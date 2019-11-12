Парламент практически вплотную подошел к рассмотрению одной из самых скандальных и противоречивых реформ - земельной, которая разрешит куплю-продажу земли в Украине. Земельные законопроекты оказались в повестке дня пленарного заседания во вторник.

В понедельник днем президент Владимир Зеленский даже записал специальное обращение к гражданам, в котором заявил о необходимости отменить мораторий на продажу земли, а разрешение продавать землю иностранцам вынести на всеобщий референдум.

Но несмотря на то, что казалось, что вопрос с продажей земли уже решен окончательно, ближе к вечеру понедельника законопроекты исчезли с повестки дня вторника и предварительно перекочевали на среду. А затем вообще стало понятно, что в правящей партии нет уверенности, что в ближайшие дни депутаты до них доберутся.

"Нет голосов", - емко охарактеризовал "Стране" перипетии с земельными проектами один из руководителей фракции "Слуга народа".

Как власть ищет голоса в Раде и собирается распродавать землю, анализирует "Страна".

Голоса на грани

Еще утром в понедельник ледокол по продаже земли был запущен на полную мощность. Законопроекты о рынке земли через согласительный совет включили в повестку дня вторника, претензии ряда фракций о недоработке документов проигнорировал спикер Рады Дмитрий Разумков, а президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, в котором рассказал, что до сих пор украинцы не являлись полноценными собственниками земли. А также пообещал, что землю иностранцам могут позволить покупать только через референдум.

Казалось, что эту реформу протащат нахрапом, не взирая на голоса оппонентов власти. Против реформы открыто выступили только трое политиков: лидер Оппозиционной платформы Юрий Бойко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь.

И хотя Разумков под давлением оппонентов даже поставил на голосование на соглассовете вопрос об исключении из повестки дня этих документов, было прогнозировано, что самая крупная фракция - правящей партии "Слуга народа" - выскажется в их поддержку, а значит, они останутся на повестке дня.

В общем, история шла по накатанной, и ни у кого не было сомнений, что в отношении этой реформы будет вновь запущен пресловутый турборежим.

Но уже к моменту вечернего заседания фракции "Слуги народа" на сайте Рады появился документ, в котором реформу снесли со вторника на среду, а затем одна из главных спикеров политсилы, представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук и вовсе пояснила журналистам, что проекты требуют доработки и их могут рассмотреть не в среду, а еще позже.

"До конца года у нас есть время", - сказала Ирина Верещук.

Требование открыть рынок земли в Украине всецело поддерживает Международный валютный фонд. Только ленивые за последние полгода ни разу не вспоминали о том, как киношный президент Голобородько в исполнении Владимира Зеленского посылает МВФ в ж@пу. В жизни уже реальный президент Зеленский и его партия инициировала и продвигает снятие моратория на продажу земли. Даже несмотря на негативные результаты соцопросов, в которых люди высказываются против этой реформы.

Интересно, что публично против реформы накануне высказался нардеп-мажоритарщик Александр Дубинский. В СМИ его считают неформальным лидером так называемой "группы Коломойского" внутри "Слуги народа", что он сам неоднократно отрицал.

С одной стороны, считать самого Коломойского противником продажи земли не имеет смысла. В другой стороны - на повестке дня Рады есть немало вопросов, которые ему интересны, и на которые он может пытаться обменять голоса своей группы.

Так или иначе, но к вечеру понедельника, когда рассмотрение проекта отложили, сразу несколько "Слуг народа" в разговоре со "Страной" заговорили об отсутствии под это голосов.

Из других групп и фракций поддержать рынок земли в Раде готова лишь фракция "Голос". Она насчитывает 19 депутатов.

Фракция "Слуги народа" официально насчитывает 252 депутата. В реальности в ней 254 голоса (вместе со спикером Разумковым и вице-спикером Стефанчуком). Но в "Слуге" неофициально говорят "Стране", что до полусотни их депутатов против реформы. Или вообще. Или, что немаловажно, в ее нынешнем виде.

Дело в том, что в проектах очень расплывчато регулируется момент с куплей-продажей земли иностранцам. В своем видео-обращении к народу Владимир Зеленский сказал, что между первым и вторым чтением в закон будет внесена правка, по которой купля-продажа земли иностранцами может быть разрешена только по результатам всеукраинского референдума.

Украинский агробизнес заинтересован в запрете на продажу земли иностранцам, чтобы не иметь конкурентов в деле скупки земли у селян (тогда это можно будет сделать дешевле).

У агробаронов влиятельное лобби в Раде. Видимо, в расчете именно на его поддержку Зеленский и рассказал о правке по референдуму.

Впрочем, многие ему не поверили. Так как было непонятно - почему нельзя было сразу эут поправку принять в первом чтении. Кроме того, даже если первичная продажа земли иностранцам будет запрещена, то все равно остаются различные варианты лазеек, когда конечным собственником земли все равно станут иностранцы (например, покупка украинской компании, уже купившей землю).

