоит отметить, что и сам официальный прожиточный минимум уже давно стал объектом критики. Он, якобы, заметно занижен и уже давно не соответствует реальным потребностям украинцев. "Скажем, там есть расходы на мобильную связь, но нет — на покупку мобильного телефона. А без него даже декларацию с семейным врачем подписать нельзя", — пояснил Шубин.

По оценкам экспертов, реальный прожиточный минимум должен составлять не меньше 5 тысяч гривен. Но бюджетный комитет порекомендовал Кабмину рассмотреть возможность заложить в бюджет на следующий год компромиссную цифру — 4,1 тысячи гривен. Так как Украина присоединилась к конвенциям Международной организации труда, долго игнорировать реальный прожиточный минимум в любом случае не получится. Кроме того, заниженный официальный прожиточный минимум уже несколько раз пытались оспорить в суде.



Но, если его заложат в бюджет на следующий год, резко вырастут все соцвыплаты, на что в казне вряд ли найдутся средства. Так что был придуман выход — попросту изменить формулу. "В этом случае от прожиточного минимума уже ничего не зависит. Можно ставить любую цифру — хоть 10 тысяч", — отмечает Шубин.



При этом непонятно, что такое новая базовая величина, к которой привяжут пособия, и как ее будут определять. "Нужен новый закон по базовой величине, в котором пропишут как она будет соотноситься с прожиточным минимумом, с какой периодичностью ее пересматривать и пр. Ведь проблема не в том, как считать — от прожиточного минимума или от базовой величины. Главное - соблюсти социальную справедливость, чтобы человек смог прожить на государственное пособие", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Возможно, что базовую величину оставят на уровне нынешнего прожиточного минимума — порядка 2 тысяч гривен. А вот будут ли ее повышать в дальнейшем — вопрос.



"Пока складывается впечатление, что базовая величина станет «хотелкой» Кабмина. Какую захотят, такую и поставят. Ну или подгонят сумму, которая есть в бюджете, под количество получателей — чтобы денег на всех хватило", — отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

О налогах и штрафах забыли

Интересно, что большинство платежей, которые не являются социальными, но которые тоже привязаны к прожиточному минимуму, от последнего как раз не "отвязали". Хотя как раз они никак не связаны с качеством жизни человека. Таких платежей — десятки. Это, к примеру, штрафы, госпошлина, судебный сбор, плата за лицензии и др.

"В свое время вопрос — почему эти платежи считают в привязке к прожиточному минимуму — уже обсуждали. Предлагалось, к примеру, ориентироваться на необлагаемый доходом минимум (17,5 гривен). Но в итоге все оставили как есть", — говорит Шубин. "Отвязать такие платежи от прожиточного минимума было бы логично", — считает Забловский.



Но в итоге, по словам Шубина, авторы проекта "забыли" внести правки в Налоговый кодекс. "Осталась статья 120, где есть привязка прожиточного минимума к штрафам, статья 164, где эта величина фигурирует в базе налогообложения для предпринимателей ( в частности, для ФЛП - Ред) и статья 239, там, где говорится о ЕСВ. То есть, получается, что, если повысят официальный прожиточный минимум, все эти платежи тоже вырастут", — говорит Шубин. К примеру, налог для физлиц-предпринимателей на первой группе — 10% от прожиточного минимума, что сейчас составляет порядка 200 гривен, а, если прожиточный минимум повысят вдвое, вырастет до 400 гривен.



То же самое касается, к примеру, судебного сбора, госпошлины, сбора за установление квалификации судебный статей. Все это в случае повышения прожиточного минимума, тоже подорожает для граждан", — добавил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.



Плату за лицензии от прожиточного минимума отвязали, но привязали к минимальной зарплате — нужно будет уплатить разовый сбор в этом размере.



По словам Кравца, если законопроект примут, его можно будет обжаловать в Конституционном суде, так как он нарушает право человека получать доход на уровне не ниже прожиточного минимума. "Но неизвестно сколько времени пройдет, пока это произойдет. К примеру, систему гарантирования вкладов мы обжалуем уже четыре года. И пока КС не вынесет вердикт, новая формула будет работать", — говорит Кравец.



