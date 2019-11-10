Больше полугода прошло после президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский. Выборы прошли в два тура (31 марта и 21 февраля) и ознаменовались множеством нарушений.

"Страна" изучила приговоры судов за нарушения на президентских выборах. Как оказалось, приговоры получили, в основном, избиратели, а не те, кто занимался фальсификациями.

Вбросил в урну кусок обоев и съел свой бюллетень

Самый яркий случай произошел в Чернигове. Избиратель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, в кабинке голосования спрятал бюллетень в карман куртки. Вместо этого он достал заранее приготовленный кусок обоев и вбросил его в урну вместо бюллетеня.

Это увидели члены избирательной комиссии и позвали полицию. На выходе с участка избирателя задержали, и он от испуга… съел свой бюллетень.

Давая пояснения своему поведению, избиратель сообщил, что не желал голосовать ни за одного кандидата, и поэтому решил забрать бюллетень с собой:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге по приговору суда житель Чернигова должен заплатить штраф в сумме 2,5 тыс грн.

По 1700 гривен за вынос бюллетеня

В деревне Щетки под Винницей штраф 1700 грн получил избиратель, который во время первого тура выборов 31 марта вместо бюллетеня вбросил в урну лист тетрадки. В кабинке для голосования он спрятал бюллетень в карман. Затем вбросил в урну для голосования лист бумаги, а с бюллетенем вышел на улицу.

Это заметили члены избирательной комиссии. Они догнали избирателя и убедили вернуться на участок. Вернувшись обратно, избиратель все-таки проголосовал.

Но все равно он получил приговор. Прокуроры утверждали, что избиратель совершил все действия, необходимые для доведения преступления до конца. И только обстоятельства, которые от него не зависели, помешали ему довести до конца задуманное "страшное преступление".

В свое оправдание избиратель сообщил, что бюллетень взял себе "на память". А лист тетрадки бросил потому, что увидел в бюллетене очень длинный список кандидатов, который не успел прочитать.

В итоге, по сделке с прокурором, избиратель признал свою вину, взамен получил штраф 1700 гривен – минимальное наказание по статье 158-1 Уголовного кодекса.

В Краматорске другой избиратель 31 марта не стал брать бюллетень "на память", а вышел с ним из участка, порвал на куски и выбросил в мусорный бак. За это местный суд тоже оштрафовал нарушителя на 1700 гривен.

За выносы своих бюллетеней по 1700 гривен штрафа получили избиратели в Запорожье, в Днепре и в городе Сарны Ровенской области.

А в Дружковском суде Донецкой области такой же штраф 1700 гривен получила пенсионерка – жительница Ясиноватского района. Ее вина заключалась в том, что она получила бюллетень, расписалась и проголосовала за свою дочку, которая в это время была с грудным ребенком, и из-за этого не смогла прибыть на избирательный участок.

Более строгим оказался Дарницкий суд Киева. Он присудил год условно избирателю, который получил бюллетень, но не проголосовал, а ушел из участка с бюллетенем в руках. Действия избирателя суд квалифицировал как кражу бюллетеня.

Но больше всех получил избиратель, который вынес сразу 23 бюллетеня, которые подобрал на полу участка. Он получил четыре года условно в Торецке Донецкой области.

Два приговора в Марьинке

Намного меньше приговоров, чем избиратели, получили за нарушения в ходе президентских выборов члены избирательных комиссий.

Как сообщала "Страна", согласно приговору Марьинского районного суда Донецкой области от 21 октября подсудимая П. (ее данные есть в распоряжении редакции "Страны") получила три года условно за подделку избирательных документов. Такой же приговор получила ее подельница М. по другому приговору того же суда. Обе они были членами участковой избирательной комиссии.

Речь идет об избирательном участке № 140138, который расположен в городской больнице города Красногоровка Марьинского района под Донецком. Согласно данным Центризбиркома, это один из немногих участков Донбасса, где во втором туре президентских выборов большинство голосов набрал Петр Порошенко:

Источник: cvk.gov.ua

Во время второго тура президентских выборов подсудимые, как члены участковой избирательной комиссии, отвечали за списки избирателей и выдачу им бюллетеней.

