В воскресенье, 10 ноября, партия власти "Слуга народа" провела внеочередной съезд, главным вопросом которого было избрания нового партийного главы. После того, как предыдущий глава партии Дмитрий Разумков стал спикером Верховной Рады, он решил сложить свои полномочия в политсиле.

Единственным претендентом на пост главы партии стал Александр Корниенко, которого на съезде один из мажоритарщиков - представитель Черниговщины Антон Поляков - прямо обвинил в продаже округов. Но так как мажоритарщиков не допустили к голосованию на съезде, кандидатура Корниенко была одобрена единогласно (подробнее о нем можно прочитать здесь).

Заявления ряда депутатов, избранных от партии по округам, о членстве в "Слуге народа", руководство политсилы удовлетворило уже после избрания нового главы партии. Таким образом, бунт мажоритарщиков руководство политсилы подавило в зародыше.

Впрочем, борьба за контроль над партией с избранием ее руководителя не закончена.

Впереди - схватка за ОТО, выборы в которых пройдут 22 и 29 декабря, и участие в которых впервые примет "Слуга народа".

А за ними - еще более ожесточенная борьба - за формирование областных ячеек партии, которые затем будут участвовать в формировании списков кандидатов на местные выборы.

За перипетиями съезда наблюдала "Страна".

Бунт подавили

Собственно, сам партийный съезд "Слуги народа" ничем не отличался от большинства аналогичных партийных мероприятий. Несмотря на то, что руководство политсилы публично декларирует курс на "государство в смартфоне" и прочие меры по диджитализации страны, принятие решений на съезде происходило старым добрым путем поднятия поднятия карточек делегатов.

При чем самих голосующих делегатов на съезде было всего чуть более полусотни.

"Кто за то... Кто против? Кто воздержался? Единогласно", - чеканили решения партийцы.

Шестью днями ранее из чата в анонимном телеграмм-канале "Темный рыцарь" (который связывают с нардепом Александром Дубинским) мажоритарщики от "Слуги народа" узнали о том, что в воскресенье, 10 ноября, состоится съезд партии, где будет переизбран ее глава.

Затем эту историю в публичное пространство вынес мажоритарщик из Черниговской области Антон Поляков, заявивший, что ни его, ни многих его коллег на съезд не позвали. Руководство партии на обвинения в узурпации власти парировало, что, мол, хотите участвовать в съезде - пожалуйста, пишите заявления на вступления в партию.

И такие заявления действительно были написаны за несколько дней до съезда.

Но в день съезда оказалось, что в партию депутатов-мажоритарщиков (в количестве 30 человек) приняли только после принятия решений по кадровым вопросам. Так, сперва партия избрала вместо Дмитрия Разумкова главой "Слуги народа" Александра Корниенко. Во-вторых, проголосовала за создание рабочей группы по подготовке к выборам в объединенных территориальных общинах (ОТО), которые состоятся 22 и 29 декабря этого года. И только под финал собрания уже новый глава "Слуги народа" зачитал фамилии тех, кто был принят в партию.

Перед голосованием за кандидатуру Корниенко на пост главы партии он долго рассказывал с трибуны о партийных планах. Но, казалось, что больше внимания было приковано не к нему, а к мажоритарщику Александру Дубинскому, опоздавшему на съезд.

За несколько дней до мероприятия он тоже написал заявление на вступление в партию, но отвечая на вопрос "Страны", приняли его или нет, пожимал плечами.

"Я не знаю, приняли меня или нет, но я написал заявление и указал, что я претендую на пост генерального секретаря партии. Вы же видите, я участвую во внутрипартийной дискуссии. А то я за все отвечаю в этой партии, я не голосую за что-то там, потому что Коломойский, потому что еще что-то, короче, ко мне много вопросов, а отвечать на них я могу, только будучи членом партии", - пояснял "Стране" Дубинский.

"Не совсем правильно, - перебил слова Дубинского его коллега, депутат от "Слуги народа" Гео Лерос. - Ты виноват, потому что, первое: ты - Коломойский, второе: ты - Коломойский, третье - ты - Коломойский".

Зайдя в зал, Дубинский сел в самом первом ряду. И уже через несколько минут был первым, кто решил задать вопрос Александру Корниенко, параллельно призвав всех голосовать за его кандидатуру на пост главы партии. Вопрос Дубинского касался того, когда "Слуга народа" начнет формировать областные ячейки. По словам Корниенко, это состоится до 15 февраля, когда произойдет второй этап съезда.

Еще один вопрос прозвучал от нардепа Евгения Шевченко. Тот спросил, какая идеология партии и какая позиция по Донбассу, "потому что те заявления, которые звучат от членов Кабмина создаёт впечатление, что они подкидыши".

Корниенко по сути на вопрос не ответил, пустившись в пространные рассуждения о том, что идеологию партии еще только нужно выработать. Правда, crfpfk, что от либертарианства "слуги народа", вероятно все-таки, откажутся.

Далее задал вопрос Антон Поляков - почему не приняли до съезда мажоритарщиков в партию и готов ли сам Корниенко пройти полиграф по поводу обвинений в его адрес по продаже округов в Черниговской области.

Корниенко отвечал на этот вопрос достаточно долго, предложил Полякову вместе пойти в САП, и в рамках расследования, если это потребуется, пройти полиграф. При этом пошутил, что полиграф должен быть не тот, который уже проходил Дубинский и глава фракции Арахамия.