Таким образом, голосов за реформу пока не хватает.

Примут к концу года

Еще одной причиной переноса рассмотрения реформы могли стать протесты, которые накануне прошли в 13 областях под эгидой Всеукраинского аграрного совета, из-за которых автомобильные дороги были блокированы противниками создания рынка сельскохозяйственных земель.

Кроме того, накануне Центр Разумкова (кстати, основанный отцом нынешнего спикера Рады) обнародовал результаты исследования, по которому большинство украинцев выступают против продажи земли.

"Во власти все решено с этой реформой. И только протесты могут ее остановить, только большая протестная волна", - считает политолог Вадим Карасев.

"Голосов на грани плюс боятся протестов. Сейчас попробуют дожать голоса", - говорит "Стране" нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который выступил в числе организаторов протестов против продажи земли под Радой.

По словам Гончаренко, фракция "Европейская солидарность" поддерживать проекты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения не будет. Депутат сообщил "Стране", что перенос проектов в повестку на среду также считает не окончательным, мол, вокруг реформы еще будет немало телодвижений.

Под Раду пришли противники земельной реформы. Фото: "Страна"

О том, что принимать подобные решения, нужно учитывая мнения людей, говорит "Стране" и нардеп от "Оппоплатформы" Юрий Павленко.

"Я много общался с селянами в Житомирской области, люди против снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, они напуганы. Мы требуем убрать эти проекты с повестки дня Рады. Снимать мораторий на продажу земли сельхозназначения можно только после согласования соответствующего проекта с украинцами на референдуме", - говорит "Стране" нардеп Юрий Павленко, член "Оппозиционной платформы".

А сопредседатель фракции Юрий Бойко назвал внесения земельных законопроектов в Раду провокацией.

"При подготовке этого законопроекта были нарушены права граждан. Он кулуарно разрабатывался, вопреки всем протестам фермеров был грубым образом утвержден Комитетом по аграрной политике. Люди просто боятся этого закона, поэтому наша позиция - снять его с повестки дня и рассмотреть только после согласования с мнением общества", - сказал Бойко.

Выступает против продажи земли и Юлия Тимошенко, которая до сих пор предпочитала публично не критиковать власть. Во вторник ее фракция "Батькивщина" в полном составе вышла к трибуне Верховной Раде, призвав отказаться от "распродажи сельскохозяйственной земли". Во время выступления сама Юлия Тимошенко назвала землю стратегическим ресурсом, продажу которого "двум десяткам олигархам" нельзя допустить.

Не станет поддерживать реформу и группа "За будущее". Как пояснил "Стране" глава группы Виктор Бондарь, на местах люди очень негативно относятся к продаже земли, и мажоритарщикам будет очень сложно объяснить своим избирателям, зачем это делается.

Между тем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже анонсировал отдельное заседание фракции по вопросам земельной реформы на среду. Пока же проекты остаются и в повестке дня среды.

Собеседник "Страны" в "Слуге" уточняет, что отдельное заседание фракции понадобится для того, чтобы убедить голосовать тех, кто пошел в отказную.

"Есть с десяток альтернативных законопроектов (относительно введения рынка земли - Прим. Ред.). Но если есть так много альтернативных законопроектов, это говорит, что они не совершенны, это говорит, что нет единого мнения и нет консенсуса", - говорит "Стране" Ирина Верещук, добавляя, что в любом случае, до конца года еще есть время на принятие реформы.

"Земельная реформа станет очередной проверкой на прочность для Зе-большинства. Очевидно, есть понимание, что в ближайшее время не договорятся. Но не исключаю, что игра с датами рассмотрения происходит еще и потому, что она осложняет организацию протестов, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - В любом случае, МВФ из года в год ставил требование продать землю. Порошенко им это обещал. Зеленский им это обещал. Поэтому брошены все силы на то, чтобы убедить общество, что открытие рынка земли приведет к наполнению доходной части бюджета. Нужно понимать, что если Запад дорвется до земли, их любая власть будет устраивать, то есть, они будут поддерживать политическую власть и режим, которая разрешит покупать землю. Поэтому реформу все же будут пытаться добить".

Ключевая поправка

Источник в "Слуге народа" сказал, что сейчас основная война идет вокруг запрета иностранцам покупать землю.

"Наши агроолигархи против покупки земли иностранцами. Да и большинство селян и фермеров тоже против. И общество против. Но главное - это позиция крупных агропредпринимателей. Именно у них большое лобби в Раде. В том числе, и внутри "Слуги народа". Если введут запрет прямо в первом чтении, то есть шансы найти голоса. Если не введут - будет очень тяжело проголосовать. Но, с другой стороны, давит Запад. Последние месяцы в Киеве высаживается десант за десантом людей как из международных финансовых организаций, так и от транснационального бизнеса. Обещают златые горы, если откроют рынок. Многим сложно устоять перед соблазном", - говорит источник в "Слуге народа".