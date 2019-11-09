В пятницу, 8 ноября, произошло неожиданное событие для мирового православия. Во время литургии в храме в Каире патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя главы Православной церкви Украины Епифания.

Позднее патриархат, который занимает второе место в диптихе автокефальных поместных церквей мира, сделал заявление о признании ПЦУ, став таким образом второй православной поместной церковью после Элладской, признавшей созданную в Украине в январе этого года новую конфессию.

"Страна" отвечает на главные вопросы относительно решения Александрийского патриархата.

1. Почему в Александрийской церкви признали ПЦУ?

Созданную в декабре 2018 года Православную церковь Украины (в Томосе об автокефалии Вселенского патриарха Варфоломея этой конфессии дано название Святейшая Церковь Украины) более 9 месяцев не признавала ни одна поместная православная церковь мира. Несмотря на многочисленные призывы Константинопольского патриарха Варфоломея к предстоятелям других церквей поддержать решение о создании ПЦУ и начать поминание главы ПЦУ Епифания в молитвах, поместные церкви всячески обходили украинский вопрос.

Первой пала Элладская православная церковь - поместная православная церковь на территории Греческой Республики, ее прихожанами считается более 9 миллионов человек. Около месяца назад Архиерейский собор Элладской церкви подтвердил право Вселенской патриархии даровать автокефалию Православной церкви Украины, и в конце октября о признании ПЦУ заявил глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II.

А уже 8 ноября о признании ПЦУ заявила Александрийская православная церковь, юрисдикция которой распространяется на Африку. Александрийский патриарх Феодор II впервые помянул во время литургии в храме Каира главу ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей, а спустя через несколько часов патриархат выпустил официальное заявление, в котором говорится, что "после зрелого размышления и множественных молитв" иерархи Александрийского патриархата пришли к решению признать автокефалию Православной церкви Украины и ее предстоятеля.

64-летнему патриарху Феодору II Украина близко знакома.

В юности он изучал историю искусств, литературу и философию в Одесском университете, а в 80-х пять лет служил экзархом Александрийского патриархата в Русской православной церкви на подворье в Одессе.

Патриарх Феодор неоднократно вспоминал, как в Одессе, когда он был настоятелем подворья Александрийского патриархата в РПЦ, в храм пытались проникнуть некие нежелательные лица и ему лично пришлось их выталкивать из церкви. Всего год назад, гуляя по Одессе, Александрийский патриарх рассыпался в комплиментах предстоятелю УПЦ Онуфрию и говорил, что именно Онуфрий является главой единственной канонической церкви в Украине.

В общем до сих пор он считался одним из главных сторонников канонической УПЦ в мировом православии.

Почему за год позиция Александрийского патриархата стала совершенно противоположной?

Во-первых, руководство всех трех юрисдикций, признавших автокефалию ПЦУ, - Константинопольского, Элладского и Александрийского патриархатов, составляют этнические греки. Феодор - не исключение. Он родился на острове Крит, учился богословию в Афинах и Салониках, принял монашеский постриг на Крите и много лет служил в Греции.

"Я уже неоднократно говорил о том, что патриарх Варфоломей, который собственно и заварил всю эту кашу, является лидером не только греков в Турции, но всех греков вообще. То есть, для каждого грека, живущего в мире, Варфоломей - этнарх, лидер нации. Это же, очевидно, касается представителей Александрийского патриархата, которые, хотя и живут на территории Африки, не ассоциируют себя ни с одним из этих народов. Все они - греки. Естественно, преследуя непреодолимое желание возрождения Византии, каждый грек, даже если это будет неправильно, в любой ситуации поддержит своего этнарха. В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что православный мир сейчас четко делится на греческий и русский", - поясняет "Стране" священник УПЦ Олег Точинский.

Речь идет о том, что вселенское православие условно разделено на две части – там где сильнее влияние греческого православия (Константинополь, Александрия, Иерусалим, Кипр, Эллада, Албания) и русского (Антиохия, Грузия, Сербия, Болгария, Польша и Чехия-Словакия). Румынская православная церковь не входит ни в одну из этих линий.

Во-вторых, причиной признания Феодором ПЦУ называют давление со стороны МИД Греции. Греция финансирует Александрийский патриархат и ходят упорные слухи, что Феодора шантажировали тем, что Греция это финансирование прекратит.

Интересно, что во время первого поминания Епифания на литургии в Каире находился посол Греции в Египте, и его персону почтил вниманием сам Феодор во время объявления позиции Александрийского патриархата по признанию ПЦУ.

Объявление о признании ПЦУ Александрийский патриарх сделал в присутствии посла Греции в Египте. Скриншот: Youtube

"Патриарх Феодор не выдержал давления со стороны Фанара, властей Греции и США", - считает замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

2. Почему Элладская церковь признала ПЦУ?

Говоря о давлении, тут можно провести параллели со слухами, которые ходили в связи с признанием ПЦУ Элладской церковью в октябре нынешнего года.