"Если коротко, то нет, ответом Корниенко я вообще не удовлетворен, - признался "Стране" после съезда Поляков. - Что мы видим. Он ушел от ответа на вопрос про продажу округов. Помните, как он говорил, что в Раду зайдет 150 депутатов. Он не ожидал, что мы выиграем округа у тех людей, кому они их продавали. А теперь технический съезд и 50 делегатов, и в том числе те, кто продавали округа на парламентских выборах, выбрали главой Корниенко, который тоже в этом участвовал, чтобы взять партию полностью под свой контроль".

Борьба за ячейки

По сути, незримой нитью через весь партийный съезд проходила внутренняя борьба над строящимися партийными структурами.

Как писала "Страна", во фракции считают, что Корниенко тяготеет к группе влияния друга президента Ильи Павлюка, авторитетному на таможне, но находащегося во враждебных отношениях с Коломойским.

Центральный партаппарат и руководство фракции также, в основном, подконтрольно группам влиния, конкурирующим с Коломойским - группе друзей президента и "Квартала", группе Павлюка, а также нардепами, ориентированным на западные и грантовые структуры (те, которых у Коломойского называют "соросятами").

Поэтому интерес группа Коломойского во фракции зайти хотя бы в региональные ячейки, на формирование которых отвели два месяца. Но и те депутаты, которые остаются вне основных групп влияния, также хотят иметь возможность включиться в формирование партийных структур.

Почему партийное строительство так важно для всех - потому что местные ячейки примут участие в формировании списков и выдвижении кандидатов на выборы.

Именно те, кто сядет в кресла руководителей областных организаций, будут во-многом определять, кто в будущем будет претендовать на различные должности в местных органах власти. Понятно, что окончательные решения останутся за высшим руководством в Киеве, но подавать кандидатов формально должны именно региональные организации.

Но не должностями едиными. Руководители местных ячеек "Слуги народа" замкнут на себе и финансовые вопросы в регионах. Это партийная касса, спонсорство, зарплаты сотрудникам региональных организаций, размещение рекламы и прочее, в общем колоссальные финансовые ресурсы.

"Выдвиженцы в обл, гор, местные советы, в мэры городов - все решается через партию. Кто будет контролировать партию в регионах - тот там, считайте, контролирует все. Это и доступ к власти и к огромным финансовым ресурсам. Кроме того, выборы местные - тест для самого Зеленского. Проигрыш в регионах будет расценен как признак слабости Зе. Поэтому будут идти состязания за то, кто сможет показать для него лучший результат", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По его словам, Коломойский хочет иметь контроль над вертикалью власти минимум в трети регионов.

"Понять, где Коломойский будет претендовать на выстраивание властной вертикали, можно примерно оценив контуры влияния его на губернаторов. Минимум треть губернаторов связана с группой Приват. Поэтому потенциально Коломойскому могут отдать треть ячеек партии в регионах. Но делиться придется и с региональными элитами, будут те, кто связан с Офисом президента. Этот процесс неизбежно будет сопровождаться новыми скандалами", - считает Бортник.

Но теперь получается, что еще до формирования местных ячеек партия должна будет найти и утвердить кандидатов на выборы в ОТО 22 и 29 декабря. Речь идет о 1700 выдвиженцах в общины и 90 кандидатов на глав ОТО. И здесь тоже развернется нешуточная борьба.

Например, Антон Поляков рассказывает "Стране", что в пятницу ему поставили задачу за выходные найти и предложить двух кандидатов на выборы в ОТО от "Слуги народа" в его округе на Черниговщине.

"Все знали, что "Слуга народа" идет на выборы в ОТО. Все партии к ним готовы, в том числе "Наш Край", откуда вышел сам Корниенко. Но нас допустили к выборам только в пятницу вечером. Мне пришло сообщение, что надо подобрать двух кандидатов. Как мне за два дня выбрать кандидатов? Но у меня только две громады выбирается, а у моего соседа по округу - кажется 7 громад. И мы встречаемся с людьми, ищем кандидатов, но у нас еще есть вопрос, а партия вообще станет учитывать наши мнения? Или продаст ОТО, как и округа? Я сомневаюсь, что они понимают, если мы проиграем места, мы проиграем страну", - говорит Поляков.

Но руководство "Слуги народа" уже парирует, что нардепы-мажоритарщики могут только предлагать свои кандидатов на выборы в ОТО и в местные ячейки.

"Мы сейчас всем предложили, подавайте своих кандидатов, а решения будут приниматься на местных конференциях. Это же касается и глав областных ячеек. Я вижу, что многие мажоритарщики предлагают себя на эту должность в своих регионах. Но у нас идет дискуссия, а могут ли вообще мажоритарщики заниматься строительством аппарата на местах. Я бы сказал, что главами региональных ячеек должны быть люди, которые регулярно находятся на местах, и не заняты парламентской работой. Но никаких закулисных игр здесь нет, мы ведем открыто дискуссии", - говорит "Стране" нардеп Александр Качура.

В общем, события, происходящие до и во время съезда, оказались своеобразными позиционными боями внутри партии "Слуга народа".

В то время, пока костяк руководства партии и Зе-команды хочет решать вопросы в своем кругу, остальные еще не раз попытаются разорвать этот круг, чтобы получить свою долю пирога.