Согласно опубликованным приговорам, после окончания голосования, которое завершилось в 20:00, обвиняемые подделали подписи 56 избирателей о получении ними бюллетеней:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Обвиняемых за подделкой подписей застал майор полиции, который дежурил на участке. После окончания голосования он зашел в комнату, где находился сейф. В это время в комнате находились две женщины – члены избирательной комиссии, которые "работали с документацией".

Когда полицейский зашел в комнату, на столе лежали контрольные талоны от бюллетеней и списки избирателей, которые женщины заполняли, никак не объясняя своих действий. Оценив ситуацию, майор позвонил по телефону "102" и вызвал наряд.

Об этом говорится в одном из определений Марьинского райсуда, которое было принято в ходе расследования:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В начале июня следователь Марьинского отделения полиции получил доступ к районному архиву, где хранилась избирательная документация. Оказалось, что в боксе с избирательной документацией данного участка отсутствовали контрольные талоны.

Также в описи бокса было указано, что он содержит пять пакетов с документацией. Однако при открытии бокса было обнаружено шесть пакетов.

После того, как пакеты с избирательной документацией раскрыли, была назначена почерковедческая экспертиза. Эксперту поставили два вопроса – подписывали ли обвиняемые контрольные талоны и списки избирателей вместо самих избирателей.

В итоге, подозреваемые превратилась в обвиняемых. После этого они пошли на сделку с прокурором и полностью признали свою вину. Взамен они получили наказание в виде 3 лет лишения свободы, но условно – с отсрочкой на 2 года.

Во время испытательного срока обе осужденные должны сообщать в органы пробации об изменении места жительства, работы или учебы и периодически являться туда для регистрации.

Пять лет условно за "вбросы"

Еще один приговор был вынесен 14 августа члену избирательной комиссии в селе Новый Стародуб Петровского района Кировоградской области. Во время второго тура президентских выборов 21 апреля она тоже выдавала бюллетени под роспись избирателям.

Как сказано в приговоре, обвиняемая воспользовалась отсутствием своей коллеги на рабочем месте, и расписалась за нее о якобы выданных нескольким избирателям бюллетенях. Одновременно она подделала подписи о получении бюллетеней за тех избирателей, о которых точно знала, что они не придут голосовать.

Факт подделки подписей подтвердила графологическая экспертиза. Действия члена избирательной комиссии были квалифицированы по статье 158-1, часть 2, Уголовного кодекса, как получение избирательного бюллетеня лицом, не имеющим права его получать, совершенное членом избирательной комиссии.

По сделке с прокурором подсудимая получила пять лет условно, с одним годом испытательного срока. С нее еще взыскали 18 тыс грн за проведение экспертиз.

Аналогичное нарушение совершила и член избирательной комиссии на участке № 140830 в Дружковке Донецкой области. Во время первого тура президентских выборов 31 марта этого года она пыталась "проголосовать" за двух своих родственников. Для этого она подделала их подписи о получении бюллетеней. Затем попросила другого члена комиссии вбросить бюллетени в урну.

Попытку "вброса" пресекли другие члены комиссии, которые составили акт о выявлении незаконного голосования. Затем они вынесли постановление об отстранении проштрафившейся коллеги от выполнения возложенных на нее обязанностей.

По приговору городского суда Дружковки, пойманная на горячем член комиссии тоже получила пять лет лишения свободы условно, с годичным испытательным сроком. В течение испытательного срока ей нужно отмечаться в органах пробации и сообщать о смене места жительства, учебы или работы.

За счет избирателей рисуют показатели

В общем, стандартное наказание избирателю за вынос с участка бюллетеня – штраф 1700 гривен. За счет поимки простых избирателей, которые по различным причинам прихватывают бюллетени себе "на память", силовики, похоже, обеспечивают себе показатели раскрываемости преступлений.

А вот члены избирательных комиссий, которые выдавали "левые" бюллетени, получили намного меньше приговоров. И то лишь условные сроки.

Сложившаяся практика, когда намного большее количество приговоров получают избиратели, а не члены избирательных комиссий, может говорить только об одном: фальсификаций правоохранители стараются просто не замечать.

Члены избирательных комиссий, которые подделывают бюллетени (иногда десятками), получают условные сроки. А избиратели, которые выносят с участка свои бюллетени, должны платить в виде штрафов реальные деньги.