Например, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявлял, что Константинопольский патриархат угрожал отнять у Элладской церкви часть ее епархий в случае, если она не признает ПЦУ. По его словам, Элладская церковь не является в полном смысле автокефальной, поскольку "очень сильно зависима от Константинополя, у нее нет собственных внешних связей и собственной внешней политики".

Кроме того, в случае с Элладской церковью, в борьбе за автокефалию Варфоломею помогали американцы. С представителями Элладской православной церкви неоднократно встречался посол США в Греции Джеффри Пайятт, к слову, он же - бывший посол США в Украине. А экс-спикер УПЦ КП Евстратий Зоря, ныне архиерей ПЦУ, даже рассказывал журналистам, что в Государственном департаменте США еще при Джоне Керри был создан специальный офис по религиозным вопросам. Способствующий по мере возможностей параду признаний новых конфессий. Мол, американская дипломатия пришла к выводу: без учета религиозной составляющей дипломатическая деятельность не может быть успешной.

При этом, нужно понимать, что в Греции церковь не отделена от государство и зарплату священникам платят власти. Соответственно, их влияние на религиозные дела велико.

И показательно, что определение позиции Элладской церкви совпало и с политическими переменами в Греции. К власти пришло консервативное, ориентированное на американцев и Запад правительство Кириакоса Мицотакиса.

Соответственно, давление на церковь по интересующим американцев вопросам усилилось и привело к результату.

3. Как отреагировали на демарш Александрийского патриархата другие церкви?

В РПЦ уже заявили, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл перестанет упоминать Феодора II за богослужением.

По словам замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Балашова, "Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви". Таким образом, если ранее в диптихе Александрийский патриарх был на втором месте, после Вселенского патриарха, то теперь упоминание глав церквей патриарх Кирилл будет начинать с предстоятеля Антиохийской церкви (православной церкви Востока), административный центр которой находится в Сирии.

После признания ПЦУ Элладской церковью предстоятель Русской православной церкви уже перестал поминать в числе глав поместных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Кроме того, Московская патриархия рекомендовала своим паломникам не посещать епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признали ПЦУ.

По сути, это также означает фактическое прекращение евхаристического общения между церквами - то есть отныне невозможно совместное участие в евхаристии (литургии). В делах церковных это сродни разрыву дипломатических отношений между странами. В общем, одна из крайних мер, которые церковь может предпринять по отношению к другой церкви.

Так, клирики (то есть, епископы, священники и диаконы) РПЦ, УПЦ и Белорусской православной Церкви не будут совершать совместные богослужения с клириками Константинопольского Патриархата, Элладской и Александрийской православных церквей. А православные христиане этих конфессий не смогут больше причащаться в храмах, которые входят в юрисдикцию Константинополя, Эллады и Александрии. Также они не смогут принимать участие в других таинствах, которые будут совершаться в границах этих церквей - например, крещении, венчании или исповеди.

Например, находясь в храме за границей, следует знать, к какому именно патриархату данный храм принадлежит, или же обратить внимание, поминают ли в этом храме имена патриарха Варфоломея, Иеронима или Феодора.

Если да – то участвовать там в церковных таинствах нельзя.

"Слабостью и предательством" назвали позицию Феодора в Украинской православной церкви.

А вот глава ПЦУ Епифаний написал о том, что "радуется завершению полноценного братского единения". "Для наших церквей это был действительно исторический момент единения в молитве: сегодня в то же время я совершил божественную литургию в храме великомученика Димитрия Солунского на Киевщине в селе Бузова, по которой также молился и поминал патриарха Александрийского. Поэтому в этот замечательный день мы радуемся завершению полноценного братского единения между нашими поместными церквами", – написал на своей странице в фейсбуке Епифаний.

Между тем на греческих православных сайтах не все обрадовались заявлению Александрийского патриархата.

"Православные украинцы встретили Феодора Александрийского дарами и горячим сердцем ... и он их предал", - так озаглавлена новость о признании ПЦУ на греческом интернет-ресурсе katanixi.gr.

4. Что означает признание ПЦУ в практическом смысле?

Те поместные православные церкви мира, которые признали ПЦУ, по сути начали с ней евхаристическое общение, или, как уже говорилось выше, наладили "дипломатическую связь".

Для клириков ПЦУ это дает возможность совершения совместных богослужений, а для прихожан церквей - право причащаться, венчаться и принимать другие церковные таинства в "дружественных" храмах этих Церквей. Также для прихожан ПЦУ теперь будет легально разрешены паломничества на территорию, на которую распространяется юрисдикция того или иного признавшего их патриархата.

Например, верующим ПЦУ разрешен вход в часть монастырей и скитов на Святой Горе Афон, которые находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата, в храмы Элладской церкви на территории Греции, храмы в Африке, например, Благовещенский собор в Александрии.

5. Ждать ли новых признаний?

Не исключено, что теперь пойдет череда признаний и со стороны других "греческих" патриархатов. Например, Иерусалимского, который также возглавляет грек.

Юрисдикция Иерусалимского патриархата в настоящее время простирается на территорию Израиля, Иордании и Палестины, также у него есть автономная часть - Синайская архиепископия с монастырем святой великомученицы Екатерины на Синайской горе в Египте. Его верующими является более 130 тысяч человек.

