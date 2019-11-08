В деле продажи китайцам украинской компании "Мотор Сич", о котором уже подробно писала "Страна", появился новый поворот.

В конце октября на предприятии побывал основатель частной военной компании Blackwater (Academi) Эрик Принс, которого называют "неофициальным советником" американского президента Дональда Трампа. По данным Wall Street Journal (WSJ), в конце сентября предприятие посетили также поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

А в начале ноября Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Эндрю Романа Мака, эмигранта из США, который работает юристом в Украине. Как считают эксперты, все эти события - звенья одной цепи. По одной из версий, американцы хотят перекупить "Мотор Сич", по другой - просто "отжать", установив прямой контроль над стратегическим предприятием. И сейчас активно готовят для этого почву. По третьей - США просто добиваются закрытия предприятия, чтобы оно не досталось их потенциальным военно-стратегическим конкурентам.

"Страна" разбиралась в ситуации вокруг "Мотор Сичи".

Китайско-американские "ножницы"

Напомним: последний громкий скандал вокруг "Мотор Сичи" разразился в августе этого года. Тогда всплыла информация о концентрации китайской Skyrizon 75% акций компании Вячеслава Богуслаева. Китайцы подали заявку на разрешение о концентрации в АМКУ.

Хотя на самом деле сделка состоялась еще несколько лет назад.

"Китайцам были проданы офшорные предприятия, которые владели миноритарными пакетами акций "Мотор Сичи". Они могли пойти путем замены представителей в Набсовете "Мотор Сичи" от этих офшорных компаний. Но выбрали более длинный путь - концентрацию пакета акций на одном китайском предприятии - "Синьвей телеком". Причин несколько. Во-первых, на покупку "Мотор Сичи" брали кредит в госбанке Китая. Было желание сформировать мажоританый пакет на одном предприятии, выйти на Шанхайскую фондовую биржу, и под этот пакет привлечь средства в "Синьвей телеком", за счет чего рассчитаться с кредитом. Поэтому китайцы обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию. С этого момента о сделке узнало государство Украина. СБУ возбудило уголовное производство, в рамках которого был наложен арест на все акции "Мотор Сичи" и реестр акционеров, что сделало невозможным дальнейшее продвижение сделки и вхождение китайцев в органы управления компании. В рамках переговоров была достигнута договоренность о передаче Украине в лице "Укроборонпрома" 25% акций "Мотор Сичи", подписании жесткого акционерного соглашения с правом вето со стороны концерна, а также о получении "Укроборонпромом" целевых 100 миллионов долларов на развитие авиастроения", - описывал "Стране" хронологическую цепь событий экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

После очередного скандала китайская сторона подтвердила свое предложение - она готова оставить Украине 25% акций "Мотор Сичи" и инвестировать в наше авиастроение.

Но в дело вмешались США, которые сейчас активно воюют с Китаем на всех фронтах - начиная от торговли и заканчивая сферой технологий и обороны. Они стремятся не допустить китайцев к оборонным технологиям, которые есть у "Мотор Сичи".

"Для китайцев интересен проект "Мотор Сичи" АИ-222. Этот движок делали под учебно боевой Як-130, но в итоге россияне заменили его другим, более слабым. Китайцы купили пару сотен таких двигателей в форсированном варианте. Также Китай интересует двигатель на самый большой в мире вертолет на базе Ми-26. И это сильно не нравится США", - пояснил аналитик компании "Европатруль" (исследования рынка транспорта) Вячеслав Коновалов.

В августе в Киев приезжал теперь уже экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По информации "Страны", он обсуждал с Зеленским именно вопрос "Мотор Сичи".

Буквально через пару дней на ситуацию отреагировало посольство Китая. Собрав журналистов посол КНР Дай Вэй отметил, что "на днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, во время которого высказался в не дружественном ключе относительно сотрудничества между Китаем и Украиной".

Посол отказался комментировать саму сделку, отметив, что государство не вмешивается в дела частного бизнеса. Но напомнил о растущих объемах украинско-китайского торгового баланса.

"В переводе с языка восточной дипломатии это можно расценивать как предупреждение украинским властям - отмена сделки по "Мотор Сичи" повлечет за собой общее ухудшение отношений с Китаем. То есть, по сути, Украина оказалась заложником геополитической ситуации, и попала в китайско-американские ножницы", - говорит Бондарчук.

2 миллиарда долларов или ничего

Но, судя по всему, "китайское предупреждение" мало заботит США. Американцы решили любо ценой "отбить" "Мотор Сич" у китайцев.

WSJ сообщило, что основатель частной военной компании Blackwater (Academi) Эрик Принс, во время своего визита в Киев, вел предварительные переговоры о покупке "Мотор Сичи". И его поездка на предприятие была своего рода "смотринами".

Сам Принс не прокомментировал эту информацию журналистам WSJ. Но в подконтрольной ему компании Frontier Services Group сообщили, что он заинтересован в инвестициях в Украину. "Представитель правительства Украины не стал комментировать ситуацию", - отмечает издание.

Актвизация американцев именно сейчас не случайна. АМУ пока не огласило решения по запросу китайской стороны о концентрации, то есть, возможность разорвать сделку теоретически остается.

После того, как в Киев по вопросам "Мотор Сичи" приезжал Болтон, эксперты предположили, что американская сторона добивается отмены сделки Богуслаева с китайцами. Один из способов это сделать - национализировать предприятие с выплатой компенсаций китайской стороне. Сумму "отступных" оценивали, как минимум, в 500-600 млн. долларов. Но верхняя планка может достигать и 2 млрд.

Понятно, что найти такие деньги в украинском бюджете - практически нереально. Это сразу же увеличит дефицит бюджета, что вряд ли понравится МВФ.