Также, возможно, о признании заявит и Кипрская православная церковь. В феврале нынешнего года на Священном Синоде Кипрской православной Церкви, специально посвященном украинскому вопросу, был принят документ, первый же пункт которого гласит, что "каждый народ имеет право с получением национальной независимости стремиться к церковной автокефалии. Это (право) обеспечено священными канонами". При этом официально церковь Кипра не поддерживала автокефалию для Украины, да и архиепископ Хризостом II буквально месяц назад подтвердил свою позицию, что религиозную проблему в Украине должны вместе решать все Поместные Церкви, а не каждая в одностороннем порядке.

"Дальше можно ожидать таких же неожиданностей от других Поместных Церквей, входящих в греческую орбиту. Не берусь с точностью прогнозировать, кто следующий, но в зоне риска - Иерусалимский патриархат и Кипрская Церковь. По большому счету, иерархи уже практически полностью наступили на грабли 1054 года, когда произошел мировой раскол Церкви на западную и восточную. Судя по всему, в этот раз появится ещё и северная зона, во главе которой будет РПЦ", - говорит "Стране" священник Олег Точинский.

6. Какие будут последствия для мирового православия?

О том, что создание Варфоломеем новой православной конфессии в Украине поставит под вопрос целостность мирового православия, говорилось задолго до вручения Украине Томоса. Теперь же руководители православных церквей мира стоят перед выбором - встать на сторону Константинополя или продолжать оставаться над конфликтом.

"Фактически происходит тот вариант, когда мировое православие раскалывается на 2 лагеря. Действия Константинопольского патриарха вынуждают предстоятелей православных церквей мира выбирать - пойти на шантаж или уговоры Варфоломея или придерживаться своих прежних позиций. При этом Москва занята созданием параллельных юрисдикций, как мы это можем видеть на примере борьбы за западноевропейские приходы", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Но немаловажно и то, что окрыленный признанием своего детища - ПЦУ - патриарх Варфоломей может устроить "парад автокефалий" в других горячих точках мира. Например, аналогичные украинским процессы уже происходят в Македонии, которая считается канонической территорией Сербской православной церкви. Летом тамошний премьер-министр Зоран Заев заявлял, что после получения автокефалии ПЦУ там ожидают, что Македонская православная церковь следующей получит признание со стороны Константинопольского патриарха.

Религиозные распри сотрясают и Черногорию, где канонический статус имеет только Сербская православная церковь, которая признана остальными мировыми церквями. Черногорская православная церковь такого статуса не имеет. Летом президент Черногории Мило Джуканович объявил, что республика создаст свою автокефальную православную церковь, причем процесс ее создания будет проходить по украинской модели: путем объединения действующих в Черногории православных церквей - черногорской и сербской, и в итоге отделения новосозданной церковной структуры от Сербской православной церкви.

Еще одной горячей точкой на карте мирового православия может стать Латвия. Там в конце октября Минюстом была зарегистрирована Латвийская православная автономная церковь (ЛПАЦ) в юрисдикции Константинопольского Патриархата. По латвийскому законодательству в стране может быть только одна православная церковь. И до сих пор такой была ЛПЦ (Латвийская православная церковь Московского патриархата). Что же касается ЛПАЦ, которая откололась от ЛПЦ в 1994 году, она пребывает в юрисдикции Константинополя. Празднования по случаю регистрации новой автономной церкви планируется приурочить ко Дню независимости Латвии, 18 ноября 2019 года. А в ЛПЦ говорят об опасности того, что Фанар может пойти по украинскому сценарию и у них.

Кроме того, религиевиды считают, что следующей мишенью Варфоломея может стать Антиохийская Церковь, которая, кстати, выступает категорически против признания ПЦУ. Так, религиозный обозреватель Алексей Смирнов недавно заявил, что поскольку юрисдикция Антиохийской Церкви также простирается на Ливан, а американские дипломаты тоже посещали ливанского митрополита, возможно разделение по этой линии. "Ливан независимое государство, почему бы не попытаться предоставить местной церковной структуре автокефалию?", - отмечал эксперт в эфире одного из каналов.

7. Как признания ПЦУ отразится на ситуации в Украине?

Поддержка другими православными церквями мира ПЦУ может спровоцировать обострение внутриполитической и внутрирелигиозной ситуации в Украине. Как говорит "Стране" политолог Руслан Бортник, если к параду признаний добавится полная лояльность государственного аппарата (а подобные заявления уже начали звучать со стороны топ-чиновников новой власти, о чем подробно можно прочитать здесь), это чревато новыми ограничениями и запретами для Украинской православной церкви.

"И хотя полного признания ПЦУ всеми православными церквями мира не достичь, на долгие годы может быть законсервировано разделение православных христиан в Украине между УПЦ и ПЦУ. Признание ПЦУ даже несколькими патриархатами даст им возможность поднять голову еще выше и претендовать на главную украинскую конфессию. Неизбежно возникнет вопрос о дележе святынь, монастырей и лавр. В связи с этим можно ожидать давления на УПЦ и нового витка религиозного противостояния в Украине", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.