Поэтому тот факт, что американцы заговорили о "покупке" "Мотор Сичи" выглядит вполне логично.

Но действительно ли они готовы вложиться в украинское предприятие и какую именно сумму - пока непонятно.

Сергей Бондарчук, который лично знаком с Эриком Принсом, говорит, что "Мотор Сич" он вряд ли купит. "Ему это предприятие неинтересно. Он занимается вопросами логистики, его интересуют украинские самолеты "Руслан" и, очевидно, вертолеты Богуслаева. Но - только как парк техники, которую можно брать в аренду. Ни денег на покупку "Мотор Сичи", ни реальной потребности в этом предприятии у него нет", - утверждает Бондарчук.

Впрочем, не исключено, что Принс в этот раз действовал как доверенное лицо американского президента Дональда Трампа.

То есть, для реальной покупки "Мотор Сичи", если она будет, станут искать другие деньги. "Нужно, чтобы нашелся конкретный бизнес, который готов инвестировать в это предприятие. Ни Госдеп ни Пентагон ничего не будут покупать. Необходимо искать бизнес-интерес, чтобы "склеить" эту сделку. Но искать должны наши власти, а этого никто не делает", - считает Бондарчук.

По его мнению, создание совместного украинско-американского предприятия могло бы стать реальным выходом из ситуации. Деньги от американцев позволили бы выкупить у китайцев акции "Мотор Сичи" и развивать компанию.

Но есть версия, что вкладываться в "Мотор Сич" американцы особо не собираются. Эксперт института Grouford Алексей Кущ говорит, что США заинтересованы в "мягкой эвтаназии" украинских технологических предприятий, в том числе, "Мотор Сичи". То есть, они не против дать им немного денег, лишь бы не допустить "расползания" технологий и специалистов по миру. Но тратить миллиарды долларов на покупку "Мотор Сичи" они вряд ли будут.

На днях эмигрант из США, у которого в Украине есть юридическая практика, Эндрю Роман Мак, был назначен внештатным советником президента Зеленского. "Говорят, что назначение американца Эндрю Романа Мака внештатным советником президента Зеленского является частью плана по передаче под прямой контроль американских бенефициаров ряда украинских важных активов. В первую очередь называют историю с намечающейся зарубой китайцев и американцев за "Мотор Сич", - написал в Telegram журналист Юрий Ткачев.

"Вы можете прочитать в украинских СМИ "американцы хотят купить Мотор Сич" на самом деле надо читать так: американцы хотят отжать Мотор Сич у китайцев. Причём отжать, как понятно, исключительно под уничтожение, просто потому, что американцам завод не нужен - они у него никогда ничего не заказывали и заказывать не будут, свои заводы есть.

Так вот, новый советник Зеленского как раз и будет курировать эту и подобные ей операции. Действовать скорее всего будут методами, близкими к технологии ректального термокриптоанализа (по-нашему: паяльник в заднице)", - пишет Ткачев.

Аргумент для китайцев

Бондарчук говорит, что "отжать" "Мотор Счи" у китайцев без рисков попасть на "жесткие сверхсанкции персонального характера" у Украины вряд ли получится. То есть, единственный вариант - это договориться по-хорошему, с выплатой компенсаций. Или же убедить китайцев самих отказаться от сделки.

Тем более, что аргументы для этого есть.

По словам Сергея Бондарчука, сейчас ситуация на предприятии плачевная. "Его правовой статус неопределенный - акции у китайцев, но к реальному управлению они не допущены. Это не позволяет предприятию развиваться. Ситуация патовая - акции уже проданы, есть новый собственник, но управлять он заводом не может", - отмечает Бондарчук.

Между тем, "Мотор Сич" по-прежнему отрезана от госзаказов.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко на недавней презентации проекта бюджета ко второму чтению сказал, что часть запланированных для министерства "лишних" денег потратят на покупку еще 10 французских вертолетов. Что вызвало очередную волну критики - ведь, по-сути, во Франции закупаются аналоги техники "Мотор Сичи".

Компания также находится под колпаком СБУ. В сентябре стало известно, что Служба безопасности начала осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич". Речь идет о вероятных поставках продукции завода в Россию.

В нынешнем статусе "Мотор Сичь" может столкнуться с проблемами в операционной деятельности.

"Часть транзакций Богуслаева идут через западные, панамские, американские банки. И, если на них наложат санкции - вот тогда начнется реальный коллапс", - говорит Вячеслав Коновалов.

По словам Бондарчука, негласные санкции на транзакции компаний с участием китайского капитала в США уже действуют и они фактически отрезаны от долларовых платежей.

А так как для "Мотр Сичи" закрыт и российский рынок, на который она ранее активно работала, довести компанию до банкротства при желании не сложно. "Азия и Африка, куда также поставляет продукцию "Мотор Сич" ситуацию не спасут", - считает Кущ. По его словам, компании не дают зарабатывать ни на внешнем рынке, ни в системе госзаказов. Она могла бы работать на лизинговых программах, но для этого нужна поддержка банков, очевидно, государственных, чего также нет.

"Никаких вариантов - предприятие просто загнется", - подытожил Бондарчук. И, увидев, что к этому все идет, китайские покупатели могут согласится на "отступные", причем с существенным дисконтом.

И тогда будет возможность запустить "Мотор Сич" по предпочтительной для США программе "мягкой эвтаназии".

Вопрос только в том, что в таком развитии событий нет и близко укаинского национального интереса, который, очевидно, заключается в том, чтоб уникальное высокотехнологичное предприятие работало и развивалось. Однако пока мы видим иную ситуацию - государство за деньги бюджета закупает вертолеты во Франции, а сама "Мотор Сич" стала заложником геополитической борьбы США и Китая. И у украинской власти по этому поводу нет четкой позиции - как выйти из этой ситуации.